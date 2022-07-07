«Хроники дефолтного года»: ЦПКиО пускают под нож, «Газпром» уходит в оппозицию, скандал с «бесплатным хаджем»

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь Татарстана до и после первого и единственного экономического дефолта России в 1998 году. Часть 12-я

Фото: pastvu.com (Аттракцион «Солнышко» в парке Горького)

В 1998 году впервые озвучивают планы по резкому сокращению территории парка имени Горького ради моста «Миллениум». «Русскую Швейцарию», которую спасли большевики в 1930-е, пускают под нож ради масштабного проекта «Тысячелетие Казани». В то же время, не имея «гроша за душой» в бюджете, власти РТ решают превратить в культурно-исторический объект град Свияжск к 2030 году. Отстроят его в итоге не в последнюю очередь на деньги «Лукойла». Тем временем, точно чувствуя приближение грозового дня, в регионах царит смятение: отставка Черномырдина приводит к тому, что главная газовая компания будет год спустя спонсировать оппозиционный Ельцину с Путиным блок. Как король Саудовской Аравии спонсировал хадж татар-мусульман в Мекку, чем воспользовались нечистоплотные чиновники, сметенные со своих мест в том числе и новой правой рукой Шаймиева, выступившего в июне дефолтного года с разгромной речью в адрес глав районов Татарстана.

Как несчастную «Русскую Швейцарию» спасла революция, а под нож в итоге пустило «Тысячелетие Казани»

В разгар дефолтного года, как мы уже писали в предыдущих дайджестах, в Казани шло обсуждение строительства новых предполагаемых дорожных развязок, и искали финансирование на подготовку к «Тысячелетию Казани». Последнее, по мысли властей РТ, должно было как масштабное мероприятие вызвать ответный приток финансирования в развитие инфраструктуры как столицы РТ, так и самой республики.

Как известно казанцам, рост числа автомобилей ежегодно требует увеличения площади дорожного полотна и парковок. Что, в свою очередь, приводит к спорам со стороны семей с детьми и любителей природы, которым в итоге урезают лесопарковые зоны. Центральной и самой спорной точкой конфликта на стыке двух тысячелетий в Казани стал Центральный парк имени Горького. К 1990-му казанский ЦПКиО уже более полувека не носил какого-то уникального характера, а был типовым советским парком — в СССР старались все делать типовым и унифицированным. Так, в ЦПКиО в Москве превратили легендарный «Нескучный сад». Таким же ЦПКиО стала не менее легендарная для Казани «Русская Швейцария» (название пошло от восхищенного сравнения одним казанским профессором этой территории с холмами швейцарских Альп), бывшая в досоветские времена окраиной, где обеспеченные горожане предпочитали строить загородные особняки. С липовой рощей, выходящей в Арский лес, где позднее Федор Шаляпин исполнил первые арии. С приходом большевиков парк пришел сначала в упадок, а затем стал «коммунизироваться»: здесь в 1918-м похоронили первых большевиков, расстрелянных белыми при взятии Казани, из этого захоронения сделали Аллею Славы, а после победы во Второй мировой войне в парке в 1967 году установили монумент «Павшим за советскую власть».

Революции схожи между собой. Смена советской власти на капиталистическую вновь привела парк сначала к первому запустению: он превратился в неприбранный, заросший лесок, где было небезопасно ходить. А затем и ко второму, теперь уже в «буржуазных целях». Поводом или причиной стало строительство моста «Миллениум», который должен был разгрузить трафик между двумя берегами Казанки. Результатом стало резкое сокращение территории парка до 22—23 гектаров. И сегодня скептичные эксперты считают , что по европейским меркам казанский парк Горького после строительства моста «Миллениум» «уже даже не парк, а сквер». Советские аттракционы частично демонтировали, официальный пляж, существовавший до нулевых, ликвидировали, а главным парком аттракционов стал парк «Кырлай» — отметим, что и ему оставалось каких-то 20 лет: в марте 2022 года начался и его снос под строительство соборной мечети.

Строительство моста «Миллениум». Фото: ga.tatarstan.ru

Лишь в 2007 году приступили к восстановлению куцего ЦПКиО, но в 2010 году опять же в ходе строительства развязки под нож пустили еще один кусок «Русской Швейцарии». В современный свой вид ЦПКиО пришел лишь после масштабной реконструкции сначала 2014-го, а затем и 2020 года. Но власти на этот раз старались сохранить «природное богатство» парка, не желая конфликтовать с казанцами, и обещали высадить до 850 новых деревьев. Несмотря на то, что часть горожан называет нынешний ЦПКиО одним из лучших, многие справедливо возмущаются: «Чтобы дойти до естественных ландшафтов, человеку, которому хочется побыть в окружении природы, а не спортивных комплексов и кафетериев, понадобится минут десять». «Кафе и рестораны должны быть в городе, а в парке нужно наслаждаться природой», — полагают защитники «Русской Швейцарии».

