Парк «Черное озеро»: старейший, общественный

Как в «Летнее гулянье» вернулись рестораны и катки

Фото: Конец XIX века / pastvu.com

В серии материалов, посвященных значимым объектам Казани, мы пробуем и тему пространств. Парк «Черное озеро» в условиях, когда палуба озера Кабан закрыта для доступа, вновь превращается для горожан в ключевой пункт прогулок. Функции этого места постоянно менялись, некоторые возвращались, а другие еще требуют осмысления. Несомненно, здесь сейчас гораздо спокойнее, чем 100 с лишним лет назад.

Было гнилое, стало общественное

«Черному озеру» — более 200 лет. Первое общественное пространство Казани — Ленинский сад и «Черное озеро» — находятся на месте озер, которые тянулись от нынешней улицы Пушкина в сторону кремля — Черное, Банное, Чистое. Они защищали крепость, а горожане в них стирались и мылись. Озера видны на картах начала XVIII века. Занялся Черным озером в том же веке губернский архитектор Кафтырев, который распорядился увеличить его глубину (и уменьшить площадь), а также наметил план благоустройства — с деревьями, дорожками. Нужно понимать, что ранее общественных садов в Казани не было. Сады были личные — как сейчас, когда у тебя есть дом, окруженный забором, и ты в нем «гуляешь». Вообще, если бы история сложилась иначе, у нас был бы зеленый каркас почти от кремля, продолжаясь Николаевским (Ленинским) садиком, который переходил бы в Державинский и продолжался у памятника Ленину (или у театра, если бы его не сдвинули, сделав площадь Свободы просторнее).

После взятия Казани Пугачевым Екатерина II выделила деньги на восстановление города, и тогда у озера появилась набережная. А в 1820-е годы это уже называлось «Общественный сад на Черном озере». Потом имена менялись — «Летнее гулянье», «Общественное гулянье», «Черноозерский сад». И «Черное озеро». Отметим, что по-татарски (а ведь водоем здесь был еще в ханские времена) оно звалось «Гнилое озеро» («Черек күл»). По аналогии с рекой Терек, к примеру. Многие узнали об этом факте, когда в наше время стали придумывать бренд парку и называть его «Кара күл». Показательно, что татарская и русская культура существуют и под влиянием друг друга, и независимо.

В 1829 году озеро облагородили уступами, дерном, появились обсаженные деревьями аллеи, в 1847 году эту красоту обнесли чугунной решеткой. В 1859-м появился первый трактирный павильон — купца Белозерова. В 1875-м на озере стало вечерами светло — его начали освещать газом. От озера осталось одно название — и впрямь гнилое, заболоченное, его засыпали в 1889-м. Через год здесь проходила Всероссийская промышленная выставка, изрядно изменившая облик центра. В 1894-м появился фонтан, который зимой превращался в каток.

Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Солдаты, купцы, акушерки, девицы и студенты

Лучше всего из дореволюционного периода нам известно о том, каким был парк на рубеже веков. Здесь были рестораны (Белозерова, Распопова, Васильева, Грошева, Ожегова), в которых публика праздно проводила время. Заметнее других прославился в истории Ожегов, во многом повлиявший на благоустройство парка. В 1886 он заказал новый ресторанный павильон у Владимира Бечко-Друзина. Архитектор также строил Родильный дом Красного креста — здание, где сейчас работает Казанское хореографическое училище, дом Марко (Государственный симфонический оркестр РТ), Инородческую семинарию в Старо-Татарской слободе, Родионовский институт благородных девиц и Макарьевскую церковь в Адмиралтейской слободе. У ресторана был бильярд, кегельбан и тир.

Парк окружали различные казенные учреждения — Александровская лечебница для приходящих, архитектурное отделение Губернской земской управы, номера Евдокии Банарцевой, больница Всероссийского земского союза, Ложкинская богадельня, один из городских госпиталей, Окружной штаб... На углу стоял чудом сохранившийся магазин Квасникова для садоводов. В домах Венецианова и Лопатина обитали горожане различных профессий. На углу размещался «Научно-популярный Электро-театр» и театр «Феникс». Кроме того, парк попал на кинопленку, его впервые показали в кинотеатре «Аполло» в 1914 году — «Казань во время масленицы и фигурные катания на коньках 15 февраля с.г. на катке «Черное озеро».

Там, где гуляют допоздна, соответствующая атмосфера. «Черное озеро» — частый герой газетных заметок о проститутках и карманщиках. Воры обчищали кошельки захмелевших гостей, а девицы легкого поведения ловили гуляк в этом районе (также популярностью пользовалась и Баумана, тогда Большая Проломная). Там же содержательницы домов терпимости находили себе новых работниц. Интересно, что на «Черное озеро» ходили не только русские. Гаяз Исхаки в почти автобиографических произведениях пишет, что сюда шли шакирды, чтобы увидеть «запретную» жизнь.

Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Я через парк не пойду

После революции парк не забросили. В 1925 году здесь начали играть в хоккей с мячом, а вскоре появился хоккейный клуб «Динамо», этому спортобществу парк передадут на безвозмездной основе до 1939 года.

«Динамо» — спортивно-массовое подразделение НКВД АТССР. Областное управление НКВД находилось на улице Правой Черноозерской (нынешняя Дзержинского). Так что «Черное озеро» стало синонимом московской Лубянки, поскольку тут же находилась и внутренняя тюрьма НКВД. К примеру, когда писателя Кави Наджми забрали органы, по сути, он «переехал» из Мергасовского дома через парк и оказался в одиночной камере. Потом забрали и его жену.

На 1950—1960-е приходятся годы популярности парка, в советскую эпоху он был востребован у детворы: здесь был водный бассейн, игровая площадка в виде деревянной крепости, зимой работал каток и была даже спортивная школа фигурного катания. Местные жители вспоминают, что каждый день ходили через парк из школы в библиотеку или домой, порой, конечно, задерживались.



Детский городок. Автор Илья Репин. 1989—1990. Фото: pastvu.com

Пруд — не вырубить

Постепенно парк ветшал. Постановлением Кабинета министров РТ №626 от 10 ноября 2002 года его включили в государственный охранный реестр недвижимых памятников архитектуры и градостроительства республиканского значения. А в 2010 году «Татинвестгражданпроект» разработал концепцию развития парка, предполагавшую уничтожение всех деревьев, осушение пруда и строительство подземной автостоянки на 1 970 мест. Благодаря пикетам граждан весной 2011-го и вмешательству правительства парк удалось отстоять. Его начали реконструировать в 2015 году, показав на примере одного общественного пространства, что центр может быть живым.

Кстати, в печальные 1930-е годы у выхода из парка была установлена «Арка влюбленных» по проекту Игоря Герасимова. За последние несколько лет она была обновлена уже два раза.

2017 год. Фото: Юлия Калинина

Притом что концептуально парк объединяет и память о прошлом (даже павильоны появились), и инновации, его фишка — внушительный пруд — работает только зимой, когда горожане и гости города выстраиваются в очередь за коньками. А летом искусственный водоем становится поводом для казусных новостей вроде историй, как в нем бездомная собака загрызла лебедя Одиллию. Или как несколько дней назад туристка из Подмосковья упала в воду, а потом ее увезли в клинику. Говорят, что когда несколько лет назад планировалось пафосное открытие парка, среди идей звучали шоу проекций на воде и фестиваль кораблей с дистанционным управлением. Возможно, эхом тех событий стало недавнее открытие «Клуба капитанов» для юных судомоделистов. Очевидно, что потенциал парка еще далек от насыщения.