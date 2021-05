Опрос предпринимателей: как договориться с иностранной фирмой, если у вашего бизнеса похожее название?

Популярная торговая марка может быть самым дорогим активом компании. Поэтому владельцы мировых брендов с трепетом относятся к созвучным названиям других организаций. Как договориться с иностранной фирмой, если ваш бизнес носит похожее наименование? Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали, какие бонусы можно получить в такой ситуации. Подробнее — в субботнем задачнике.



После двухлетнего судебного спора американская Starbucks заставила российскую сеть кофеен One Bucks Coffee отказаться от своего бренда. Все заведения владельца проекта получили новые названия — One Price и One Special. По условиям мирового соглашения, российская компания перестанет использовать названия, содержащие слова buck или bucks. На каких условиях бы вы согласились переименовать название компании в такой ситуации? Каким должен быть ребрендинг, чтобы у компании возросла успешность и узнаваемость на рынке?

Денис Супрунов основатель агентства «ДругМедиа» Не надо быть наглой рыбой-прилипалой. Если у тебя есть бизнес-модель и она уникальная, то надо выбирать название, непохожее на другие. Если в продукте нет уникальности, то наименование, похожее на популярный бренд, не спасет. Ты обязан переименовать компанию, если пришла на рынок организация с похожим брендом. Особенно если это мировая сеть. Назвать компанию созвучным названием — нагло и дерзко. К тому же незаконно, нелогично и некорректно даже по отношению к своим клиентам. Надо развивать бизнес под своим уникальным брендом.

Роман Попроцкий основатель ресторана Van Gogh Я бы постарался назвать уникально свою компанию, если бы этого не получилось, то возникшему конфликту предал бы максимальную огласку. Эта ситуация похожа на историю с заведением «Русалочка» Дмитрия Левицкого. Из-за названия он судился с «Диснеем». И Левицкий выиграл спор. На его примере я бы тоже раздул эту ситуацию, чтобы люди следили за спором и были в курсе того, как будет называться в итоге мое заведение. С точки зрения названия ничего смертельного для бренда нет, но это событие можно использовать, как большой информационный повод. После спора компания может создавать новый бренд, который станет успешным.

Александр Храмихин директор «Соло» Нужен переходный период, чтобы узнаваемость бренда оказалась на таком же уровне, как до конфликта. И необходимо получить компенсацию за время, в течение которого бренд не станет так же узнаваем, как и предыдущий. Мы можем попросить у американцев отступные и переименоваться. Теоретически я бы согласился переименоваться и попросил компенсацию за год, чтобы не сильно потерять в клиентах. За год я бы продвинул новый бренд, сделал его узнаваемым.

Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа» Почему бы не договариваться с американской компанией, чтобы объединиться. У них есть передовые технологии. Я бы с удовольствием рассмотрел вариант стать совладельцами российской компании. С их наработками мы сделаем мощный бренд. Договориться можно обо всем, и я бы постарался это сделать.

Ефим Климов генеральный директор «Эттон» Мне кажется, что суд принял правильное решение — переименовать One Bucks Coffee. Сеть еще легко отделалась, в Америке их бы обложили огромными штрафами, вплоть до того, что компания вряд ли смогла бы продолжить работу. Там ни у кого не возникает желания скопировать чужое название и выйти с ним на рынок. Если бы моя компания оказалась в такой ситуации, не было бы даже мыслей, соглашаться на переименование или нет — это же решение суда, и его необходимо выполнять. Я считаю, что ненормально заимствовать чье-то название, айдентику или торговую марку, нельзя злоупотреблять такими вещами. Надо сразу придумывать свое отличное название, начинать с этого. Понятно, это сложно: мы, когда искали название для своей компании, тоже перебрали кучу вариантов.

Булат Кадиров директор ООО «Премиум Сервис» Я думаю, в таких случаях должен принимать решение суд. Думаю, копировать картинки, логотипы, цвета неправильно. Я бы был не против, если кто-то носил подобное с моей компанией имя, при условии, что оно чем-то отличается. В любом случае, товарную марку надо зарегистрировать, включая логотип, цвет, общий вид, чтобы в будущем не было проблем. Не у всех до этого руки доходят. У нас есть свой бренд, я его должен был давно завести как торговую марку, но никак не доходили руки. В итоге за 14 лет работы у нас появилось два клона: в Челнах и Зеленодольске, у них такой же логотип, название печать. Но мы даже не паримся. У юрлица есть ИНН, и если возникнут проблемы, то можно по нему посмотреть, что у нас отличаются адреса, директоры и прочее.

Михаил Клопоух совладелец группы OFS, казанский ресторатор В этом случае у брендов совпало звучание, и получилось, российская сеть нарушила закон о защите товарных знаков интеллектуальной собственности. При попадании в такую ситуацию можно только исполнить решение суда без каких-либо условий. Видимо, у них не был запатентован бренд. Решение только одно — изначально зарегистрировать свой бренд, и в ходе регистрации проверяется созвучие с другими компаниями и так далее, поэтому и в суде можно будет отстоять свое право.

Петр Сафиуллин основатель бренда «Яратам» Мы проверили и запатентовали название сразу, зарегистрировали торговую марку — для этого нужно подать заявление. Вам сделают мировой полис, после чего его одобряют или наоборот. Я отрицательно отношусь к моментам, когда мелкие бренды мимикрируют под крупные. Мне кажется, так нечестно, и это манипулятивная история. Мы сами постоянно сталкиваемся с такими ситуациями, хоть и не считаемся крупной сетью. Наше название часто используют те, кому оно понравилось — называют так жилой комплекс, например. Это не очень хорошо, ведь в бизнесе и маркетинге надо всегда придумывать что-то свое.