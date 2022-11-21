«Все для фронта, все для победы» — лозунг Великой Отечественной снова стал актуальным

Баннер «Алабуги» на Таймс-сквер, утилизация жидких бытовых отходов, помощь мобилизованным — события недели от программы «7 дней»

Фото: Артем Дергунов

Как и почему особая экономическая зона «Алабуга» заставила говорить о себе не только республиканские, но и федеральные СМИ и телеграм-каналы, какую поддержку оказывают российским бойцам жители Татарстана, как и за чей счет собираются решать проблему с вывозом и утилизацией жидких бытовых отходов и есть ли будущее у канатной дороги в Казани? Ответы на эти вопросы искала на этой неделе команда информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале «Новый век». Подробности — в обзоре «Реального времени».

Новогодним праздникам в Татарстане быть

Президент Татарстана на еженедельном субботнем совещании подчеркнул, что грядущий Новый год не отменяется, и поручил всем профильным министерствам и главам муниципальных образований, что оформлять к Новому году наши города и населенные пункты нужно, но максимально используя материалы местного производства. Если взрослое население еще как-то и может обойтись без пышных празднеств, то для детей — это, пожалуй, самое любимое время в году. Поэтому новогодние мероприятия организуются прежде всего для детей.

В зоне особого внимания, отметил глава республики, должны быть дети, чьи мобилизованные отцы отправились на Украину. В этом году они станут гостями республиканских новогодних мероприятий. Младших школьников ждут новогодние представления в Казанском кремле, а учеников 5—11-х классов — республиканская елка в «Татнефть Арене», сообщил ведущий программы «7 дней», генеральный директор телеканала «Новый век», депутат Госсовета Татарстана, председатель республиканского Союза журналистов, Ильшат Аминов.

Огромный резонанс и внимание к себе в республиканских и федеральных СМИ на этой неделе вызвала ОЭЗ «Алабуга», точнее оригинальный ход ее руководства. Баннер от «Алабуги» с призывом на русском языке «Пора возвращаться домой» 17 ноября появился на одной из самых знаменитых площадок мира — Таймс-сквере в Нью-Йорке. Сначала в Сети развернулась волна восхищения, а затем ее сменили публикации с опровержениями. Но руководство «Алабуги» подтвердило — баннер на центральной площади Нью-Йорка — это правда, которая подтверждается камерами наружного видеонаблюдения.

Как отметил Ильшат Аминов, идея разместить баннер на русском языке в центральной части Манхэттена — очень крутая. С учетом того, сколько это неординарное в наши дни событие — баннер на русском языке и в недружественной Америке — вызвало упоминаний, публикаций, репортажей, инфоповод, связанный с Таймс-сквер, дал мощную обратную реакцию и был, безусловно, полезен. Однако, считает ведущий, за всем этим информационным шумом затерялась другая немаловажная деталь — смысл самой фразы «Пора возвращаться домой». «Не уверен, что одного баннера на Таймс-сквер хватит, чтобы в Татарстан хлынул поток айтишников, математиков, электронщиков и так далее — не на это, я так полагаю, был расчет. Мы сами должны сегодня создать условия, чтобы золотые кадры не уезжали из страны, а оставались на родине. Какие сейчас для этого есть предпосылки, что еще нужно предпринять особой зоне «Алабуга»?», — заметил Ильшат Аминов.

Руководство «Алабуги» подтвердило — баннер на центральной площади Нью-Йорка — это правда. Скриншот

«Алабуга Политех» — кадровый потенциал для ОЭЗ

Кадровый вопрос — он сегодня является злободневным как никогда. Причем речь идет о сотрудниках, готовых работать с современным оборудованием и обладающих актуальными знаниями. Колледж «Алабуга Политех» -практически идеальная модель современной инженерной школы. В нем есть инфраструктура и новейшее оборудование, соответствующие мировым стандартам, в каждой аудитории — небольшая зона для теоретических занятий и более просторный зал, оснащенный промышленным оборудованием и другие условия для подготовки кадров.

Как отмечает руководитель образовательного центра «Алабуга Политех» Эдуард Яушев, в учебном заведении делают ставку на практику — это главная «фишка». Особую роль в подготовке кадров играет и близкое соседство колледжа с компаниями-резидентами особой экономической зоны. Инженеры ее производственных компаний — не просто кураторы по направлениям 13 самых востребованных специальностей, но и деканы колледжа, при непосредственном участии которых верстается учебная программа, закупается оборудование для лабораторий. Так, высоковольтный полигон политеха был оснащен техникой согласно жестким требованиям главного энергетика особой экономической зоны, чтобы проводить обучение максимально наглядно и эффективно, подчеркивает Яушев.

