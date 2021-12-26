Как проходит коронавирусный декабрь в странах постсоветского пространства

Зарегулированная Латвия, беспечный Узбекистан, молчаливая Беларусь

О том, как живет коронавирусная Европа, «Реальное время» уже рассказывало. Теперь обратим взгляд на наших соседей — страны постсоветского пространства. Наши инсайдеры из Латвии, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Армении рассказывают о том, как в их странах построена борьба с коронавирусом, как проходит вакцинная кампания и какие настроения в обществе. По организации борьбы с болезнью на Россию больше всего похожа Латвия — ровно те же ограничения (и то же недовольство населения). А вот в Беларуси люди прививаются и носят маски совершенно добровольно, едва ли не в пику властям. Теплый Узбекистан сообщает: в Ташкенте все спокойно, но мифы о прививках те же, что и у нас — лидируют чипы для слежки и бесплодие для ограничения перенаселенности мира. Молдова обеспокоенно ждет на новогодние каникулы своих граждан, которые приедут из Европы и наверняка привезут инфекцию...

Эвита Савицкая, Латвия: «В плане пропаганды вакцинации наше правительство провалилось»

С коронавирусом в Латвии, наверное, примерно так же, как и везде. Он есть, живет своей жизнью, подчиняет себе наши… 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек сейчас 536, и он снова растет. В октябре в стране была объявлена ЧС до 11 января. В связи с этим многие услуги и мероприятия доступны только «в зеленом» режиме, то есть для обладателей сертификатов о вакцинации или недавно (в пределах полугода) перенесенном заболевании. Причем факт заболевания обязательно должен быть зафиксирован семейным врачом. До сих пор ведутся дебаты о том, не начать ли выдавать сертификаты и по документу о наличии антител. Но нет, пока выдавать их никто не собирается. До ЧС еще можно было проходить на некоторые мероприятия с сертификатом о свежем отрицательном ПЦР-тесте, но теперь уже нет, и вряд ли эта возможность вернется.

Ограничений у нас хватает, причем эти ограничения в Латвии всегда были жестче, чем у соседей — в Эстонии и Литве. Там и мероприятия какие-то проходят в более или менее «довоенном» режиме, и были даже времена, когда в магазинах разрешалось находиться без масок. Мы тут уже забыли, каково это. Все четко регламентировано: сколько человек может находиться в помещении, как их рассаживать, каким должно быть расстояние между присутствующими, сколько квадратных метров помещения должно приходиться на каждого. Например, сейчас в магазинах выставляют ровно столько корзинок, сколько человек может вместить магазин, так что очереди стали повсеместным явлением.

С магазинами тоже все не так просто. Большие супермаркеты и торговые центры площадью более 1500 квадратных метров работают только в «зеленом» режиме — с сертификатом. В «красном» режиме, то есть для всех, доступны супермаркеты поменьше, а также довольно ограниченный список торговых заведений: аптеки, зоомагазины, магазины оптики, заправочные станции… А вот за одеждой, например, непривитому в Латвии можно пойти разве что в интернет.

Вокруг елки в Даугавпилсе может погулять любой желающий. А вот к торговым палаткам (на рождественской ярмарке) вход только с сертификатами. Фото: предоставлено Эвитой Савицкой

Привитым и переболевшим жить проще, конечно. С сертификатом открыт вход в любые магазины, заведения общепита, спортзалы, бассейны, салоны красоты… Непривитых, напротив, ограничивают все сильнее: с 15 ноября во многих сферах, подразумевающих контакты с другими людьми, невакцинированным работать попросту запрещено.

Порой доходит до абсурда: люди увольняются, лишь бы не прививаться. Особенно обидно, когда это учителя: их и так у нас не хватает. Кстати: дети в Латвии учатся очно, а вот весь прошлый год прошел в удаленном режиме. Сейчас на удаленку отправляют только те классы, в которых обнаруживают заболевших. И то после тестирования все, кто здоров, могут вернуться. Но вообще из-за суеты вокруг ковида учиться стало намного сложнее и как-то более нервно.

Возвращаясь к ограничениям: конечно, все они направлены именно на то, чтобы люди активнее прививались. Но с этим у нас довольно грустно. Вакцинация доступна, о ней кричат из каждого утюга, прививочных пунктов хватает, есть даже передвижные. Сейчас у нас вакцинировано около 70% населения. Доступны четыре вакцины: Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneka (ее то включают в список, то исключают). В июне начали прививать подростков 12—18 лет, только что открылась вакцинация и для детей 5—11 лет. Взрослые, привившиеся в первых рядах, уже могут получить бустерную вакцину. Было бы желание.

