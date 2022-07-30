«Новый 1992-й»: Горбачев уходит, Шаймиев хочет ввести РТ в СНГ, мяса нет из-за Хрущева, туризм в Булгаре

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 34-я

Фото: Сессия Верхновного совета ТССР. «Республика Татарстан», 24 декабря 1991 года

«Новый 1992-й»: Горбачев уходит, Шаймиев хочет ввести РТ в СНГ, мяса нет из-за Хрущева, первый туризм в Булгаре

Горбачев уходит в отставку, Шаймиев заявляет, что РТ намерена войти в СНГ

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев, «получив удар в спину» от подписантов Беловежских соглашений, несмотря на некоторые колебания, все-таки заявляет о своей отставке с поста президента СССР, превратившего свое существование всего неделями ранее. И передает «ядерный чемоданчик» президенту РФ Борису Ельцину. В своих словах он не щадит «покойного», называя Советский Союз «тоталитарной системой, лишившей страну возможности стать благополучной и процветающей» в первую очередь из-за «безумной милитаризации, изуродовавшей экономику, мораль и общественное сознание». В то же время, он и в прощальной речи выступил против распада страны, особенно против того, что «раздел» произошел без санкции со стороны народа.

Напомним, что 17 марта 1991 года на референдуме за сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против — 21,7%. В «награду» за свой уход Горбачев получил пенсию, дачу, машину и охрану (сильно сокращенную). В те дни ряд наблюдателей полагали, что «достойное отречение» дает Горбачеву серьезные шансы остаться влиятельной политической фигурой (что в результате не произошло). А сама фигура Ельцина уже не вызывала сплошных восторгов даже у его поклонников, его правление с самого начала называют «самодержавным». Так оно по сути и будет все 1990-е, с постепенным усилением президентской власти, расчистив путь к «вертикали власти» Владимира Путина.

Поспешность, с какой Ельцин овладевает горбачевскими покоями, настораживает и союзные республики. Украина критикует предстоящую либерализацию цен и пытается «выгнать» из Крыма черноморский российский флот (решение, которое аукается всем сторонам и сегодня). Всего через пару лет он попрощается и с вице-президентом Руцким, расстреляв парламент из танков. «Не было в Москве ни радости, ни большой печали, как в тех случаях, когда случается неизбежное», — писали зарубежные газеты, комментируя отставку Горбачева. В тот же день глава Татарстана Минтимер Шаймиев на сессии республиканского парламента заявляет, что его республика намерена присоединиться к СНГ.

«Президент СССР еще в начале декабря публично заявил, что ни под каким видом не будет использовать свои чрезвычайные полномочия и армию для сохранения своего поста. Некоторые аналитики полагали, что Михаил Сергеевич стал первой жертвой «беловежского переворота». Именно из Беларуси Михаил Горбачев как человек и политик получил самый жесткий удар в своей жизни, нанесший ему, пожалуй, больше ран, чем даже августовское заключение в Форосе. Впервые с президентом обошлись столь некорректно. Не он, а президент Джордж Буш первым узнал из уст Бориса Ельцина о свершившемся событии, которое позволило госсекретарю США заявить спустя несколько часов: «Советского Союза больше не существует».*

«Республика Татарстан», 26 декабря 1991 года

«Первые блины комом»: как Шаймиев в качестве суверенного главы пытался привлечь западные компании в РТ

Всего через неделю после подписания исторических Беловежских соглашений, и за неделю до отставки Михаила Горбачева президент ТССР (называя себя уже президентом Татарстана) побывал с визитом сразу в нескольких европейских стран, в том числе и Германии, год как объединенной. В условиях развала страны и разрыва логистических цепочек, вызвавшего падение промышленности и отсутствие товаров на прилавках магазинов, первые лица РТ в первую очередь искали новые связи, делая это, с учетом хаоса, на союзном/федеральном уровне самостоятельно. Как мы писали в прошлых дайджестах, часто эти встречи были отмечены наполеоновскими планами, но вырождались на деле в нечто вроде «Нью-Васюков».