Обучение в «Алабуга Политех» бесплатное, но стать его студентом можно, только пройдя через конкурсный отбор. Причем приезжают сюда поступать со всей России — от Москвы до Республики Саха. Третьекурсник Камиль Ибрагимов — из Тольятти, не так давно его родители переехали жить в Елабугу, отец — сотрудник одной из компаний-резидентов ОЭЗ, а сын после окончания колледжа планирует пойти по его стопам. И воплощает задуманное — в этом и есть еще одна особенность колледжа — так называемая дуальная система обучения. По ней, начиная со второго курса, студент совмещает учебу с работой на предприятии, при этом получает и зарплату, и перспективу трудоустройства.

Ангелина Дахова специально приехала в Татарстан из Кабардино-Балкарии, чтобы поступить в елабужский политех и получить профессию лаборанта химического анализа. Учась на втором курсе, она уже занимает должность заместителя начальника проекта.

1 сентября ОЭЗ «Алабуга» и ВТБ подписали соглашение по финансированию первого этапа проекта перспективного развития стоимостью в 51 млрд рублей, при этом общий объем финансирования составит 194 млрд. Этот документ подразумевает масштабное строительство не только инфраструктуры для компаний-резидентов и новые корпуса индустриальных парков, но и развитие соседствующего образовательного центра, подчеркнул глава промышленной площадки Тимур Шагивалеев.

ОЭЗ «Алабуга» и ВТБ подписали соглашение по финансированию первого этапа проекта перспективного развития стоимостью в 51 млрд рублей. Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

СВО как проверка Татарстана на человечность

«Все для фронта, все для победы» — лозунг, впервые прозвучавший в 1941 году, стал снова актуальным, заметил ведущий программы. Сегодня вокруг этого неактуального много лет призыва в наши дни объединились люди самых различных взглядов и привычек, без различия возраста и происхождения — мужчины и женщины, военные и штатские, пенсионеры, студенты и школьники, простые граждане и даже чиновники и депутаты.

Тем, кто ушел отстаивать Родину, страна старается помочь всеми силами: женщины вяжут теплые вещи, мужчины, не подлежащие мобилизации, изготавливают печки-буржуйки, волонтеры собирают гуманитарную помощь, шьют спальные мешки. Депутаты добровольно оставляют теплые места в кабинетах и уезжают на фронт. В Татарстане наверное нет таких предприятий, которые бы остались в стороне от оказания помощи участникам СВО. Грузовые машины с продуктами, одеждой, обмундированием и другими необходимыми вещами российским бойцам идут почти беспрерывно. Например, телеканал «Майдан», входящий в холдинг ТНВ, несмотря на падение доходов, перечислил деньги в фонд «Ярдем янешә! Помощь рядом!». Люди проявляют частную инициативу, и она гораздо ценнее официальных мероприятий, подчеркнул Ильшат Аминов.

Огонь на черноземных полях Донбасса будет биться в тесных печурках, сделанных в Татарстане. Фермер из Зеленодольского района Алексей Чигаров решил старые диски от автомобильных колес использовать в качестве основы для печек-буржуек, так нужных в это холодное время для российских военных на Украине. Опытные образцы показали военным, а их рекомендации внесли в конструкцию.

К Чигарову, благодаря его призыву в соцсетях, присоединились и другие татарстанцы — собралась небольшая бригада, которая варит печки в свободное от работы время. Отправлять их в зону СВО хотят вместе с гуманитарным грузом. Но бригада сегодня нуждается и в металле, и в расходных материалах для резки и сварки.

Среди тех, кто сегодня участвует в спецоперации, — депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Прежде он возил гуманитарные грузы на Донбасс, но решил опытным путем узнать, в чем сегодня остро нуждаются российские бойцы.

Грузовые машины с продуктами, одеждой, обмундированием и другими необходимыми вещами российским бойцам идут почти беспрерывно. Фото: Артем Дергунов

«Заключив этот контракт, я в большей мере смогу понять, что нужно в первую очередь нашим бойцам на передовой. Чтобы потом, вернувшись на гражданку, продолжить заниматься доставкой гуманитарных грузов для наших бойцов. Данное решение принято мной осознанно, я к этому полномерно шел, занимаясь доставкой гуманитарных грузов на Донбасс, общаясь и с бойцами, и с его жителями. Семья и друзья меня всецело поддерживают. Конечно, есть определенные переживания. Но все знают и понимают, что мы занимаемся правильным и нужным делом. Победа будет за нами».

