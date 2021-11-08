Рустам Минниханов: «Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры»

Новые ограничения, помощь бизнесу, 29-летие Конституции РТ — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Ухудшение ситуации с коронавирусом в республике вынудило власти Татарстана ввести новые ограничительные меры. Главная новость минувшей недели — введение QR-кодов на проезд через 2 недели. Только за октябрь в общественном транспорте выявили 16 тысяч нарушителей масочного режима. Об этом, а также других ключевых событиях недели — в традиционном обзоре программы «7дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Общественный транспорт теперь только по QR-кодам

На субботнем совещании в Доме правительства РТ Рустам Минниханов заявил, что ситуация с COVID-19 в республике вынуждает вводить новые ограничительные меры. Если через 2 недели эпидобстановка не изменится, то в общественном транспорте можно будет ездить только с QR-кодом или со справкой о медотводе. Транспортные карты людей старше 60 лет без вакцинации будут заблокированы, а студенты будут допускаться в вуз только если у них есть QR-код или справка о медотводе. 100-процентная вакцинация будет обязательна и для всего профессорско-преподавательского состава.

— Многие регионы подтвердили, что не будут продлевать [режим нерабочих дней], и мы тоже таких планов не имеем. Вместе с тем должен напомнить, что мы в республике установили ряд строгих ограничений на работу ряда организаций, проведение массовых мероприятий, они будут действовать вплоть до улучшения санэпидобстановки, никаких послаблений не будет, — сказал Рустам Минниханов.

Как отмечают корреспонденты программы «7 дней», низкие темпы вакцинации по-прежнему у пожилых людей — привиты всего 42%. При этом из всех попадающих сейчас на больничные койки 62% — это пенсионеры.

Рустам Минниханов заявил, что ситуация с COVID-19 в республике вынуждает вводить новые ограничительные меры. Фото: tatarstan.ru

— У нас более тысячи человек на тот свет ушли, 85 процентов — это лица 60 плюс. Есть, кто не вакцинировался или вакцинировался, но не успел наработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, — заявил глава республики.

Только за октябрь в общественном транспорте выявили 16 тыс. нарушителей. Большинство из них не соблюдали масочный режим.

Помощь бизнесу

На субботнем совещании правительства президент Татарстана также уделил особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Ограничения, работа по QR-кодам — удар по всем субъектам МСП. Но, как и в случае со стихийным бедствием, есть те, кто первым принимает удар и несет тяжелые потери. Это потребительский сектор. Всего 21 позиция. Это не только кафе, рестораны, гостиничный бизнес, парикмахерские, музеи, турагентства, а также такие виды деятельности, как зоопарки, автостанции, стоматологии, услуги по перевозкам.

Для этих категорий бизнеса федеральным правительством предусмотрена такая мера поддержки, как гранты. Для этого нужно в срок до 15 декабря подать заявку в Федеральную налоговую службу. Одно из условий для получения помощи — отсутствие у заявителя налоговой задолженности по состоянию на 1 июля 2021 года на сумму свыше 3 тыс. рублей. Также предприниматель должен сохранить 90% численности работников. Размер гранта определяется как размер МРОТ (12 792 рубля), умноженный на количество сотрудников.



Еще одна популярная федеральная мера поддержки для бизнеса в эти дни — льготные кредиты под 3%. Так называемая программа ФОТ 3.0. Это 17 видов деятельности, многие из которых пересекаются с теми, что могут получить грантовую поддержку. Обращаться уже нужно не в налоговую, а в банки.

Ограничения, работа по QR-кодам — удар по всем субъектам МСП. Но, как и в случае со стихийным бедствием, есть те, кто первым принимает удар и несет тяжелые потери. Фото: Максим Платонов

Условия предоставления и формула расчета суммы кредита схожи с той же грантовой программой. Главное — сохранение не менее 90% численности персонала. Размер кредита определяется как произведение 1 (одного) МРОТ (12 792 рубля), численности работников заемщика и расчетного периода, составляющего 12 месяцев.

Для тех же категорий бизнеса, которые не охвачены федеральными мерами поддержки, Министерство экономики по поручению президента Татарстана разработало специальные меры. Прежде всего это льготный однопроцентный микрозайм. Получить его можно в Фонде поддержки предпринимательства.

Плюс к этим мерам поддержки для бизнеса принимаются заявки на предоставление поручительства Гарантийного фонда по программе «Поддержка-2021». Также планируется выделение субсидий для тех, кто занимается таким бизнесом, как доставка еды. Самозанятые получат помощь в размере до 200 тыс. рублей.

29 лет со дня принятия Конституции Татарстана

6 ноября Татарстан отметил День Конституции республики. 29 лет назад в Казани был принят важный для региона закон, который подарил всем дополнительный выходной. Журналисты программы «7 дней» подчеркивают, многие положения Конституции до сих пор актуальны и незыблемы.

В политическом плане — это был прорывной документ. В историческом — эпохальный. Причем не только для Татарстана, для России в целом. Молодая страна и новоиспеченная республика бурно и сложно выясняли как будут строить свои взаимоотношения. Ситуация тогда складывалась не в пользу Москвы. Татарстан в августе 90-го уже принял декларацию о государственном суверенитете. А в марте 1992 года подтвердил свой суверенный статус на всенародном референдуме. Для республики был открыт прямой путь к принятию основного закона — своей Конституции. Россия, напомним, свою Конституцию приняла только спустя год после татарстанской.

На референдуме 1992 года в Татарстане. Фото: Михаил Козловскй

К обсуждению основного закона в Татарстане подключились самые широкие слои населения. Проект Конституции был опубликован 31 декабря 1991 года для всенародного обсуждения. В ходе его было внесено более 5 тысяч предложений и замечаний.

В политическом плане — это был прорыв еще и потому, что Татарстан показал всему миру и всей России то, как нужно находить единственно верные решения в ситуации разных — порой полярных — мнений, оценок, устремлений. В начале 90-х в парламенте республики было несколько депутатских групп и течений. Одна из них — во главе с Фаузией Байрамовой, которая ратовала за предельную самостоятельность Татарстана. Другие депутаты, такие как Александр Штанин и Иван Грачев, требовали конституционно признать, что Татарстан является неотъемлемой составной частью Российской Федерации. Конституционную комиссию возглавлял тогда Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана проявил и выдержку, и мудрость, и решительность. В ключевых вопросах Татарстан тогда выстоял, сохранил самостоятельность, где-то были найдены компромиссные формулировки и решения, устроившие и наших депутатов, и Москву.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, как живут народы в самом многонациональном регионе страны, а в Татарстане на протяжении веков мирно сосуществуют 173 народа, представители всех религий и различных конфессий, и о том, как наши соотечественники из разных регионов России отстаивают сегодня свое право, чтобы заявить о своей национальной идентичности, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 8 ноября, в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.