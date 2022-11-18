Улица Габдуллы Тукая: свечи, мыло, пиво, портные и пекари
Гид по Екатерининской. Часть 1-я
Улице Габдуллы Тукая немного не везет — на ней гораздо больше любопытных зданий, чем на туристической Каюма Насыри, но также очень много транспорта — от общественного до грузового. Рассказывать о ней гидам туристическим группам непросто. Начнем путешествие по ней от ремонтируемого Вахитовского моста, рассказав сначала о промышленной части Плетеневской слободы
Комплекс зданий завода братьев Крестовниковых (Тукая, 113)
Это был первый стеариново-свечной завод в Казани, который открылся 28 декабря 1855 года. Выкупать огороды одного генерала на задворках города помогал губернатор Баратынский. Первые свечи появились в январе 1856-го. Вскоре здесь начали варить и мыло. На заводе работал ученик Бутлерова — химик Константин Зайцев, который заведовал своей лабораторией. К началу XIX века производство мыла стало для завода основным направлением. Во время революции 1905 года здесь подняли зарплату, чтобы утихомирить протесты, в частности рабочие не присоединились к стачке на фабрике Алафузовых. Во время Первой мировой войны начался дефицит сырья, закупавшегося в Австралии и Южной Америке. Зато в это время на завод пришел Александ Арбузов, наладивший первое в России производство аспирина. 6 августа 1918 года производство национализировали, а в январе 1919 года оно получило название «Государственный мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых». От московского «Центрожира» он перешел к Татсовнархозу. Вскоре завод стал называться жиркомбинатом имени Вахитова, где, к примеру, начали делать первый популярный стиральный порошок «Новость», а потом, кстати, и декоративные свечи. В следующем году помещение планируется, восстановив после пожара и превратить в многофункциональный комплекс. Правда, со стороны подвижек в эту сторону не видно. Зато известно, что кто-то вынес оттуда историческую лестницу.
Общежитие завода Крестовниковых (Братьев Петряевых, 5, к. 2)
На территории «Нэфиса» стоит несколько исторических корпусов, вроде свечного цеха. Самое заметное же, пожалуй, вот это, где жили рабочие завода, а сейчас работают различные организации. Если удастся пройти внутрь, то можно, к примеру, увидеть старинную лестницу.
Контора Крестовниковых (Тукая, 105)
Здание начала XX в. Братья Крестовниковы родились в Москве, занимались, в частности, мануфактурой, потом открыли бумаго-прядильную фабрику. Кто-то жил в Оренбурге, кто-то в Троицке, а в 1854-м двое из них, Валентин и Иосиф, решил открыть стеариновое производство в Казани. За новыми технологиями Иосиф, кстати, ездил за границу. В городе братья жили полной жизнью: пикники, катания на лодках по Кабану, балы, театр, опера. Николай Крестовников писал: «...мы были инициаторами учреждений: купеческого клуба, казанской биржи, общества взаимной помощи приказчиков, первой частной газеты под названием «Казанский биржевой листок» под редакцией профессора А.К. Чугунова». Постепенно дела перешли к Владимиру и Григорию Крестовниковым и другим людям.
Дом Крестовникова (Тукая, 126)
Самый необычный в этой части города объект, с резными наличниками, но почему-то с высоким кирпичным забором. Здесь находится гостиница, организованная театром Камала, где живут в том числе и его работники. В 2019-м был сделан ремонт. До революции здесь жил ранее упомянутый Иосиф Крестовников. А в советское время в доме размещался детский сад, потом он принадлежал Мехобъединению. История с капремонтом попала в новости, когда выяснилось, что у организаций «МонтажСпецЭнерго» и «Стройинтерком» нет лицензий на работу в объектах культурного наследия, после чего проект перешел компании «Восток-С» (они занимались лавкой купца Курманаева, где сейчас находится ресторан More & More).
Плетневская баня (Тукая, 103)
Здание рубежа XIX—XX веков, где в советское время располагалась баня №4. Абориген слободы, покойная Нурания Биктемирова вспоминала, что построили ее Крестовниковы: «Традиция была такая: новоявленный отец наказывал затопить баню и поддерживать ее целый день, чтобы помылись все желающие. Выходя из бани, говорили: «Мы помолодели, прибавили здоровья дай бог здоровья и младенцу».
Комплекс бывшего пивоваренного завода торгового дома «Наследники коммерции И.В. Александровых» (Тукая, 97а)
Раньше мы назвали его комплексом пивоваренного завода Петцольда. Но, как выяснили нынешние собственники, это завод Александрова, а Петцольд владел предприятием на перекрестке улиц Большой Мещанской (Cары Садыковой) и Мыловаренной (Фаткуллина), на месте «Радиоприбора». Его основал в 1867 году Карл-Вильгельм-Эдуард-Гейнрих Петцольд, после за дело взялся его сын Оскар, завод назывался «Восточная Бавария». Именно его в 1892 году выкупил конкурент, владелец крупнейшего торгового дома винно-водочных изделий Вятской губернии Иван Александров. Так что когда наследники Александрова построили в 1907 году здание на ул. Тукая, народ продолжил называть его Петцольдовским. Здесь работали 240 рабочих, которые готовили более 10 миллионов литров пива в год. После завод перешел Совнаркому сельского хозяйства, а в 1922 году стал называться «Красным востоком». Интересно, что с 1936 года у завода была своя сеть торговых точек. В начале нулевых здесь разместили молочную и кондитерскую продукцию «Эдельвейс», пока не решили убрать производство из-за аварийного состояния. Сейчас известно, что в лофт-квартале разместят банный комплекс.
Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Тукая, 114)
Школа фабрично-заводского ученичества имени товарища Сталина, построенная в начале 1930-х, сейчас не так напоминает памятник конструктивизму, хотя в ее архитектуре проглядывается образ ключа, в виде цилиндра и куба. Теперь его кирпичный, неоштукатуренный фасад закрыт керамогранитными панелями. В 1947 году в Казани при техникуме легкой промышленности открылась трехгодичная профессионально-техническая школа по подготовке портных и закройщиков, которая в 1950-м переехала в это здание, позже к училищу присоединилось профессиональное образовательное учреждение №8 и называние сменилось на профтехучилище №42, позже — профессиональный лицей №42. Также здесь работало профучилище №10, готовившее работников для третьего хлебозавода. Вместе они с 2005 года на Тукая стали профлицеем №136. Ну, а теперь — колледжем.
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