Опрос предпринимателей: как договориться с иностранной фирмой, если у вашего бизнеса похожее название?
Популярная торговая марка может быть самым дорогим активом компании. Поэтому владельцы мировых брендов с трепетом относятся к созвучным названиям других организаций. Как договориться с иностранной фирмой, если ваш бизнес носит похожее наименование? Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали, какие бонусы можно получить в такой ситуации. Подробнее — в субботнем задачнике.
После двухлетнего судебного спора американская Starbucks заставила российскую сеть кофеен One Bucks Coffee отказаться от своего бренда. Все заведения владельца проекта получили новые названия — One Price и One Special. По условиям мирового соглашения, российская компания перестанет использовать названия, содержащие слова buck или bucks. На каких условиях бы вы согласились переименовать название компании в такой ситуации? Каким должен быть ребрендинг, чтобы у компании возросла успешность и узнаваемость на рынке?
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Денис Супрунов основатель агентства «ДругМедиа»
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Не надо быть наглой рыбой-прилипалой. Если у тебя есть бизнес-модель и она уникальная, то надо выбирать название, непохожее на другие. Если в продукте нет уникальности, то наименование, похожее на популярный бренд, не спасет. Ты обязан переименовать компанию, если пришла на рынок организация с похожим брендом. Особенно если это мировая сеть. Назвать компанию созвучным названием — нагло и дерзко. К тому же незаконно, нелогично и некорректно даже по отношению к своим клиентам. Надо развивать бизнес под своим уникальным брендом.
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Роман Попроцкий основатель ресторана Van Gogh
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Я бы постарался назвать уникально свою компанию, если бы этого не получилось, то возникшему конфликту предал бы максимальную огласку. Эта ситуация похожа на историю с заведением «Русалочка» Дмитрия Левицкого. Из-за названия он судился с «Диснеем». И Левицкий выиграл спор. На его примере я бы тоже раздул эту ситуацию, чтобы люди следили за спором и были в курсе того, как будет называться в итоге мое заведение.
С точки зрения названия ничего смертельного для бренда нет, но это событие можно использовать, как большой информационный повод. После спора компания может создавать новый бренд, который станет успешным.
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Александр Храмихин директор «Соло»
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Нужен переходный период, чтобы узнаваемость бренда оказалась на таком же уровне, как до конфликта. И необходимо получить компенсацию за время, в течение которого бренд не станет так же узнаваем, как и предыдущий. Мы можем попросить у американцев отступные и переименоваться. Теоретически я бы согласился переименоваться и попросил компенсацию за год, чтобы не сильно потерять в клиентах. За год я бы продвинул новый бренд, сделал его узнаваемым.
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Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»
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Почему бы не договариваться с американской компанией, чтобы объединиться. У них есть передовые технологии. Я бы с удовольствием рассмотрел вариант стать совладельцами российской компании. С их наработками мы сделаем мощный бренд. Договориться можно обо всем, и я бы постарался это сделать.
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Мне кажется, что суд принял правильное решение — переименовать One Bucks Coffee. Сеть еще легко отделалась, в Америке их бы обложили огромными штрафами, вплоть до того, что компания вряд ли смогла бы продолжить работу. Там ни у кого не возникает желания скопировать чужое название и выйти с ним на рынок. Если бы моя компания оказалась в такой ситуации, не было бы даже мыслей, соглашаться на переименование или нет — это же решение суда, и его необходимо выполнять. Я считаю, что ненормально заимствовать чье-то название, айдентику или торговую марку, нельзя злоупотреблять такими вещами. Надо сразу придумывать свое отличное название, начинать с этого. Понятно, это сложно: мы, когда искали название для своей компании, тоже перебрали кучу вариантов.
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Булат Кадиров директор ООО «Премиум Сервис»
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Я думаю, в таких случаях должен принимать решение суд. Думаю, копировать картинки, логотипы, цвета неправильно. Я бы был не против, если кто-то носил подобное с моей компанией имя, при условии, что оно чем-то отличается. В любом случае, товарную марку надо зарегистрировать, включая логотип, цвет, общий вид, чтобы в будущем не было проблем. Не у всех до этого руки доходят. У нас есть свой бренд, я его должен был давно завести как торговую марку, но никак не доходили руки. В итоге за 14 лет работы у нас появилось два клона: в Челнах и Зеленодольске, у них такой же логотип, название печать. Но мы даже не паримся. У юрлица есть ИНН, и если возникнут проблемы, то можно по нему посмотреть, что у нас отличаются адреса, директоры и прочее.
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Михаил Клопоух совладелец группы OFS, казанский ресторатор
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В этом случае у брендов совпало звучание, и получилось, российская сеть нарушила закон о защите товарных знаков интеллектуальной собственности. При попадании в такую ситуацию можно только исполнить решение суда без каких-либо условий. Видимо, у них не был запатентован бренд. Решение только одно — изначально зарегистрировать свой бренд, и в ходе регистрации проверяется созвучие с другими компаниями и так далее, поэтому и в суде можно будет отстоять свое право.
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Петр Сафиуллин основатель бренда «Яратам»
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Мы проверили и запатентовали название сразу, зарегистрировали торговую марку — для этого нужно подать заявление. Вам сделают мировой полис, после чего его одобряют или наоборот. Я отрицательно отношусь к моментам, когда мелкие бренды мимикрируют под крупные. Мне кажется, так нечестно, и это манипулятивная история. Мы сами постоянно сталкиваемся с такими ситуациями, хоть и не считаемся крупной сетью. Наше название часто используют те, кому оно понравилось — называют так жилой комплекс, например. Это не очень хорошо, ведь в бизнесе и маркетинге надо всегда придумывать что-то свое.
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