Причина, по-видимому, была в неопытности хозяйственников, незнакомых с международной торговлей и тем более бизнес-договорами. Так, в декабрьские встречи команда Шаймиева прощупывала почву на заключение контракта с венгерскими компаниями на покупку и строительство сразу нескольких свиноводческих комплексов на 1 000 тонн мяса в год, а также возможного создания СП по производству автобусов «Икарус» и видеотехники. В действительности никаких комплексов построено так и не было, а что касается СП «Икарус», то казус в том, что в конце декабря 1991 года отдел пассажирских перевозок «Татавтотранса» столкнется с проблемой: Венгрия откажется поставлять автобусы «Икарус», которые курсировали по улицам советских городов. В поиске выхода из ситуации транспортники обратят внимание на продукцию фирмы «Мерседес-Бенц». Здесь тоже зашла речь о создании СП — теперь уже с немцами. И его тоже не создали. При этом стоит отметить, что «Икарусы» были самым дорогим автобусом в советском автопарке: за 24 года, с 1966 по 1990 год, номинальная цена среднего автобуса выросла почти в 6,5 раза — с 11,7 тыс. до 75 тыс. переводных рублей (около 83,3 тысячи долларов США). В результате распада СССР завод потерял рынки сбыта, массовое производство автобусов прекратилось и предприятие было разделено, а затем и ликвидировано. Правда, в 1990-х российско-венгерские СП одно время еще существовали, «Икарусы» собирали в Кургане, Арзамасе и Москве — но не в Татарстане. В похожую ситуацию попал и другой венгерский производитель, упомянутый в статье ниже — Videoton, чьи «редкие колонки, раритет, бессмертная классика» ценятся среди аудиофилов: «После политических изменений в начале 90-х — особенно из-за отмены заказов на восточноевропейском рынке — компания попала в затруднительное положение, поэтому в 1991 году началась ее ликвидация с продажей активов на публичных торгах». Но все-таки она выжила.

Неожиданности возникли и с российским рынком, и с нефтяными компаниями Европы, с которыми пытались договориться руководители «Татнефти». Так, власти РТ собирались осуществить глубокую переработку нефти на совместных опять же началах вместе с НПЗ Венгрии, входящими в структуры гиганта Mineralimpex, который являлся вторым по величине нефтяным концерном страны. Mineralimpex, торгуя одновременно с «Газпромом» в 1990-е годы, лишь некоторое время попытал свои силы в Поволжье и на Урале. Эксперты отмечали, что преимущество «Минералимпекс» в основном было в давно налаженных контактах в России и других бывших советских республиках, в чьи нефтяные отрасли он попытался проникнуть. Но успел лишь провести небольшую операцию по бурению на Среднем Урале и в Башкортостане. Что же касается Татарстана, то концерн «сдерживал свои торговые операции» с этой республикой, опасаясь, что «татарские углеводороды будут слишком кислыми и грязными, чтобы их можно было смешать с другими нефтями и подавать эту смесь на экспорт по российским трубопроводам». Как видим, и тут с СП ничего не вышло.

Не реализованы были надежды по созданию СП и с крупным немецким трейдером Mabanaft. Именно его порты и терминалы были атакованы якобы «русскими хакерами» в феврале 2022 года — хотя компания эта по крайней мере с 2007 года пыталась наладить интеграцию нефтяных компаний России и Турции. Любопытна судьба и еще одного персонажа, с которым встречались представители Татарстана, в частности, в деле «содействия программе ускоренного перехода к рыночному хозяйству и стабилизации экономики ТССР. Напомним, Шаймиев, как и украинцы, тоже не сильно жаловал программу по либерализации цен, назначенную на январь 1992 года. А советовались тогда с Демьяном Шандором, основателем Центрально-европейской корпорации развития, впоследствии руководителем Центрально-европейской инвестиционной компании. К 2008 году он стал самым богатым человеком Венгрии, а в 2014 году был признан шестым самым влиятельным человеком в этой стране.