Город продолжает наступать на парк, и даже не потому, что у него до сих нет четких границ. Уникальный объект с известными холмами «как в Альпах» засыпают, прибрежную зону застраивают. Автовладельцы недовольны отсутствием парковок — любители природы недовольны автовладельцами и попытками построить в парке хотя бы одну такую. И возможно, уже не далек тот год, когда от парка не останется и пенька.

«Что в таком случае останется от парка и кладбища? Воспоминания. Такие же красивые, как усы пролетарского писателя. Или такие же печальные, как после прочтения чеховского «Вишневого сада».



— Мое личное мнение — этого парка уже и сейчас фактически не существует, — говорит г-н Кобзев (руководитель центра по разработке плана, — прим. ред.). — Туда же страшно ходить! Он весь зарос. Если же здесь будет дорога, у парка откроется второе дыхание. Рустем Фаляхов».*

«Время и деньги», 4 июня 1998 года

«Все хорошо, прекрасная маркиза»: как в ЦБ за 2 месяц до дефолта обещали не обесценивать рубли

Тем временем кризис все более вступал в свои права, до дефолта России оставалось пара месяцев. Финансовые власти страны опасались новой волны азиатского кризиса (как впоследствии и в 2008 году, что никак никому не помогло), а ЦБ решает не допустить оттока капитала и поднимает ставку рефинансирования, что резко удорожает стоимость кредитов, предполагается, что инвесторы начнут вкладывать деньги в государственные ценные бумаги РФ, прежде всего в долгосрочные государственные бумаги, при этом в ЦБ уверяли, что не ведут операций на валютном рынке.

Чего не пожелал сообщить ЦБ на тогдашней июньской пресс-конференции, так это того, что правительство России через дочерние структуры самого Центробанка создавало дополнительный спрос на государственные краткосрочные облигации за счет средств, полученных от этого же рынка, — якобы это обеспечивало уверенность иностранных инвесторов в надежности инструмента ГКО и пополнение золотовалютных резервов России валютой, которую иностранцы обменивали на рубли для покупки ГКО.

Сегодня эксперты полагают рынок ГКО, сложившийся в 1993—1998 году, обычной финансовой пирамидой. Власти РФ развивали его в целях финансирования бюджета, покрывая бюджетный дефицит выручкой от продажи ГКО. Но сами игроки на рынке ГКО получали прибыль настолько большую, что на реальное производство эти деньги просто не шли, а вкладывались вновь в покупку подобных бумаг. С начала 1998 года, несмотря на все попытки ЦБ (в мировые кризисы капитал бежит именно с развивающихся рынков, каким был и российский), начинается сильнейший отток валюты.

Именно поэтому слова тогдашних представителей Центробанка РФ могут сегодня вызывать недоумение. «Валютный рынок достиг относительного равновесия», говорили они, «обесценивания денег не произойдет, золотого запаса страны достаточно». Но все деньги, полученные инвесторами от продажи ГКО, как раз к лету 1998 года были вывезены, о чем впоследствии говорил тогдашний прокурор РФ Юрий Скуратов: национальная валюта в итоге обесценилась, а рынок краткосрочных облигаций достиг «нирваны», как ее достигает любая финансовая пирамида — государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам.

«В настоящее время идет третья волна азиатского кризиса, разразившегося осенью прошлого года. Россия — часть мировой финансовой системы, и мы, к сожалению, получаем от этого не только какие-то финансовые выгоды, но и издержки, — сказал г-н Вихров. — Когда возникает подобная кризисная ситуация, капитал в первую очередь бежит с развивающийся рынков, к которым на сегодняшний день относится и наша страна. Для предотвращения оттока капитала из страны Банк России увеличил ставку рефинансирования с тем, чтобы повысить сумму денег. В результате резко возросла доходность по государственным ценным бумагам. Наталья Спиридонова».**

Черномырдин в Татарстане. Фото: Михаил Козловский

Как отставка Черномырдина спровоцировала раскол региональных элит с центром, а «Газпром» спасал страну от дефолта

Мы уже писали о внезапной весенней рокировке Бориса Ельцина в 1998 году. Почти тогда же, когда в Татарстане за пост премьер-министра и спикера Госсовета РТ боролись районные элиты, а победу одержал Минтимер Шаймиев, выдвинув во власть Рустама Минниханова, президент РФ совершенно неожиданно для всех уволил бессменного премьера страны Виктора Черномырдина. В заметке ниже видны те закулисные нити, которые, во-первых, отчасти объясняют, как Россия смогла пережить дефолт, во-вторых, говорят об огромной роли «Газпрома» в деле финансирования российской экономики, в-третьих, предвосхищают окончательный раскол между президентским центром и «губерниями» во главе с губернаторами.

