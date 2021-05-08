Опрос предпринимателей: как договориться с иностранной фирмой, если у вашего бизнеса похожее название?

Я бы постарался назвать уникально свою компанию, если бы этого не получилось, то возникшему конфликту предал бы максимальную огласку. Эта ситуация похожа на историю с заведением «Русалочка» Дмитрия Левицкого. Из-за названия он судился с «Диснеем». И Левицкий выиграл спор. На его примере я бы тоже раздул эту ситуацию, чтобы люди следили за спором и были в курсе того, как будет называться в итоге мое заведение.

С точки зрения названия ничего смертельного для бренда нет, но это событие можно использовать, как большой информационный повод. После спора компания может создавать новый бренд, который станет успешным.