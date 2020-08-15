Опрос предпринимателей: как быть, если уволившийся топ-менеджер увел часть коллектива?
Российский бизнес нередко сталкивается с такой ситуацией, когда вместе с одним из топ-менеджеров уходит вся или половина команды. На Западе это предотвращается условиями контракта. Как предупредить подобный исход и у нас? Часть предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», такие увольнения считают наличием серьезных внутренних проблем в компании. Остальная часть бизнесменов настроена видеть в этом плюсы, поскольку руководителю удалось «вырастить» успешного сотрудника.
Топ-менеджер крупного предприятия уволился и организовал свою компанию. Вместе с ним ушел целый отдел. Как в такой ситуации следовало поступить руководству предприятия, чтобы минимизировать риски потери коллектива? Можно ли было предотвратить подобный исход для бизнеса? Сталкивались ли вы с такой ситуацией, знакомы ли вам такие примеры?
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Сергей Крюков исполнительный директор «Планета Фитнес»
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Сложно сказать, можно ли было это предотвратить. В каждой ситуации есть нюансы. Человек увольняется из-за воровства или недовольства. И не всегда его уход можно предотвратить. Если весь отдел ушел за одним человеком, то руководитель должен задать себе вопрос: что не так в компании? С чем связано увольнение: это было сделано на эмоциях или в компании есть проблемы культурного уровня? Надо понять, что изменить в себе и в деятельности организации, прежде чем бросаться в текущую ситуацию.
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Радис Хасанзянов основатель ООО «Тимерлайн-Проф»
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Три года назад я попал в такую же ситуацию. После этого пришлось разделить рабочие функции, чтобы сотрудники друг от друга не зависели. Так происходит, когда работник включен во все бизнес-процессы. Он разбирается в продажах, производстве. Сотрудник знает, сколько составляет наценка за товар и базу клиентов.
После случившегося я разделил функции. Теперь с монтажниками общается только логист, а менеджеры общаются с клиентами и занимаются продажами. Между отделами появилось разграничение, и структуру компании невозможно скопировать.
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Валерий Ларин директор казанского филиала Proplex
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В такой ситуации сотрудников уже не вернуть. Если они ушли за непосредственным руководителем, значит собственник предприятия на определенном этапе все спустил на «тормозах» и отстранился от рабочего процесса. Руководитель переложил ответственность на того сотрудника, которому впоследствии работники стали доверять больше, чем собственнику бизнеса. В данной ситуации надо взять паузу, набрать новый персонал. Иногда обновлять коллектив полезно. И такие случаи, к сожалению, а может быть, и к счастью, случаются часто.
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Со мной такое случалось неоднократно. Люди вырастают, обрастают связями. Следующий шаг — начать работать на себя. Избежать этого поможет удовлетворение требований, «желалок» топ-менеджеров. Можно предлагать более значимый проект, который зажжет глаза. Надо поставить сотрудника в зависимость от себя.
До поры до времени я соглашалась на условия работников. Когда была готова отпустить, отказывала, и они уходили. Это не из ряда вон выходящее событие, а практика каждого предпринимателя. Бизнесмен должен быть готов к тому, что в любой момент люди уйдут.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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От подобной ситуации не застрахована ни одна компания и ни один руководитель. Я сама была на этом месте, поэтому могу пожелать только удачи человеку, который открыл свое дело. Значит, он всему научился, а руководитель — молодец, вырастил кадр, который способен открыть свое дело.
Что касается ухода сотрудников, возможно, стоит близко общаться с командой, делать чаще планерки и вовремя выявлять их недовольство. Тогда минимизировать уход всей команды или большей ее части удастся.
Когда ты руководитель компании, нужно поддерживать хороший климат в коллективе и закрывать вовремя потребности, а также быть готовым к тому, что люди приходят и уходят. Например, от меня ушла сотрудница и открыла свое дело. Я это воспринимаю как большой плюс, потому что я вырастила успешного специалиста.
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Антон Рахматуллин директор ООО «ПСФ Древ Интерьер»
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Знакомая история. За 20 лет от меня уходило много менеджеров, которые потом открывали свою фирму, становились беспощадными мелкими конкурентами. Они знали наши слабости, владели базой данных. Если люди уже ушли, то можно обзвонить постоянных клиентов и рассказать о неблаговидном поступке менеджера, предупредить о его неблагонадежности. По сути он предатель и может подвести клиентов. У него ничего нет, кроме пустых амбиций.
Второе, в трудовом договоре есть строчка о нераспространении конфиденциальной информации, и если сотрудник выложит фото и расскажет о технологиях на сайте, то к нему можно отправить юриста. Таким образом менеджер раскрывает информацию.
Также можно позвонить сотрудникам, которые ушли вместе с руководителем отдела, и предложить более высокую зарплату. Рассказать им негатив про этого деятеля: «Если он предал нас, то и вас может предать».
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ
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Подобный исход работы предотвратить можно было. Если люди уходят, прежде всего это говорит о том, что они уходят за лидером. В данном случае лидером неформально являлся не руководитель компании, а руководитель отдела. Для того чтобы люди не уходили, генеральный директор должен уметь создать команду, у которой он в первую очередь будет пользоваться уважением, доверием и приоритетом.
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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В этой ситуации ошибку допустил директор компании. От хорошего руководителя целая команда сотрудников не уходит. Значит он был не в курсе ситуации и не интересовался, что у него происходит в коллективе.
Людьми надо уметь управлять грамотно, интересоваться их потребностями. Если потребности завышены, и работники не приносят результата, то с этим надо что-то делать. А если сотрудники работают эффективно, то в таком случае необходимо найти способ их контролировать. Чтобы не допустить такую ситуацию, во-первых, надо сесть за стол переговоров и откровенно поговорить с ними. Возможно, что после разговора кто-то из коллектива решит остаться.
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