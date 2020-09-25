«Прямая линия» с главой Минздрава: ключевые вопросы и ответы

Министр здравоохранения России ответил на вопросы пользователей соцсетей

О том, что такое «длинный ковид», когда в регионах ожидать вакцину от коронавируса, почему к врачу-специалисту обязательно нужно идти через терапевта и о многих других нюансах здравоохранения, в течение часа рассказывал пользователям соцсетей министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Реальное время» выбрало самые важные и значимые ответы министра.

Вакцины — когда ждать, чего бояться?

Множество вопросов на онлайн с министром поступило о вакцинировании в этом сезоне — в первую очередь, от гриппа, так как по нему прививочная кампания уже идет. Мурашко рассказал, что по всей стране прививками планируется охватить до 60% населения. Но в Минздрав до сих пор поступают вопросы: «а как купить вакцину?» (которая предоставляется за госсчет, бесплатно) или «а правда ли, она опасна?»

— Вакцины абсолютно безопасны — настолько высокий уровень контроля введен, — заверил Мурашко зрителей. Контроль идет как на уровне производителя, так и в лаборатории перед выпуском в гражданский оборот, добавил он.

Во всех регионах завершился первый этап поставок вакцины против гриппа, сейчас стартует второй, добавил министр. По его словам, государство выделило дополнительные 4 млрд рублей на закупку вакцины для регионов. «Мы видим, что население сегодня очень активно идет в медицинские организации для вакцинации», — сообщил Мурашко. И попросил зрителей, чтобы те во время похода в поликлиники за вакциной обязательно надевали маски.

Мурашко рассказал, что по всей стране прививками планируется охватить до 60% населения. Фото mos.ru

Но не меньше вопросов вызывает и вакцина от коронавируса «Спутник V», массовое использование которой, по всей видимости, лишь вопрос времени. Впрочем, Мурашко заявил: человек, у которого сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесенной им инфекции, может не делать прививку в этом сезоне.

Мурашко добавил, что, согласно постановлению правительства, существует ресурс, на котором агрегируют данные обо всех заболевших. Данные обо всех, прошедших вакцинацию, будут также публиковаться. Система пока работает в тестовом режиме. «Это позволит нам создать ресурс данных обо всех пациентах, которые уже имеют иммунитет и защищены», — подчеркнул он.

Массовые поставки вакцины от коронавируса в регионы ожидаются в конце осени, сообщил Мурашко, примерно в конце октября — ноябре. Первые промышленные партии уже выпущены и сейчас проходят контроль качества.

Что такое «длинный ковид»

Сейчас внимание сферы здравоохранения в целом сосредоточено, конечно, на минимизации вреда от инфекционной заболеваемости, констатирует Мурашко. Речь идет как о COVID-19, так и о сезонных ОРВИ. Из-за последствий для здоровья, связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией, сейчас в употребление входит термин «длинный ковид» — как объясняет министр, это не только само заболевание, но и те проблемы, которые возникают после него.

Мурашко заявляет: в России число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, неуклонно снижается. Фото mos.ru

При этом бороться с негативными эффектами COVID-19 все же получается. Мурашко заявляет: в России число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, неуклонно снижается.

— Несмотря на какие-то колебания по заболеваемости в том или ином регионе, мы видим, что количество тяжелых больных, требующих реанимационной защиты, остается стабильным и снижается месяц от месяца. Как раз это говорит о том, что выработка единых правил лечения пациента — сегодня это называется «Временные методические рекомендации» — позволяет нам неплохо управлять этой ситуацией, — заявил он.

Как идет диспансеризация

На национальный проект «Здоровье» пандемия коронавируса практически не повлияла — по крайней мере, в вопросе его масштабов, заверил накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко. Наиболее заметным изменением стал вопрос диспансеризации: в период активных мер ее приостановили, сейчас медучреждения наращивают темпы. При этом, как замечает Мурашко, диспансеризация — одно из основных направлений, которое влияет на продолжительность жизни.

