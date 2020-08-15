Светлана Ромашина: «Хотела закончить карьеру после Олимпиады. Придется потерпеть еще один год»

Сборная Татарстана не дождется олимпийскую чемпионку, но у республики уже есть две перспективные воспитанницы

Фото: Султан Исхаков (tatar-inform.ru)

Российское синхронное плавание застолбило за собой Казань как город, который проводит наиболее заметные на данный период времени мероприятия. В оздоровительном лагере «Искра» в окрестностях столицы Татарстана стартовала смена «Школы Татьяны Покровской», а в эти выходные в бассейне «Акчарлак» состоятся республиканские соревнования «Огни Казани — Казан Утлары», получившие статус международных. Об этом, а также о планах синхронного плавания на будущее — в репортаже «Реального времени».

Первые соревнования по водным видам спорта в мире после пандемии



— В субботу стартуют новые соревнования «Огни Казани». На первый взгляд, это соревнования для молодежи (возраст девушек, а с недавнего времени еще и юношей — 13—15 лет, а также девочек и мальчиков до 12 лет, — прим. авт.). Однако это самые первые соревнования по водным видам спорта в мире после пандемии. Да, проводились турниры на открытом воздухе, но в бассейнах в мире еще не соревновался никто, — рассказала накануне на пресс-конференции вице-президент федерации синхронного плавания России, депутат Госдумы Ольга Павлова.

Она добавила, что среди 70 спортсменов из Татарстана и Удмуртии будут и гостьи из Донецкой народной республики, что, собственно, и придает соревнованиям статус международных. Что касается лагеря Татьяны Покровской, то на будущий год планируется открытие международной смены, а на субботу были запланированы прилет и участие в деятельности лагеря старшего тренера по резерву сборной России Мендыгалиевой, представительницы известной спортивной семьи ватерполистов-синхронисток (Мендыгалиевы Нурлан и Наталья, Ольга Брусникина и Сергей Евстигнеев, — прим. авт.).

«Огни Казани» — это самые первые соревнования по водным видам спорта в мире после пандемии. Да, проводились турниры на открытом воздухе, но в бассейнах в мире еще не соревновался никто», — рассказала Ольга Павлова

Вслед за этим при благоприятном стечении обстоятельств в сентябре в Казани может пройти и чемпионат России, хотя изначально он запланирован на ноябрь. Эту информацию озвучила член президиума федерации синхронного плавания России Татьяна Галкова: «Если что, у нас еще есть октябрь и часть ноября, как и планировалось. Мы надеемся, что все-таки пандемия пойдет на спад и чемпионат состоится. Все команды уже начали подготовку», — сообщила Галкова и развила тему, начатую корреспондентом «Реального времени».



Дело в том, что уже прошли турниры по шахматам, а сейчас в самом разгаре первая шахматная олимпиада, где соперникам нет необходимости сидеть друг против друга в одном конкретном месте. Также и синхронное плавание входит в линейку субъективных, оценочных стартов, где соревнующиеся борются не друг с другом, а исключительно сами с собой. Синхронистки — со сложной программой в воде, прыгуны в воду — с земным притяжением, спортивные гимнасты — со снарядами, фигуристы — с прыжками, поддержками, вращениями. Почему бы во времена, когда границы закрыты на замок коронавирусной опасностью, не проводить соревнования онлайн? Судья международной категории Татьяна Галкова высказала свое мнение.



