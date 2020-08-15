Опрос предпринимателей: как быть, если уволившийся топ-менеджер увел часть коллектива?

Три года назад я попал в такую же ситуацию. После этого пришлось разделить рабочие функции, чтобы сотрудники друг от друга не зависели. Так происходит, когда работник включен во все бизнес-процессы. Он разбирается в продажах, производстве. Сотрудник знает, сколько составляет наценка за товар и базу клиентов.

После случившегося я разделил функции. Теперь с монтажниками общается только логист, а менеджеры общаются с клиентами и занимаются продажами. Между отделами появилось разграничение, и структуру компании невозможно скопировать.