«В Венгрии были продолжены начатые еще в ноябре этого года переговоры с представителями ряда промышленных фирм, в том числе «Икарус», «Видеотон», «Ка-хиб», с возможностью создания совместных предприятий по производству автобусов, видеотехники, заключения контракта на покупку и строительство нескольких свиноводческих комплексов на 1 000 тони мяса в год каждый. Достигнута договоренность о закупке автобусов для Татарии».**

«Икарус». Фото k-metro.ru

«Особый путь РТ»: почему в Татарстане поздно задумались о местном самоуправлении, а теперь даже против поправок в закон

23 декабря 1991 года Верховный Совет РТ впервые обсудил проект закона Татарской ССР «О местном самоуправлении». Но принят он будет уже Госсоветом РТ 13 лет спустя, причем на год позднее федерального с его поправками. В целом по России эксперты говорят о провале первого этапа реформы в 1990-х, среди причин назывались: несовершенство законодательства, отсутствие подготовленных кадров, дисбаланс групп интересов, выступающих за и против реформы, да и попросту незрелость гражданского общества. Даже после принятия закона в РФ большинство россиян и татарстанцев не понимали сути и целей реформы, не проявляли интереса к ней и не участвовали в ее проведении, не доверяя власти и не участвуя в муниципальных выборах. В 2004 году из 12 тысяч муниципальных образований в РФ две трети — были «мертвыми душами», которые существовали только на бумаге. По другим данным 70% территорий РФ было не охвачено органами местного самоуправления. Как следствие, этим пользовались как бюрократия, так и ОПГ.

В этой связи интересны особенности местного самоуправления в Татарстане, где вместо муниципалитетов были «территориальные общественные самоуправления», а их олицетворяли советы местного самоуправления. Критики татарстанской модели тогда утверждали, что «местного самоуправления в Татарстане нет вообще», что «здесь доминируют традиционалистские ценности», «патриархально-феодальный стиль политических отношений», а в рамках модели «осуществлено ничем не завуалированное полное огосударствление муниципальной власти». Причина долгого пути РТ к местному самоуправлению была в том, что весь этот долгий путь власти добивались суверенитета и оформляли статус республики, «острая внутриполитическая обстановка в республике больше требовала не децентрализация власти, а сохранение властной вертикали». С другой стороны, действовал принцип «не навреди», и Татарстан «избрал наиболее спокойный, эволюционный путь трансформации местной власти, который наметился еще в «перестроечный» период новейшей российской истории». В итоге советы местного самоуправления не стали независимыми от государственной власти, собственности не имели, как и своих бюджетов. Как итог, «хотя круг их полномочий формально очень широк, отсутствие собственной финансовой и экономической базы делают эти полномочия иллюзорными».

Напомним, именно в этом году в РТ вновь заговорили о реформе местного самоуправления, но теперь уже «спущенной сверху». В штыки новые поправки восприняли как раз в Госсовете РТ, обратив внимание на две вещи: что главная цель нового законопроекта — «включить муниципальную власть в единую вертикаль власти страны», при этом в России не только сократится число муниципалитетов, но и будут предусмотрены механизмы контроля за ними со стороны регионалов и федералов. По сути, новым законом ликвидируется двухуровневая система муниципалитетов с ее нижним уровнем, включающим сельские и городские поселения и верхний, включающий муниципальные районы и городские округа. Таким образом, моментально упраздняются 18 тысяч муниципальных образований, при том что Татарстан крупнейший субъект по числу муниципалитетов, их здесь насчитывается 872 сельских и 39 городских. Семь с половиной тысяч муниципальных депутатов в РТ до сих пор были знакомы жителям деревень и поселков, находились в курсе текущей жизни, местных проблем — теперь их не будет, обращают внимание критики (отметим, что при реформе местного самоуправления в РТ были сохранены сельсоветы, к которым местные просто привыкли). В результате в Татарстане останется 43 муниципальных района и два городских округа — Казань и Набережные Челны. Как писала газета «Реальное время» в феврале этого года, официальный Татарстан новыми поправками был настолько недоволен, что решил направить в Москву «спецпредставителя» с 13 своими поправками, а спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин должен был лично встретиться с Вячеславом Володиным. Татарстан выступил за сохранение регионального порядка избрания глав муниципалитетов и за право регионов определять, где организовывать территориальные органы самоуправления. Ряд депутатов посчитали, что инициатива Госдумы «ломает работающую систему», другие — предложили разукрупнить ряд районов уже сейчас. А Рустам Минниханов пообещал сохранить в новой системе МСУ более 7 тысяч поселковых депутатов, которые могут остаться не у дел уже через 3 года. Ответ от Москвы до сих пор не пришел.

