Улица Габдуллы Тукая: Баруди, кадимисты и сектанты

Гид по Екатерининской. Часть 8-я

Фото: pastvu.com. 1910 год, мимо дома Иманкулова идут член турецкого меджлиса Хильми-паша и губернатор Михаил Стрижевский.

Описываемые в этой части здания на улице Габдуллы Тукая связаны с деятельностью Галимжана Баруди, основателя медресе «Мухаммадия», о деятельности которого подробно рассказывают многие опубликованные у нас документы. Кажется, и население этих мест не особо сменилось за последние сто лет. За истинным колоритом (и шумом) — сюда.



Галеевская мечеть (Тукая, 40)



Первое народное название — «Муса бай мәчете», мечеть бая Мусы Мамяша из деревни Серда (и сейчас находится в Сабинском районе). Построенная в 1798 году, она была расширена в 1882-м с южной, входной, стороны архитектором Петром Романовым за счет средств купца Ибрагима Уразаева. А в 1897-м — и с северной, и с южной части соседями, купцами Мухаметзяном Галеевым и Измаилом Иманкуловым. Стоящий рядом на улице Парижской Коммуны флигель тоже строили они.

Помимо Галимжана Баруди, имамом в начале XX века здесь был его брат Абдрахман, который сменил его на 4 года, когда старшего сослали в Вологодскую область за организацию курсов по подготовке преподавателей. Еще один брат Салихзян был имамом Султановской мечети.

Галеевская мечеть. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дом Галеева (Тукая, 38)

Дом середины XIX века купца второй гильдии Мухаметзяна Ибнаминовича Галеева, отца Баруди. Сначала здание было одноэтажным, в 1881 году его надстроил Петр Романов, а в 1912-м Галимзян переделал первый этаж. Галеев торговал азиатской обувью в Казани, Уфе, Ирбите, Троицке, потом занялся мануфактурой, пушниной и другим бизнесом, взял детей в долю, основав торговый дом. Он же спонсировал строительство медресе старшего сына и инициировал создание Мусульманского благотворительного сообщества, которое владело богадельней на нынешней улица Фатиха Карима (дом №6 не сохранился). Когда он умер, его дело продолжил ранее не упомянутый четвертый сын Газизжан, который и жил в этом доме.

Дом Галеева. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дом Иманкулова (Тукая, 36)

Лет 15 назад здесь была парикмахерская, в наше время — халяльное кафе, а сейчас на его месте — новый корпус «Мухаммадии». Это дом одного из благотворителей Галеевской мечети, купца Измаила Губайдулловича Иманкулова, изготавливавшего и продававшего рогожи и кули. Один из магазинов находился неподалеку.

Дом Иманкулова. Фото google.com/maps/

Медресе «Мухаммадия» (Тукая, 34)

В первой половине XIX века появилось консервативное Сагитовское медресе, основанное в 1810 году местным имамом Сагитом бин Ахмедом из села Ширданы (Зеленодольский район), которое разместилось в одноэтажном здании. Его семья — сыновья Габдерсаттар и Габдельгафар, помогали ему в этом деле, после чего их сменил младший брат Ахмед. А потом его племянник Мухамет-юсуф, который считается прообразом главного героя в повести «Фатхулла хазрат» Фатиха Амирхана, в котором мулла перенесен в XX век, а среди предсказаний — мобильные телефоны и видеосвязь.

Галимжан Баруди появился в мечети сначала как помощник этого имама, а потом открыл на деньги отца медресе «Мухаммадия». Из-за того, что кадимистское Сагитовское медресе стояло на красной линии, а Мухамет-юсуф хазрат отказался его ломать, второе здание находится в глубине. В 1909 году, когда хозяин умер, одноэтажное здание перешло Баруди. «Мухаммадия» сначала тоже была невысокой — в 1883-м дом возвел архитектор Ермолаев, через 2 года надстроил на свои средства Ахметзян Сайдашева, еще через год третий уровень появился благодаря Ахмеду Хусаинову и Габдулле Утямышеву. Про «Мухаммадию» мы писали много, уточним лишь, что, будучи новометодным, медресе, избавлявшееся от старых схем, учившее русском языку и педагогике, оставалось жестким в отношении европейской моды — это было религиозное учреждение, а не какое-то вольное училище. Стадион «Спартак», находящийся далее по улице (сейчас эта территория пуста), был занят спортплощадкой, которая зимой превращалась в каток.

Медресе. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дом Файзуллина (Тукая, 33)

Дом покрашен в рамках фестиваля «Том Сойер фест» в 2018 году, тогда же он получил памятную доску. Она сообщает, что здесь жил Шайхутдин Файзуллин. Известен он тем, что принадлежал к последователем Бахаутдина Ваисова, который называл себе потомком булгарских ханов. По сути, это была секта, которая требовала вернуть ислам к первоначальному виду. О них Тукай написал в поэме «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»: «Над воротами — зеленая доска. Письмена оповещают свысока: «Божья секта лиходеев-мусульман. Основал сие прибежище Гайнан» (перевод Равиля Бухараева).

Дом Файзуллина. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дом Сабитова (Тукая, 31)

Гайнутдин Сабитов из села Альмендерово (есть такое в Апастовском районе). Продавал мануфактуру, головные уборы — каляпуши, калфаки. Вместе с детьми Назмутдином и Салахутдином учредил в 1912-м торговый дом с филиалами по всему региону. Его продукция получила серебряные медали на выставках в Амстердаме и Париже, золотую — в Лондоне и Неаполе и еще одну бронзовую — также в Лондоне. Спонсировал мечети Марджани и Бурнаевскую.

Дом Сабитова. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов