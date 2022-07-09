«Новый 1992-й»: ТАССР собирает заводы, закрывает товарные границы и переводит банки на рыночные рельсы

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 31-я

Фото: Михаил Козловский

За несколько дней до Беловежских соглашений Татарстан пытался закрыть свои товарные границы, чтобы накормить население, тем более что эпоха бартера вследствие раскола СССР постепенно подходила к концу. Однако не всех это стимулировало, многие с осторожностью воспринимали новости о «разгоне колхозов»: нередко обычный житель татарстанского села вынужден был докупать себе мяса. В ноябре — декабре 1991 года ТССР спешно начинает переводить существующие на ее территории когда-то союзные предприятия в собственную юрисдикцию, чтобы сохранить производственную базу и чтобы можно было чем-то торговать. Кредитовать промышленность бросают новорожденные коммерческие банки. Подробнее о том, как республика жила 30 лет назад, — в традиционном дайджесте газет тех лет от «Реального времени» .



Заседание Государственного совета

За пять дней до подписания Беловежских соглашений власти ТССР спешно организовывали собственный госзаказ, который по-своему был наследником Госплана и на тот момент, очевидно, был необходим: ресурсы и материалы, ранее поступавшие в регион из других регионов и союзных республик, скудели с каждым месяцем. В то же время, как мы уже писали в прошлых дайджестах, из ТССР вывозились товары народного потребления в огромных количествах, и нередко незаконно. Результат мог бы быть угрожающим: полный развал промышленности Татарстана и голод. 2 декабря 1991 года для недопущения этой ситуации Госсовет принял решение срочно повысить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию (в противном случае аграрии продавали бы товары на сторону тем, кто больше заплатит), а также предотвратить массовый вывоз продовольственных товаров за пределы республики.

2 декабря в Кремле состоялось заседание Государственного совета при Президенте республики. По информациям заместителя Премьер-министра Татарской ССР Р. Ф. Муратова и министра внутренних дел С. И. Кирилова, были обсуждены неотложные задачи государственных органов ТССР на предстоящий период проведения экономических реформ, либерализации цен в стране. С целью недопущения ухудшения продовольственного обеспечения населения республики было решено принять срочные меры по повышению закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, а также по предотвращению массового вывоза продовольственных товаров за пределы республики. В этой связи Министерству юстиции ТССР с участием других правоохранительных органов поручено подготовить на твердой правовой основе соответствующий проект президентского указа и другие документы.*

Фото: Михаил Козловский

Чем может обернуться спешка

Срочные меры по повышению закупочных цен на сельхозпродукцию хорошо иллюстрируются другой стороной проблемы. Елабужский работник села в одной из заметок скептично комментирует желание главы Москвы «в три года разогнать колхозы» — автор сравнивает его с благими намерениями Горбачева, который «развалил СССР». Действительно, как показала практика, резкое изменение курса привело к тому, что и в Татарстане долгое время большие куски сельскохозяйственной земли, как мы писали в своих прошлых дайджестах, зарастали лебедой или распродавались под ИЖС. Спасение якобы должна была принести аренда сельскохозяйственной мини-техники, но автор хорошо представлял себе, чего стоит вспахать гектар земли. Он справедливо пишет, что в рыночных условиях частник сам будет пользоваться плодами своего труда. И, главное, приводит свой пример: ему не удается каждый год продавать мясо, хотя в его хозяйстве есть корова, овцы, птицы.



Как-то, включив телевизор, увидел передачу с участием Гавриила Попова. Известный наш политик призывал в ближайшие три года разогнать колхозы. Слова мэра города Москвы и заставили меня взяться за перо. Я — учитель (сейчас на пенсии), но село знаю не понаслышке. И по поводу высказывания Г. Попова мнение у меня одно: крестьянство опять толкают на очередную ошибку, только теперь заходят с другой стороны — с деколлективизации. Я не против того, чтобы передать землю крестьянам, но не с такой поспешностью. Все надо делать осмысленно, глубже вникать в процессы реформы, оценивать обстановку и настроения в каждом конкретном хозяйстве, советоваться с сельчанами. Иначе кампания по ликвидации колхозов и совхозов может привести к тому, что поля зарастут лебедой. С благими намерениями М.С. Горбачев развалил СССР. С такими же благими намерениями городские «специалисты» по аграрным проблемам могут довести Россию, страну до настоящего голода.



Думаю, нельзя моментально переносить в нашу деревню опыт американского или другого какого фермерства. Ведь за рубежом шли к нему многими десятилетиями, а то и столетиями. Мы же в течение 60 лет пели гимн коллективному хозяйству. Нынешнее поколение крестьян привыкло к совместному труду. И надо в первую очередь выяснить, много ли найдется не только желающих, но и умеющих самостоятельно работать на земле своими руками, своим умом (руководителей, разных там управляющих будет полно, в этом я уверен). Главная загвоздка в том, что за такое короткое время невозможно обеспечить всех желающих сельскохозяйственной техникой, соответствующими постройками (хранилищами, фермами и т.д.). Вдобавок я не очень-то верю этой самой мини-технике, о которой повсюду много говорят и пишут. Я еще когда учился в школе, несколько лет работал помощником бригадира и хорошо знаю, что из себя представляет гектар пашни и как ее надо обрабатывать. Это ведь не огород под картошку по весне вспахать.



И потом, прежде чем раздавать земли колхозов и совхозов, надо хорошо выяснить, что дает гектар в колхозе (в пересчете на деньги, на мясо, молоко и т.д.) и что может дать земля, отданная фермеру. Ведь не секрет — каждый частник будет по своему усмотрению пользоваться плодами своего труда, рыночная экономика не сразу втянет крестьянина в свою орбиту. Это ведь натуральное хозяйство, крестьянин может жить, не особенно-то заботясь об увеличении производства продукции. В своем хозяйстве, например, я имею корову, овец и птиц, но продавать мясо мне не удается, наоборот, ежегодно покупаю килограммов 50 из разных источников. В личном хозяйстве по-разному можно использовать и корма, и продукцию, и даже не очень прилежно трудиться. И такое может быть.



Словом, хочу посоветовать сидящим наверху, у руля власти товарищам: тщательно обдумывайте все варианты, только потом решайтесь на раздачу земли и всего богатства колхозов. Не промахнитесь. Среди колхозов есть и высокорентабельные. Лучше начать с нерентабельных хозяйств, а мощным дать больше прав и самостоятельности и в производстве продукции, и в ее реализации. Пусть они открывают малые предприятия по выпуску какой-либо продукции сельского хозяйства или промышленной. Люди в зимнее время будут заняты*.

Фото: Михаил Козловский

Возможно, скоро торговля станет диктовать производству, но пока наоборот…

Госзаказ должен был составлять до 70% объемов производства, как мы узнаем из другой статьи того времени. Предприятия в принудительном порядке должны были заключать договоры с торговыми фирмами на масштабных оптовых ярмарках, а вывоз товаров, упомянутый выше, должен был бы контролироваться квотированием и лицензированием (иначе — полагались жесткие штрафы). Все эти меры, однако, противоречили самой сути свободной торговли и «невидимой руке рынка», и рыночной экономике вообще. «Другого пути обеспечить население товарами и продуктами питания у нас нет», — отмечали власти Татарстана. Закрытие границ объясняли и неудачным опытом Польши, 60% предприятий которой обанкротились, «потому что не сумели конкурировать с продукцией Запада».

К тому моменту начали сбоить и эффективные ранее бартерные схемы (КАМАЗ, условно, за тонну сахара). На заседании коллегии Министерства торговли ТССР были озвучены очень красноречивые факты. Так, Украина была согласна отгрузить Татарстану рыбу — но только если Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат увеличит отгрузку тары из гофрированного картона. Комбинат не против, но ему нужно вторсырье. Как следствие, работники уже «Татаррыбы» вынуждены добывать макулатуру. Нужен был хлопок — склады с ним были переполнены в Узбекистане. Но узбеки продавали хлопок только за валюту и даже грузовики КАМАЗ обменивать на хлопок отказывались. Еще более показательный пример был у соседей, его можно сравнивать и с нынешним кризисом АвтоВАЗа, где производство спикировало вниз весной этого года из-за недопоставок оборудования и запчастей вследствие санкций. В 1991 году завод в Тольятти зарезервировал более 300 машин марки «Лада» и «Нива» — для приобретения различного оборудования и материалов, необходимых области. Автомобили Тольятти активно менял на запчасти к тракторам и комбайнам, древесину и даже фантики для конфет Самарской кондитерской фабрики.

В минувший четверг состоялось заседание коллегии Министерства торговли ТССР, на котором были обсуждены перспективы товарного обеспечения на 1992 год.



Идя на это совещание, я понимала, что вряд ли услышу обнадеживающую информацию и прогнозы, обещающие хоть какие-то проблески на потребительском рынке. Ведь ситуация в экономике ухудшается уже не по дням, а по часам. Разрушены хозяйственные связи, а рынка ресурсов как не было, так и нет, бал в народном хозяйстве правит не экономика, а (увы!) политика, и не всегда в нужном направлении. В итоге промышленные предприятия не заключают договоры с торговлей на поставку товаров. Причина — отсутствие договоров с поставщиками сырья.



В выступлении министра торговли ТССР А. Нуруллина прозвучала такая цифра: на сегодня предприятия, выпускающие ТНП, заключили договоры с торговлей на уровне 10 процентов от потребности. Такого в истории нашей республики еще не было.



На заседании коллеги оптовики, докладывая о проделанной работе, очень часто ссылались на протоколы о намерениях. То есть предприятия согласны поставлять торговые товары только в случае обеспечения их сырьем или на бартерной основе: на рубль продукции отдал — на рубль получил. В итоге работникам торговых организаций приходится еще и изыскивать сырье для поставщиков.



В одном из выступлений был приведен такой факт. Украина согласна отгрузить Татарстану рыбу, если Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат увеличит отгрузку тары из гофрированного картона. Руководство комбината в принципе согласно на это предложение, но взамен требует вторсырье. И вот работники «Татаррыбы» вынуждены теперь добывать макулатуру.



Или другой пример. Оптовики Татарстана имеют давние тесные контакты с Чебоксарским трикотажным комбинатом. Но это предприятие пока не заключает договоры с нашей республикой, как, впрочем, и другие текстильщики — нет хлопка. Руководители Минторга ездили в Узбекистан — там склады ломятся от сырья, но по распоряжению местных властей хлопок продается только за валюту. Даже на бартер на машины ГАЗ-2410 и КАМАЗы владельцы хлопка не соглашаются.



Словом, с различными тканями в будущем году будут проблемы. Впрочем, не только с текстилем. В дефицит попадет практически все, начиная с бытовой техники и кончая школьными принадлежностями. Правда, за отсутствие последних А. Нуруллин довольно жестко спросил с оптовиков:



— Вы плохо работаете с поставщиками! Республика отдаст последний КАМАЗ, последнюю тонну полиэтилена для закупки тетрадей, дневников и авторучек. Договаривайтесь с производителями — и как можно скорее!

Фото vestikamaza.ru

На заседании коллегии выяснилось, что, например, чистопольский завод «Автоспецоборудование», выпускающий кувалды и дрели, не заключает договоры с «Росхозторгом», мотивируя свой отказ решением местного Совета. В ответ на это заявление министр разрешил оптовикам не поставлять товары в Чистополь в будущем году: пусть меняют свои кувалды на продовольствие и промышленные товары. Посмотрим, как у них это получится.



К слову сказать, А. Нуруллин все же надеется на лучшие времена. Но их приход он связывает не с улучшением дел в нашей экономике, а с открытием границ, после чего наш рынок заполнят импортные высококачественные товары.



— В Польше 60 процентов предприятий обанкротились потому, что не сумели конкурировать с продукцией Запада, — напомнил он присутствующим на коллегии специалистам предприятий, — Вы еще будете просить нас купить ваши изделия. А мы — подумаем!..



Что ж, вполне возможно, что в ближайшем будущем торговля и товаропроизводители поменяются ролями. И первые будут диктовать вторым, как во всех цивилизованных странах. Но сегодня торговля полностью зависит от предприятий, которые сами оказались в сложной, а подчас и критической ситуации*.

Снабжение — в одни руки



И если протекционистская торговая политика могла в краткосрочном периоде накормить жителей Татарстана и даже наладить кое-какой товарный обмен как внутри республики, так и слабенькие связи с откалывающимися от Советского Союза территориями, то производственную базу сохранить было гораздо сложнее. А ведь чтобы торговать чем-то — нужно это что-то выпускать. В заметке ниже Кабмин ТССР принял предложения трудовых коллективов государственных производственных фирм. Фактически с нуля создавалась экономическая база республики. Сегодня жива лишь пара компаний, учредивших ассоциацию, — АО «Камснаб» и АО «Татметалл». Тогда как ставшие в 1993 году ОАО «Татстройресурсы» и ОАО «Татмашэлектрохим» — почили в бозе уже в начале 2000-х, как, собственно, и «Татресурсы».

Ключевые в заметке — слова «о переходе в юрисдикцию органов государственного управления Татарской ССР». Переход этот узаконили за пару недель до этого — 19 ноября 1991 года постановлением Кабмина РТ №500 «Об утверждении положения о переводе предприятий и организаций союзного и российского подчинения, расположенных на территории Татарской ССР, в юрисдикцию органов госуправления Татарской АССР». Переход еще не был на тот момент повальным, но стал знаменательным с исторической точки зрения. Принятие Декларации о государственном суверенитете, считают сегодня историки, открыло новые возможности «для обретения Татарской республикой экономической самостоятельности». В течение 1991 г. в юрисдикцию Татарстана перешло более 100 предприятий и организаций промышленности, строительства и транспорта. В результате, опираясь на новые возможности, позволявшие проявлять самостоятельность, руководство республики выработало политику «мягкого вхождения» в рынок, отличающуюся от гайдаровской «шоковой терапии».

«В социальном плане главное в ней заключалось в том, чтобы избежать обвального падения жизненного уровня населения, в экономическом — максимально сохранить производственный потенциал». И, главное, в процессе приватизации в республике государство оставляло за собой контрольный пакет акций приватизировавшегося предприятия — это было необходимо, чтобы, например, средства, полученные от продажи компанией «Татнефть» на внешнем рынке нефти, выступили в роли амортизаторов резкого роста цен на основные продукты питания.

Фото: Михаил Козловский

Кабинет министров ТССР принял предложения трудовых коллективов государственных коммерческо-посреднических производственных фирм «Татмашэлектрохим», «Татстройресурсы», «Татметалл», «Татснаб», Камской коммерческо-посреднической фирмы «Камснаб», фирмы «Татгосснаб», предприятия «Татпрокаттехприбор», автотранспортного предприятия, Казанского производственного предприятия, Казанского информационно–вычислительного центра «Сервис» о переходе в юрисдикцию органов государственного управления Татарской ССР и создании при Кабинете министров ТССР Татарской республиканской производственно-коммерческой ассоциации «Татресурсы». На нее возлагается материально-техническое обеспечение государственного заказа Татарской ССР. С целью максимального обеспечения потребностей Республики Татарстан в продукции производственно-технического назначения и товарах народного потребления ассоциации «Татресурсы» поручено осуществлять обменные операции. Новая организация определена как правопреемница Татарской коммерческо-посреднической компании «Татглавснаб». Ей поручено совместно с Государственным комитетом ТССР по экономике и прогнозированию формировать материальные балансы ввоза и вывоза продукции производственно-технического назначения*.

Поладили за «Лады»

К концу 1980-х годов по своему производственному и научно-техническому потенциалу ТАССР далеко превосходила ряд союзных республик и входила в число наиболее развитых экономических регионов РСФСР, однако это мало сказывалось на реальной жизни людей (так, душевое потребление мяса в ТАССР в год было всего 69 кг, а в РСФСР в среднем — 75 кг). По той простой причине, что автономные республики не имели возможности проводить самостоятельную бюджетную политику. По большому счету, можно с уверенностью предположить, что курс на суверенитет, принятый с одобрением большинством жителей ТАССР, объясняется не столько национально-культурными особенностями, сколько экономическими.

Фото: «Яндекс.Дзен»

САМАРА. Своеобразной валютной для приобретения дефицитных товаров стали у автозаводцев Тольятти выпускаемые ими «Лады» и «Нивы». Для приобретения различного оборудования и материалов, необходимых области, Волжский автозавод выделил 310 машин. Их обменяют за запасные части к тракторам и комбайнам, оборудование для перерабатывающей промышленности, нужную строителям древесину. В списке бартерных сделок фигурируют даже обменные на автомобиль «Нива»… фантики — в них завернут конфеты, выделенные на Новый год детворе Самарской кондитерской фабрикой*.