«После избрания рабочих органов сессии депутаты утвердили повестку дня, в которую включено пятнадцать вопросов:

1. О проекте Закона Татарской ССР «О местном самоуправлении в Татарской ССР».

2. О проекте Закона Татарской ССР «О Конституционном суде Татарстана».

3. О проекта Закона Татарской ССР «О бюджетном устройстве и бюлжетном процессе в Татарской ССР. 4. О проекте Закона Татарской ССР «Об индексации денежных доходов сбережении граждан в ТССР». 5. О проекте Закона Татарской ССР «О праздничных днях в Татарской ССР». 6. О Государственном гербе Татарской ССР. 7. О проекте Закона Татарской ССР «О дорожном фонде в Татарской ССР». 8. О Республиканском бюджете Татарской ССР на I квартал 1992 г. и об исполнении Республиканского бюджета Татарской ССР за 1990 г. и за 10 месяцев 1991 г. 9. О прогнозе функционирования экономики и развития социальной сферы Татарской ССР на 1992 г. 10. О проекте Закона Татарской ССР «О преобразовании государственной собственности Татарской ССР (о разгосударствлении н приватизации). 11. О проекте Закона Татарской ССР «О приватизационных платежных средствах». 12. О проекте государственной Программы приватизации государственной собственности Татарской ССР на 1991—1992 годы и на перспективу до 1995 г. 13. О Содружестве независимых государств. 14. О предложениях и замечаниях народных депутатов, высказанных на VII сессии Верховного Совета Татарской ССР двенадцатого созыва. 15. Разное». **

«Республика Татарстан», 17 декабря 1991 года

Как доценты КГУ создали первый туристический комплекс в Булгаре, но прогорели на долгах и дефолте

Восстановлением Булгара занимается Фонд «Возрождение» под патронажем экс-президента РТ Минтимера Шаймиева с 2010 года. Но мало кто помнит, что был еще фонд «Булгар», представлявший собой союз предпринимателей, «многоотраслевой концерн», созданный по инициативе группы молодых преподавателей КГУ. Они задались целью попытаться «решить финансово-базовую проблему возрождения татарской национальной культуры». Сама форма фонда была «благотворительной коммерческо-производственной организацией». Для этого фонд взял на баланс колхоз им. Тукая, завел собственные птицеводческие и рыбные хозяйства, реставрационную и строительную базы. И успел вложить 2,5 млн советских еще рублей в работы по углублению фарватера Волги у города Булгар, собираясь строить там причал, набережную, ресторан, кемпинг и гостиницы. Одновременно поставив перед собой задачу и по возрождению острова Свияжска, где планировали создать еще один туристический комплекс.

Руководил им Фарид Насыбуллин, сын Шайхуллы Насыбуллина, который потом 15 лет будет главой Пестречинского района. В ход шло все, даже сегодня продаются, к примеру, лотерейные билеты «Фонд «Булгар» денежно-вещевой лотереи, которая прошла в марте 1991 году на республиканском телевидении. Тогдашний доцент юридического факультета Насыбуллин к тому моменту успел написать экономическую статью, предупреждая о «развале СССР», незадолго до него выйдя из партбюро КГУ. Как вспоминал он впоследствии, Фонд успел построить причал, углубить фарватер и начал привлекать туристов, открыв офис в Казанском кремле и получив обещание поддержки со стороны Шаймиева. Подвел дефолтный год и новое законодательство о банкротстве: фонд задолжал 3 млн рублей (300 тыс. деноминированных) фабрике «Заря» (которую в свою очередь подвел кризис 2008 года). Были поданы иски о банкротстве ТД, где имущества и оборудования было на 2 млрд. В итоге к началу 2000-х, несмотря на туристический комплекс и другие активы, Фонд прекратил существование.

