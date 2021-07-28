«Камдорстрой» уличили в «безосновательном» создании препятствий строителю логоцентра РЖД

Крупный строительный подрядчик сделал проезд по своим железнодорожным путям платным, сославшись на трудное финансовое положение

Фото: Александр Корчик / wikipedia.org

Как стало известно «Реальному времени», крупного татарстанского подрядчика по дорожному и аэродромному строительству АО «Трест Камдорстрой» обвинили в нарушении закона о конкуренции. По мнению республиканского УФАС, компания чинит препятствия для транзита грузов по ее железнодорожным путям в Закамье. В частности, трест не допускает фирму «ЗУР», которая собирается строить в Агрызе логистический узел для РЖД за 3 млрд рублей. Раньше транзит по путям «Камдорстроя» у Круглого Поля был действительно бесплатным, но сейчас у компании «трудное финансовое положение», объясняют в тресте. При этом последние годы он зарабатывает миллиарды рублей на дорожных подрядах, а не на железнодорожных транзитах, строя трассы и аэродромы от Москвы до Крыма. Однако в постковидный год у строительной компании действительно появились серьезные проблемы, ФНС и Акибанк весной 2021 года потребовали признать «Камдорстрой» банкротом. Впрочем, сомнительно, что аренда железнодорожных путей поможет закрыть финансовые дыры.

Раньше транзит был бесплатным

Пожаловалась на камский трест сама компания «ЗУР». Изначально жалоба касалась ИП Михеевой Д.Ф., «по вопросу уклонения от заключения договора с ООО «ЗУР» на подачу и уборку вагонов на путях необщего пользования». Но довольно быстро выяснилось, что «уклоняется» не столько ИП, сколько один из крупнейших строительных трестов Татарстана.



Так, ООО «ЗУР» для производства грузовых операций использует места погрузки, выгрузки на железнодорожном пути необщего пользования, принадлежащем ИП Михеевой Д.Ф., примыкающем стрелочным переводом №523 к железнодорожному пути необщего пользования АО «Трест Камдорстрой» станции Круглое Поле. При этом проезд на путь Михеевой производится через путь треста.



Договор на оказание услуг по подаче и уборке вагонов для производства грузовых операций компанией «ЗУР» на железнодорожный путь необщего пользования был заключен еще в прошлом году (между «РЖД», ООО «ЗУР» и ИП Михеевой). Договор был согласован с АО «Трест Камдорстрой» на пропуск вагонов и локомотивов, следующих в адрес фирмы «ЗУР» через пути треста.



Срок действия договора истекал 31 января 2021 года. «ЗУР» предложил пролонгировать договор, направив его проект в адрес «Камдорстроя». Там в ответ предложили заплатить за пользование железнодорожными путями (сумма в документах УФАС не называется). Мало того, в тресте потребовали 100-процентного аванса за год пользования путями необщего пользования «Камдорстроя».

Фото: agaa.ru

Но сейчас у «Камдорстроя» — «трудное финансовое положение»

В обоснование введения платы за пользование путями «Камдорстрой» предоставил в УФАС отчет об оценке «об определении рыночной стоимости размера месячной арендной платы за пользование части путей необщего пользования №1». Причина — в тяжелом финансовом положении самого треста, о котором стало известно в начале года.

Представители «Камдорстроя» указывают, что ООО «ЗУР» на протяжении многих лет использовало железнодорожные пути необщего пользования АО «Трест Камдорстрой» на безвозмездной основе.

— Однако, на сегодняшний день, учитывая трудное финансовое положение АО «Трест Камдорстрой», а также необходимость ремонта путей железнодорожных путей необщего пользования <…> у АО «Трест Камдорстрой» нет возможности нести расходы для сторонних организаций, — отметили в компании.



При этом подавать вагоны на железнодорожные пути Михеевой в обход путей треста — физически невозможно.

Что говорит в законе

Согласно законодательству, формально трест мог быть в своем праве, так как подача и уборка вагонов происходят по договору соответственно между грузоотправителями, грузополучателями, перевозчиком и владельцем такого железнодорожного пути необщего пользования.



Однако в УФАС ссылаются на Постановления Пленума Верховного Арбитражного суда РФ от 6 октября 2005 года, в котором указано, что заключение договоров, связанных с обслуживанием контрагентов, «имеющих на железнодорожном пути необщего пользования свои склады, погрузочно-разгрузочные площадки, либо примыкающие к железнодорожным путям владельца этих путей свои железнодорожные пути, является обязанностью как этих сторон, контрагентов, так и перевозчика, если перевозчик обслуживает железнодорожный путь необщего пользования своим локомотивом».