— Сегодня регионы включаются. Мы приостанавливали программу диспансеризации весной. Начиная с августа, мы разрешили возобновить эти программы, так как промедление может быть критически важным. В августе — сентябре прошли диспансеризацию уже 2,5 млн человек.

Как замечает Мурашко, диспансеризация — одно из основных направлений, которое влияет на продолжительность жизни. Фото Максима Платонова

Мобильные комплексы тут сыграли свою роль, особенно они были востребованы на селе.

Что касается строительства по нацпроекту, здесь большинство регионов идут «хорошими темпами», сообщает Мурашко. При этом в нацпроект интегрируется модернизация первичного звена и инфекционного. Сейчас эти вопросы находятся на рассмотрении в правительстве.

Модернизация основы первичного звена, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) начинается с 1 января 2021 года. Речь идет в первую очередь о строительстве ФАПов, ремонте существующего и поставке нового оборудования и транспорта.

Почему к врачу-специалисту нужно записываться у терапевта?

Один из популярных (и, видимо, вечных) вопросов от пользователей звучал так: «Почему сейчас ко всем врачам направляет терапевт? Это потому, что специалистов не хватает?» Мурашко дал обстоятельный ответ:

— Лечащим врачом каждого пациента является терапевт, у него наибольшее количество информации. Он осуществляет и подготовку пациентов к консультации. Обращения пациента или его жалобы могут быть связаны не с теми органами, о которых думает пациент, и принятие окончательного решения будет за терапевтом. Есть список узких специалистов, к которым запись идет напрямую, но есть и специалисты, к которым можно прийти через терапевта. Эта система работает во всем мире, — объяснил министр.

Важно не только запустить пункт — важно найти, кто будет там работать. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Откуда взять врачей

О ФАПах поступают вопросы и из регионов — например, пользователи спрашивали о том, когда в их регионе (вопрос пришел из Волгоградской области) восстановят ФАПы и что делается для того, чтобы в них приходили врачи.

Мурашко ответил, что в Волгоградской области запущен в 2019 году 31 ФАП, еще три открют в этом году. Однако важно не только запустить пункт — важно найти, кто будет там работать.

— Что касается наличия самого медработника — это самый дорогой ресурс, который есть в здравоохранении. Это связано и с длительностью образования, которое идет 6 лет и больше, с дополнительной подготовкой, — отметил министр.

Для этого существует ряд программ — как федеральных так и региональных. Среди первых — программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые дают врачам на селе крупные подъемные. По региональным программам предоставляют жилье врачам в некоторых регионах: в Амурской области финансируется строительство ФАПа с жилым помещением, в Сахалинской — строится жилье с правом передачи в собственность врачу после определенного срока работы.

Сегодня Мурашко рассказал еще ободном «бонусе» — на этот раз для студентов-медиков, которые участвовали в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Выяснилось, что они получат преференции при поступлении в ординатуру. «И это очень востребованные преференции», — добавил Мурашко.

В целом ситуации с закрытиями некоторых лабораторий в регионах укладываются в общий тренд на укрупнение лабораторных учреждений. Фото Максима Платонова

Жительница Белгорода пожаловалась на закрытие «народной» лаборатории

Ольга Буянова из Белгорода рассказала министру, что в ее городе в клинико-диагностическом центре закрывают лабораторию, в которой детям делают анализы — как она описала, «единственная лаборатория, которой родители доверяют».

Министр оказался в курсе проблемы, соответствующее обращение поступало в Минздрав. «Лаборатория закрываться не будет, будет работать в прежнем режиме», — заверил он. Однако добавил, что в целом ситуации с закрытиями некоторых лабораторий в регионах укладываются в общий тренд на укрупнение лабораторных учреждений.

— Сегодня все больше появляется автоматизированных лабораторий, которые позволяют проводить большое количество анализов с высокой точностью, и больше регионов идут по пути укрупнения. Сбор материала идет в поликлинике или стационаре, а потом он отправляется на «мини-заводы», где множество анализов проводятся одновременно в короткий промежуток времени, — рассказал министр.

Обязательных условий по централизации нет, добавил Мурашко. Кроме того, все же не все виды исследований можно централизовать.