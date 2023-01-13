Улица Габдуллы Тукая: Баруди, кадимисты и сектанты
Гид по Екатерининской. Часть 8-я
Описываемые в этой части здания на улице Габдуллы Тукая связаны с деятельностью Галимжана Баруди, основателя медресе «Мухаммадия», о деятельности которого подробно рассказывают многие опубликованные у нас документы. Кажется, и население этих мест не особо сменилось за последние сто лет. За истинным колоритом (и шумом) — сюда.
Галеевская мечеть (Тукая, 40)
Первое народное название — «Муса бай мәчете», мечеть бая Мусы Мамяша из деревни Серда (и сейчас находится в Сабинском районе). Построенная в 1798 году, она была расширена в 1882-м с южной, входной, стороны архитектором Петром Романовым за счет средств купца Ибрагима Уразаева. А в 1897-м — и с северной, и с южной части соседями, купцами Мухаметзяном Галеевым и Измаилом Иманкуловым. Стоящий рядом на улице Парижской Коммуны флигель тоже строили они.
Помимо Галимжана Баруди, имамом в начале XX века здесь был его брат Абдрахман, который сменил его на 4 года, когда старшего сослали в Вологодскую область за организацию курсов по подготовке преподавателей. Еще один брат Салихзян был имамом Султановской мечети.
Дом Галеева (Тукая, 38)
Дом середины XIX века купца второй гильдии Мухаметзяна Ибнаминовича Галеева, отца Баруди. Сначала здание было одноэтажным, в 1881 году его надстроил Петр Романов, а в 1912-м Галимзян переделал первый этаж. Галеев торговал азиатской обувью в Казани, Уфе, Ирбите, Троицке, потом занялся мануфактурой, пушниной и другим бизнесом, взял детей в долю, основав торговый дом. Он же спонсировал строительство медресе старшего сына и инициировал создание Мусульманского благотворительного сообщества, которое владело богадельней на нынешней улица Фатиха Карима (дом №6 не сохранился). Когда он умер, его дело продолжил ранее не упомянутый четвертый сын Газизжан, который и жил в этом доме.
Дом Иманкулова (Тукая, 36)
Лет 15 назад здесь была парикмахерская, в наше время — халяльное кафе, а сейчас на его месте — новый корпус «Мухаммадии». Это дом одного из благотворителей Галеевской мечети, купца Измаила Губайдулловича Иманкулова, изготавливавшего и продававшего рогожи и кули. Один из магазинов находился неподалеку.
Медресе «Мухаммадия» (Тукая, 34)
В первой половине XIX века появилось консервативное Сагитовское медресе, основанное в 1810 году местным имамом Сагитом бин Ахмедом из села Ширданы (Зеленодольский район), которое разместилось в одноэтажном здании. Его семья — сыновья Габдерсаттар и Габдельгафар, помогали ему в этом деле, после чего их сменил младший брат Ахмед. А потом его племянник Мухамет-юсуф, который считается прообразом главного героя в повести «Фатхулла хазрат» Фатиха Амирхана, в котором мулла перенесен в XX век, а среди предсказаний — мобильные телефоны и видеосвязь.
Галимжан Баруди появился в мечети сначала как помощник этого имама, а потом открыл на деньги отца медресе «Мухаммадия». Из-за того, что кадимистское Сагитовское медресе стояло на красной линии, а Мухамет-юсуф хазрат отказался его ломать, второе здание находится в глубине. В 1909 году, когда хозяин умер, одноэтажное здание перешло Баруди. «Мухаммадия» сначала тоже была невысокой — в 1883-м дом возвел архитектор Ермолаев, через 2 года надстроил на свои средства Ахметзян Сайдашева, еще через год третий уровень появился благодаря Ахмеду Хусаинову и Габдулле Утямышеву. Про «Мухаммадию» мы писали много, уточним лишь, что, будучи новометодным, медресе, избавлявшееся от старых схем, учившее русском языку и педагогике, оставалось жестким в отношении европейской моды — это было религиозное учреждение, а не какое-то вольное училище. Стадион «Спартак», находящийся далее по улице (сейчас эта территория пуста), был занят спортплощадкой, которая зимой превращалась в каток.
Дом Файзуллина (Тукая, 33)
Дом покрашен в рамках фестиваля «Том Сойер фест» в 2018 году, тогда же он получил памятную доску. Она сообщает, что здесь жил Шайхутдин Файзуллин. Известен он тем, что принадлежал к последователем Бахаутдина Ваисова, который называл себе потомком булгарских ханов. По сути, это была секта, которая требовала вернуть ислам к первоначальному виду. О них Тукай написал в поэме «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»: «Над воротами — зеленая доска. Письмена оповещают свысока: «Божья секта лиходеев-мусульман. Основал сие прибежище Гайнан» (перевод Равиля Бухараева).
Дом Сабитова (Тукая, 31)
Гайнутдин Сабитов из села Альмендерово (есть такое в Апастовском районе). Продавал мануфактуру, головные уборы — каляпуши, калфаки. Вместе с детьми Назмутдином и Салахутдином учредил в 1912-м торговый дом с филиалами по всему региону. Его продукция получила серебряные медали на выставках в Амстердаме и Париже, золотую — в Лондоне и Неаполе и еще одну бронзовую — также в Лондоне. Спонсировал мечети Марджани и Бурнаевскую.
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