Новое правительство во главе с Сергеем Кириенко в июне 1998 года вдруг требует с «Газпрома» платить налоги. Это сегодня требование кажется справедливым, и газовый гигант до весенних санкций этого года оставался наряду с «Роснефтью» главным наполнителем российского бюджета. Однако в 1990-х схема взаимодействия властей РФ с газовой компанией была совершенно иной: причина в том, что основатель «Газпрома» с начала 1990-х возглавил правительство РФ, став сначала правой рукой Ельцина, а затем и фактическим правителем России, отодвинув от рычагов влияния всесильных до тех пор Бориса Березовского, Валентина Юмашева и дочь президента Татьяну Дьяченко. Черномырдина прочили на пост президента РФ после ухода Ельцина, за ним был и крупнейший финансовый тыл страны — «Газпром», из которого он, как из собственной казны, черпал миллиарды на восстановление российской экономики. Тем самым, однако, газовая компания оказывалась в полной зависимости от Черномырдина: напомним, только Татарстан был должен газовикам огромные суммы, региональные долги к 1998 году перевалили отметку 100 млрд «новых» рублей.

Ручное управление привело к тому, что потеря власти Черномырдиным поставила «Газпром» в условия, когда он впервые не выплатил дивиденды. Второй раз это случилось в этом году, когда власти тоже, как 25 лет назад, захотели воспользоваться финансовой мощью газового гиганта и решили изъять половину прибыли «Газпрома» в виде налогов. В 1998 году, считают многие эксперты, именно миллиарды «Газпрома» помогли заткнуть дыру, образовавшуюся после краха пирамиды ГКО. Потеря такого сторонника, как Черномырдин, в свою очередь привела к неоднократной смене премьер-министров, которых в течение 1998 года тасовали как колоду в президентской администрации, ослабляя центральную власть, что позволило региональным элитам, недовольным вмешательством центра (особенно после серии масштабных забастовок по стране) в местные экономики, поднять головы.

Год спустя это станет причиной полного размежевания с президентом и попыткой создания оппозиционного регионального блока «Отечество — Вся Россия», в том числе с помощью веса Минтимера Шаймиева. Именно «Газпром» будет финансировать «ОВР» в борьбе против Кремля в 1999 году и проиграет, как и сам региональный блок. Победу одержит партия «Единство» во главе с новым премьер-министром Владимиром Путиным, а уже в 2000 году центр начинает «прибирать» газовые структуры под себя — «Газпром» возглавит Дмитрий Медведев, будущий премьер и президент РФ.

«Кроме того, так называемая правительственная программа выхода из кризиса вызывает у многих серьезный скепсис. Чего стоит, к примеру, предложение заставить «Газпром» платить налоги по факту отгрузки своей продукции, то есть газа. «Газпрому» должны примерно 100 миллиардов «новых» рублей. Он поставляет газ фактически бесплатно. И если его принудить за бесплатно поставленный газ и с мифических доходов платить налоги, то ровно через пару месяцев он превратится в банкрота. Уже сегодня «Газпром» закрывает свои долги по налогам за счет все новых и новых кредитов, получаемых в западных банках. Напомню, что это одна из немногих российских компаний, которая еще как-то держится на плаву. Олег Морозов»***

Фото: tatarstan.ru

«По пути Кремля»: в Татарстане развернулась похожая история, которая привела к возвышению Минниханова и «национализации» «Татнефти»

Почти аналогичная история развертывалась на глазах тогдашних наблюдателей и в Татарстане. Мы уже ранее писали в общих чертах о причинах возвышения Минниханова, в заметке ниже видны те подводные камни, что приведут тогдашнего министра финансов к премьерству. А причины и поводы, которые к этому привели, приведут одновременно к тому же, к чему привело и возвышение Путина — к усилению влияния центра и ослабления районных элит. И если на федеральном уровне Кремль в течение еще 10 лет будет наводить порядок в регионах и строить «вертикаль власти», после чего ни один губернатор не мог быть избран без одобрения Администрации президента РФ, то на региональном уровне Шаймиеву для этого понадобилось 2 месяца.