Но антипрививочные настроения в латвийском обществе, увы, очень сильны. Особенно на востоке страны, в Латгалии. Уровень жизни здесь ниже, чем в западных частях Латвии, люди не склонны верить правительству, от которого не видели ничего, кроме повышения цен и налогов. Они не верят, что правительство заботится об их здоровье, а кое-кто даже не верит в сам вирус и его опасность. Некоторые сидят и ждут, когда Европа разрешит «Спутник», ведь всем известно, что российская вакцина ­по определению лучше всех. Конечно, высказываются и совсем бредовые мысли про чипирование, зомбирование, золотой миллиард, мы-все-умрем… Да что тут особо об этом говорить — стадию отрицания, наверное, во всех странах проходят примерно одинаково.

Однако стоит сказать, что в плане пропаганды вакцинации наше правительство провалилось. Постоянные нелогичные решения (то у нас в магазинах можно продавать только продукты, а, скажем, трусы запрещено, то мы вдруг вводим комендантский час с 20.00 до 05.00, то запрещаем работать представителям определенных профессий, то вдруг этим разрешаем, а тем нет). Странная социальная реклама (наверное, весь мир облетела фотография дяденьки средних лет, который заявляет, что вакцинируется, так как хочет встретиться с прабабушкой и прадедушкой).

Фото: предоставлено Эвитой Савицкой

Идиотские высказывания президента страны (в прошлом году он, например, предупредил жителей, что у тех, кто умрет от ковида, Рождества не будет). Отказ говорить о важности вакцинации с русскоязычным населением на родном языке. Да, а еще у нас в следующем году выборы, и карту ковида сейчас разыгрывают все кому не лень: все спешат набрать себе электорат, суля отмену ограничений и возвращение к нормальной жизни.

Вообще, общество сейчас очень разделено. Стало больше агрессии, в комментарии к статьям на новостных порталах заглядывать просто страшно. Также многие говорят о выгорании, о хронической усталости. Конечно, всех очень утомила эта постоянная неопределенность. Даже уже не очень верится, что все это когда-нибудь закончится…

Азизбек Юсуфов, Узбекистан: «Вакцинируются те, кто хочет за рубеж, и те, кого обязали»

В Узбекистане ковидных ограничений сейчас фактически никаких нет. Официально масочный режим никто не отменял, но на деле никто и нигде не носит маски. Разве что в супермаркетах у входов их выдают и просят надеть. Так что по факту никаких ограничений нет, все публичные мероприятия, включая спортивные, проводятся в полном объеме, без каких-либо проблем.



С вакцинацией все примерно так же. В основном массово вакцинируются те, кто хочет вылетать за рубеж — ну и те, кого обязали. В наличии есть почти все вакцины — и «Спутник», и Pfizer, и Moderna, и своя узбекско-китайская. Ковидных паспортов или QR-кодов нет. Если вы не вакцинированы, то вы можете вести абсолютно такую же жизнь, как и человек без прививки. Но народ идет прививаться неохотно. Придумывают кучу теорий — например, о том, что вакцина приводит к бесплодию и она — способ сократить население в мире. Или, к примеру, что с вакциной в организм вводят чип и потом следят за людьми.

Фото: unicef.org

Хотя пропаганда вакцинации есть, почти везде. По всем телеканалам крутят ролики об этом, есть реклама, есть призывы вакцинироваться. Логотипы центральных телеканалов под это были стилизованы (правда, сейчас их уже перерисовали к Новому году). Очень много выступлений на тему того, как это нужно.



Но в целом у нас все спокойно — никакого ажиотажа, новостей о больших вспышках не наблюдается.



Майя Иванова*, Беларусь: «По ощущениям процент антиваксеров здесь меньше, чем в России»

В Беларуси никаких ограничений для «правильных» мероприятий нет, а «неправильные», разумеется, ограничены. Многие концерты переносятся — если честно, не знаю точно, кто именно инициатор переносов, сами артисты или власти. Вероятно, случаи разные.

У школьников — запрет массовых мероприятий, при этом на президентскую елку их массово везут. Общественные места все открыты, никаких справок, кодов для посещений нигде не нужно. В кафе или кинотеатрах есть столики/кресла, которые не занимаются для дистанции, но это инициатива скорее самих заведений, чем властей.

Буквально на днях отменили любой контроль не только контактов 1 и 2 уровня, но и карантин для приезжающих туристов из стран красной зоны. При этом выезд из страны по земле все еще запрещен. В целом очень сложно следить за запретами в связи с ковидом, потому что они обычно абсолютно нелогичны и постоянно меняются в удобную для властей сторону.

