Рафаэль Хакимов: «При татарах страна по сравнению с петровской Россией была сущим раем»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 36-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Адмиралтейство в Казани

Военный флот существовал уже в Казанском ханстве. Он строился на верфях в селении Биш-Балта (ныне Адмиралтейская слобода Казани). В летописях сохранились сведения о морских сражениях между русским и татарским флотами в XV и XVI веках. Строительство флота не прекратилось и после покорения Казанского ханства.

Для постройки кораблей свозили дубы и мачтовый лес в основном из Заказанья. Оттуда же набирали государственных крестьян, преимущественно татар. Среди татар крепостных не было. По тайному донесению главного жандарма страны Бенкендорфа императору Николаю I крепостными в стране являлись только русские люди. Другие народы — татары, башкиры, удмурты, мордва и прочие — крепостного права не знали.



В начале XVIII в. судостроение приобретает значительные масштабы. Уже в 1710 году в Балтийское море вышла эскадра из пяти кораблей — «Орел», «Солнце», «Полумесяц», «Северная звезда» и «Город Казань», построенные на казанских верфях. Еще восемь судов были отправлены в Азовское море. В 1718 г. последовал высочайший указ о создании Казанского адмиралтейства, которое предназначалось для строительства судов Волжской, Каспийской и Азовской флотилий, а также ремонта и длительного хранения судов.



Казанское адмиралтейство. Источник иске-казан.рф

Немаловажным фактором стало и то, что в лице служилых и ясачных татар государство нашло дешевую рабочую силу для заготовки леса. После учреждения в Казани Адмиралтейства служилые татары Казанской, Нижегородской и Воронежской губерний, а также Симбирского уезда были приписаны к Адмиралтейству, на них возложили повинность по заготовке лесов для нужд российского флота. В указе четко прописывалось, что «к рубке, теске и возке корабельных лесов и для других к тому принадлежащих работ брать на работу Казанской, Нижегородской и Воронежской губернии, также из Симбирского уезда служилых мурз и татар, мордву и чуваш...». С образованием Адмиралтейства население казанских татарских слобод тоже было приписано к его работам и составило так называемое сословие «лашман». В результате к концу XVIII века общее количество приписанных к корабельным работам татар составило свыше 700 тысяч человек.

Впоследствии Адмиралтейство переводят в Воронеж, а затем — в Петербург.



«Заслуги» Петра Великого

При Петре реформируется армия, открываются образовательные учреждения, поощряется развитие науки, особенно географии и геологии, а также промышленности. В результате Персидского похода 1722–1723 гг. к России присоединили Дербент, Баку, Решт и провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.

Подчеркивая и даже выпячивая заслуги Петра, политики не любят говорить о той цене, какой они достались. При нем коррупция приобрела невиданные масштабы, она стала частью российской культуры, неискорененной до сих пор. Время от времени предпринимались попытки уменьшить ее масштабы, но при централизации власти и размерах Российского государства эффективный контроль над чиновничеством был в принципе невозможен. Несмотря на попытки Сталина вытравить коррупцию каленым железом, она благополучно дожила до наших дней и даже расцвела пышным цветом.

Вначале Россия не стеснялась своего татарского прошлого, но со времени Петра I и особенно Екатерины II начался отказ от всего татарского и установилась ориентация на Европу. Влияние Европы, проникновение капитализма проявилось задолго до Петра, хотя именно ему приписывают заслуги реформатора, якобы прорубившего «окно в Европу». Этот миф живуч, поскольку он прост и понятен — пришел выдающийся царь, указавший правильный путь, и начался рост могущества России.

Ассамблея при Петре I. Источник wikipedia.org

На самом деле многие начинания Петра были задуманы задолго до него. Петр же отличался изощренной фантазией для выбивания налогов и беспощадным отношением к судьбе народа. Для него подданные были не людьми, а тяглецами. Начиная с 1704 г. вводились самые разные, порой абсурдные налоги: посаженный, поземельный, пролубный, ледокольный, водопойный, погребной, на покос сена, трубный, с печей, налог на причал и отправку плавучих судов, с мостов и переправ, с клеймения платья, шапок и сапог, с варки пива, с производства воска, с квасных и сусляных напитков, с кожевенного и мыльного промыслов, с лавок, почепов, кузниц, харчевен, пекарен, с мастеровых и «работных людей» (за то, что они мастеровые и работные люди), с лавочных седельцев и «походячих продавцов» (кроме торговых пошлин), за переход торговых людей из лавки в лавку, с продажи свеч и т.д. и т.п.



Обложению подвергались и религиозные верования. Раскольники должны были платить все налоги в двойном размере. Наложены были сборы на совершение обрядов по случаю браков, рождения, смерти. Брачный налог был положен на мордву, черемисов, татар и других «инородцев» и т.д. Внутри страны организовывались частные и государственные монополии — аптечные, винные, соли, льна, табака, хлеба и др.



Унизительное «пострижение бород» у бояр и, наконец, насаждение при дворе чуждой европейской культуры, введение ассамблей и насильное переодевание русских в неудобное и с точки зрения православного человека развратное европейское платье вызывали ропот в народе.

При татарах страна по сравнению с петровской Россией была сущим раем, татарские ханы не были столь жестоки к народу, как Петр Великий. Того же самого можно было добиться, стимулируя экономическое развитие, но Россия выбрала путь насилия и эксплуатации внутренних колоний в лице «инородцев». Впрочем, и русские оказались в положении инородцев.



Петр I допрашивает царевича Алексея. Ге Н.Н., 1871. Источник wikipedia.org

«В Россию хлынули толпы авантюристов, жаждущих разбогатеть»

До Петра иностранцев на Русь практически не пускали, а прорубленное царем «окно в Европу» привело к тому, что в Россию хлынули толпы авантюристов, жаждущих разбогатеть. Им были предоставлены огромные льготы и преимущества. Это привело к появлению онемеченной аристократии, засилью иностранцев в русской науке и в государственном управлении, появлению масонских лож.

Из-за длительных невыплат вознаграждений махровым цветом расцвело взяточничество, по всей России распространились кабаки, пьянство и табакокурение. При Петре был введен новый календарь и стали свозить в Москву монастырские библиотеки якобы для переписывания книг, что позволило позже немцам-историкам уничтожить русские летописи.

Апофеозом царствования Петра стала женитьба императора на служанке, которую царь отбил у Меньшикова, — деяние для царской персоны немыслимое. Единственный законный наследник престола — Алексей Петрович, сын Петра и Евдокии Лопухиной — был крайне возмущен реформами «родителя». Его обвинили в заговоре против императора и убили в Петропавловской крепости. А указ Петра «О престолонаследии», подписанный за три года до смерти, надолго обеспечил чехарду на российском троне и не только остановил реформы, но и привел страну к регрессу. Власть в России надолго захватили иностранцы, которым было плевать на русский народ.

Официальная история представляет Петра как величайшего полководца и государственного мужа, однако это сильно преувеличено. Достаточно вспомнить бездарный Прутский поход 1711 г. После разгрома русской армии турками совместно с крымскими татарами Петр попал в плен. Позже его выкупили, но Петр вынужден был вернуть туркам Азов, лишился половины флота, а Таганрог был отдан на разграбление. А главное — возобновилась дань Крыму. Это был один из многих конфузов Петра I. Он стал Великим благодаря фантазиям историков, но не реальным победам.

Лагерь русских войск на Пруте. Худ. Иванов М. М. Источник wikipedia.org

После смерти Петра I в России начался период дворцовых переворотов. Фактическая власть в стране перешла к верховному Тайному совету, который опирался на лейб-гвардию.

