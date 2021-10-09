Опрос предпринимателей: сказался ли на вашем бизнесе сбой в работе Facebook, других соцсетей и мессенджеров?

В СДЭК в своей ежедневной коммуникации мы задействуем все возможные мессенджеры. Потому, если по какой-либо причине какой-то из них не работает, сообщение о доставке в СДЭК клиенту приходит на любой из функционирующих и подключенных. Соответственно, узнать про статус своей доставки клиент компании может либо в почте, либо в WhatsApp или Viber, либо через СМС-сообщение. Таким образом, в любой ситуации оповещение будет получено. Если же мессенджеры у клиента отсутствуют вовсе, то ему позвонят и проинформируют.

В нашей компании представлены группы и публичные сообщества на разных платформах для донесения важной информации и актуальных новостей СДЭК. Например, выделенный Telegram-канал у нашей компании появился еще до недавнего обвала, а потому клиенты не ощутили сбоя. Кроме того, мы регулярно наполняем контентом сообщества компании в Facebook, Instagram, Viber, Telegram, а также ведем канал на «Яндекс.Дзен». Чат-ботом СДЭК в Viber пользуются более 3 миллионов клиентов. Кроме того, мы систематически ведем группы не только для клиентов, но и для сотрудников: например, инстаграм-аккаунт.

Чтобы минимизировать риски, вашей компании обязательно надо быть представленной во всех возможных и функционирующих сегодня социальных сетях, а также во всех мессенджерах: при обвале одного, как показала практика, клиент без потерь переходит в другой и продолжает коммуникацию с компанией там. Омниканальность тут принципиально важна: также это будет большим плюсом в клиентском сервисе и обеспечит удобство коммуникаций с компанией.

В СДЭК клиент в любом случае получит актуальную информацию о своем заказе: при этом не будет иметь решающего значения, какой из мессенджеров проявит сбой в своей работе. Мы в любом случае донесем информацию, и клиент получит данные о своей посылке. Как еще минимизировать риски: можем рекомендовать всем компаниям использовать все возможные площадки и зарегистрировать собственные группы бренда, а также поддерживать сайт — тогда вы будете подстрахованы, если произойдет внештатная и непредсказуемая ситуация.