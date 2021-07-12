День в истории: штурм Казани Пугачевым, сражение под Прохоровкой и праздник фотографа

Чем примечательна дата 12 июля

Фото: wikimedia.org (Вид Казани в 1767 г., гравюра Леспинаса)

Сегодня, 12 июля, — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации и День фотографа. В разные годы и столетия в эту дату: в Москве освятили Храм Василия Блаженного; армия Пугачева начала штурм Казани; в Петербурге основали Мариинский театр; в Первую мировую войну впервые применили химоружие — газ иприт; во время Второй мировой произошло крупнейшее танковое сражение; в СССР запустили межпланетную станцию «Фобос-2». Ровно двадцать лет назад в Первопрестольной торжественно открыли 12-й сессию Международного олимпийского комитета. 12 июля родились изобретатель камеры Kodak Джордж Истмен, татарский композитор Мирсаид Яруллин, русский спортсмен и один из первых русских летчиков Сергей Уточкин, итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни, чилийский поэт и политик Пабло Неруда, снайпер, Герой Советского Союза Людмила Павличенко, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова. Умерли европейский гуманист Эразм Роттердамский, адмирал Павел Нахимов, русский график и живописец Юрий Анненков, журналист и писатель Борис Полевой. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Пугачев в Казани, пожар на «Циолковском», траур по жертвам «Булгарии»

В 1774 году рано утром войска предводителя Крестьянской войны и самозванца Емельяна Пугачева, в которых насчитывалось 20 тысяч человек, начали штурм Казани. В этом ему помогали и жители татарских слобод, признавшие его императором Петром III. Свое войско Пугачев разделил на несколько колонн, одна из которых двинулась вдоль берега Казанки в сторону кремля, так как там находились основные силы города. Другая часть сторонников самозванца пошла по современной улице Карла Маркса, другие направились в Суконную и Татарскую слободы.

Самая первая ожесточенная схватка прошла в районе современного парка им. Горького: пугачевская армия встретила отряд гимназистов, но смогла достаточно быстро их отбросить. Буквально в течение дня Пугачев овладел практически всей Казанью, за исключением кремля. Во время штурма случился один из самых мощных и катастрофических пожаров в истории города — Казань почти вся выгорела. Не пострадал только кремль, татарские и Суконная слободы. Пугачев пощадил их, так как их жители помогли ему. У здания Гостиного двора (современного Национального музея) он разместил пушки и оттуда обстреливал кремль. Ночью 12 июля Пугачев отошел обратно на Арское поле. По каким точно причинам — неизвестно. В ночь с 12 на 13 июля к Казани подошел отряд правительственных войск под командованием подполковника Ивана Михельсона. Он практически с ходу ударил по Пугачеву, но основное сражение случилось уже 13 июля.

Фото wikipedia.org

В 1938 году в селе Малая Сунь Мамадышского района Татарстана родился известный татарский композитор, заслуженный деятель искусств ТАССР, народный артист республики, лауреат премии РТ имени Джалиля Мирсаид Яруллин. Он стал автором первой татарской оратории «Кеше» («Человек»), на слова известного поэта и драматурга Рената Хариса. Яруллин также известен как композитор-песенник — в его репертуаре насчитывается свыше 60 песен. До самой смерти в 2009 году он вел полифонию и аранжировку на кафедрах теории музыки и композиции Казанской государственной консерватории, с 1999 года был деканом факультета татарского музыкального искусства. Яруллин был главой Союза композиторов Татарстана и председателем регионального объединения союзов композиторов республик Поволжья и Урала. Его отец, Загидулла Яруллин, и старший брат Фарид также известные татарские композиторы.

В Казанской психиатрической больнице в 1950 году умер Лев Галлер — советский военно-морской деятель, адмирал. Он участвовал в Первой мировой и в Великой Отечественной войнах. Во время последней он руководил разработкой новых кораблей и строительством судов. В Казани на Арском кладбище есть его могила, но она символическая — достоверно неизвестно, где адмирала похоронили. По документам, причинами смерти Галлера стали открытая форма туберкулеза, двусторонний экссудативный плеврит и глубокое органическое слабоумие на почве сосудистого поражения мозга.



Советский адмирал Лев Галлер проходит перед почетным караулом. 1934. Гдыня. Фото amyatishkin.livejournal.com

Ровно два десятилетия назад в санкт-петербургском порту загорелся трехпалубный теплоход «Циолковский» — флагман «Татфлота». В этот день судно с туристами должно было вернуться в Казань, но днем в машинном отделении взорвался паровой котел, что привело к пожару. В момент происшествия пассажиров на корабле практически не было, жертв удалось избежать. Ранения получили лишь судовой врач, каюта которого находилась над машинным отсеком, и моторист. Теплоход пытались потушить пожарные, но в итоге он затонул по главную палубу. Позже его подняли, и осенью 2001-го он вновь прибыл в Казань, где три года не эксплуатировался. В 2004-м теплоход продали судоходной компании «Вояж» (Ростов-на-Дону), где его переименовали в «Анатолий Папанов». В 2005 году судно вновь выходило в рейсы. С 2016 года, после перерыва в 2013—2015 годах, он снова начал работу, но уже под названием «Две столицы».



