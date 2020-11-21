Опрос предпринимателей: далеко ли до «абсолютной депрессии»?

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал наиболее пострадавшие от коронавируса социальные группы, среди которых выделил предпринимателей. По его словам, бизнесмены сейчас находятся в смятении и «огрызаются» на любые ограничения. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», согласились с ростом пессимизма в своей среде, однако большинство из них настроены действовать: ищут выход из кризиса, меняют подходы к работе и устраивают «мозговые штурмы» с коллегами из других городов России. Подробнее — в субботнем задачнике.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что предприниматели сейчас находятся в «абсолютной депрессии». «Меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые были провозглашены государством, не восприняты как достаточные и эффективные, так как большинство о них слышало, но воспользоваться по разным причинам не смогло […] Эти люди не понимают, как планировать дальнейшую деятельность. Ситуация с бизнесом в целом сейчас выглядит так: «Бизнес, который может вопить, — вопит, а который не может — скулит». Бизнес, по словам Федорова, на любые ограничения «очень жестко огрызается, обещает свернуть свою активность, вывести деньги, уехать на дачу и уволить всех сотрудников».

Так ли это? Как сейчас чувствует себя ваш бизнес? Замечаете ли вы за собой признаки депрессивного состояния? Какое настроение у ваших сотрудников? Если заметны пессимистичные настроения, как вы на них реагируете?



Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия» Наш бизнес чувствует себя хорошо. Было бы неправильно жаловаться, потому что наша сфера ощущает подъем. Кроме того, в нашем секторе появилось нововведение — льготы для IT-компаний, которыми мы с удовольствием воспользуемся. Это даст возможность перейти на новый уровень. У сотрудников тоже прекрасное настроение, не считая того, что всех беспокоит ситуация с коронавирусом. Но у партнеров, коллег из другого бизнеса, настроение другое. Меры поддержки — это хорошо. Но как доходит до дела, выясняется, что по параметрам, позволяющим воспользоваться льготами и поддержкой, проходит лишь узкий круг компаний. Но даже если вы соответствуете этим параметрам, нужно пройти целое испытание, чтобы просто собрать необходимую документацию, предоставить отчетность. Это огромный объем работы. А если учитывать, что у бизнеса и так трудности, у них есть головная боль посерьезнее, чем готовить документы. Поэтому большая часть предпринимателей концентрирует свое внимание на текущих проблемах.

Ильназ Тимербаев сооснователь компании «Ботаника» Наш бизнес стабильно растет. Конечно, пандемия и все ограничения внесли свои коррективы, поэтому мы стараемся адаптироваться к новым реалиям. В коллективе пессимистичных настроений не замечаем, никто не жалуется. Возможно, многих тревожит ситуация, которая сейчас складывается в мире.

Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг» Мы живем в обществе, где все говорят о коронавирусе. Безусловно, это настроение передается и бизнесу, и сотрудникам. Есть понимание, что мы живем в новых реалиях, и жить прошлыми уже ни в коем случае нельзя. Конечно, в этой ситуации бизнес нужно поддерживать. Все понимают, что только бизнес генерирует рабочие места. Когда была первая волна, наш бизнес не попал в список наиболее пострадавших отраслей. Мы понимаем, что выделенные средства ушли на их поддержку. И те, кто принимает такие решения, должны помнить, что нужно поддержать платежеспособное население, чтобы у населения были деньги. А для этого нужно находить рабочие места. Там, где мы вынуждены были закрыть магазины, сказать, что люди отнеслись к этому с оптимизмом, я не могу. А там, где мы открываем магазины, наоборот, ситуация стабильная.

Андрей Ермолаев генеральный директор компании Global Media Наши сотрудники находятся на аутсорсинге. Это спасло нас, как самое малое предприятие. Действительно, в воздухе витают депрессивные состояния, потому что поддержки нет или многие не знают, как ею воспользоваться, но это проблема предпринимателей. Что касается нас, то заказы есть, хотя меньше, чем раньше. Нам не приходится сейчас грустить, потому что мы открыли новый бизнес: закупили оборудование для полетов на воздушных шарах. Растет внутренний туризм. Казань посещает 3 млн туристов в год, плюс местное население полтора миллиона — думаю, нам работы должно хватить. Сейчас мы должны понять цену, за которую люди согласятся летать. Если нашему мозгу не давать новую информацию, если люди не начнут выходить из офисов и квартир, то не думаю, что будет что-то хорошее. Жизнь на этом не остановилась, надо находить силы жить дальше. Легче сесть на коня и скакать на нем, а не идти против него.

Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент» Мы уже внутри кризиса. Если предприниматель не любит и не умеет работать в глубоком системном кризисе, значит, он примет решение закрыть бизнес. Идет глобальная смена технологического уклада. Каждый человек ощущает это на себе. Мы переходим в огромный цифровой мир, и это неизбежно. Это шестой технологический уклад. Возможно, через 10 лет мы увидим, что нет денег в том виде, к которому мы привыкли. И это касается не только России. У меня много друзей в Америке, Европе, и в пандемию мы общались каждый день. Да, им дали деньги, но этого не хватает для спасения бизнеса. Вчера мы были на пятичасовой общероссийской отраслевой онлайн-сессии по придумыванию стратегии выхода из кризиса в кейтеринге. Ее организовали 35 средних компаний российских городов-миллионников. Собрались предпринимали от Калининграда до Камчатки, пригласили выступить великих стратегов, которые преподают в Сколково, и мы устроили «мозговой штурм». Решали, как быть. Первые шаги по выходу из кризиса наша компания предприняла еще в пандемию, а готовиться начали 2 года назад. Часть бизнеса перевели в «цифру». Если мы не приспособимся к технологическому укладу, то останемся без заказов. Эксперимент проведен — нас можно загнать в квартиры и заставить там сидеть. Поэтому сейчас будут появляться прорывы в экономике в самых невероятных местах.

Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей» У предпринимателей есть такие настроения. Наступили тяжелые времена и от этого никуда не деться. Мы видим подтверждение в том, что налоговые поступления в бюджет снизились.

У нас тоже не идеальная ситуация, но мы работаем. За много лет мы привыкли не надеяться на государство. Берешь и делаешь, понимаешь, что тебе никто не поможет. Мы игнорируем пессимистичные настроения. Сейчас то время, когда надо действовать. Самое страшная ошибка бизнесменов — выжидать и ждать смерти. Надо действовать оперативно, адаптироваться к новым условиям. Если драматизировать, выжидать, когда ситуация улучшится, это приведет к еще большим негативным последствиям.

Айрат Бадертдинов директор строительной компании «Талан» Однозначного ответа быть не может, потому что сфер бизнеса много, они разносторонние и в период пандемии повели себя по-разному. Даже в кризис: если одни плачут, то вторые продают платочки, чтобы вытирать слезы. Мы понимаем, что аптечная отрасль, частные клиники, где есть компьютерная томография, сейчас на высоте.

В сфере строительства сложности, конечно, были. Они связаны с тем, что люди болеют. Пытаться выстроить долгосрочные планы, как мы делали раньше, сложновато, потому что добавился еще один негативный фактор. Если раньше риски были связаны с кредитом, валютой, из-за которой могли подорожать стройматериалы, то сейчас подрядчик может не выйти на работу из-за болезни. Если раньше при любой простуде человек мог 2 дня отлежаться и выйти на работу, то сейчас мы живем в период страха. Сегодня больничный длится 3 недели. А представьте, что у вас на больничном находится 50 процентов персонала. С другой стороны, пострадали общепит, шоу-бизнес, а мы работаем во вполне развивающейся компании. Заказы в строительстве не упали, а даже увеличились, благодаря господдержке ипотеки. Застройщики меньше пострадали от отсутствия заказов или колебания рынков, больше из-за больничных, потому что строят руками.

Сергей Валеев совладелец ООО «Казанское подворье» Моя компания не попала в реестр пострадавших отраслей. У меня арендный бизнес. Арендаторы съехали, кредитные пакеты есть, банки навстречу не идут, а я не в реестре.

У меня нет депрессии, есть понимание, что государство на нас забило, а значит, помоги себе сам, впрочем, как и всегда. Так было с Крымом и с другими делами. Я максимально оптимизировал бизнес: продал то, что неликвидно, закрыл «дыры».