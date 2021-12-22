От приютов для собак до новых материалов: в Татарстане отобрали лучшие стартапы
Инвестиционно-венчурный фонд РТ подвел итоги года
В Казани подвели итоги ХVII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Конкурс является «входными воротами» в раскрутку стартапов, которые создает молодежь. По словам директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнура Айдельдинова, в год появляется 100-200 конкурентоспособных стартапов. 6-7 из них потом приобретают крупные компании. За 17 лет существования Фонда были профинансированы 682 компании. 116 стартапов дали выручку более 1 млрд рублей, заплатили 61 млн рублей налогов и, самое главное, создали более 800 рабочих мест.
Конкурс идей
В этом году на конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» было подано 1953 заявки из разных регионов России. Все они прошли сквозь «сито» Академии наук РТ. Победителями в девяти номинациях стали 165 участников, которых награждали в ГТРК «Корстон». Они получили призы от 25 до 220 тысяч рублей, а также возможность принять участие в программе «Идея-1000», где можно получить финансирование для развития своего проекта. Еще 50 интересных идей отметили и поощрили партнеры конкурса — Ак Барс банк, «Татнефтехиминвест-холдинг», СИНХ, «Химград», «Татнефть», ИТ-парк.
Разработки молодых стартаперов охватывали все сферы жизни — от социально значимых инноваций до новых технологий и материалов. Организаторы отмечают, что выросло количество заявок в области медицинских технологий и девайсов, экологии, а также сельского хозяйства, пищевых и биотехнологий.
Например, аспирантка Казанской ветеринарной академии Анастасия Бутова разработала проект по организации эффективного ветеринарного обслуживания приютов для безнадзорных животных. Она отметила, что ее проект весьма актуален, так как в Татарстане зафиксировано большое количество нападений собак на детей и взрослых.
— На сегодняшний день мы имеем большую проблему с бездомными животными, обитающими на улице, в частности, по контролю за их численностью и ветеринарному обслуживанию. В нашем проекте мы разработали схему ветеринарного обслуживания для приютов, порядок первичного приема животных, профилактические мероприятия, в том числе такого опасного заболевания, передающегося человеку, как бешенство, устройство приюта и штатную численность его сотрудников. Такой проект не имеет аналогов в России. В Европе почти нет бездомных животных, и я надеюсь, что в будущем у нас будет также, и у каждого четвероногого будет свой дом, — рассказала победительница.
Проект доцента Казанской государственной академии ветеринарной медицины Ильнура Камалдинова посвящен селекционно-племенной работе с лошадьми татарской породы. Сейчас эту национальную породу возрождают в трех хозяйствах Тюлячинского, Лениногорского и Алькеевского районов.
— Количество таких лошадей увеличивается с каждым годом, и мы планируем довести поголовье до 3 тысяч. Сейчас их пока более 600. Разведение татарской породы лошадей — это еще и получение кумыса, казылыка и участие в культурно-массовых мероприятиях — сабантуях и скачках, — поделился планами Камалдинов.
21-летний студент КНИТУ-КАИ Николай Михайлов является одним из разработчиков платформы для поиска и рекрутинга IT-специалистов в России.
— Круто, что есть такие конкурсы, которые позволяют молодым ребятам реализовывать свои идеи. И здорово, что в России развивается стартап-сообщество, и такие инициативы способствуют развитию предпринимательства, — отметил Михайлов.
«Возможность поддержать изобретателей»
В торжественной церемонии награждения победителей принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Приветствуя участников форума, он отметил, что Татарстан открыт к сотрудничеству со всеми инвестиционными компаниями и новаторами, готовыми вкладывать свои усилия в разработку, продвижение и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции.
— Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» — это удачная форма поиска и раскрытия идей и талантов, где есть возможность поддержать изобретателей и выбрать лучших. Эта площадка дает возможность продуктивно выстраивать связь между институтами, инновационной инфраструктурой, университетами, профессиональными ассоциациями и создаваемыми предприятиями. Вокруг инфраструктуры инновационной деятельности формируется новый кадровый потенциал, — подчеркнул глава правительства республики.
Директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов рассказал, что в этом году конкурс проходит в 17-й раз. Его основная цель — стимулирование научно-исследовательской деятельности и привлечение к ней внимания молодежи.