Первые соревнования онлайн по синхронному плаванию уже проводились

— В синхронном плавании уже прошли международные соревнования онлайн по ОФП, — отметила Галкова. — Моя подруга, также судья международной категории, принимала участие в работе этих соревнований. Говорила, что очень волновалась, поскольку это был дебют в таком формате. Отметила, что там выделяли шестерки сильнейших, и ее мнение совпало с судейским большинством. Так что опыт уже есть. И мы задумывались о таком формате, поскольку в Москве пока запрещено проведение соревнований, намеченных даже на октябрь. В отличие от Татарстана, который сумел решить данную задачу. Если проводить соревнования онлайн, то надо продумать множество технических вопросов, наладить непрерывную интернет-картинку, чтобы Zoom был хороший, чтобы судьи могли синхронизировать выставление оценок. Но начинать нужно не с чемпионата России. Чемпионат России — это накал страстей, когда спортсмены выходят друг за другом, когда в дело вступают нервы или умение сдержать свои эмоции. В любом другом случае это не соревнование, а обычное тестирование, как тренировка, в которой нет соревновательного духа, куража. Пока у нас есть такая замечательная республика, как Татарстан, которая может соблюсти все необходимые требования Роскомнадзора и Министерства спорта, мы готовы приезжать сюда и соревноваться.

Татьяна Галкова: «Пока у нас есть такая замечательная республика, как Татарстан, которая может соблюсти все необходимые требования Роскомнадзора и Министерства спорта, мы готовы приезжать сюда и соревноваться»

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина поделилась новостью, что буквально несколько дней назад завершила этот сезон, и объявила о своем желании остаться в спорте еще на год, чтобы стартовать, как и планировалось, на последней для нее Олимпиаде в Токио.

— За последний месяц это было самой больной для меня темой, — призналась Ромашина. — Я хотела закончить карьеру после Олимпиады, но она не случилась. Поэтому надо подождать еще год. Наш тренер Татьяна Николаевна давала мне время на переосмысление этого, того, хватит ли у меня сил, но я ни в коем случае не должна никого подводить — ни мою партнершу по дуэту, ни команду, ни тренеров.



«Турнир Светланы Ромашиной вошел в международный календарь»

Увы, аспирантка Поволжской академии спорта, которая хочет связать свою послеспортивную жизнь с Казанью, чтобы работать здесь тренером, не готова выступать на Олимпиаде в составе сборной Татарстана: «Я очень люблю Татарстан. Не буду оглашать предложения — какие были, каких не было, но в Татарстане нет параллельного зачета. Если бы он существовал, то можно было бы выступать за Татарстан. А так я преданный спортсмен, многие годы выступала за Москву и не могу предать этот регион, перейдя в Татарстан».

Стоит отметить, что на декабрь запланированы старты синхронисток на призы Светланы Ромашиной, более того, европейская федерация ЛЕН включила их в международный соревновательный календарь.

Как сообщили на пресс-конференции, на декабрь запланированы старты синхронисток на призы Светланы Ромашиной, более того, европейская федерация ЛЕН включила их в международный соревновательный календарь

Помимо сказанного, 16 августа пройдет конкурсный отбор в «Школу Татьяны Покровской» на базе плавательного бассейна «Олимпиец» Казанского училища олимпийского резерва. Сама школа была открыта год назад, и этот проект поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. В этом году заявки на отбор подали 20 человек из городов Поволжья и Урала. Конкурсные испытания пройдут в бассейне и в спортивном зале. Отбор спортсменов проведет Наталья Мендыгалиева.

— В тренировочном лагере работают привлеченные специалисты: лучшие хореографы, лучшие акробаты и лучшие гимнасты — все это дает нам надежду, что спортсмены Татарстана в будущем займут передовые позиции не только в России, но и в мире. Мы уверенно движемся вперед, — отметила Павлова.

По ее словам, республика уже вырастила двух очень перспективных спортсменок. Это 18-летняя Анна Гордеева, которая входит в состав сборной страны, и 16-летняя Агния Тулупова, перспективы которой могут раскрыться уже на следующей Олимпиаде.

— Это уникальная спортсменка, — заявила Павлова. — Еще год-два, и она заявит о себе очень ярко. Мы готовим ее на роль верхней подкидной в групповых упражнениях. Это очень сложная роль для спортсменки, участницы групповых упражнений, но у Агнии очень большие способности.