Еще один татарстанец, уроженец Алькеевского района Раиль Габдрахманов участвует в спецоперации почти с самого ее начала, а летом был удостоен звание Героя России. После короткого отпуска, во время которого довелось побывать на встрече с президентом республики, он снова вернулся в зону боевых действий.

Его двоюродный брат Алмаз Гиматдинов живет в Чистополе и вместе с родственниками и друзьями-предпринимателями решили приобрести автомобиль для Раиля и на нем отвезти бойцам нужные им вещи. В списке -генераторы, бензопилы и все, что нужно, для постройки времянок, боевых укреплений: «С продуктами проблем нет, а гвоздей, саморезов, топоров, пил не хватает. Они в лесу живут — надо строить». Дорога до части, где служит Раиль, заняла два дня — таможенный пост, блок-посты, всего пара часов на встречу, а затем обратно — в Татарстан.

Российским военным в горячей точке важна не только материальная, но и моральная поддержка. Челнинский ветеран Великой Отечественной войны Серафим Агафонов знает это не понаслышке — в 1944 году он 17-летним юношей отправился на войну против нацистов. После войны продолжил службу на Украине, затем приехал в Татарстан. Вместе с дочерью он решил собрать небольшую посылку для бойцов.

Прадедушка ученицы челнинской кадетской школы Эльвины Шакировой -ровесник Серафима Агафонова и тоже служил на территории Украины.

«Я очень им горжусь. И то, что сейчас происходит, очень тревожно для меня. Сейчас для военных важна любая поддержка. Мы рисуем плакаты им на тканях — важно, показать поддержку не только со стороны взрослого поселения, но и со стороны детей», — говорит школьница Эльвина Шакирова.

Российским военным в горячей точке важна не только материальная, но и моральная поддержка. Фото: Артем Дергунов

Кроме того, на уроках технологии курсанты кадетской школы им. Героя Советского Союза Никиты Кайманова своими руками изготавливают бандажи для закрепления раненных конечностей и кровоостанавливающие жгуты.

«К нам с просьбой обратились морские пехотинцы, чтобы делать именно эту модель — она быстро затягивается. Мы уже заказали 2500 таких железных бабочек, идет монтаж», — поделился со съемочной группой программы учитель труда Наиль Каюмов. А по мнению директора кадетской школы Александра Помыткина, когда дети своими руками собирают бандажи, они понимают, для чего это все, пропускают через себя, через свои сердца, свой труд.

Одна из казанских швейных мастерских тоже присоединилась к призыву Великой Отечественной. Часть рабочих мест здесь отдали волонтерам, которые теперь шьют носилки, спальные мешки и, так называемые, пятиточечники — универсальное утепленное изделие, чтобы бойцам не сидеть на холодной земле.

Мастерская Ирины Купряхиной прежде практиковала в основном пошив одежды для детей, теперь здесь осваивают технологию новых изделий. Две партии изделий уже отправили в российские военные части, на очереди отправка еще одной партии. Могли бы делать больше, отмечает основательница швейного цеха, но нужен материал и руки — пошивом заняты три работника мастерской и три волонтера. При этом свободных рабочих мест, по ее словам, порядка 40. Здесь будут рады любой помощи.

Республиканский парламент уверен — так называемый, мусорный закон не совершенен. Фото: Олег Тихонов

На законодательном уровне такого термина, как ЖБО, не существует

Бытовых отходов в жизни человека становится все больше. Однако мусорная реформа в России, призванная решить проблемы с вывозом и утилизацией мусор, до сих пор не дала желаемых результатов, и отходы не превратились во что-то полезное, а продолжают опустошать карманы населения и отравлять окружающую среду, подчеркнул ведущий программы «7 дней».

Попытки «оживить» мусорную реформу продолжаются. Госсовет Татарстана на этой неделе предложил свою инициативу по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращения с отходами. Республиканский парламент уверен — так называемый, мусорный закон не совершенен. При этом если его часть, связанная с регулированием сбора и утилизации твердых бытовых отходов, требует лишь корректировки, то вопрос канализационных стоков не отрегулирован в принципе. Депутаты подготовили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предлагают передать всю систему жидких бытовых отходов под контроль государства.

В первую очередь речь идет о канализационных отходах, которые в большей степени образуются в частном секторе и многоквартирных домах низкой этажности, чаще всего оснащенных септиками или же выгребными ямами. На долю таких домовладений приходиться почти треть из общего числа домов в Татарстане, а основная их масса базируется в селах и деревнях.

Обслуживанием, то есть откачкой содержимого септиков и выгребных ям, сегодня заняты сотни частных фирм. Естественно, вкладывать получаемые от населения средства за свои услуги в строительство специальных очистных сооружений они не желают — намного проще слить отходы в ближайшие овраги или пруды, озера, отравляя, таким образом, водоемы и почву.