— За 17 лет мы получили более 25 тысяч заявок и около 2,5 тысячи компаний стали победителями. Если в начале мы собирали 400-450 заявок, то в этом году — почти 2 тысячи. Эта статистика говорит о том, что основная цель конкурса достигнута. В прошлом году, я считаю, произошло значимое событие — в партнерах конкурса появилась одна из самых серьезных и высокотехнологичных компаний на рынке страны — ПАО «Татнефть». Опираясь на научную базу и самые новейшие технологии, она занимается добычей нефти из трудно извлекаемых запасов. Участие такой корпорации будет серьезным стимулом для поддержки компаний, которые проводят исследования в этой области, начиная от цифровизации, экологической повестки, до новых материалов — все эти проекты могут быть задействованы в совместной работе, — отметил Айдельдинов.
«116 стартапов дали выручку более 1 млрд рублей»
Отвечая на вопрос «Реального времени», какие проекты он находит наиболее интересными и перспективными, глава Инвестиционно-венчурного фонда подчеркнул, что их много. Он обратил внимание на то, что номинанты конкурса «50 инновационных идей Республики Татарстан» получают право участвовать в программе «Идея-1000», которая является логическим продолжением инструментов поддержки в области технологического предпринимательства.
— Если до 2018 года мы брали «в воронку» программы номинатов «50 идей», то сейчас — со всего открытого рынка. Еще 6-7 лет назад мы и не мечтали, что с открытого рынка появятся стартапы. Заявки поступали преимущественно из вузов, научно-исследовательских институтов, а сегодня мы можем сказать, что планомерная системная работа на протяжении 17 лет полностью изменила технологическую экосистему Республики Татарстан. Мы сегодня собираем от 100 до 200 стартапов с открытого рынка. За это время профинансировали 682 компании и 116 из них, этих малышей, дали выручку более 1 млрд рублей, заплатили 61 млн рублей налогов и самое главное, создали более 800 рабочих мест. Это высокотехнологичные рабочие места, которые прописаны в стратегии развития-2030, это основа фундаментального технологического предпринимательства, с которым мы связываем свое будущее.
Интересно, что победители «Идеи-1000», в свою очередь, попадают в российскую программу акселерации, а потом из них отбирается 50 проектов, которые выставляются в рамках Российского венчурного форума. Ближайший пройдет 31 марта 2022 года, и подготовка к нему идет полным ходом.
Айдельдинов рассказал, что после участия в программе «Идея-1000» стартапы покупают крупные компании. Если раньше было 1-2 таких сделки, то сейчас в год проходит 8-10 сделок. И если 6-7 лет назад не было стартапов, которые бы отвечали рыночным критериям, то сейчас появляется по 100-150 конкурентных стартапов в год.
Спикер считает, что в этом есть большая заслуга Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Недавно, кстати, экспертный совет премии «Венчурный Инвестор» признал его «Лучшим венчурным инвестором в регионы». За 17 лет в Татарстане ИВФ удалось выстроить систему инновационного лифта. Раньше был только технопарк «Идея». Сегодня в республике более 100 промышленных парков, 20-30 бизнес-инкубаторов, технопарков. Инвестиционно-венчурный фонд через свои программы поддержки предпринимателей и венчурных инвестиций становится связующим звеном этой системы. За последние 15 лет на рубль, вложенный Фондом, привлечено 10 рублей внешних инвестиций.
Пандемия скорректировала рынок
Подводя итоги года на венчурном рынке России, Айдельдинов подчеркнул, что пандемия оказала на него серьезное влияние. Значительно больше стало сделок, связанных с технологиями удаленного доступа, сервисами образования, сферой медицинских услуг, электронной торговли, доставки. Это проекты, которые быстро реализуются: сегодня — инвестиции, завтра — прибыль.
— В мире в 2 раза увеличился приток средств инвесторов на венчурные рынки. В этом году мы видим оживление и на российском рынке. На сегодняшний день на территории РФ работает 150-200 фондов, их капитализация превышает 4 млрд долларов. Еще 5 лет назад действовали фонды с государственным участием, с капитализацией 1-2 млрд долларов. Разницу заполнил частный капитал и корпоративный рынок. В последние три года мы видим активность крупных компаний. Поняв, что востребованность технологий — это основа конкурентоспособности компаний, они изучают рынок стартапов.
Руководитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ привел статистику: за 6 месяцев 2021 года на российском рынке состоялось сделок на 1 млрд долларов. Основная сумма — 600 млн — приходится на крупные компании, такие как Сбербанк, Яндекс, МТС. Сам факт таких сделок стимулирует и оживляет рынок, способствует появлению новых стартапов.
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