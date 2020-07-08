«Когда Путин в первый раз обратился к россиянам — те скачали за сутки четверть всех торрентов мира»

Как пандемия помешала борьбе с пиратством

Спустя полтора года после принятия в России «антипиратского меморандума» правообладатели и интернет-сервисы смогли добиться определенного успеха в борьбе с пиратством — из поисковиков убрали свыше 4 млн ссылок на пиратские сайты, общая их посещаемость упала на 40%. В то же время всеобщая самоизоляция свела эти усилия на нет — как выяснилось, сразу после введения ограничительных мер пользователи вновь бросились на пиратские ресурсы. Подробнее о переменных успехах в борьбе с пиратским контентом — в материале «Реального времени».

Борьба с пиратством в числах

«Антипиратский меморандум» был принят 1 ноября 2018 года — он представляет собой соглашение между крупными российскими интернет-компаниями (в их числе «Яндекс», Mail.ru и другие), а также крупнейшими правообладателями. В рамках меморандума создавался специальный реестр, куда правообладатели вносят ссылки на пиратский контент, а интернет-компании его добровольно удаляют. Держателем реестра выступал Роскомнадзор. Ожидалось, что со временем меморандум превратится в закон — но проект такого закона в Госдуму до сих пор внесен не был.

Накануне на Российском интернет-форуме генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Андрей Бырдин подводил итоги работы меморандума и в целом борьбы с пиратством. Он говорил об этом процессе именно как о «снижении доступности пиратского контента», подчеркивая, вероятно, что побороть пиратство пока еще не представляется возможным.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Андрей Бырдин подводил итоги работы меморандума и в целом борьбы с пиратством. Фото fontanka.ru

В числах же эта борьба выглядит успешной — популярность пиратских сайтов, в сравнении с 2018 годом, ощутимо сократилась, легальных ресурсов — выросла.

Если в июле — октябре 2018 года на пиратские сайты приходилось 440—480 млн визитов в месяц, то к маю 2020 года этот показатель упал до 250—300 млн — таким образом снижение визитов составило 40%. За тот же период количество визитов на сайты-распространители «легального» контента возросло на 16%, со 140 млн до 167 млн визитов в месяц.

Количество уникальных посетителей за те же периоды упало еще меньше — на 46%, с 130—140 млн до 70 млн. Количество «уников» у легальных сайтов возросло на 30%, с 54 до 70 млн в месяц.

«40 процентов — это не победа, но очень неплохой результат. Я это связываю в том числе с меморандумом», — прокомментировал Бырдин.

Он добавил, что в число сайтов с легальным контентом в исследование не вошел YouTube из-за большого количества пользовательского контента, а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиска» — так как трафик последнего тяжело отделить от трафика на саму базу данных «Кинопоиска».

Кто пострадал и кто выиграл в пандемию

Согласно приведенным выкладкам, пик потребления контента (как пиратского, так и легального) пришелся почему-то на май 2019 года — такие результаты Бырдин не объяснил. Но другие участники форума задались закономерным вопросом: почему нет пика в апреле — мае 2020 года — была же самоизоляция, все сидели в интернете?

Свои данные привел Андрей Бусаргин, директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. По его словам, апрель стал настоящим раздольем для пиратов в вопросе трафика.

— Тогда трафик был супергигантский, больше на 114 процентов вырос пиратский трафик! В день, когда Путин выступил с обращением к нашим согражданам, россияне скачали примерно четверть торрент-файлов в мире, — заявил Бусаргин.

В дальнейшем показатели пиратских сайтов продолжали демонстрировать рекорды: двукратный рост посещаемости по сравнению с «докоронавирусными» временами зафиксировали и в мае, в июне этот показатель стал падать. «В прошлом году мы праздновали падение пиратского трафика, в этом году будет рост» — спрогнозировал Бусаргин.

«В прошлом году мы праздновали падение пиратского трафика, в этом году будет рост», — спрогнозировал Бусаргин. Фото facebook.com/GroupIB

Впрочем, есть и светлая сторона ситуации. Во-первых, заработать пиратам, по прогнозам Бусаргина, удастся меньше — от них ушли основные рекламодатели в лице букмекерских контор, у которых в пандемию все стало очень плохо.

Во-вторых, как отметил представитель «Яндекса» Борис Омельницкий, кратный рост также показало большинство онлайн-кинотеатров. «Были ситуационно отработаны всплески. Платформы давали бесплатные триалы кинотеатров. Многие пользователи, которые пользовались пиратскими сайтами, попробовали [пользоваться легальными сервисами] — и остались» — добавил он.

До победы еще далеко

В целом же в рамках работы «антипиратского меморандума» из поисковиков удалено аж 4,2 млн ссылок на пиратский контент. Правда, участники форума поспорили за лавры «самого антипиратского участника меморандума» — кинокомпания Star Media заявила, что закинула в реестр примерно треть, или 1,3 млн ссылок, позже Group IB заявила, что занесла еще 3 млн. Сошлись на том, что часть ссылок — повторяющиеся.

Замруководителя интернет-вещания Первого канала Ирина Савченко заявила, что с принятием «антипиратского меморандума» по итогам 2019 года посещаемость сайта канала выросла на 30% — и это на фоне мощного трафика 2018 года, связанного с ЧМ по футболу. Кроме того, она заявила, что пользоваться реестром меморандума просто дешевле: «ходить в суд — это обнулять все доходы от монетизации интернет-трафика».

Вместе с тем, она отметила, что меморандум не решает всех проблем — например, пиратства онлайн-трансляций, или удаление всего пиратского домена, а не конкретных ссылок.

Представитель «Яндекса» Борис Омельницкий отметил, что кратный рост также показали большинство онлайн-кинотеатров. Фото news.tut.by

Представитель Star Media Никита Трынин добавил, что победить пиратство не удастся ни одним меморандумом, ни законом на его основе. Можно лишь потихоньку отвоевывать позиции.

— Есть мобильные приложения пиратские, есть телеграм-каналы, есть торренты. От появления закона все это никуда не исчезнет. Закон нужен, но мало что изменится. Каждый шаг будет давать пару процентов преимущества — и такими темпами мы дойдет до нужного соотношения, до иммунитета к пиратству.