Вакцинация доступна «Спутником» (тут он уже весь, кажется, производится в РБ), «Спутником Лайт» и изредка появляется в доступе CoronaVac, но его очень быстро разбирают. Есть сертификат (бумажный), который выдается после второй дозы. Сам он бесполезен, поскольку никаких ограничений без него нет. При въезде в страну его показываешь — якобы без сертификата ставят на учет, заполняешь форму и должен отсидеть карантин. Но сейчас карантин вообще отменили, и даже когда он был номинально, никто никого не отслеживал.

Охотнее всего идут вакцинироваться те, кто сам переболел тяжело или у кого тяжело переболел или умер близкий или знакомый человек (то есть очень много кто). Однако конкретно против «Спутника» многие настроены очень негативно, вылавливают китайскую вакцину или ждут Pfizer. Антиваксеры тоже есть, принципиальные, но по ощущениям их процент меньше, чем в РФ. Цифрам о вакцинации никто не доверяет, никто не знает реальный процент привитых, но очереди летом были огромные, надо было записываться заранее. В поликлиниках было много пожилых людей.

Из забавного: на следующий день после того, как по телевизору сказали, что прививаться не надо, минздрав прислал всем эсэмэски о том, чтобы люди вакцинировались.

Фото: tvrmogilev.by

Официальной пропаганды вакцинации нет, лучшая пропаганда — тяжелая болезнь или смерть знакомых людей, увы. Говорят, что работников сферы обслуживания заставляли прививаться под угрозой увольнения, но подтвердить или опровергнуть этого не могу, нет информации из первых рук. Мои знакомые таких профессий прививались сами добровольно.

Ну и были те разовые эсэмэски от минздрава, пытавшиеся спасти ситуацию. Вроде мелькало что-то в интернете про социальную рекламу на эту тему, но вживую я нигде ничего не видела.

Никто не знает, что на самом деле с заболеваемостью. Количество умерших по всей стране с начала пандемии официально колеблется в районе 10-15 в день, но всем давно понятно, что реальные цифры минимум на порядок выше — у многих есть знакомые врачи, которые рассказывают про ситуацию в стационарах, все видят очереди на въезд в городские кладбища и в целом как эти кладбища растут.

Коллеги с работы берут больничные пачками — волна в разгаре. К этому моменту переболели почти все из нашего круга коллег и знакомых, некоторые уже по второму разу. Можно понимать еще косвенно о масштабах бедствия по тому, как записывают на плановые операции или какой срок записи на КТ легких в частных центрах.

Вообще, люди знают, что надеяться можно только на себя, и то, что транслируется «сверху», лучше игнорировать. Распорядились отменить маски везде — в транспорте стало даже больше людей в масках, хотя из автобусов уже убрали плакаты о них. Говорят, что необязательно вакцинироваться — люди идут вакцинироваться. «Омикрона» в стране официально нет, зато в других странах его уже давно нашли у туристов из Беларуси.

Все очень устали, конечно, и от сокрытия информации, и от странных и нелогичных запретов и распоряжений, и от самой пандемии, и от запрета на выезд, и от намеренного ограничения доступа к западным вакцинам. На этот Новый год почти нигде нет корпоративов: запрета нет, но сами компании их не устраивают из соображений здравого смысла. Очень хочется, чтобы все скорее закончилось.



Ирина Шихова, Молдова: «Сейчас миллион наших гастарбайтеров привезет из Европы гостинчиков»



Ограничения у нас постоянно меняются, я сама за этим не очень слежу, потому что независимо от актуальных указов Чрезвычайной комиссии в здравоохранении без маски не хожу, руки мою и банкетов не устраиваю.

Сначала было очень жестко: тотальный локдаун, маску вне дома надо было носить везде, даже на пустой улице. Парки и детские площадки были закрыты, общепит — само собой, все, кого можно перевести на удаленку, на удаленке. Сейчас, насколько я могу судить, ограничения не слишком жесткие. Но в общественных местах обязательна маска, на входах в магазины — электронные термометры, в рестораны можно только по сертификату о вакцинации, но эти правила соблюдаются, скажем так, по-разному. Разрешили банкеты до 25 человек — без ограничений, больше — по сертификату о вакцинации.

Вокруг вижу людей, которые носят маски аккуратно, вижу и тех, кто только для вида, под носом или даже под подбородком. Вижу и вообще безмасочных. Пару раз делала замечания — нарвалась на агрессивно-хамскую реакцию, теперь действую умнее — заговорщически говорю: быстро надень, а то вон там проверяют, щас кааак оштрафуют! Даже это действует не всегда.



Фото: cis.minsk.by

Вакцинация идет с большим скрипом. Вакцины есть, разные, на выбор: AstraZeneka, Pfizer, «Джонсон», недавно вот Moderna подвезли, еще что-то. Но вакцинировано не больше трети населения. Может, чуть побольше, если посчитать всех наших, кто вакцинировался в Румынии (у многих двойное гражданство). Мало, очень мало.