Десять лет назад 12 июля в стране был объявлен общенациональный траур по погибшим на теплоходе «Булгария» — судно затонуло 10 июля в Куйбышевском водохранилище в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ. Погибли 122 человека из 201, в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело обнаружили на капитанском мостике. 79 пассажиров в тот роковой день удалось спасти. Теплоход попал под сильный порыв ветра с левого борта, начался ливень с грозой — в этот момент «Булгария» входила в левый поворот, угол крена составил 9 градусов, открытые иллюминаторы правого борта за минуту набрали 50 тонн воды. Чтобы уменьшить площадь воздействия ветра, капитан решил лечь курсом «на ветер», но крен в итоге только увеличился, и объем поступающей в отсеки судна воды достиг 125 тонн в минуту. Иллюминаторы и часть палубы правого борта погрузились в воду, крен усилился до 20 градусов. В итоге судно опрокинулось и затонуло.



Фото: Роман Хасаев (теплоход «Булгария» в затоне им. Куйбышева неподалеку от села Сюкеево в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан, июль 2015 года)

Часть людей удалось спасти благодаря проходящему мимо круизному теплоходу «Арабелла». Сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский 66» прошли мимо тонущих, за что их капитанов судили. Саму же «Булгарию» подняли со дня, обнаружив все тела погибших. Через пару дней после трагедии возбудили сразу несколько уголовных дел. Старший помощник капитана Рамиль Хаметов получил 6,5 года колонии по статье 263 УК РФ. На протяжении нескольких дней после трагедии казанцы приходили в Речной порт к стихийному мемориалу и оставляли игрушки, цветы, зажигали свечи.

В 2013 году на берегу перед Речным вокзалом Свияжска появилась точная копия ботика российского императора Павла I. Его установили в память о посещении государем Казани в мае 1798 года и как образец судостроения Казанского адмиралтейства конца XVIII века. Остров-град стал последней остановкой Павла I перед посещением Казани. Тогда он прибыл вместе с великими князьями Александром (будущий император) и Константином. Двенадцативесельный гребной катер, украшенный в носовой части резной фигурой орла с позолотой, воссоздали по сохранившимся чертежам и рисункам по инициативе экс-министра транспорта России Игоря Левитина. Оригинал ботика, хранившийся в Казани, сгорел в 1956 году.



Фото kazved.ru

500 лет со дня освящения храма Василия Блаженного, сражение под Прохоровкой

Сегодня исполняется 500 лет со дня освящения храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Другое его название — собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Построили его зодчие Барма и Постник по велению царя Ивана Грозного в 1555—1561 годы в честь покорения Казанского царства. По легенде, после этого государь повелел их ослепить, чтобы они не возвели храма, подобного этому. Сейчас собор Василия Блаженного — объект культурного наследия России, признанный памятник архитектуры, включенный в Список Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.



12 июля считается днем рождения Саратова. В 1590 году князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров заложили на полпути между Самарой и Царицыном на берегу Волги крепость. Происхождение названия города некоторые связывают с Соколовой горой (по-татарски «сары тау» — «желтая гора»). Другие предполагают, что оно происходит от слов «сар атав» — «низменный остров», «сарык атов» — «ястребиный остров» или скифско-иранского гидронима «сарат». Зимой 1613—1614 годов город сгорел и был вновь построен на левом берегу Волги, в устье реки Саратовки, в 1617 году. В 1674 году по указу царя Алексея Михайловича «Саратов на горах делать новый» город перенесли на правый берег Волги.



Фото Bundesarchiv, Bild 101I-022-2950-15A / Wolff/Altvater / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

В 1943 году в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны — с обеих сторон в нем участвовало свыше 1,2 тыс. танков и самоходных установок. Оно вошло в историю как «Сражение под Прохоровкой». Бои длились по 14 июля и закончились для немцев, по некоторым данным, потерей около 10 тыс. человек и от 320 танков, для советских войск — потерей более 7 тыс. солдат и свыше 300 танков. «Бой шел на земле и в воздухе, с высоты падали горящие самолеты и взрывались. Экипажи подбитых танков, покидая горящие машины, продолжали схватку врукопашную, орудуя автоматами, гранатами и ножами…» — описывали сражение очевидцы. Вражеские войска не смогли захватить Прохоровку, а их командование было вынуждено перейти от наступления к оборонительным действиям.