Цена на услуги небольших фирм, занимающихся откачкой канализации, зависит от многих факторов — объема, сложности и местоположения населенного пункта, или банального решения бизнеса — «какую хотим, такую цену и ставим» — деньги не пахнут. По словам жителя поселка Первомайский Сергея Николаева, часть таких фирм работает «в черную» — без договоров и квитанций об оплате. Но он сомневается, что если эту сферу отходов в России регламентируют, то врдя ли будут учтены интересы всех трех сторон — потребителей, государства и предпринимателей.

Передать частное в ведение государства — идея неплохая, но депутатов беспокоит будущая стоимость услуг по сбору и вывозу ЖБО, которую, если эти поправки в закон будут приняты, установит новый регулятор — государство.

Житель жилого массива Старые горки Ильхам Шагараев, уверен, что дешевле точно не будет: «Если сейчас это все в одном лице у частника — он и слесарь, и бухгалтер, то потом это будут разные люди — комитеты, чиновники, водители и прочие — им всем надо платить зарплату».

Несмотря, что Казань за пару десятилетий снискала массу почетных званий, в том числе, и международных, почти в самом ее центре, к жилым массивам Старые горки и Первомайский не подведена центральная канализация и заказывать откачку отходов жизнедеятельности приходится не только их жителям, но даже местной государственной школе. Больших надежд на то, что с приходом в эту сферу государственного регулятора, что-то изменится в лучшую строну, население поселков не делает. Многие считают, что результат будет тот же, что и в сфере ТБО.

«Региональные операторы приезжают на своей машине, загружают мусор. Согласно закону, после себя он должен его подмести и убрать. Но он этого не делает и делать не будет, потому что за это его не накажут. После него приходят контролирующие органы, и за этот мусор наказывают собственника контейнерной площадки», — подмечает результат неудавшейся мусорной реформы депутат Госдумы России Марат Нуриев.

Скорее всего, сферу ЖБО, как и в случае с ТБО, снова отдадут региональным операторам, чья неэффективные и при этом дорогие услуги уже хорошо известны, а борьба против установленных ими высоких цен ведется давно.

Средняя стоимость вывоза жидких отходов около 3-4 тыс. рублей. В этой сумме помимо расходов на транспорт и зарплату сотрудников основная доля зависит от тарифа «Водоканала» — если он увеличивает тариф за прием стоков, следом возрастает и конечная цена для потребителя. Но есть еще «черные ассенизаторы» — нелегалы и те фирмы, что к указанной в договоре с водоканалом стоимости услуг, накидывают дополнительную сумму сверху.

«Такой предприниматель сам цену назначает — где он ее взял, как рассчитал? При этом «Водоканал» с него берет цену договора — это 40 рублей за кубометр он берет, плюс транспорт, в итоге 300 рублей на «Водоканале» это стоит. Сколько берет предприниматель с дома? Уже 3-4 тысячи. Чувствуете контраст? Поэтому первая задача — убрать эту руку с рынка», — считает председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета республики Александр Тыгин.

Казанский «Водоканал» от комментариев отказался, впрочем, как и от просьбы съемочной группы «7 дней» показать, куда сливаются казанские стоки. Это еще один очень значимый пункт в депутатском обращении к главе правительства страны. Пока проблема с регулированием сферы ЖБО не решена, эти опасные стоки сливаются в овраги — это еще в лучшем случае. Сегодня на 43 муниципальных района Татарстана приходится всего 21 сливная станция. Инвестиций в эту инфраструктуру нет, а значит, нет возможности для ее развития и модернизации. Мало того, на законодательном уровне такого термина, как ЖБО, вообще не существует.

«Некоторое время назад утратило силу действовавшее ранее 55-е постановление правительства и образовался правовой вакуум. Это постановление как раз и регулировало все взаимодействие в сфере отходов, — поясняет начальник отдела по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и потребления Минэкологии Татарстана Рустем Богданов. Единственным законным способом удаления этих отходов сегодня является их поступление на биологические очистные сооружения, а это уже законодательство о водоснабжении и водоотведении. Поэтому эту работу надо ввести в сферу этого закона — о водоснабжении».

Федеральный является основным препятствием для корректировки мусорной реформы. Есть грамотные предложения и ресурсы имеются, но рычагов воздействия для их внедрения не хватает.