Начав с февральской разгромной критики решений татарстанского правительства президент РТ перепоручил довершить дело молодому Рустаму Минниханову, который этим молотом не преминул воспользоваться, раскритиковав неисполнение местных бюджетов в районах, нецелевое использование средств, рост числа районных чиновников, не говоря уже о получении главами районов различных подарков, включая «беспроцентные ссуды» от предприятий (попросту говоря — взяток). Шаймиев после речи своего молодого ставленника сразу дал понять, что увольнения массовые не за горами. Даже в финансовых «мелочах» Татарстан вторил федералам.

Через год после того, как Минниханов стал премьер-министром, он был избран и председателем совета директоров открытого акционерного общества «Татнефть», которое на тот момент обеспечивало до 40% поступлений в бюджет РТ. Этот ход, считают эксперты, отразил стремление госвласти Татарстана получить «больший контроль над финансовыми потоками крупнейших предприятий». Точно так же, как «обуздание» «Газпрома» позволило новой кремлевской власти на федеральном уровне распоряжаться его финансовыми потоками бесконтрольно.

«На рассмотрение правительства будут вынесены предложения, обязывающие руководителей министерств и ведомств, глав администраций районов и городов, государственных предприятии запретить предоставление беспроцентных ссуд, приобретение всевозможных ценных подарков, кроме случаев, установленных нормативными документами, в частности положением о юбилеях, приобретение квартир через коммерческие структуры, индивидуальную оплату учебы в вузах. Елена Чернобровкина».****

Свияжск, 1992 год. Фото: pastvu.com

Как Свияжск планировали отстраивать 30 лет, не имея и гроша за душой, а построили в итоге на деньги «Лукойла» и Рината Ахметова

О том, зачем нужны деньги таких массивных гигантов, как «Газпром» или «Татнефть», может свидетельствовать заметка ниже: летом 1998 года в Татарстане была принята лишь «концепция» по возрождению острова-града Свияжска, а о занесении в свод памятников ЮНЕСКО тогда лишь мечтали — в бюджете РТ на тот момент не было предусмотрено какое-либо финансирование по будущим работам. Причем ожидалось, что окончательно Свияжск превратят в нормальный туристический объект лишь к 2030 году.

Дефолт, по понятным причинам, на 10 лет задержал реализацию масштабных планов властей и РТ, и Зеленодольского района, который на тот момент, к слову, возглавлял будущий гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Расчеты и потом пришлось скорректировать: ожидалось, что население града составит в конечном счете 1 500 человек — но и сегодня оно не превышает около 250. Реализация работ стала возможной лишь в тучные нулевые и только после того, как ими вплотную занялся экс-президент РТ Минтимер Шаймиев, возглавивший фонд «Возрождение».

В марте 2010 года выяснилось, что программа возрождения Свияжска и Булгара обойдется в 4,6 млрд рублей. Только в одном 2013 году на их возрождение, к примеру, потратили до 800 млн рублей, в 2017 — 350 млн. И это только средства республиканского бюджета. В 2019 году, когда Свияжск примерно сформировался в то, чем он является сейчас, Шаймиев признался, что восстановить памятники архитектуры помогли бизнесмен Алишер Усманов, гендиректор «Лукойла» Вагит Аликперов, а также украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Один «Лукойл» финансировал, к примеру, такой свияжский объект, как Церковь святых равноапостольных царей Константина и Елены. А объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Свияжск таки стал — но лишь в августе 2017 года, то есть почти 20 лет спустя после принятия «концепции в целом» без единого бюджетного гроша за душой на нее.

«Расчетная численность постоянного населения острова запланирована составителями документа в 1200—1500 человек. Именно они, по мнению авторов, должны обеспечить будущий социально-экономический баланс. Пока же для переселения на остров перспективной рабочей силы условий нет. Любопытный диалог произошел между некой энтузиасткой из зала, предложившей «хоть сейчас переехать в Свияжск жить и работать», и главой администрации Зеленодольского района. С. Когогин прямо заявил, что даже в промышленно развитом Зеленодольске не может подыскать работу всем желающим, что уж говорить о Свияжске! Все это дело далекого будущего. Алексей Демин».*****

Паломники 2022 года. Фото: dumrt.ru

«За счет короля»: как в 1990-х на деньги Саудовской Аравии в хадж катались как по турпутевке местные чиновники

В дефолтные и преддефолтные годы тяжелая экономическая ситуация в РФ и РТ влияла на все стороны жизни, в том числе и на культурно-религиозную. И дело даже не в том, что такой объект исламского значения, как Булгар, профинансирован не мог бы быть в принципе.

