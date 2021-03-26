Как Уфа и Екатеринбург бьются за усадьбу Зия Камали

Градозащитники и девелоперы выясняют, есть ли у дома исламского реформатора ценность

Битва за усадьбу Зия Камали в Уфе продолжается: на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия Р опубликована экспертиза, согласно которой дом не имеет мемориальной ценности. А значит, его можно снести — и застроить пятачок 28-этажками. Градозащитник Эльза Маулимшина уже подала возражения — она ждет другую экспертизу, которую считает «независимой».

Битва экспертиз

В начале февраля член Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан, руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина сообщила, что на месте усадьбы знаменитого богослова и писателя Зия Камали в Уфе, на улице Мажита Гафури, 89, могут построить 28-этажные жилые высотки.

Зыяитдин (Парвазетдин) Ямалетдинович Камалетдинов — мусульманский просветитель, общественный деятель, богослов, реформатор ислама и писатель. В его медресе «Галия» учились Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Хасан Туфан. Сам Камали был ректором медресе и имам-хатыбом в Третьей соборной мечети Уфы. В его доме жили Сайфи Кудаш, Мажит Гафури, Галимджан Ибрагимов.

Тогда Маулимшина указала, что в квартале, где стоит усадьба, компания ООО «ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», собирается построить несколько 28-этажных домов. Между тем, еще в марте 2020 года усадьбе присвоили статус объекта культурного наследия как памятника истории конца XIX — начала XX века.

Камали был ректором медресе и имам-хатыбом в Третьей соборной мечети Уфы. Фото: bashkortostan02.livejournal.com

В администрации Уфы заявили: Управление по госохране объектов культурного наследия Башкортостана внесло усадьбу в перечень выявленных объектов культурного наследия, а застройщик должен внести изменения в проект планировки и проект межевания территории с учетом границ усадьбы.

Между тем Маулимшина решила сама организовать государственную историко-культурную экспертизу, которая либо повторно подтвердит историческую ценность здания с дальнейшим включением его в Единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ с установлением охранной зоны памятника, либо признает малоценным с лишением здания охранного статуса. Она заключила договор на проведение экспертизы с Московской экспертной компанией, проводящей независимые экспертизы для Министерства культуры РФ, Министерства строительства РФ, и собрала через сеть сумму в 120 771,97 рублей.



Как Союз писателей РБ не защитил Мажита Гафури

Пока ее экспертиза завершается, появилась другая. Заказчик — Людмила Долгова, руководитель компании «Юпитер» (вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества)

Ее выполняла старший научный сотрудник научно-исследовательского сектора Уральской государственной архитектурно-художественой академии Людмила Токменникова. Как видно по приложению, она пользовалась материалами, предоставленными директором омского научно-производственного центра «Сибирская Скифия» Михаилом Сафаровым. Ранее он признал не несущими ценности два других дома в Уфе — усадьбу Гурылева и Дом Шепелева (второй снесен после лишения охранного статуса, на месте первого может появиться парковка).

Во дворе усадьбы Зия Камали в Уфа запечатлен в кругу своей семьи Мажит Гафури. Фото из архива Анвара Гафури / facebook.com

Эльза Маулимшина подала в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии возражения на экспертизу. В частности, она указывает на следующее.

Токменникова считает, что Зия Камали не жил в этой усадьбе, что это его доходный дом, а это противоречит, считает Маулимшина, данным Всесоюзной городской переписи 1923 и 1926 годов и дореволюционными справочными книги по Уфе.

Токменникова указывает, что проживание с 1917 по 1923 года писателя Мажита Гафури не образует мемориальную ценность дома. Мулимшина напоминает, что Гафури написал здесь поэмы «Кеше ашаучылар» («Людоеды») и «Рабочий», рассказы «Дикий гусь», «Наемник», «Золотоволосая» («Алтынчач»), «Солдатская вдова», не считая стихов. Гонорар от сборника «В когтях у голода» он перечислил в фонд голодающих. В это время ему присвоили звание Первого народного поэта республики, он получил в подарок золотые часы и усадьбу на улице Гоголя, 28.

Также Маулимшина указывает, что в экспертизе нет указаний на поиск исторических документов, в частности, переписки с Национальным архивом РБ, зато с екатеринбургским экспертом об отсутствии ценности согласился председатель Союза писателей Республики Башкортостан Заки Алибаев.

Письмо от председателя Союза писателей РБ

Заказчик экспертизы Людмила Долгова вступила в спор с Маулимшиной на ее странице «Вконтакте»: «Оценивается не только и не столько историческая ценность объекта, а его состояние на сегодняшний день и целесообразность «реставрации» это же очевидно, что он весь прогнил и развалился, что там хотите новые наличники, новый сруб, новые двери, новые полы, новую крышу? А мы ждём свои новые квартиры и прекрасные деятели культуры прошлого века сами бы сейчас помогли нам снести эту развалину».

— Наша экспертиза еще делается, — ответила «Реальному времени» Маулимшина, — инженеры с участком работают, делают проекты зон охраны памятника. Сегодня я уточняла в Москве, там надеются, что на следующей неделе экспертиза будет готова. Ее делают основательно, с описанием даже выходов печных труб и тому подобного в доме. Исторические документы уже давно все собраны, кроме исторического описания должны быть описания всех предметов охраны у здания, а также — почему именно эти элементы необходимо сохранить. То есть доказательная часть должна быть с документами, а не эмоциями. С одной стороны это — контр-экспертиза, с другой — она реально независимая. В отрицательной экспертизе много чего не исследовалось, исследователи элементарно даже внутрь дома не заходили и не оценивали, что сохранилось, а что нет. А мы заходили, договаривались с жителями.

Любопытно, что на фоне этих страстей позавчера в Курултае Башкортостана прошло заседание экспертного совета с участием застройщиков на тему сохранения объектов культурного наследия в Уфе. В частности, руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов предложил, говоря о памятниках, находящихся в плохом состоянии: «Давайте мы вам все памятники передадим», обратившись к заместителю министра земельных и имущественных отношений Рустаму Гизатуллину, пояснив, у Башкультнаследия есть уже реальные инвесторы на эти здания: «Но желания у них остается все меньше и меньше»,.