Онлайн-бронирование: доверие к цифровым сервисам

Что приходит на смену ушедшим из России зарубежным онлайн-сервисам планирования путешествий

В «Реальном времени» — небольшой обзор российских сервисов бронирования жилья в разных городах для самостоятельных путешественников. Ведь популярность внутреннего туризма продолжает расти, и многие из нас уже собрались в новогоднее путешествие. О тенденциях развития тревел-сервисов и об особенностях некоторых из них — в нашем материале.

Собрать путешествие как конструктор



В ноябре в Санкт-Петербурге прошла форсайт-сессия, посвященная развитию туризма в России до 2035 года. Одним из усиливающихся трендов индустрии гостеприимства эксперты со всей страны назвали самостоятельный туризм. Его доля выросла за последние два года, и этот рост, по прогнозам, будет усиливаться.

На это влияют разные факторы. Например, люди после пандемии переосмыслили свою жизнь и стали бережнее относиться к себе. Это проявляется и в том, что, планируя долгожданный отдых, человек желает провести его только так, как хочет сам, а не так, как предлагают туроператоры в массовых турах. Современный российский турист хочет подобрать под свои запросы абсолютно все аспекты путешествия.

Допустим, он хочет поселиться не просто в гостинице не ниже определенной звездности, но чтобы она погружала в историю места, а в ее ресторане можно было бы попробовать аутентичные блюда. В идеале — еще и мастер-класс по их приготовлению посетить. Пойти на экскурсию, во время которой получится увидеть не набор стандартных мест из любого путеводителя, а особенные локации в сопровождении знающего и харизматичного гида, который покажет лучшие фоторакурсы. Каток — не просто с ровным льдом, прокатом и фуд-кортом, а дарящий впечатления от зимней иллюминации, фотозон, праздничных программ, вкусного чая и ароматного кофе.

Собрать, как конструктор, такое индивидуальное путешествие самостоятельно — это интересно. Но даже опытному туристу сделать это непросто. А уж тому, кто собирается в самостоятельное путешествие впервые, еще сложнее.

Современный турист хочет пойти на экскурсию в особенные локации в сопровождении знающего и харизматичного гида, который покажет лучшие фоторакурсы. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Российские сервисы по бронированию набирают популярность

Сегодня собрать самостоятельную поездку немыслимо без цифровых технологий. Мы больше не звоним по «желтым страницам» в интересующие нас отели, не бегаем сами в билетные кассы. Все происходит «в цифре». Весной в России перестали работать западные сервисы бронирования отелей и квартир — но природа не терпит пустоты. В том числе и природа сферы гостеприимства. Образовавшиеся ниши сразу же начали заполняться, россияне обращают внимание на отечественные сервисы бронирования, которые вышли вдруг на первый план и стали активно дорабатываться, развиваться и набирать популярность.

Например, туристический сервис RUSSPASS работает с 2020 года. Он помогает планировать путешествия по России. Здесь можно забронировать отель, купить железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане. RUSSPASS позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением.

Еще один тревел-сервис — Ostrovok. Здесь на выбор предлагаются сотни тысяч отелей, гостиниц и хостелов в России, СНГ и некоторых странах дальнего зарубежья. Можно посмотреть отзывы туристов о местах размещения, почитать блог о путешествиях и выяснить ценную информацию (например, о визах). Бронирование происходит онлайн, через сервис можно связаться напрямую с местом размещения и договориться о деталях.

Bronevik — здесь пока еще не так много мест размещения (всего 50 000), но сервис обещает быть интересным. Уже сейчас здесь можно не только забронировать номер в выбранном отеле с оплатой через сайт, но и получить визовую поддержку (для путешествующих в Россию), а в скором времени — даже ознакомиться с черным списком отелей (он пока пуст).

101Hotels — еще одна популярная система бронирования в России и за рубежом. Здесь можно выбрать и квартиру, и отель, и даже загородную базу отдыха. Понятная система фильтров покажет, куда можно заехать с животными или, к примеру, есть ли парковка для путешественников на машине и какие достопримечательности можно найти поблизости. Уже накоплен обширный пул отзывов, есть услуга безопасного бронирования.

Суточно.ру предлагает 200 тысяч вариантов жилья в России — хостелы, отели и, конечно, посуточные квартиры. Здесь тоже можно почитать отзывы, довольно легко самому войти в систему и сделать свое предложение для туристов. И этот сервис тоже работает в разных странах ближнего и даже дальнего зарубежья.

Весной в России перестали работать западные сервисы бронирования отелей и квартир — но природа не терпит пустоты. В том числе и природа сферы гостеприимства

Не только проживание, но и столик в ресторане, и экскурсия с гидом

Как мы уже упоминали, запросы туристов стали разнообразными и довольно привередливыми. Поэтому западные сервисы уже давно пошли по пути предоставления не только бронирования жилья, но и впечатлений — экскурсий, мастер-классов, театральных постановок, концертов и даже шопинга.

Их российские коллеги тоже следуют этим путем — например, RUSSPASS предлагает не только 5,6 тысячи предложений для туристов по всей России, но в целом это экосистема из 27 разнообразных услуг и сервисов: с его помощью можно пошагово спланировать полноценный отдых в зависимости от запроса пользователя.

Есть уже готовые маршруты — к примеру, собрано более 100 тематических программ по Москве. А есть и тот самый конструктор — вы сами, исходя из собственных вкусов и запросов, собираете свою идеальную поездку. Можно заказать столик в ресторане, получив скидку или бонус, или попасть на каток по спецтарифу, воспользоваться одним из готовых туристических маршрутов или составить собственный, оплатить эксклюзивную экскурсию с гидом или участие детей в праздничной программе. Здесь же есть и цифровой помощник, который автоматически поможет составить план поездки, превратив его в маршрут с разбивкой по времени и с учетом транспорта.

На сервисе собрано более 100 тематических программ по Москве. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Цифровые сервисы развиваются и делают жизнь проще и интереснее. Сервисы для туристов не исключение: сегодня, благодаря современным технологиям, такой способ планирования отдыха в России становится единой входной точкой для того, чтобы собрать свою поездку «под ключ», не вставая с дивана.