Фото: technology.snauka.ru

А при установлении факта примыкания путей необщего пользования ответчика к железнодорожному пути истца, «ответчик обязан в соответствии заключить с истцом договор». Раз АО «Трест Камдорстрой» является единственным продавцом услуг на локальном рынке предоставления услуг по использованию железнодорожного пути необщего пользования для доступа на железнодорожные пути необщего пользования (так как он сам же указывает, что иная подача и уборка вагонов в обход его путей — невозможна), то договор компания была обязана пролонгировать, сделали вывод в УФАС.

Трест-монополист нарушает закон?

Антимонопольщики назвали решение треста о платном договоре «недобросовестным», заявив, что со стороны АО «Трест Камдорстрой», имеющего возможность оказывать решающее влияние на возможность транзита вагонов в сторону железнодорожного пути необщего пользования, принадлежащего ООО «ЗУР», «не должны чиниться безосновательные препятствия для такого транзита». Тем более, что занимая доминирующее положение на данном железнодорожном участке у Круглого Поля, трест вполне может урегулировать вопросы оплаты путем заключения еще одного договора с ООО «ЗУР» и не лишен возможности предъявления самостоятельного иска по взысканию с ООО «ЗУР» соответствующей оплаты.

В противном случае АО «Трест Камдорстрой», злоупотребляя своим доминирующим положением, необоснованно отказывает в согласовании договора, что привело к ущемлению интересов ООО «ЗУР» в сфере предпринимательской деятельности — а значит, к нарушению закона «О защите конкуренции». Трест получил предупреждение от УФАС в конце апреля, но проигнорировал его. В УФАС завели дело.

Фото: kamdorstroy.ru

Трест зарабатывает миллиарды на подрядах: от Шереметьево до Крыма

Судя по всему, у АО «Трест Камдорстрой» финансовые дела идут действительно неважно, раз компания пошла на принцип, и решила взимать плату со своего участка железнодорожных путей. Особенно учитывая, что для нее эта арендная плата была бы каплей в море, так как в последние годы «Камдорстрой» успешно выполнял госконтракты на строительство аэроэдромов, оцениваемые в десятки миллиардов рублей (не считая строительства и ремонта дорог, в том числе федеральной М-7 «Волга»).



Только в прошлом году компания выполнила работы, включая реконструкцию аэропорта «Бегишево» (вторая очередь — стоимостью 638,8 млн рублей) — по семи госконтрактам на сумму в 1,6 млрд рублей. Всего же «Камдорстрой» выполнил 17 поставок по 44-ФЗ на общую сумму в 4,5 млрд рублей. Добавим, что крупнейшим заказчиком треста является Росавиация — которая выплатила «Камдорстрою» за его работы более 10,5 млрд рублей.

Формально, казалось еще в прошлом году, у «Камдорстроя» дела шли неплохо. Согласно аналитической службе «Реального времени», трест занял пятую строчку в топ-100 крупнейших строительных компаний Татарстана, в 2019 году выручка выросла на 40% до 5,2 млрд рублей. Компания считается близкой экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову, который прошел в ней путь от мастера до директора. Ныне ему принадлежит лишь 0,5%, еще 6% принадлежит экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Павлу Чернову, четверть — самому Татарстану, вместо директора — ЗАО «УК «Камдорстрой».



Трест один из немногих республиканских подрядчиков, ставший заметным на федеральном уровне, где компания занималась в том числе строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос (ВВП), рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов, в которых был задействован трест в последние годы, реконструкция аэропорта «Талаги» в Архангельске и реконструкция международных аэропортов Липецка, Минеральных Вод и Волгограда.



Правда, в январе 2018 года ФАС выявила картельный сговор на 25 млрд рублей (при том, что объем подрядов самого треста почти 30 млрд рублей) ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой» в рамках прокладки взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительства самих воздушных гаваней. Было возбуждено уголовное дело, Генпрокуратора считала, что картель действовал в ходе торгов на вторую очередь реконструкции аэропорта Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Впрочем, на тот момент компанию это не задело, прокуроры заявили, что после признания компаний в картельном сговоре одну компанию освободили от ответственности, а второй смягчили административную ответственность.

В марте 2018 года компании влетело от МВД по РТ, которое выявило факт уклонения от уплаты налогов руководителем компании ЗАО «Трест Камдорстрой» на 82 млн рублей.