«...Ведь древнее городище Булгар представляет собой важнейший исторический объект, но продолжает оставаться за бортом большого туризма. Средства на производство гидротехнических работ мы выручили от проведения благотворительной лотереи. Так что в скором времени туристы получат возможность знакомиться с древней жемчужиной северомусульманской цивилизации. Кроме того, мы поставили перед собой задачу возрождения острова Свияжска, где также планируем создать туристический комплекс». ***



Село Булгары, вал и Черная палата на заднем плане. 1894 год. Источник: альбом «Волга от Истока до Каспия». Москва: А.А. Левенсон. 1903 год

Как челнинские «земляки», отбившись от ТОЦ, пытались воссоздать исторический район в автограде — но его все равно распродали



В отличие от Булгара, ничего не вышло с сохранением исторического района в Набережных Челнах, которым попытались заняться примерно тогда же, в конце декабря 1991 года: исполком автограда закрепил территорию площадью 15,3 гектара по улице Центральной за общественным объединением «Челнинское землячество», чтобы последнее смогло провести реставрацию исторической зоны. При этом разрушенный «за годы великой стройки» исторический район собирались восстанавливать семь раз, но воз с места не сдвигался. В 1991 году же на район с купеческими домами стал претендовать и ТОЦ (признан экстремистской организацией), предлагая разместить там мусульманский центр, и «Милли-йорт», желавшая создать «национальный татарский дом», возведя дополнительный комплекс здания. В итоге бывшую усадьбу купца Халвина уже к тому моменту передали на баланс землячества. Тем не менее на полное восстановление всей исторической части Челнов необходима была программа и десятки миллионов рублей.



Само землячество зародилось в 1-й школе Набережных Челнов, где друзья собирались играть в волейбол. Сначала структура существовала в виде клуба, потом стала общественной организацией. А сегодня его возглавляет гендиректор Управления капитального строительства «КамГэсЭнергоСтроя» Альберт Петров. Несмотря на то, что в финансах у его членов недостатка нет и с ними регулярно встречаются представители властей города, за 30 лет ничего восстановить так и не получилось, сами купеческие дома «потеряли счет владельцам» (среди них якобы были и экс-министр Владимир Швецов и бывший вице-мэр Анатолий Котвицкий), не состоя при этом в списке культурного наследия, хотя еще в начале 2000-х они там были.



В 2019 году на продажу, например, выставили дом купца Муллина, который еще в начале 90-х был реконструирован с полной заменой деревянных конструкций, а в 2000-х облицован красным кирпичом. Несмотря на отреставрированную набережную, которую открывал президент Рустам Минниханов, попросивший привести фасады в нормальный вид, это тоже не было сделано. Как отмечали в самом землячестве, все здания находятся в частных руках и сделать что-либо сегодня практически невозможно. К 2022 году здания только еще больше захирели: «их обшивают современными материалами, обклеивают вывесками об аренде и продаже, открывают бани или никак не используют, что приводит к постепенному разрушению». По мнению того же Петрова, там необходим музей или театр, чтобы «оживить улицу». И печальный факт — скорее всего, 30 лет никакого капитального ремонта в старых домах не было.

«Что касается восстановления всей исторической части Челнов, необходима, во-первых, целостная городская программа, а во-вторых, десятки миллионов рублей. Ведь всякая акция, даже если она направлена на возрождение не среды обитания, а его духовности, требует материальных затрат. Патриоты города намерены привести в порядок территории кладбищ. Их в городе пять. Четыре — закрытые. К сожалению, картина здесь настолько безотрадная, что понадобится несколько лет, чтобы изменить ее в лучшую сторону. В архиве землячества имеется фотография — на фоне могильного креста... строящаяся дача».**



Набережные Челны, улица Центральная, 1960—1970-е годы. Фото pastvu.com

«Мяса нет из-за Хрущева»: как безграмотная политика генсека отучила сельчан работать и лишила многих хозяев коров



