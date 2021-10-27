«Пандемия разрушила цепи поставок и нарушила размеренный быт производства»

Удастся ли остановить рост цен на продукты питания и лекарства в России?

На протяжении всего 2021 года, несмотря на все попытки правительства сдержать увеличение цен на товары повседневной необходимости, рост цен на продукты во многих категориях обгонял среднегодовую инфляцию. Похожую динамику продемонстрировали и цены на лекарства. Так, производители круп предупредили ретейлеров о повышении цен на гречку, овсянку и бобовые на 10—20% в ноябре. Ранее Минсельхоз уже заявлял, что производители продуктов питания сдерживают цены за счет собственной прибыли. С лекарствами похожая история — на некоторые препараты стоимость возросла в два раза за первое полугодие, хотя в среднем подорожание выходит на 7,6%. Аналитики и эксперты рынка в эфире «Общественной службы новостей» дали свои прогнозы на IV квартал 2021 года. Стоит ли ждать снижения цен — в материале «Реального времени».

Заморозить цены не получится

Попытка сдерживать рост цен путем административного регулирования — инструмент исключительно краткосрочный. По мнению президента Ассоциации малоформатной торговли Владлена Максимова, в долгосрочной перспективе административные меры сыграют против потребителя:

— Есть некая попытка администрировать цены, выяснить оптовую цену в магазинах. Проблема не в торговле, торговля только транслирует те цены, которые предлагает производитель или импортер. Самое распространенное — предложение по фиксированным ценам, какое было по маслу и по сахару. Проблема административного регулирования — возникновение двух цен — рыночной и административной. Поставщик стремится отпустить по административной цене как можно меньше товара и как можно больше отправить на свободный рынок, малый бизнес не участвует в этих соглашениях о ценах. Долго это удерживать сложно. И как только мы отказываемся от этой конструкции, цены устремляются вверх, наверстывая все эти месяцы, когда было регулирование.

Владлен Максимов уверен, что сложившаяся ситуация — результат масштабного мирового кризиса поставок, связанного с пандемией коронавируса:

— Пандемия разрушила цепи поставок и нарушила размеренный быт производства. Люди работали-работали, выпускали, а потом оказалось, что это некуда девать, потому что ничего не работает, ты не можешь это довезти и продать. Производство встало, дало сбой, потом его как-то запустили. Это привело к тому, что какие-то товарные группы подорожали в разы, есть примеры, что и в десятки раз. Сюда же накладываются сезонные колебания. А тут еще и наложилась общемировая конъюнктура, когда подскочили цены на мировом рынке. Если на мировом рынке цена высокая, ему выгодно туда продать. Административно регулировать это можно, но только на коротком отрезке.

Попытка сдерживать рост цен путем административного регулирования — инструмент исключительно краткосрочный, считает Владлен Максимов. Фото: amtorgrf.ru

«Мы одной рукой пытаемся отрубить себе другую»

Говоря о предстоящих нерабочих днях, Владлен Максимов выразил мнение, что они окажут влияние лишь в том случае, если продлятся дольше, чем сейчас запланировано. Под ударом окажутся объекты розничной торговли, а вместе с их сокращением и уменьшением конкуренции, цены могут стать еще выше:

— Не думаю, что нерабочая неделя привязана к ценам и что-то изменится. В долгосрочной перспективе, если это будет не 10 дней, а месяц-два, это чревато закрытием розничных объектов. Но розничные объекты и так закрываются порой без всякой пандемии. Во многих регионах искусственно сдерживается развитие торговли, а развитие торговли — это развитие производства, того самого импортозамещения, о котором мы столько говорим, которое дает свои плоды при условии наличия рынков сбыта. Мы одной рукой пытаемся отрубить себе другую, порой.

В качестве мер, которые могли бы помочь в данной ситуации Владлен Максимов выделяет отмену некоторых запретов, которая могла бы сегодня поспособствовать увеличению количества продукции на локальных рынках, а вместе с этим и снижению цен.

— Вот мясо подорожало, но у нас крупные компании несколько лет назад пролоббировали запрет подворового убоя. Когда вы можете вызвать врача-ветеринара либо на дом, если крупное животное нужно убить, либо при рынках это было. И вот эти бойни небольшие обеспечивали определенную товарную массу. Это запретили. Теперь людям надо везти корову или несколько куриц в некоторых случаях за 200—400 километров. Конечно, никто не повезет. И либо все это уходит куда-то в нелегальщину, либо вообще люди от этого отказываются. Чем меньше будет таких вот решений, тем лучше будет история с ценами, — говорит он.

В качестве мер, которые могли бы помочь в данной ситуации, Владлен Максимов выделяет отмену некоторых запретов. Фото: realnoevremya.ru

Цены на лекарства растут из-за... видеороликов от псевдоэкспертов

Потребители отмечают и рост цен на лекарственные препараты. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева связывает его и с кризисом на мировом рынке, и с повышением сезонного спроса, и даже с видеороликами от псевдоэкспертов:

— Мы находимся в глобальной экономике, спрос на лекарства вырос одномоментно на одни и те же лекарственные препараты во всем мире. При этом производители субстанции у нас всего две страны. Перебои могут быть с поставками, перебои могут быть связаны с ажиотажным спросом на беспочвенной основе. В этот период пандемии мы отметили следующее: если авторитетный специалист дает информацию, что нужно делать, степень доверия у наших пациентов имеет место. Но имеет место и степень доверия к тем, кто специалистом не является. Которые записали непонятные ролики, никак научно не обоснованные, они выходят в СМИ, интернет, соцсети, и у нас поднимается спрос.