«Попытка узаконить сферу обращения с бытовыми отходами, что была сделана в 2019 году, может быть, она, по сути, и правильная, но пока не дает конкретных результатов. Муниципалитеты должны отстаивать свои права, мы должны сказать федералам о том, чтобы все-таки в субъекте были права по регулированию этой мусорной реформы», — отметил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Теперь судьбу ЖБО предстоит решать на федеральном уровне. Если поправки и обращение татарстанских парламентариев будут приняты, то система перестанет быть «свалкой», появится разделение сфер и возрастет ответственность, как следствие, мусорная реформа вместо разрушения начнет приносить пользу для экологии и экономики.

Через Казанку к «Ак Барс Арене» или от Казани в Верхний Услон и до Иннополиса — два пути для канатной дороги в Казани

В Казани, в скором времени, возможно, появится новый вид транспорта — канатная дорога, сообщил Ильшат Аминов. Сообщения о якобы скором появлении этого вида пассажирских перевозок звучат в столице республики в течение последних 10 лет. Проектов было множество, но ни один из них так и не был реализован. Но волне возможно одна из них все же получит реальное воплощение. В городе год назад было создано ООО «Казанские канатные дороги» и один проект уже находится на согласовании в мэрии города.

Суть проекта — создание, так называемого, аэромоста через Казанку, который свяжет между собой Центральный парк им. Горького и стадион «Ак Барс Арена». Между ними проляжет еще одна станция — парк «Урам» у моста Миллениум. Протяженность пути около 3 км, которое можно будет проехать по канатке за 8-10 минут, по расчетам, дорога за 1 час сможет перевезти порядка трех тысяч пассажиров. Насколько городу необходим и актуален именно этот маршрут? Парк Горького еще можно назвать достаточно оживленным местом столицы, то противоположную сторону у стадиона, навряд ли, — обычный спальный район.

Пока этот проект не прошел через стадию общественных слушаний, поэтому разработчики хранят молчание. Зато сообщили, что стоимость проезда будет сопоставима с ценой билета на городском автобусе.

Но, к примеру, канатная дорога в Нижнем Новгороде работает уже 10 лет, связывая собой не только два берега Волги, но два города — Нижний Новгород и город Бор, где проживают 80 тыс. человек. Многие его жители активно используют канатку как общественный транспорт. Проезд в один конец — 100 рублей — намного дороже, чем на автобусе, но гораздо быстрее. Как будет в Казани — не ясно и преждевременно.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Дело в том, что в оппозицию с авторами казанского проекта вступают экологи, которые уверены, что опорные столбы, которые врежут в Казанку, нанесут реке непоправимый ущерб. Канатная дорога — это не толстая веревка, протянутая меж берегами. Это, прежде всего, тяжеловесные опоры, которых будет не меньше четырех, достигающие в самой высокой точке 73 метров, фундамент под такой груз тоже потребуется довольно основательный. Казанка — это не водный канал, а живая река со своей флорой и фауной, как говорят эко-активисты, — памятник природы, и стоить тут нельзя. Столичные экологи реку спасали уже не раз — и от планируемых помпезных башен и неуместных высоток. Теперь предстоит отстоять реку у канатной дороги.

При этом саму идею создания канатных дорог в городе экологи не отвергают. Они предлагают взять за основу альтернативный проект, существующий на бумаге уже лет десять — это канатная дорога из Казани в Верхний Услон. Одно время говорили, что от него давно отказались, но, как оказалось, он все же имеет право на осуществление.

Ее протяженность гораздо больше — 8,5 километров, высота опор составит 100 метров, пассажиропоток — от 1200 до 2400 человек в час, а время в пути будет зависеть от вместимости кабин — для 10-местной 24 минуты, для 28-местной — 17 минут. Если этот проект будет реализован, он поставит мировой рекорд по протяженности канатной дороги над рекой.

Пока же путь из Казани в Верхний Услон через Горьковское шоссе, поселок Залесный и мост занимает немало времени, особенно в часы пик. И вариант с воздушной дорогой может стать отличной заменой обычной. По крайней мере, здесь канатная дорога получит высокую функциональность, позволит разгрузить автомобильную трассу. Плюсом идут развитие в Верхнеуслонском районе туризма и рекреационных зон — предполагается, что на обоих берегах могут вырасти многофункциональные зоны по обслуживанию пассажиров воздушного метро. При этом Верхний Услон вполне может стать не конечной точкой воздушного маршрута — в планах довести канатную дорогу может до Иннополиса, стоящего всего в 20 километрах от него.

Обо всем этом, а также о том, почему последние 10 лет, несмотря на все усилия властей, население деревень республики плотными рядами убывает на ПМЖ в города, и других важных событиях минувшей недели можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 21 ноября ровно в 13.00 или на сайте телеканала.