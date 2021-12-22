От приютов для собак до новых материалов: в Татарстане отобрали лучшие стартапы

Инвестиционно-венчурный фонд РТ подвел итоги года

В Казани подвели итоги ХVII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Конкурс является «входными воротами» в раскрутку стартапов, которые создает молодежь. По словам директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнура Айдельдинова, в год появляется 100-200 конкурентоспособных стартапов. 6-7 из них потом приобретают крупные компании. За 17 лет существования Фонда были профинансированы 682 компании. 116 стартапов дали выручку более 1 млрд рублей, заплатили 61 млн рублей налогов и, самое главное, создали более 800 рабочих мест.

Конкурс идей

В этом году на конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» было подано 1953 заявки из разных регионов России. Все они прошли сквозь «сито» Академии наук РТ. Победителями в девяти номинациях стали 165 участников, которых награждали в ГТРК «Корстон». Они получили призы от 25 до 220 тысяч рублей, а также возможность принять участие в программе «Идея-1000», где можно получить финансирование для развития своего проекта. Еще 50 интересных идей отметили и поощрили партнеры конкурса — Ак Барс банк, «Татнефтехиминвест-холдинг», СИНХ, «Химград», «Татнефть», ИТ-парк.

Разработки молодых стартаперов охватывали все сферы жизни — от социально значимых инноваций до новых технологий и материалов. Организаторы отмечают, что выросло количество заявок в области медицинских технологий и девайсов, экологии, а также сельского хозяйства, пищевых и биотехнологий.

Например, аспирантка Казанской ветеринарной академии Анастасия Бутова разработала проект по организации эффективного ветеринарного обслуживания приютов для безнадзорных животных. Она отметила, что ее проект весьма актуален, так как в Татарстане зафиксировано большое количество нападений собак на детей и взрослых.

— На сегодняшний день мы имеем большую проблему с бездомными животными, обитающими на улице, в частности, по контролю за их численностью и ветеринарному обслуживанию. В нашем проекте мы разработали схему ветеринарного обслуживания для приютов, порядок первичного приема животных, профилактические мероприятия, в том числе такого опасного заболевания, передающегося человеку, как бешенство, устройство приюта и штатную численность его сотрудников. Такой проект не имеет аналогов в России. В Европе почти нет бездомных животных, и я надеюсь, что в будущем у нас будет также, и у каждого четвероногого будет свой дом, — рассказала победительница.

Проект доцента Казанской государственной академии ветеринарной медицины Ильнура Камалдинова посвящен селекционно-племенной работе с лошадьми татарской породы. Сейчас эту национальную породу возрождают в трех хозяйствах Тюлячинского, Лениногорского и Алькеевского районов.

— Количество таких лошадей увеличивается с каждым годом, и мы планируем довести поголовье до 3 тысяч. Сейчас их пока более 600. Разведение татарской породы лошадей — это еще и получение кумыса, казылыка и участие в культурно-массовых мероприятиях — сабантуях и скачках, — поделился планами Камалдинов.

21-летний студент КНИТУ-КАИ Николай Михайлов является одним из разработчиков платформы для поиска и рекрутинга IT-специалистов в России.

— Круто, что есть такие конкурсы, которые позволяют молодым ребятам реализовывать свои идеи. И здорово, что в России развивается стартап-сообщество, и такие инициативы способствуют развитию предпринимательства, — отметил Михайлов.

В этом году конкурс проходит в 17-й раз. Фото: tatarstan.ru

«Возможность поддержать изобретателей»

В торжественной церемонии награждения победителей принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Приветствуя участников форума, он отметил, что Татарстан открыт к сотрудничеству со всеми инвестиционными компаниями и новаторами, готовыми вкладывать свои усилия в разработку, продвижение и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции.

— Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» — это удачная форма поиска и раскрытия идей и талантов, где есть возможность поддержать изобретателей и выбрать лучших. Эта площадка дает возможность продуктивно выстраивать связь между институтами, инновационной инфраструктурой, университетами, профессиональными ассоциациями и создаваемыми предприятиями. Вокруг инфраструктуры инновационной деятельности формируется новый кадровый потенциал, — подчеркнул глава правительства республики.

Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов рассказал, что в этом году конкурс проходит в 17-й раз. Его основная цель — стимулирование научно-исследовательской деятельности и привлечение к ней внимания молодежи.

