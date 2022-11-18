Улица Габдуллы Тукая: свечи, мыло, пиво, портные и пекари

Гид по Екатерининской. Часть 1-я

Фото: Завод Крестовниковых. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Улице Габдуллы Тукая немного не везет — на ней гораздо больше любопытных зданий, чем на туристической Каюма Насыри, но также очень много транспорта — от общественного до грузового. Рассказывать о ней гидам туристическим группам непросто. Начнем путешествие по ней от ремонтируемого Вахитовского моста, рассказав сначала о промышленной части Плетеневской слободы

Комплекс зданий завода братьев Крестовниковых (Тукая, 113)

Это был первый стеариново-свечной завод в Казани, который открылся 28 декабря 1855 года. Выкупать огороды одного генерала на задворках города помогал губернатор Баратынский. Первые свечи появились в январе 1856-го. Вскоре здесь начали варить и мыло. На заводе работал ученик Бутлерова — химик Константин Зайцев, который заведовал своей лабораторией. К началу XIX века производство мыла стало для завода основным направлением. Во время революции 1905 года здесь подняли зарплату, чтобы утихомирить протесты, в частности рабочие не присоединились к стачке на фабрике Алафузовых. Во время Первой мировой войны начался дефицит сырья, закупавшегося в Австралии и Южной Америке. Зато в это время на завод пришел Александ Арбузов, наладивший первое в России производство аспирина. 6 августа 1918 года производство национализировали, а в январе 1919 года оно получило название «Государственный мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых». От московского «Центрожира» он перешел к Татсовнархозу. Вскоре завод стал называться жиркомбинатом имени Вахитова, где, к примеру, начали делать первый популярный стиральный порошок «Новость», а потом, кстати, и декоративные свечи. В следующем году помещение планируется, восстановив после пожара и превратить в многофункциональный комплекс. Правда, со стороны подвижек в эту сторону не видно. Зато известно, что кто-то вынес оттуда историческую лестницу.

Общежитие. Фото: google.com/maps

Общежитие завода Крестовниковых (Братьев Петряевых, 5, к. 2)

На территории «Нэфиса» стоит несколько исторических корпусов, вроде свечного цеха. Самое заметное же, пожалуй, вот это, где жили рабочие завода, а сейчас работают различные организации. Если удастся пройти внутрь, то можно, к примеру, увидеть старинную лестницу.

Контора Крестовниковых

Контора Крестовниковых (Тукая, 105)

Здание начала XX в. Братья Крестовниковы родились в Москве, занимались, в частности, мануфактурой, потом открыли бумаго-прядильную фабрику. Кто-то жил в Оренбурге, кто-то в Троицке, а в 1854-м двое из них, Валентин и Иосиф, решил открыть стеариновое производство в Казани. За новыми технологиями Иосиф, кстати, ездил за границу. В городе братья жили полной жизнью: пикники, катания на лодках по Кабану, балы, театр, опера. Николай Крестовников писал: «...мы были инициаторами учреждений: купеческого клуба, казанской биржи, общества взаимной помощи приказчиков, первой частной газеты под названием «Казанский биржевой листок» под редакцией профессора А.К. Чугунова». Постепенно дела перешли к Владимиру и Григорию Крестовниковым и другим людям.

Дом Крестовникова

Дом Крестовникова (Тукая, 126)

Самый необычный в этой части города объект, с резными наличниками, но почему-то с высоким кирпичным забором. Здесь находится гостиница, организованная театром Камала, где живут в том числе и его работники. В 2019-м был сделан ремонт. До революции здесь жил ранее упомянутый Иосиф Крестовников. А в советское время в доме размещался детский сад, потом он принадлежал Мехобъединению. История с капремонтом попала в новости, когда выяснилось, что у организаций «МонтажСпецЭнерго» и «Стройинтерком» нет лицензий на работу в объектах культурного наследия, после чего проект перешел компании «Восток-С» (они занимались лавкой купца Курманаева, где сейчас находится ресторан More & More).

Плетнёвская баня

Плетневская баня (Тукая, 103)

Здание рубежа XIX—XX веков, где в советское время располагалась баня №4. Абориген слободы, покойная Нурания Биктемирова вспоминала, что построили ее Крестовниковы: «Традиция была такая: новоявленный отец наказывал затопить баню и поддерживать ее целый день, чтобы помылись все желающие. Выходя из бани, говорили: «Мы помолодели, прибавили здоровья дай бог здоровья и младенцу».

Пивоваренный завод

Комплекс бывшего пивоваренного завода торгового дома «Наследники коммерции И.В. Александровых» (Тукая, 97а)

Раньше мы назвали его комплексом пивоваренного завода Петцольда. Но, как выяснили нынешние собственники, это завод Александрова, а Петцольд владел предприятием на перекрестке улиц Большой Мещанской (Cары Садыковой) и Мыловаренной (Фаткуллина), на месте «Радиоприбора». Его основал в 1867 году Карл-Вильгельм-Эдуард-Гейнрих Петцольд, после за дело взялся его сын Оскар, завод назывался «Восточная Бавария». Именно его в 1892 году выкупил конкурент, владелец крупнейшего торгового дома винно-водочных изделий Вятской губернии Иван Александров. Так что когда наследники Александрова построили в 1907 году здание на ул. Тукая, народ продолжил называть его Петцольдовским. Здесь работали 240 рабочих, которые готовили более 10 миллионов литров пива в год. После завод перешел Совнаркому сельского хозяйства, а в 1922 году стал называться «Красным востоком». Интересно, что с 1936 года у завода была своя сеть торговых точек. В начале нулевых здесь разместили молочную и кондитерскую продукцию «Эдельвейс», пока не решили убрать производство из-за аварийного состояния. Сейчас известно, что в лофт-квартале разместят банный комплекс.

Колледж

Колледж малого бизнеса и предпринимательства (Тукая, 114)

Школа фабрично-заводского ученичества имени товарища Сталина, построенная в начале 1930-х, сейчас не так напоминает памятник конструктивизму, хотя в ее архитектуре проглядывается образ ключа, в виде цилиндра и куба. Теперь его кирпичный, неоштукатуренный фасад закрыт керамогранитными панелями. В 1947 году в Казани при техникуме легкой промышленности открылась трехгодичная профессионально-техническая школа по подготовке портных и закройщиков, которая в 1950-м переехала в это здание, позже к училищу присоединилось профессиональное образовательное учреждение №8 и называние сменилось на профтехучилище №42, позже — профессиональный лицей №42. Также здесь работало профучилище №10, готовившее работников для третьего хлебозавода. Вместе они с 2005 года на Тукая стали профлицеем №136. Ну, а теперь — колледжем.