ФНС и Акибанк требуют признать «Камдорстрой» банкротом

Правда, ковидный 2020 год довольно сильно ударил по состоянию треста, за полгода на компанию подали под сотню судебных исков. А 13-14 апреля на банкротство «Камдорстроя» подали заявления ФНС и «Акибанк». В отношении компании открыли производство по делу о несостоятельности (банкротстве) с 6 мая 2021 года.



ФНС и Акибанк требовали взыскать с треста 230 млн рублей, в «Камдорстрое» с мая ведут с кредиторами переговоры о мировом соглашении, надеясь закрыть финансовую дыру, выиграв контракты по строительству трассы М12 (стоимость трассы Москва-Казань — 705 млрд рублей).

Между тем, к началу 2021 года компания должна была своим контрагентам до 900 млн рублей (или работ и услуг на такую сумму), ей также пришлось взять краткосрочный кредит на 403,5 млн рублей. При этом почти всю выручку (4,7 млрд рублей за прошлый год, например) уже не первый год съедает себестоимость работ, хотя «Камдорстрой» и закрыл 2020 год с плюсом, но лишь в 1,3 млн рублей — прибыль упала с 2019 года в 17 раз (впрочем, в 2018 году вообще был убыток в размере 166 млн рублей).

К слову, еще весной 2020 года челнинский трест оказался в центре крымского скандала: ООО «КерчьКапСтрой» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с исками против челнинского АО «Трест Камдорстрой» на 88,7 млн рублей. Крым добавил головной боли позднее. Как заявляли в судах юристы компании, у треста «возникли трудности с исполнением контрактов по строительству участка федеральной трассы «Таврида» на полуострове Крым и реконструкции аэропорта в Минеральных Водах» из-за ковидных ограничений.



Серьезные проблемы у компании начались еще до исков банка и ФНС, когда на руководство завели уголовное дело за невыплату зарплаты после прокурорской проверки. Сумма долга — порядка 60 млн рублей, потерпевших — было свыше тысячи человек (зарплату в итоге выдали).

В ГК входят ЗАО «Камдорстрой Автобаза-48», АО «Камдорстрой Авиа», ЗАО «Санаторий Радуга», связаны с ней АО «Электроспецмонтаж», АО «Комплекспроект». Ключевым в руководстве треста называют экс-гендиректора предприятия Евгения Шишканова, «правую руку» бывшего руководителя Владимира Швецова, который в 1995 году из «Камдорстроя» перешел в правительство Татарстана. В учредителях АО УК «Камдорстрой» до сих пор значилась и дочь бывшего вице-премьера и экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Инесса Дроздецкая.

В АО «Трест Камдорстрой» не успели оперативно ответить на запрос газеты «Реальное время» относительно позиции в споре с компанией «ЗУР».

«ЗУР» строит логистический узел для РЖД за 3 миллиарда

ООО «ЗУР» — напротив, молодая и развивающаяся компания, выручка за четыре года у нее выросла почти в 40 раз, составив 40,7 млн рублей (хотя прибыль пока не превышает и 1 млн рублей). Активно развивается, впрочем, компания в том числе на деньги собственных контрагентов (краткосрочная задолженность выросла за те же четыре года почти в 100 раз — до 121,7 млн рублей).



Владелец и руководитель компании Марат Шафигуллин, как и она сама (занимается железнодорожными грузоперевозками), стали известны весной этого года, когда на Инвестиционном совете РТ при президенте республики Рустаме Минниханове представители амбициозный проект строительства логистического промышленного парка в Агрызе. Парк «Эгержэ» (инвестор — тоже ООО «ЗУР») предлагал обрабатывать железнодорожные вагоны и формировать составы. В ходе презентации сообщалось, что услуги промышленной площадки будут востребованы крупными промышленными предприятиями Татарстана и соседних регионов.



Объем инвестиций проекта — 2,8 млрд рублей, из которых из которых 1,6 млрд — собственные средства инвесторов, а 1,2 млрд предполагается привлечь в виде дотаций государства на создание инфраструктуры. Шафигуллин называет будущий центр одним из первых подобных проектов всероссийского уровня. По его словам, это будет современный транспортно-логистический промышленный парк, который станет оказывать весь спектр услуг, связанных с подготовкой железнодорожных вагонов:



— 40 километров путей, автоматические стрелки, интермодальная контейнерная площадка, холодный и теплый склады, мойка, ремонт, пропарка, покраска вагонов. И все это будет находиться на территории Татарстана.



При этом, как указывают власти Агрыза, в ближайшее время РЖД планирует увеличивать объемы контейнерных перевозок, а у города есть узловая станция, которая входит в 39 тяговых станций по России (ежесуточно через станцию проходит порядка 10 тысяч вагонов).