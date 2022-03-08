Гид по улице Гоголя: помещики, хирурги, археологи

Прогулка по Поперечно-Лядской, часть 2-я

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники. После рассказа про дома на улице Ульянова-Ленина мы свернули на одну из пересекающих ее улиц Муштари, а теперь двигаемся дальше, по Гоголя. Это вторая часть гида.

Дом Дротоевского (11)

Пройдя ряд новых и сталинских построек, мы оказываемся у двухэтажного дома, у которого было несколько владельцев. Проект архитектора Фомы Петонди реализован для дворянина Александра Дротоевского с женой Варварой в 1857 году. Дом позднее перешел их дочерям, потом — купцу Криваксину, фабриканту Раму. Позже его купил купец 1-й гильдии, торговец чаем Иосиф Молотков, после чего здание переходило к его родственникам, жене и детям, один из которых, Яков, воевал на стороне белых и закончил жизнь в омском концлагере, а дочь Мария (в замужестве, кстати, Рам) умерла в Женеве. Вероятно, одноэтажное здание с адресом 11а также относится к этому сооружению.

Флигель. Фото: 2gis.ru

Флигель усадьбы Оконишникова (13)

Дом конца XIX века на углу с улицей Карла Маркса примечателен образцами чебаксинской ковки — на крыше и в навесе над крыльцом. Сама усадьбаис коринфскими колоннами, построенная на рубеже веков, стоит рядом.

Дом работников фабрик «Спартак». Фото: pastvu.com

Дом работников фабрики «Спартак» (15)

Дом достаточно молодой, 1952 года. Здесь в 1969—1996 годы жила Шахсанем Асфандиярова. В Казань она приехала из Ташкента, где танцевала на сцене Узбекского театра оперы и балета, здесь училась в театральном училище, после окончила татарскую студию ГИТИСа и всю оставшуюся жизнь работала в театре имени Камала.

Дом Черных. Фото: 2gis.ru

Дом Черных (19)

Дом 1905 года, хотя, вероятно, это дата поздней надстройки. Среди жителей — профессор Николай Высоцкий, профессор медицины, хирург, первый директор Бактериологического института, этнограф, археолог. Кроме того, здесь снимала помещение третья полицейская часть. У Высоцкого была дочь Зинаида, в будущем Ушкова, которой муж подарил дом авторства Карла Мюфке на нынешней Кремлевской улице, где до недавнего время работала Национальная библиотека РТ.

Универсам. Фото: yandex.ru/maps

Универсам (Большая Красная, 53)

До 1980-х здесь стояли деревянные дома, а в 1986—1987 годах силами архитекторов И. Нургалеева и Т. Файзуллина построили универсам. Нургалеев — один из авторов несбывшегося проекта комплекса Казанского государственного педагогического института, который собирались в 1980-е построить в районе нынешней Деревни Универсиады — это шестигранник на семь этажей, жилые корпуса и стадион. Также он создал выставочный павильон «Новинка» на Квартале.

КНИТУ-КАИ. Фото: kai.ru

Седьмое здание КНИТУ-КАИ (Большая Красная, 55)

Долгое время это было самое новое здание института, пока не появилось восьмое, на Четаева. Здесь находится приемная комиссия, так что, вероятно, это еще и самый посещаемый объект КАИ. Также здесь работает кафедра прикладной математики и информатики, открытая в мае 1972 года.

Дом Новикова. Фото: 2gis.ru

Дом Новикова (25)

На рубеже веков на участке врача-офтальмолога Адамюка построил дом чиновник Павел Новиков. Потом здесь жила его жена. (Интересно, что дом самого Адамюка — это Жуковского, 16.) Проектировал дом архитектор Крылов, по проекту которого построен зеленый дом купца Айтуганова на Тукая. Балкон — чебаксинской ковки.

Дом, где жил Батыев. Фото: t.me/arhitekturasi

Дом Батыева (23а)

Улица Гоголя — это еще и интересные прогулки внутри кварталов. Этот дом построен для номенклатурных работников в 1957 году, квартир здесь восемь. На третьем этаже — всего две. В одной жил председатель президиума Верховного Совета ТАССР Салих Батыев, в другой — его дочь. При этом время было такое, что никаких излишеств снаружи у дома нет.

Дом Пора. Фото: yandex.ru/maps

Первый дом Пора (29)

Дом начала прошлого века, вероятно, спроектированный Константином Олешкевичем в не столь распространенном в Казани стиле модерн. Адольф Пор преподавал в университете французский язык. Родился он в Вильно, а в Симбирске у него учился французскому Ленин. После смерти Пора дом перешел жене и своячнице. В советское время здесь жил археолог Альфред Халиков, который в 1967 году начал исследования Билярского городища. Его имя носит Институт археологии.

Второй дом Пора до репликации. Фото: pastvu.com

Второй дом Пора (31)

Уже не каменный, а деревянный дом Пора, также в стиле модерн, на что указывает, к примеру, не только оформление фасада, но и выдвижение в центр лестничной клетки. В 2014 году его воссоздали, но уже из железобетона — странный и редкий случай.

Tatlin Plan. Фото: tatlin.ru

Жилой комплекс «Кристалл» (24)

Вероятно, вызывающий самый широкий спектр чувств объект. Его главные архитекторы — преподаватели МАРХИ Дмитрий Величкин и Николай Голованов. Сделаны поверхности дома из стекла и керамогранита, что порождает переливы света. Зданию посвящен выпуск журнала Tatlin Plan за 2011 год. Можно узнать, что до москвичей было просмотрено 14 проектных предложений. Архитекторы особенно гордятся, что им удалось разместить дом на холмах с дикими перепадами высот.