Банкиры Татарстана — за радикальные реформы

В 1990 году с провозглашением суверенитетов главные управления Банка России в республиках были преобразованы в национальные банки. Но лишь 7 февраля 1992 года Главное управление Центрального банка РСФСР по Татарской АССР было переименовано в Национальный банк Республики Татарстан. Зато к 1993 году в Татарстане работало уже 20 коммерческих банков, появилась двухуровневая банковская система, а также активно проводилась работа по автоматизации банковских операций.

К дефолтному 1998 году на рынке работали уже 37 коммерческих банков. Как вспоминал позднее председатель Нацбанка РТ с 1993 года Евгений Богачев, банковскую систему активно поддерживала республиканская власть, поставившая, в свою очередь, перед банками задачу кредитовать промышленность, «поэтому нам и удалось ее сохранить»: «На это были направлены ресурсы, пусть и немногочисленные. Благодаря этому промышленность постепенно развивалась».

Еще в декабре 1991 года была создана и Банковская ассоциация Татарстана, президентом которой был избран Рафик Айзатуллов, замгендиректора уже существовавшего к тому моменту «Татсоцбанка» (ныне принадлежит семье Николая Колесова). Ассоциация собиралась направить в Верховный совет РТ и Кабмин пакет документов о том, как новорожденная банковская система должна будет стимулировать развитие рыночной экономики. К тому моменту, согласно выше представленному постановлению Кабмина о переходе в татарстанскую юрисдикцию ряда расположенных на территории ТССР предприятий, трем банкам уже было поручено принять меры «по приоритетному выделению на льготной основе кредитных ресурсов предприятиям и организациям, перешедшим в юрисдикцию Республики Татарстан»: Государственному коммерческому промышленно-строительному банку по Республике Татарстан (им рулил экс-министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов), Межрегиональному акционерному коммерческому банку «Татарстан» «Агропромбанка» (его возглавлял Шамиль Шаммазов, отец Рафаэля Шаммазова, впоследствии главы «АвтоКредитБанка»), Коммерческому банку социального развития Татарстана, впоследствии «Татсоцбанку» (руководила Людмила Китайцева, ставшая затем главой Банковской Ассоциации РТ).

Стоит отметить, что если Банковская ассоциация РТ в конце 1991 года и декларировала участие в законодательных процессах, то уже через 20 лет роль таких ассоциаций была в этом смысле сведена на нет. Согласно исследованию 2013 года, большинство региональных банковских союзов, не имея достаточных ресурсов, тем не менее декларировали в своих задачах участие в законотворческом процессе, но именно «данное несоответствие задач и возможностей приводит к сокращению количества банковских союзов в регионах, поскольку приводит к выходу участников из ассоциаций». На тот момент в Банковскую ассоциацию Татарстана входил 31 участник, из которых 26 ‒ банки и банковские филиалы, а пять ‒ страховые и нефинансовые организации. Суммарный размер активов кредитных организаций — членов ассоциации составлял 915,5 млрд рублей, или около 2% к совокупным активам российской банковской системы (все это — до краха «Татфондбанка»).



Фото: cbr.ru

28 ноября в Казани состоялась учредительная конференция Банковской ассоциации Татарстана. Конференция утвердила устав ассоциации, приняла резолюцию, выбрала руководящие органы. Президентом ассоциации выбран Рафик Айзатуллов, заместитель генерального директора «Татсоцбанка».



Выступившие на конференции подчеркивали, что банковские круги Татарстана выступают за проведение радикальных рыночных реформ, что банковская система должна стать стимулятором развития рыночной экономики, сыграть роль экономического фундамента при реализации указанной цели.



Конференция определила пути достижения этой цели, отметив и негативные факторы, сдерживающие решение стоящих задач. Совету Банковской ассоциации Татарстана поручено в двухнедельный срок направить в Верховный Советов ТССР и Кабинет министров республики пакет документов, принятых на конференции*.

Почем она, «Копеечка»?

В конце 1990-х и начале 2000-х почти одновременно появляются не только коммерческие компании и зарождаются крупные финансово-промышленные группы с банками-«кошельками», но и меняется рынок СМИ: впервые выходят сугубо коммерческие и деловые издания, пионером которых можно считать газету «Коммерсантъ», декларировавшей преемственность дореволюционному изданию с тем же названием. В Татарстане Владимир Герасимов, экс-завотделом культуры в газете «Комсомолец Татарии», редактирует одновременно «Банковскую газету» Национального банка РТ, которую, очевидно, могли читать и понимать немногие жители республики, — и популярную газету «Копейка», стоимостью ровно одна копейка, за которую на тот момент, как утверждала реклама этого нового издания в «Советской Татарии», ничего уже купить было невозможно (в СССР — столько стоил коробок спичек или стакан газировки).

