Гид по Карла Маркса: университеты, училища, школа

Прогулка по Грузинской с выходом на Арское поле. Часть 4-я

Фото: Коммерческое училище, начало XX века. pastvu.com

Прогулка по самой длинной исторической улице подходит к концу: мы уже прошли ту часть улица Карла Маркса, которая называлась Грузинской и выходит к Арскому полю, к окраине дореволюционного города. Даже сейчас, когда улица Ершова считается частью центра, выезд после Варваринской церкви ощущается, как переход в новую часть Казани.

Дом, где жил Ключарев (улица Карла Маркса, 59)

Корпуса 1935 года проектировал Дмитрий Федоров, через год — главный архитектор Казани, предполагаемый автор Мергасовского дома и зодчий Дома чекиста. В первом корпусе жил скульптор Садри Ахун, председатель правления Союза художников ТАССР. Его самые известные работы — композиция «Владыкой мира будет труд» в сквере на Московской и памятник Тукая в одноименном сквере. По соседству обитал Александр Ключарев, татарский композитор, который также занимался башкирским, чувашским, марийским фольклором. Ему принадлежат известные обработки песен «Пар ат», «Кара урман», он автор вечных хитов, вроде «Идел дулкыннары» и «Синең хакта». Руководил Ансамблем песни и танца ТАССР и Татарской государственной филармонией.

Фото: prawdom.ru

Губкома РКП(б) (улица Карла Маркса, 66)

Изначально дом 1874 года принадлежал супруге купца Александра Васильевича Александрова, владельца торгового дома, пивоваренного завода, трактиров и лавок, торговавшего спиртным. После революции сюда въехал Казанский губернский комитет РКП(б) и Коммунистический клуб, во время обороны города находился штаб (после штаба Народной армии Комуча), а потом еще и татарский обком ВКП(б). Рядом стоит 61-й дом, тоже Александровский, но 1890 года.

Губком. Фото: wikivoyage.org

Дом Марко (улица Карла Маркса, 63/25)

Дом для Сергея Марко, построенный в 1906 году. Его отец, купец Мильтиада Павлович (Панагиотович) жил на Гоголя, 4 (где сейчас находится Государственный симфонический оркестр РТ). Оба здания строил Степан Бечко-Друзин, женатый на сестре Дмитрия Екатерине. Сергей Марко чем-то примечательным не запомнился: был надворным советником, по одной из версий, после революции стал ревизором налогового управления, по другой — умер до восстания большевиков. История хореографического училища понятнее. В 1972 году появилось отделение на базе музыкального училища имени Аухадеева, которое отделилось от прародителя в 1993 году.



Хореографическое училище. 1950-е. Фото: pastvu.com

КНИТУ-КХТИ (улица Карла Маркса, 68)

А сверху — серп и молот. Исмагил Гайнутдинов до того, как создать театр оперы и балета, спроектировал главный корпус Казанского химико-технологического института. Образец конструктивизма: к примеру, функционал шайбовидной части понятен (это холл, служебные помещения), при этом фасад выполнен уже в стиле ампира.

КХТИ. Фото: pastvu.com

Казанское художественное училище (улица Карла Маркса, 70)

Оно же — Казанская художественная школа, построенная в 1900—1905 году директором (он же заказчик) Карлом Мюфке в популярном в то время неорусском стиле. После революции неоднократно меняла свое название (первое — Казанские свободные художественные мастерские), в самом здании располагался Институт строителей нефтяной промышленности, Институт инженеров коммунального строительства, второе здание КАИ. Сейчас, как и КХУ имени Фешина, здание ждет второго этапа реставрации — одно крыло в нем уже обновили, в частности вернув наклонные окна на крыше здания, устроенные специально для нужд художников.

Институт строителей нефтяной промышленности. Фото: pastvu.com

Промышленное училище (улица Карла Маркса, 72)

Еще одно здание КХТИ, а теперь КНИТУ. Изначально — здание Казанского промышленного училища. Построили его после того, как Анопов, управляющий отделением промышленных учи­лищ Министерства народного просвещения, приехав в Казань в 1890-м, понял, что в здании реального училища КПУ не поместится. Выбрали место рядом с Родионовским институтом благородных девиц, после долго согласовывали кредит на стройку (первая сумма — 190 тысяч рублей), в результате было решено сэкономить, сократив проект здания, в которой вошли среднее и низшее химические, механическое, строительное училища. Про­ектировал здания Константин Олешкевич (после он в КПУ преподавал), закончили стройку осенью 1899 года. На фоне терема Мюфке училище не выглядит настолько внушительно, но это ансамбль из пяти зданий, по которому, вероятно, тоже следует иногда водить экскурсии. В 1919 году здесь разместился выросший из КПУ политехнический институт, а в 1930-м — КХТИ.

Промышленное училище. Фото: museum.kgasu.ru

Аграрный университет (улица Карла Маркса, 65)

Здание коммерческого училища строили по проекту Дмитрия Разова. Но строил архитектор Виктор Трифонов. Ранее он занимался Шамовской больницей, перестраивал Варваринскую церковь. В 1911 году по проекту архитектора Д. Розова им было выстроено здание коммерческого училища стоимостью в 470 тысяч рублей (ныне ул. Маркса, 65, Казанская сельскохозяйственная академия). А после участвовал в работе над зданием Национального банка на Баумана, был архитектором Казанского порохового завода. Также строил здание Казанских высших женских курсов (далее по Маркса), дом Общества попечения о бедных и больных детях (Пушкина, 13), торговый дом Сапожникова (Кремлевская, 8) и многое другое. Здесь Трифоновым управлял Павел Голышев, сам Трифонов спроектировал флигель. Шамов имел отношение к училищу, он инициировал его открытие с другим купцом, Карякиным. В советское время это сельскохозяйственный институт. Здесь учился в 1950-е годы Минтимер Шаймиев.

Сельскохозяйственный институт. 1950-е. Фото: pastvu.com