По мнению Нелли Игнатьевой, аптеки — лишь конечное звено цепи, и влиять на ценообразование они могут лишь косвенно. А некоторые случаи требуют вмешательства Министерства здравоохранения в ценообразование на уровне производителя лекарств:

— У лекарственных препаратов есть понятие — сезонный спрос. Это нормально, это так. Когда повышается спрос на лекарственные препараты, а сейчас пандемия, по всему миру спрос на одни и те же лекарственные препараты. В методических схемах по лечению COVID-19 препараты периодически меняются. На уровне всей товаропроводящей цепочки, представляете, даже на локальном производстве, препарат производится из иностранной субстанции. Во всем мире она стала востребована. И лекарственные препараты приходят уже по другим ценам. Если себестоимость сырья выросла настолько, что производитель уже не способен делать лекарственный препарат, то Минздрав должен перерегистрировать цену. Это вполне логично и вполне резонно, главное оставить препарат в обращении».

Рост цен на лекарственные препараты Нелли Игнатьева связывает и с кризисом на мировом рынке, и с повышением сезонного спроса, и даже с видеороликами от псевдоэкспертов. Фото: raas.ru

Облегчить ситуацию с ростом цен помогли бы расширение ассортимента и увеличение конкуренции.



— Наша задача — обеспечить развитие конкуренции среди производителей. Чтобы не было нескольких доминирующих компаний-производителей, а посредством развития большего количества производителей именно с одним действующим веществом с разными торговыми наименованиями, это должно способствовать нормальному ценообразованию, — уверена Нелли Игнатьева. — У пациентов снижается платежеспособность. Роста в торговых надбавках мы не можем себе позволить. В нынешней ситуации вполне разумно было бы рассмотреть возможность некоторого расширения аптечного ассортимента для поддержания оборотных средств. У нас ассортимент ограниченный. Мы даже не всю воду можем продавать в аптечных организациях.

Россияне со своими зарплатами подстраиваются под европейские цены

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский шокирован нынешним уровнем инфляции. Еще больше его удивляют только прогнозы чиновников:

— То, что происходит с инфляцией — это за гранью добра и зла, в принципе. Мы видим, что у нас девятую неделю подряд недельная инфляция переписывает в годовом выражении максимум с 2015-го — начала 2016 годов. У нас уже инфляция превысила 7,9%, на продукты питания цены растут уже двузначными темпами, даже официально более 10,3%, но наши чиновники излучают оптимизм, говорят, что ничего страшного, надо годик потерпеть. У них есть оптимизм, что инфляция будет затухать в 2022 году до 4,5%. В это, конечно, абсолютно не верится.

Владислав Жуковский шокирован нынешним уровнем инфляции. Еще больше его удивляют прогнозы чиновников. Фото: uznayvse.ru

Экономист убежден, до конца года никакого снижение цен не предвидится, а инфляция продолжит расти, причем наблюдаемая потребителями она окажется выше официальных данных:

— Очевидно, что цены и инфляция вышли на максимальную отметку по итогам текущего года. По данным Росстата более чем на 82% дорожает капуста, картофель — практически на 57%, лук — около 40%, курятина — 29%, яйца — 25%, мясо красное и рыба — около 15—20%. Здесь проблема не только в том, что мы не производим какие-то высокотехнологичные товары, медицинские изделия, мы не можем произвести овощи открытого грунта, из-за чего в августе у нас морковка подорожала в моменте более чем в два раза. С инфляцией большая беда, не только продовольствие подорожало. Цены на металлоконструкции выросли практически в 2,5—3 раза, на древесину, на стройматериалы рост уже в 2,5 раза, из-за чего сейчас скачок цен в строительной отрасли, бьются бюджеты, стройки выросли в цене на 30%. Думаю, к концу года мы будем выходить по инфляции выше 8,5—9%, по продовольствию — выше 12-13%, это по официальным данным. Наблюдаемая потребителями инфляция, это оценочное суждение, уже сейчас подбирается к 15%.

Владислав Жуковский уверен, что меры, предпринимаемые государством для снижения уровня инфляции, окажутся малоэффективными, а россияне рискуют попасть в катастрофическую ситуацию:

— Все понимают, что никакой инфляции в 4% не будет, но принимается основной бюджет страны исходя из таких макроэкономических корректировок. Понятно, что он уже на этой стадии абсолютно невыполним, его нужно переписывать с нуля. Повышение ключевой ставки Центробанком, монетарными методами бороться с немонетарной инфляцией. У нас же рост цен не вызван тем, что у населения стало больше денег, выросла платежеспособность. По данным Росстата у нас с 2014 года падают реальные доходы населения. На глобальных рынках огромнейший пузырь, цены на сырье, металлы, удобрения обновляют исторические рекорды. Производители не понимают, зачем продавать внутри страны дешевле, чем можно продавать на мировом рынке. Россияне со своими зарплатами подстраиваются под европейские цены.