Как известно, в истории что-то меняется, а что-то вечно возвращается на круги своя. Как вспоминал в интервью газете «Реальное время» Владимир Герасимов, «Советская Татария», которую советская интеллигенция Казани игнорировала в свое время «за ее официозность и пропагандистский характер», оказывается, много писала о проблемах обыденной жизни: «Под рубриками «Письма наших читателей», «Народный контроль» газета сообщала, например, о том, почему нет молочных продуктов в том или ином конкретном магазине. Дефицит в Советском Союзе был так привычен, что в 1966 году его даже не замечали. Казанцы довольствовались тем, что есть. Главное, чтобы не было неожиданностей на скромном потребительском пространстве и не было бы слишком больших очередей».

Фото: smartik.ru

«Копейка», как и «Коммерсантъ», тоже решила стать правопреемницей дореволюционного издания с тем же названием («Казанская газета «Копейка»), которая выходила с 1912 по 1914 год. Читателем нового издания уже был простой житель экс-Советской Татарии, в газете специалисты в разных областях должны были в доступном стиле объяснять, как выживать в столь сложное время. Для сравнения, дореволюционная «Копейка» видела своей задачей, чтобы в «малом дать многое, а в небольших размерах отразить с возможной полнотой явления из жизни местной, общегосударственной и иностранной». В ней печатались, например, отчеты о заседаниях органов городского самоуправления, подробно освещалась деятельность Казанской городской думы по решению хозяйственно-экономических вопросов, в том числе строительства железнодорожного моста через реку Волга. Но, конечно, в первую очередь она носила скорее развлекательный характер: так, в истории сохранилась «Копейка» от 5 января 1913 года, рекламирующая новые этуали (модные артистки) и, что любопытно, «первоклассный ресторанъ» и «театр-варьетэ» «Черное озеро», который тогда торговал немыслимо в наши по-прежнему пандемийные времена — до четырех часов ночи. Справа красовалось объявление «Праздник въ Малороссiи» — в общих чертах, Малороссией тогда называли область Российской Империи, включающую земли в среднем течении Днепра — современные Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Черниговскую области, то есть Украину.

Еще год назад на одну копейку можно было купить коробок спичек или выпить стакан газировки без сиропа. Сегодня на копейку уже ничего не купишь, кроме… газеты «Копейка», пробный номер которой появился в киосках «Союзпечати».



Казанская газета «Копейка» выходит в свет именно тогда, когда цены вот-вот сорвутся с цепи, когда они уже и так кусаются. Увидев в киоске новую газету, покупатели неизменно спрашивают: сколько стоит? Не верят красноречивому названию.



Но «Копейка» может стоить только копейку. «Считайте это вызовом времени, благотворительностью по отношению к читателю, попыткой наполнить реальным содержанием если не рубль, то для начала копейку», — говорится в редакционном обращении к читателю.



Реальным содержанием наполнена и сама газета. Авторы «Копейки» — специалисты в самых разных областях: врач, юрист, финансист, эколог, капитан МВД, просто бывалые люди — дают деловые и дельные советы читателям. Создатели новой газеты ставят перед собой цель помочь казанцам постигать непростую науку выживания в наши непростые времена. Уже сами заголовки и рубрики «Копейки» говорят о ее характере и направленности: «Почем она, копеечка?», «Не прячьте ваши денежки по банкам и чулкам», «Как стать богатым», «Чтобы крыша не поехала», «Что жуем?». «Не уверен — не покупай», «Мой дом — моя крепость».



У любой монеты есть лицевая и оборотная сторона — аверс и реверс. Так вот, у «Копейки» обе стороны — аверс, обе ее страницы повернуты лицом к читателям, которые наверняка отметят новизну и оригинальность оформления и чисто журналистских материалов, и рекламы, занимающей целую страницу новой газеты.



Впрочем, новое, как известно — это хорошо забытое старое. С 1912 по 1914 год в городе уже выходила «Казанская газета «Копейка». Выходила тогда, когда рубль был конвертируемым и копейка была весомой. Дай Бог, чтобы вслед за казанской «Копейкой» вернулась к нам и та самая копейка, что рубль бережет*.

