Алафузовский театр: училище, госпиталь, храм искусств

Как российский грек подарил Казани будущую арт-резиденцию

Алафузовский театр, в котором несколько лет находится арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык», пострадал на этой неделе от пожара. Одно из самых красивых зданий Кировского района, Алафузовский театр имеет опосредованное отношение к купцу Алафузову. Оно построено на его деньги, а вот вся его дальнейшая история — это дело следующих поколений — от рабочих до служителей Мельпомены.

Как ставрополец изменил Ягодную слободу



Иван Алафузов родился в 1837 году в Ставрополе. По предкам он грек, из семьи, которая переехала в Россию с острова Санторини. В Казань он приехал в 1856 году по торговым делам. И уже в следующем году начал заниматься кожевенным производством, арендовав здесь завод, Еще через год появилось «Товарищество Казанского кожевенного завода на паях», один из паев принадлежал Алафузову.

Через 5 лет товарищество продали, а 1865 году ставрополец, удачно женившись, создал с тестем — миллионером, директором Казанского городского общественного банка Сергеем Александровым, фирму «С.Е. Александров и И.И. Алафузов в Казани», которая объединяла также льнопрядильную и полотняную фабрики в Ягодной слободе. Алафузов сам жил в этих краях — его дом стоял у нынешнего «Сада рыбака», сейчас он почти разрушен.

В 1868 году он остался единственным владельцем фабрик, жена скончалась, ушел из жизни и ее отец. Умер он в 1891 году в Ораниенбауме. Но перед смертью завещал построить университетскую клинику, клинику и церковь для рабочих, а также образовательный дом. Ах да, еще решил, что рабочим надо вернуть все удержанные штрафы. Образовательный дом позже назвали Алафузовским дворцом.

ТЮЗ. Фото: pastvu.com

А мебель — как в Дворянском собрании



У Алафузова не было детей, кроме девочки, которую им кто-то подбросил буквально под дверь — она входила в число наследников. Дворец появился в 1898—1900 годах. Его строил губернский архитектор Лев Казимирович Хрщонович, также работавший над проектами Бурнаевской мечети, Бактериологического института, лютеранской кирхи и католического костела. Зодчий стилизовал его под здание петербургского Александрийского театра с четырьмя башнями и четырехскатной крышей.

Внутри размещалось училище для рабочих с библиотекой, чайной, столовой, детским садом и народным театром, где ставились такие пьесы, как «Бесприданница» и «Гроза». Поэтому у места появилось новое название — Алафузовский театр. Лекции техников, инженеров и профессоров здесь слушали 200 человек, которые получали образование в помещениях с прекрасной обстановкой, как в Дворянском собрании (своеобразная компенсация за не особо хорошие условия работы на самих фабриках). Кроме того, среди тех, кто показывал здесь спектакли, был один из основателей татарского театра — режиссер Габдулла Кариев.

Здесь же, судя по всему, сформировался социалистический союз молодежи, один из участников октябрьского переворота 1917 года. После революции — до 1924 года, дворец продолжал быть местом для людей искусства, здесь работал городской Зареченский рабочий театр, позже в нем разместился Дворец трудящихся под ведомством профсоюзов. Сохранилась, как ни странно, и образовательная функция — сюда в 1938-м въехала школа фабрично-заводского обучения. Во время войны, как и многие здания в Казани, дворец превратился в военный госпиталь и дом для эвакуированных из Ленинграда.

Вид со стороны старого русла Казанки. Фото: pastvu.com

От Кариевского до Тумановского



Отметим, что родные декоры в здании не сохранились, значительную часть в советское время снесли. В 1950-е это уже Дом культуры Льнокомбината имени Ленина, где работают театры на двух языках, хор, струнный и духовой оркестры, кружки гимнастики, хореографии. ДК закрывается в 1990 году, а через 6 лет в нем размещается татарский театр юного зрителя, получивший имя Габдуллы Кариева. Театру к тому времени было 9 лет. Он появился в 1987 году как татарский театр-студия при Министерстве образования республики, поставив в 1988 году первый спектакль «Суд совести» по пьесе Диаса Валеева. При этом театр не сразу обживает здание, он начинает здесь работать полноценно только в 2002 году.

В 2018-м ТЮЗ вновь переехал — на этот раз в бывший кинотеатр «Победа», он же Дом офицеров на Петербургской. А здесь началась большая реставрация, на которую было затрачено 767 млн рублей. Интерьеры восстанавливались «по мотивам» убранства казанских домов XIX века, при этом была сохранена лепнина советского времени в центральном фойе, выполненная рабочими льнокомбината в 1920-е годы.



В 2020-м сюда въехала арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык», созданная на основе одноименного молодежного фестиваля. Открытие тогда приурочили в 100-летию ТАССР. Полноценно арт-резиденция заработала осенью прошлого года, начав с премьеры по пьесе Лопе де Веги «Изобретательная влюбленная».

«К этому я шел долгих 20 лет. У выпускников «Созвездия» наконец появился свой театр. Для первой постановки мы собрали лучших наших выпускников, — говорил тогда «Реальному времени» генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов. — Каждый из них уникален — все они учились в лучших вузах страны, у некоторых по нескольку высших образований. У всех есть опыт работы в престижных театрах, с лучшими мастерами. «Созвездие» — это ведь целый мир, империя, которая строится на том, что младшие учатся у старших».