С конспирологией вокруг прививок, наверное, примерно как везде. Кто-то до сих пор верит в «не страшнее гриппа» (что для меня очень странно: не знаю, как надо жить, чтобы у тебя за почти два года не умер ни знакомый, ни родственник). Кто-то — в заговор Бигфармы. Один доморощенный «блогерополитик», например, выдал мысль, что вакцины убивают, и поэтому власти начали с вакцинации домов престарелых, чтобы снизить нагрузку на пенсионный фонд и врачей, чтобы вообще организовать геноцид нации...



К концу осени очередную волну заболеваемости в стране сбили, ждем следующую по результатам праздников. Сейчас миллион наших гастарбайтеров привезет из Европы гостинчиков, растащит их по всем родственникам и знакомым, по городам и селам… Запрещать бесполезно, не послушают. Боюсь…

Павел Солахян, Армения: «Параллельно с местными жителями в страну за прививкой приезжают граждане Ирана»



Как и большинство стран, Армения столкнулась с довольно жесткими ограничениями в самом начале пандемии, но уже давно из экономических соображений, с лета 2020 года, практически не прибегает к мерам, бьющим по бизнесу. Концерты и футбольные матчи проходят, рестораны открыты. Занятия в вузах тоже более или менее проводятся, некоторые университеты практикуют чередование онлайн-занятий и живых лекций. Осенью был период, когда занятия были полностью удаленными. При этом обязательное ношение масок в открытых и закрытых помещениях отменили в июне — июле 2021 года, однако осенью, с ростом заболеваемости, вынуждены были снова ввести. Но здесь есть важный нюанс: за соблюдением масочного режима практически не следят, поэтому люди в подавляющем большинстве разгуливают без масок. В иной магазин или молл могут не впустить без маски, но, попав в заветное здание, посетитель моментально от нее избавляется.



В Армении, которая довольно плотно интегрирована в структуры ЕАЭС, действует общее с несколькими странами мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», а также внутренняя программа, через которую после прививки можно скачать QR-код. Однако все движения вокруг QR-кодов связаны с одной вещью: с международными поездками. Только ради них — будь то Россия или Европа — граждане добывают эти изображения. Внутри страны QR-коды нигде не применить, они не фигурируют в ограничениях. А ковидные паспорта пока вроде вводить не собираются.



Фото: akchabar.kg

С вакцинацией в Армении созданы все условия, однако граждане, мягко говоря, не спешат ими воспользоваться. Еще в конце весны здесь начали прививать «Спутником-V», AstraZeneca и китайской «Коронавак». Потом добавилась вторая китайская вакцина, «Синофарм». Осенью в страну поступила партия очень популярной на Западе «Модерны». Шли также разговоры о Johnson&Johnson, однако в итоге на днях объявили о предстоящей закупке 200 тысяч доз Pfizer. Стартовало собственное производство «Спутник-Лайт». Все эти вакцины граждане могут выбрать свободно: не верите «Спутнику» — колитесь западными, не верите им — остановитесь на китайских разработках. В любой момент времени доступно 4-5 видов вакцин. И в очереди стоять практически не приходится: человек обычно прививается в тот же день, когда он дает знать о своем желании.

Однако все эти меры упираются в неприятие со стороны населения, особенно простого. В итоге уже много месяцев параллельно с местными жителями в страну за прививкой приезжают граждане Ирана. И вот они действительно выстраиваются в очереди в разбросанные по городу пункты массового прививания. Тем не менее даже их усилий не хватает — раз за разом сообщается о просроченной партии. Недавно вот так пришлось списать «Модерну». А самая популярная вакцина, как ни странно, китайский «Синофарм», с отрывом.

В итоге на сегодня обе дозы в стране получил лишь 21% граждан. И еще процентов 10 ждут своей второй дозы.

При этом нельзя сказать, что в обществе сильны настроения из разряда «чипирование» или «уничтожение человечества». Это просто неприятие пандемии как таковой, неверие в нее и ее опасность.



Сейчас мы находимся в нижней точке после очередной волны — в октябре цифры доходили до 1/10 процента от фактического населения в день, что, конечно, очень много. Сейчас показатели ниже пиковых в 20 раз, но такое было и летом. Очень важный момент: с 1 октября все невакцинированные работники должны были раз в две недели проходить ПЦР-тест, а потом это требование усилили и вовсе до 1 раза в неделю. Отсюда рост показателей и вместе с тем некоторый рост показателей по прививанию — еще недавно они были совсем катастрофическими. И это, можно сказать, единственная действенная пропаганда — бить по карману. Поощрений как таковых здесь нет.

Собрала Людмила Губаева