— Мяса нет и долго не будет, — так ответил глава ТАССР легендарный Фикрят Табеев весной 1969 года на вопрос, когда же оно появится на прилавках. Горожане недоумевали. Сельчане разводили руками. Причина была в малограмотном Никите Хрущеве, во всяком случае, слабо разбиравшемся в сельском хозяйстве. В начале 1960-х годов, когда СССР собирался «догнать и перегнать Америку» хотя бы по производству мяса, молока и масла, поголовье КРС на личных подворьях удивительным образом начало уменьшаться, опустошению татарстанских подворий сопутствовала распашка лугов и пастбищ, система травопольная сменялась пропашной, «земля должна была рожать без передыха», многолетние травы исчезали из севооборота. В результате мяса средний татарстанец в советские времена недоедал, он ел его значительно меньше, чем средний россиянин в РСФСР, как мы отмечали в прошлых наших дайджестах.



Можно сказать, что в конце 1950-х и начале 1960-х годах прошло второе раскулачивание, так как с 1953 года животноводство в подсобных хозяйствах выросло на 24%, а в колхозном секторе — только на 3%. Было принято постановление бюро ЦК по РСФСР «О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках» — оно касалось 12,5 млн городских семей, имевших в 1958 году свои огороды. В результате, насильственное изъятие скота и передача его в совхозы и колхозы — «привело к тому, что скот шел под нож». На самом же деле во многих республиках и районах проводилось «безрассудное насильственное обобществление и уничтожение поголовья скота личных подсобных хозяйств, имели место прямой обман, приписки». Колхозникам восстановили обязательные задания, невыполнение которых приводило к лишению участков и выпасов для скота. Рост продажи мяса в два—четыре раза приводил к стремительному сокращению поголовья КРС.



В 1961 году власти СССР, в виду надвигавшейся катастрофы в агросекторе, потребовали «сохранить поголовье скота, исключить возможность выполнения планов мясозаготовок путем уничтожения продуктивного стада». И уже 1961—1962 годах в стране стала остро ощущаться нехватка не только мяса, масла и молока, но и хлеба, крупы, лапши, сахара, то есть продуктов, которые считались обязательными для небогатых прилавков провинциальных магазинов. С 1962 года начинается закупка зерна за границей главным образом в тех же Соединенных Штатах. «Проведение ограничительных мер вызвало массовое сокращение всех видов поголовья скота в хозяйствах населения и, как следствие, резкое сокращение производства животноводческой продукции в последующие годы».



Прежде, чем выдвинуть суперпрограмму по животноводству, Хрущев попросил экономистов дать расчеты, когда СССР сможет догнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения — они назвали 1975 год и обосновали свою позицию. Хрущев отнес этих экономистов к тем, кто «сдерживает наше движение вперед». Историки впоследствии напишут, что ошибки Хрущева привели к массовому бегству колхозников в города, в стране враз исчезли миллионы людей, способных прокормить себя и семью. Удорожание и дефицит продуктов аукнулись бунтом в Новочеркасске в 1962 году, за 1960—1964 гг. в города переселились 7 млн сельских жителей, «Хрущев стал посмешищем, «волюнтаристом» и был отстранен от власти. Но советские ЛПХ все равно пришли в упадок, и в 1970—1980-е гг. все больше продовольствия приходилось закупать за границей.



«В те времена еще шумел в Буинске базар. Торговали свежим молоком, фунтовым маслом, парной говядиной. Немалую долю в базарное изобилие вносили сами буинцы излишками подворного хозяйства. И сейчас в городе есть базарная площадь с ларьками и лабазами, да только «базарить» нечем — оскудел рынок. Нынешний председатель горсовета Ю.П. Мартьянов так объясняет сложившуюся ситуацию: возможности поступления в свободную продажу излишков продукции из индивидуального сектора сел района ограниченны, так как поголовье домашнего скота небольшое. Не выручат сейчас базар и буинцы — владельцы личного скота. Цифры Юрий Павлович привел удручающие: на 2 500 индивидуальных домов в городе сегодня содержат лишь 57 коров, 120 бычков, 290 овец. 37 свиней, 18 коз и одну лошадь».**

* «Республика Татарстан», 26 декабря 1991 года.

** «Республика Татарстан», 24 декабря 1991 года.



*** «Республика Татарстан», 17 декабря 1991 года.