Мало кто помнит сегодня, что в 1990-е хадж, паломничество в Мекку, для мусульман Татарстана финансировался из кармана саудовского короля Фахда, но путешественников тогда в РТ было немного — квота не превышала и 200 человек. Для сравнения, в 2019 и 2020 годах Саудовская Аравия выделила квоту для мусульман РТ 1 800 человек, правда, в 2022 году она сократилась до 800. И теперь в хадж приходится ездить на свои.

Причина, по которой саудовский король спонсировал паломничество российских татар в Мекку, неясна — возможно, связано это было с попыткой популяризации ислама на территории РФ или с пониманием финансового неблагополучия верующих. Однако такое решение привело к нечистоплотности на местах, в том числе и в районах РТ. Квоту на 180 человек в 1999 году или на 200 человек в 1998 году неочевидным образом почему-то заполняли даже немусульмане, или хотя бы и имамы, но которые «уже ездят по 8—10 раз совместно со всеми своими членами семьи, родственниками, друзьями» — и ездили они не столько в хадж, а как туристы для отдыха или для решения своих торговых проблем.

В 1998 году один из депутатов Госсовета РТ даже потребовал список тех 200 «мусульман», которым был проспонсирован хадж — но ДУМ выдать его отказался, сославшись на «право граждан не сообщать о своем отношении к религии». В 1999 году история повторилась. А вот в 2000 году король Саудовской Аравии внезапно отказался оплачивать путешествие в Мекку, и поехать в итоге смогли лишь полсотни человек — стоимость хаджа тогда составляла 1 500 долларов самолетом или 900 долларов автобусом. В СМИ отмечали, что почему-то весной 2000 года, когда пришлось ехать на свои, прежние «туристы» делать этого не стали — поехали абыстай, «люди пожилого возраста, занимающиеся проповедью ислама». По неофициальным данным, в 1990-е, объясняли причину отмену «льготного хаджа» тогдашние наблюдатели, этой оказией «активно пользовались местные чиновники и бизнесмены». Между тем по Корану «настоящий хадж, который угоден Аллаху, совершается только на собственные средства».

16 лет спустя история повторилась, но уже как фарс: структура, принадлежащая Роберту Мусину, предложила верующим рассрочку до 5 лет всего за 13,4% годовых, нарушая тем самым запрет Корана на ссудный процент. Это вызвало возмущение имамов: мол, «хадж же обязателен, если есть возможность — как физическая, так и финансовая». Подобные скандалы свойственны не только Татарстану. Так, и в Ингушетии ранее некоторые бизнесмены спонсировали хадж для неимущих, однако, как тоже отмечали местные муфтии, «отправляться в паломничество за чужой счет считается неправильным, так как каждый мусульманин должен сам заработать на это деньги». Причина споров тоже лежит в финансовой плоскости: для того же ингушского мусульманина цена туроператоров для хаджа почти неподъемна и составила в этом году до 5 тысяч долларов.

«Получит ли после этого список мусульман, свершивших хадж весной 1998 года, с указанием, как сказано в решении суда, «их места работы, района (города), от какой мечети, мэхалли они направлены» Фанавиль Шаймарданов? Вот как прокомментировал ситуацию с учетом сказанного судьей Абрамовой заместитель муфтия Татарстана Валиулла хазрат (муфтий Гусман хазрат, как выяснилось, убыл в командировку):



— Списки мы никому давать не намерены. Существует федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях, в соответствии с которым гарантируется право граждан не сообщать о своем отношении к религии. Совершение ходжа есть разновидность мусульманского богослужения наряду с намазом, постом, а религиозные организации не имеют возможности фиксировать, кто выполняет обряды, а кто — нет. Мы опасаемся, что оглашение списков послужит ущемлению прав тех граждан, которые совершили конкретное богослужение. Пойти на нарушение федерального закона о свободе совести мы, естественно, не можем. Нас удивило решение суда и мы будем его опротестовывать. Виктор Смирнов». ******

* «Вечерняя Казань», 2 июня 1998 года.

** «Время и деньги», 4 июня 1998 года.

*** «Республика Татарстан», 6 июня 1998 года.

**** «Вечерняя Казань», 10 июня 1998 года.

***** «Время и деньги», 11 июня 1998 года.

****** «Молодежь Татарстана», 11 июня 1998 года.

Сергей Афанасьев. Материалы подготовил Радиф Кашапов