Только факты

К слову, об Украине, к которой по понятным причинам сегодня приковано внимание современного читателя: именно в начале того декабря стартовал парад суверенитетов союзного значения, и Украина стала, как мечтал ее народ, самостоятельным государством. Свои голоса в поддержку акта провозглашения ее независимости отдали около 90 процентов принявших участие в голосовании.

Почти в то же время мандат первого президента Казахстана получил и «лишившийся короны» в 2022 году вследствие народных волнений Нурсултан Назарбаев. Раскол Советского Союза не мог не привести и к расколам внутри союзных, прежде всего, республик. Так, Молдова вообще «расстроилась» — помимо нее на свет появились Приднестровская республика с преимущественно русскоязычным населением (до сих пор является не признанным международным сообществом государством) и Гагаузская республика, жители которых избрали себе президентов. Парламент Молдовы, разумеется, тут же назвал антиконституционным суверенитет входящих формально в нее этих административных образований.

Вряд ли тогда житель Татарстана ведал малознакомое слово «гагаузы». Между тем это тюркоязычный народ, происхождение которого, как говорится, «теряется во тьме веков», но для нас важнее теория о том, что гагаузы — потомки тюрков-булгар, переселившихся в VII веке с берегов Волги на Балканы и принявших в IX веке христианство и исповедующих ныне православие. В отличие от Приднестровья, Гагаузская республика мирно и спокойно, просуществовав с 1990-го четыре года, реинтегрировалась в состав Молдовы, а гагаузы получили свою автономию. В те годы это был редкий случай, не приведший к обострению межнациональных конфликтов, а уж тем более к кровопролитию.

Фото: elbasy.kz

Украина стала самостоятельным государством. Свои голоса в поддержку акта провозглашения ее независимости отдали около 90 процентов принявших участие в голосовании. Об этом сообщил вчера на встрече с официальными зарубежными наблюдателями на Всеукраинском референдуме Леонид Кравчук, который избран президентом Украины.



Мандат первого всенародно избранного президента Казахстана получил и Нурсултан Назарбаев. За него высказались 98,76 процента получивших избирательные бюллетени. Вице-президентом избран Ерик Асаибаев, кандидатура которого предложена самим Назарбаевым.



Президентом Приднестровской республики избран 50-летний инженер Игорь Смирнов, который ранее занимал посты председателя Тираспольского горисполкома и председателя Приднестровской республики. Президентом же Гагаузской республики избран ее премьер-министр Степа Топал. Парламент Молдовы, куда административно входят обе республики, рассматривает их как антиконституционные образования.



Вопреки центробежной тенденции, овладевший республиками, малые города России стремятся к консолидации. Ныне населенные пункты, число жителей которых не превышает 100 тысяч человек, впервые объединились на уровне своих Советов или исполкомов. Союз малых городов России преследует и правовые, и экономические, и социальные цели.



На улице Чапыгина в Санкт-Петербурге в выходные дни продолжались сборы сторонников «Независимой телекомпании-600». Люди три дня стоят в пикетах, требуя немедленного возвращения «Секундам» законных десяти минут эфира. Люди приходят без какого-то бы ни было объявления, по собственной воле. Надо отметить, что особых эксцессов здесь не было, порядок сохраняется.



Независимо от событий в бывшем СССР коммунистическая партия Индии не намерена отказываться от идеологии марксизма-ленинизма. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном вчера Национальным советом партии.



Звуки сирен воздушной тревоги, автоматных очередей и разрывов взрывпакетов возвестили ранним утром в минувшее воскресенье о начале «Дня национальной обороны» на Кубе — традиционных широкомасштабных учений, в которых приняли участие миллионы людей. Они проводятся из года в год, чтобы отметить очередную годовщину исторической высадки Фиделя Кастро и его соратников с яхты «Гранма».



В случае принятия правительством России решения о передаче четырех островов Курильской гряды Японии на советском Дальнем Востоке развернется широкое движение протеста с применением забастовок. Такую точку зрения высказал в интервью журналистам глава администрации Сахалина Валентин Федоров, который после недельного пребывания вчера отбыл из столицы Японии*.

*«Советская Татария», 3 декабря 1991 года