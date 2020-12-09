На каком основании строить дом, или Какие бывают фундаменты

Виды фундаментов под индивидуальный дом в зависимости от материала, устройства, глубины и других признаков

Прочность и долговечность дома базируется на том, насколько верно выбран и правильно обустроен фундамент. Выбирать его тип нужно с учетом минимум десятков разных факторов, и один из важнейших — тип грунта, на котором будет стоять ваш дом. Устройству фундаментов мы посвятим еще не одну статью в проекте “Дом в фокусе”, а начать хотим с перечисления их разновидностей.

По типу конструкции

По типу конструкции фундаменты, которые могут быть использованы под домом в наших широтах, делятся на 5 генеральных видов.

Ленточный фундамент — один из самых распространенных для индивидуального домостроительства. Он может применяться практически на любом типе грунта. На нем можно ставить не только легкие деревянные или каркасные дома, но и тяжелые — из например, из кирпича. Суть такого фундамента — в том, что он прокладывается под всеми наружными стенами и капитальными перегородками дома. Таким образом, вся конструкция получает максимальную жесткость. Ленточные фундаменты удобны тем, что подходят под обустройство подвалов — в таком случае стенами подвала как раз и будут ленты фундамента (правда, это зависит от того, насколько высоко подходят грунтовые воды).

Есть несколько разных типов ленточного фундамента по материалу, способу заливки (или закладки), глубине залегания (более подробно мы поговорим о них в следующих статьях проекта). В каждом индивидуальном случае выбирается свой вариант.

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т.д.). А вот если дом будет располагаться на “плывущем” грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — возможно, придется выбрать фундамент другого типа.

Фото proprofnastil.ru Свайный фундамент — еще один популярный в наших краях вариант, обладающий, впрочем, одним жирным минусом: подвала или цокольного этажа не получится. И еще один недостаток — его невозможно обустроить без применения спецтехники. Такая конструкция представляет собой сваи, заглубленные в грунт до необходимого уровня, и объединенные ростверком. Их устанавливают по углам и в местах сильной нагрузки (например, там, где пересекаются несущие стены).

Свайные фундаменты показаны на тех почвах, которые имеют неприятную способность “плыть или ехать” (те самые глина, лёсс, плывуны, рыхлый песок и другие коварные грунты). Такой фундамент может быть забивным (когда опоры громко забивают в грунт сваебойкой на радость соседям), набивным (когда сначала под сваи бурят скважины, а потом просто заливают туда бетонный раствор) и винтовым (это и вовсе задача для читеров: винтовые сваи с лопастями на конце рабочей части банально вкручиваются в землю, как штопор). Сами сваи могут быть из армированного бетона или, например, из дерева.

Свайный фундамент считается прочным, стабильным и долговечным, а еще его можно использовать в прибрежных зонах, где грунтовые воды подходят довольно высоко. Столбчатый фундамент — третий по популярности вариант после ленточного и свайного. Его смело можно называть самым дешевым, и он прекрасно ведет себя в промерзающих грунтах. Но не думайте, что перед вами фундамент мечты: его можно использовать только под самые легкие дома (например, под небольшие каркасники), под него желателен ростверк (за исключением тех домов, в конструкции которых уже предусмотрен нижний несущий брус), они плохо переносят боковые нагрузки, а на подвал или цоколь тоже потребуются затраты. Кроме того, грунт под него должен быть с нормальной несущей способностью — ни на песке, ни на лёссе такой фундамент обустроить не получится. Вернее, получится, но не стоит. И еще не рекомендуется возводить столбчатый фундамент на участке с большим перепадом высот — неравномерное давление грунта может опрокинуть некоторые опоры после установки. Материалом для столбчатого фундамента может быть дерево, бетон, кирпич, камень, армированный бетон или сборные блоки. На таком основании строят не только легкие каркасные дома, но и очень часто — бани, надворные постройки, летние домики.