В 1988 году в СССР с космодрома Байконур ракетой-носителем Протон-К 8К82К запустили автоматическую межпланетную станцию «Фобос-2». В ходе полета на трассе Земля — Марс, длившегося 200 суток, она выполняла научную программу экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца и его активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков. 27 марта 1989 года после проведения телевизионных съемок «Фобоса», при которых станция меняла свою ориентацию для наведения поля зрения видеоспектрометрического комплекса, с нею была потеряна радиосвязь. После четырех часов безуспешных попыток был получен ослабленный сигнал, оказавшийся последним сообщением с «Фобоса-2».

Автоматическая космическая станция «Фобос» (модель), Государственный Политехнический музей (Москва). Фото wikipedia.org

20 лет назад в Большом театре Москвы торжественно открылась 12-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Она работала с 13 по 16 июля и решала несколько важных вопросов. Во-первых, из пяти кандидатов был выбран новый президент организации — им стал бельгиец Жак Рогге. Во-вторых, определилась столица XXIX летних Олимпийских игр 2008 года. Из Пекина, Парижа, Торонто, Осаки и Стамбула члены МОК выбрали столицу Китая. В тот же день президент России Владимир Путин вручил орден Почета действующему на тот момент главе МОК Хуану Антонио Самаранчу. По словам президента, награды Самаранч удостоился за выдающийся вклад в сохранение идей олимпийского движения и развитие спорта.

День фотографа, Нептун завершил полный оборот вокруг Солнца

Сегодня любители и профессионалы фотодела отмечают День фотографа. Праздник тесно связан с личностью святой Вероники, которую и считают покровительницей фотоискусства. По легенде, осужденный на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, неся свой крест на распятие. В толпе, окружавшей шествие, была и Вероника. Именно она побежала и напоила Иисуса водой, когда тот упал. Вероника дала ему свой платок, чтобы вытереть пот с лица, а вернувшись домой, обнаружила на ткани запечатленный лик Христа. Платок святой позже попал в Рим и стал известен как Нерукотворный образ. Отметим, что Всемирный день фотографии отмечается 19 августа.

Фото: Илья Репин

В 1917 году в ходе Первой мировой войны впервые возле бельгийского города Ипр в качестве химического оружия применили отравляющее вещество иприт — горчичный газ, поражающий дыхательные пути и слизистые, вызывающий сильные ожоги глаз. При обильном вдыхании он приводил к мучительной смерти от удушья. Иприт в минах применили солдаты Германской имперской армии против англо-французских войск. По подсчетам британцев, их потери от иприта составили 80% от общего числа пострадавших от отправляющих веществ на полях Первой мировой. По некоторым данным, иприт стал причиной поражений различной степени тяжести почти 2,5 тыс. английских и французских военнослужащих, из которых почти 90 человек умерли.

Сегодня отмечается Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — профессиональный праздник стюардов и стюардесс. Принято считать, что эта профессия возникла в 1920-е годы в Германии, когда на борт самолета стали брать специального человека для обеспечения сервиса во время полета. Сначала в бортпроводники брали мужчин, причем приоритет отдавали экс-официантам дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в США решили привлекать к работе девушек. Первой стюардессой в истории авиации называют американку Эллен Черч. Она отправилась в полет 15 мая 1930-го на самолете, следующем из Сан-Франциско в Шайенн. Дата не является официальным праздником, но многие авиакомпании в этот день поздравляют своих бортпроводников.

Фото: Максим Платонов

Ровно десять лет назад восьмая и самая дальняя от Земли планета Нептун завершила свой первый с момента открытия в 1846 году полный оборот вокруг Солнца. Согласно зарисовкам, Галилео Галилей наблюдал ее 27—28 декабря 1612 года и 28 января 1613 года, но он посчитал ее неподвижной звездой в соединении с Юпитером на ночном небе. В 1843 году британский математик Джон Куч Адамс вычислил орбиту гипотетической восьмой планеты для объяснения изменения в орбите Урана. А в 1845—1846 годах во Франции свои независимые исследования провел французский математик Урбен Леверье. Ознакомившись с первой публикацией Леверье в Британии, королевский астроном Джордж Эйри убедил директора Кембриджской обсерватории Джеймса Чэллиса начать поиски Нептуна. В итоге тот дважды наблюдал планету, но ему не удалось своевременно идентифицировать ее. Тем временем в Париже поиски ученых закончились успехом и открытием планеты 23 сентября 1846-го. Полный оборот вокруг Солнца у Нептуна занимает 164,79 года.