— За 17 лет мы получили более 25 тысяч заявок и около 2,5 тысячи компаний стали победителями. Если в начале мы собирали 400-450 заявок, то в этом году — почти 2 тысячи. Эта статистика говорит о том, что основная цель конкурса достигнута. В прошлом году, я считаю, произошло значимое событие — в партнерах конкурса появилась одна из самых серьезных и высокотехнологичных компаний на рынке страны — ПАО «Татнефть». Опираясь на научную базу и самые новейшие технологии, она занимается добычей нефти из трудно извлекаемых запасов. Участие такой корпорации будет серьезным стимулом для поддержки компаний, которые проводят исследования в этой области, начиная от цифровизации, экологической повестки, до новых материалов — все эти проекты могут быть задействованы в совместной работе, — отметил Айдельдинов.

Айнур Айдельдинов: «За 17 лет мы получили более 25 тысяч заявок и около 2,5 тысячи компаний стали победителями». Фото: tatarstan.ru

«116 стартапов дали выручку более 1 млрд рублей»

Отвечая на вопрос «Реального времени», какие проекты он находит наиболее интересными и перспективными, глава Инвестиционно-венчурного фонда подчеркнул, что их много. Он обратил внимание на то, что номинанты конкурса «50 инновационных идей Республики Татарстан» получают право участвовать в программе «Идея-1000», которая является логическим продолжением инструментов поддержки в области технологического предпринимательства.

— Если до 2018 года мы брали «в воронку» программы номинатов «50 идей», то сейчас — со всего открытого рынка. Еще 6-7 лет назад мы и не мечтали, что с открытого рынка появятся стартапы. Заявки поступали преимущественно из вузов, научно-исследовательских институтов, а сегодня мы можем сказать, что планомерная системная работа на протяжении 17 лет полностью изменила технологическую экосистему Республики Татарстан. Мы сегодня собираем от 100 до 200 стартапов с открытого рынка. За это время профинансировали 682 компании и 116 из них, этих малышей, дали выручку более 1 млрд рублей, заплатили 61 млн рублей налогов и самое главное, создали более 800 рабочих мест. Это высокотехнологичные рабочие места, которые прописаны в стратегии развития-2030, это основа фундаментального технологического предпринимательства, с которым мы связываем свое будущее.

Интересно, что победители «Идеи-1000», в свою очередь, попадают в российскую программу акселерации, а потом из них отбирается 50 проектов, которые выставляются в рамках Российского венчурного форума. Ближайший пройдет 31 марта 2022 года, и подготовка к нему идет полным ходом.

Айдельдинов рассказал, что после участия в программе «Идея-1000» стартапы покупают крупные компании. Если раньше было 1-2 таких сделки, то сейчас в год проходит 8-10 сделок. И если 6-7 лет назад не было стартапов, которые бы отвечали рыночным критериям, то сейчас появляется по 100-150 конкурентных стартапов в год.

Спикер считает, что в этом есть большая заслуга Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Недавно, кстати, экспертный совет премии «Венчурный Инвестор» признал его «Лучшим венчурным инвестором в регионы». За 17 лет в Татарстане ИВФ удалось выстроить систему инновационного лифта. Раньше был только технопарк «Идея». Сегодня в республике более 100 промышленных парков, 20-30 бизнес-инкубаторов, технопарков. Инвестиционно-венчурный фонд через свои программы поддержки предпринимателей и венчурных инвестиций становится связующим звеном этой системы. За последние 15 лет на рубль, вложенный Фондом, привлечено 10 рублей внешних инвестиций.

Победителями в девяти номинациях стали 165 участников. Фото: tatarstan.ru

Пандемия скорректировала рынок

Подводя итоги года на венчурном рынке России, Айдельдинов подчеркнул, что пандемия оказала на него серьезное влияние. Значительно больше стало сделок, связанных с технологиями удаленного доступа, сервисами образования, сферой медицинских услуг, электронной торговли, доставки. Это проекты, которые быстро реализуются: сегодня — инвестиции, завтра — прибыль.

— В мире в 2 раза увеличился приток средств инвесторов на венчурные рынки. В этом году мы видим оживление и на российском рынке. На сегодняшний день на территории РФ работает 150-200 фондов, их капитализация превышает 4 млрд долларов. Еще 5 лет назад действовали фонды с государственным участием, с капитализацией 1-2 млрд долларов. Разницу заполнил частный капитал и корпоративный рынок. В последние три года мы видим активность крупных компаний. Поняв, что востребованность технологий — это основа конкурентоспособности компаний, они изучают рынок стартапов.

Руководитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ привел статистику: за 6 месяцев 2021 года на российском рынке состоялось сделок на 1 млрд долларов. Основная сумма — 600 млн — приходится на крупные компании, такие как Сбербанк, Яндекс, МТС. Сам факт таких сделок стимулирует и оживляет рынок, способствует появлению новых стартапов.