Фото 1beton.info Плитный фундамент представляет собой армированную бетонную плиту, которая заливается под всю площадь дома. Это не самый распространенный тип фундамента в наших краях: он очень дорогой. К примеру, калькулятор на сайте одной из строительных компаний Казани показывает, что плитный фундамент площадью 80 квадратных метров под жилое сооружение обойдется в 700 тысяч рублей. Такое решение выбирается, если дом хочется очень тяжелый (к примеру, кирпичный или каменный), а грунт — непрочный, с низкой несущей способностью. Плита создаст идеально ровное основание для возведения дома, нивелируя подвижки почвы. И даже если грунт будет вспучиваться (двигаться не только в стороны, но и вверх), плитный фундамент просто поднимется сам целиком вместе с почвой. Подвал под ним устроить не получится, зато плита может стать основанием для пола на цокольном этаже. Состоит плитный фундамент из нескольких слоев: помимо, собственно, самой армированной плиты, под ней укладывается гидроизоляционный слой, еще ниже — слой бетонной подготовки и геотекстиль, а в самом низу обустраивается уплотненное песчаное основание. Фундамент ТИСЭ (расшифровывается как “технология индивидуального строительства и экологии”) — технология, разработанная в середине 90-х годов XX века. Она представляет собой своеобразный гибрид, объединяющий свайную и ленточную технологии. Такое основание сформировано из буронабивных свай, расширенных в нижней части, и поднятого железобетонного ростверка. Для того, чтобы такое сотворить, нужно вооружиться специальным ручным буром, оборудованным режуще-расширительным стаканом, который и создает расширение в виде купола на дне скважины. ТИСЭ-фундамент набирает популярность, поскольку он довольно универсален. На нем можно поставить нетяжелые дома: двухэтажные из бруса, пенобетона и каркасники, одноэтажные кирпичные. Хорошо такие фундаменты подходят под кирпичные и бетонные заборы, отлично на них стоят бани, гаражи, мастерские. В плане грунтов особых “капризов” нет — фундамент ТИСЭ хорошо себя поведет и на глине, и на супеси, и на лёссе, и на песке. Кроме того, что тяжелые дома на таком фундаменте не поставишь, еще одним серьезным его недостатком становится невозможность организации цокольного этажа или подвала, а поднятый ростверк оставляет широкие возможности для сквозняка между подполом и землей, так что полы нужно будет утеплять довольно капитально.

Различные типы фундамента изготавливаются из различных материалов. Фото onduline.ru

По материалу

Различные типы фундамента изготавливаются из различных материалов. В зависимости от типа грунта, веса дома, бюджета и еще множества факторов, в наших широтах используются следующие материалы для обустройства основания под дом.

Железобетон и бетон. Это самый популярный вариант, который используется более чем в половине случаев. Кирпич — например, столбчатые или ленточные фундаменты порой изготавливаются з кирпича. Правда, это довольно экзотический вариант и используется довольно редко. Дерево. Под легкие садовые домики, под бани и летние кухни могут быть установлены деревянные сваи в фундаменте (чаще всего сосновые). Но это тоже скорее отдельные случаи, нежели генеральная тенденция индивидуального домостроения. Бут — самый сложный и дорогой для обустройства материал для фундамента. Зато он один из самых прочных — фундамент из натурального камня, как обещают обычно строители, простоит века. Обычно бутовые фундаменты обустраивают в тех районах, где этот камень добывают (в Татарстане такие места есть). Иногда крупные куски бута добавляют в бетон при заливке, и тогда такой фундамент называется бутобетонным.

По глубине заложения

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. В наших широтах, где морозы стоят добрых пять месяцев в году, часто выбирают заглубленные фундаменты, подошва которых находится ниже уровня промерзания грунта. Для каждого района и типа почвы глубина промерзания будет своей, поэтому единых цифр для всех нет и быть не может.

Мелкозаглубленные фундаменты (с подошвой на уровне примерно 0,2 — 0,7 м вглубь грунта) применяются на песке или на твердом грунте — там, где почва не изменяет физических показателей при замораживании (не подвержена пучению).

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. Фото oaservis.ru

И, наконец, незаглубленный фундамент вообще почти не предполагает наличия подземной части (таким может быть, к примеру, плитный фундамент). Подошву фундамента укладывают прямо на грунт (правда, предварительно удаляется верхний слой почвы и заменяется на песчано-гравийную подушку).

Расчетная глубина промерзания грунта в Татарстане в среднем составляет 1,7 метра. Но для каждой конкретной точки на карте республики эта величина будет своей. Разные типы грунта и разные локации будут давать свои результаты. Поэтому, перед тем, как планировать тип фундамента и рассчитывать глубину его залегания, нужно проводить инженерно-геологические изыскания на участке (об этом тоже поговорим в следующих статьях).

По типу сборки

И, наконец, по типу сборки фундаменты могут быть:

сборными (из блоков, плит или балок, соединенных цементным раствором);

монолитными (сначала изготавливается опалубка, потом в нее заливается бетон) — и это самый прочный вариант;

Комбинированными (сборно-монолитными, монолитно-сборными, как угодно).

Как видим, выбор широк. Каждый вариант имеет свои плюсы, минусы и особенности. Поэтому каждый отдельный случай требует внимательного рассмотрения. Повторимся, этой статьей тему фундаментов мы не закрываем, а, наоборот, открываем.