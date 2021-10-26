Соборная мечеть в Казани: где и какой она должна быть?

Фото: Ринат Назметдинов

В сети снова заговорили о строительстве будущего главного мусульманского храма республики. Источники издания «Реальное время» сообщили о том, что Соборную мечеть планируют строить на улице Сибгата Хакима, рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера». В своей прошлой колонке колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин рассказывал читателям о том, что такое Соборная мечеть, а также сделал ряд предположений о том, где могло бы оказаться место строительства новой мечети. Эта колонка — мнение автора о том, как могла бы выглядеть мечеть и что могло бы быть внутри комплекса.

О расположении

Впервые на официальном уровне о строительстве мечети заявил наш муфтий Камиль-хазрат Самигуллин в 2018 году. Тогда же была создана петиция с просьбой о строительстве главного мусульманского храма для нашей республики, которая была обращена к президенту Рустаму Минниханову.



Теперь мы становимся свидетелями того, что мечта наших граждан-мусульман воплотится в новом объекте. Видимо, расположен он будет в районе «Ривьеры», на правом берегу Казанки.

Мечеть на побережье — это очень красиво. Сразу на ум приходит красивейшая мечеть Ортакей на берегу Босфора, один из прекрасных символов Стамбула. Факт нахождение вблизи воды может быть удачно обыгран — в архитектурном смысле. Вообще набережная — это новый градостроительный тренд. Люди любят находиться близко к воде. В Казани это знают не понаслышке: самые популярные маршруты семейных прогулок — Кремлевская набережная и набережные на озере Кабан.

Но это накладывает и большую ответственность. Река очень чувствительна в экологическом смысле. Потому такое строительство обязательно должно проходить под контролем специалистов-экологов, чтобы не навредить Казанке — символу столицы Татарстана. Набережная — отличное место для парка и семейных прогулок, мечеть должна быть продолжением и украшением красивого парка, а не конфликтовать с ним за территорию.

Строительство обязательно должно проходить под контролем специалистов-экологов, чтобы не навредить Казанке — символу столицы Татарстана. Фото: Ринат Назметдинов

Некоторые комментаторы справедливо увидели в строительстве мечети на берегу реки еще и символический смысл — во времена царизма мусульманам было запрещено селиться и строить храмы в руслах рек. Такое строительство покажет, что в новой демократической России, в Республике Татарстан, мусульмане вернулись к древней реке Казанке, где был построен символ мирного существования ислама на территории России.

Часть комментаторов обратили внимание на то, что рядом уже есть одна мечеть — деревянная «Казан Нуры». Как человек, множество раз молившийся в «Казан Нуры» и в пятницу, и во время регулярных молитв, — могу сказать, что мечеть постоянно бывает загруженной. Молящихся в ней всегда бывает очень много.

К тому же сам концепт Соборной мечети не предполагает, что в ней будут молиться только жители ближайших домов — для этого имело бы смысл построить множество маленьких мечетей. Она служит местом собрания мусульман в важные даты как главный храм города.

Комментаторы пишут, что улица Сибгата Хакима развлекательная и ресторанная и поэтому не подходит для культовых строений. Но возникает вопрос: чем будет мешать храм развлечениям? Часть ресторанов, кстати, ориентируются на мусульман и пользуются большой популярностью: «Итле», «Анатолия» и т. д.

Также читатели предупреждает, что рядом пляжи и спортсмены в обтягивающей одежде, которые будут мешать молящимся. Впрочем, думаю, обтягивающей одеждой и наготой уже сложно удивить — в каком бы районе города ты ни находился. Мусульмане прекрасно понимают, что живут в светском обществе, где приходится идти на некоторые компромиссы. Но светское общество — не значит безрелигиозное. Каждому свое.

Мусульмане прекрасно понимают, что живут в светском обществе, где приходится идти на некоторые компромиссы. Фото: Роман Хасаев

Вообще идея того, что какая-то часть города должна быть для бизнеса, какая-то под развлечения, а какая-то для молитв — неправильная. С градостроительной точки зрения, обоснованным будет развитие каждого района в разных сферах: должны быть и бизнес-центры, и молельные, и больницы, и образовательные учреждения. Деление районов города на сектора вынуждает постоянно переезжать из одной части города в другую, чтобы решать свои бытовые проблемы.

Естественно, что мусульмане тоже развлекаются, и хорошо, если им при этом не приходится ради одного намаза идти пару километров до ближайшей мечети или читать его на снегу.

Потому я вижу проблемой строительство Соборной мечети на территории традиционных татарских слобод. В этих районах как раз уже есть множество исторических мечетей, которые нужно развивать вместо строительства новых.

Об архитектуре

Облик мечети важен не менее, чем ее местоположение. Храм не должен уродовать место, где он находится — напротив, он должен указывать на величие Того, кому он предназначен, и быть украшением глаз смотрящих.

С точки зрения стиля мечети — лучше продолжать ту архитектурную традицию, которая уже связана в умах татарстанцев с нашей эпохой. Это стиль новой Белой мечети в Булгаре, мечетей «Ирек», «Кул-Шариф», отчасти новой мечети имени Утыз-Имяни. Каждой эпохе соответствует свой архитектурный стиль, и это стоит учитывать при строительстве мечетей. Но культовые здания — вещь довольно консервативная. В религиозных делах наиболее остро требуется соблюдать баланс между традицией и реформой.

В России принято считать, что мусульмане должны опираться на свои религиозные традиции. С архитектурной перспективы, «аутентичных» памятников у нас немного: это развалины мечети в Булгаре, мавзолеи в Булгаре, Биляре, Чишме, мечеть в Касимове. По сути современная архитектура опирается на эти памятники.

С точки зрения ислама, мечеть — это прежде всего дом Аллаха, где людям положено совершить молитву. Фото: Ринат Назметдинов

Мечеть должна учитывать архитектуру района, в котором она будет архитектурной доминантой.

Кроме того, нужно осторожно относиться к балансу в архитектуре. Хорошее архитектурное произведение отличается тем, что каждая часть его имеет свой внутренний смысл — так что, убрав часть, можно испортить всю картину. В большом строительстве всегда есть соблазн переборщить с помпезностью: расплачиваться потом будет вкус всех последующих поколений.

Самое важное — мечеть не должна быть музеем. У нас это большая проблема. С точки зрения ислама, мечеть — это прежде всего дом Аллаха, где людям положено совершить молитву. Этот дом открыт для всех: зевак, туристов, просто хороших людей. Но, строя мечеть, стоит предполагать, что люди будут в ней прежде всего молиться.

Например, женский зал мечети и женская комната для омовения должны быть недоступны для взора мужчин, лучше всего — если у женщин есть свой вход, который позволил бы им не тесниться среди мужчин. Из входа в мечеть должно быть удобно сразу попасть в молельный зал.

Благо, с каждой новой мечетью приходит понимание того, как мечеть должна выглядеть — и чем новее у нас архитектура, тем она лучше выглядит.

Карим Гайнуллин