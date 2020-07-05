«Пауза в беременностях из-за COVID-19 продолжится минимум четыре-пять месяцев»

Эксперт РАНХиГС Алла Макаренцева о том, как пандемия коронавируса отразится на рождаемости в России

Фото: предоставлено Аллой Макаренцевой

«Я не могу поверить, что 23% бездетных семей никогда не захотят иметь детей. Эта цифра явно выше, чем мы можем предполагать исходя из всех остальных наших данных. Возможно, это действительно влияние нынешней коронавирусной весны. Эти данные требуют дополнительного изучения», — рассуждает ведущий научный сотрудник — руководитель направления демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева. В интервью «Реальному времени» она рассказала о свежих демографических трендах, «матерях татарской национальности», а также о многодетности, бездетности и чайлдфри по-российски.

«Четыре года в России наблюдается отрицательная динамика»



— Алла Олеговна, оцените демографическую ситуацию в стране на настоящий момент.

— Если говорить о России в целом, то у нас с 2016 года началось снижение суммарного коэффициента рождаемости. То есть у нас уже четыре года наблюдается отрицательная динамика рождаемости. Сначала это касалось преимущественно рождений первых детей, потом вторых, а в 2019 году снизились рождения уже всех порядков.

Надо понимать, что суммарный коэффициент рождаемости отражает интенсивность деторождений в календарном году. Но у нас при этом еще и сильно снижается абсолютное число рождений, и это связано в первую очередь с изменением возрастной структуры. Сейчас в самом активном для деторождения возрасте — плюс-минус 25 лет — находится малочисленное поколение, родившееся в первой половине 90-х. Понятно, что очень малое количество женщин не может родить очень много детей. Поэтому в последние годы в России в принципе неблагоприятная ситуация с рождаемостью.

— А если говорить об абсолютных цифрах?

— Число родившихся в прошлом году составило 1 484,5 тыс. человек, упав за год на 7,5 процента (120 тыс. чел.). Сам же суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,51 ребенка на одну женщину в репродуктивном возрасте. Это на 4,4% ниже уровня 2018 года (1,58).

— То есть, грубо говоря, в одной российской семье в среднем рождается полтора ребенка?

— Этот показатель нельзя трактовать так буквально. Если женщины молодого поколения резко начинают заводить детей сильно позже, чем их предшественницы, это сильно влияет на суммарный коэффициент рождаемости. В определенной степени это синтетический показатель, отражающий динамику всех поколений в один год.

Я привела такой пример, потому что, скорее всего, это у нас сейчас и происходит. То есть в России не все резко перестали рожать, а просто молодые когорты стали откладывать рождение детей на более поздний возраст. И это дало такой эффект. Однако требуется немало времени, чтобы мы смогли подтвердить эту гипотезу или ее опровергнуть.

Фото mosreg.ru

Суммарный коэффициент рождаемости отражает интенсивность деторождений в календарном году. Но у нас при этом еще и сильно снижается абсолютное число рождений, и это связано, в первую очередь, с изменением возрастной структуры

«Матери татарской национальности реже прочих регистрируют рождение ребенка вне официального брака»

— Какова ситуация по Татарстану?

— В 2018 году суммарный коэффициент рождаемости в вашем регионе был 1,62 (в РФ в целом, напомню, 1,58). Он также снижается с 2016 года, особенно сильным было падение между 2016 и 2017 годами (с 1,85 до 1,65). Средний возраст матери при рождении первенца в Татарстане — 26,2 года (в РФ в среднем — 25,9). Таким образом, по общим цифрам республика близка к среднероссийскому уровню.

Кстати, в нашем исследовании 10-летней давности, где мы подробно анализировали в том числе ситуацию в Татарстане, мы пришли к нескольким интересным выводам. В частности, матери татарской национальности реже прочих регистрируют рождение ребенка вне официального брака. Кроме того, мы выяснили, что в этой группе момент официальной регистрации и зачатия ребенка связаны теснее всего. Причем здесь действует именно традиционное направление связи, другими словами, регистрация брака и сразу следом за ней — зачатие ребенка.

— Насколько сейчас денежные меры вроде программы маткапитала стимулируют рождаемость? Или людям уже не столь принципиальна такая поддержка?

— Нельзя сказать, есть ли какие-то однозначные свидетельства того, что маткапитал смог простимулировать рождаемость. Потому что мы не знаем, какой бы она была, если бы не приняли эту программу. Но в целом эксперты сходятся на том, что маткапитал помог семьям решиться на второго или последующих детей. Особенно сильным этот эффект был в первые 10 лет после принятия программы. Понятно, что чем дольше действует какая-то мера, тем больше к ней привыкания. К тому же маткапитал какое-то время не индексировался и в целом соотношение величины маткапитала со средней зарплатой стало меньше, чем когда его только ввели. То есть его относительная стоимость в материальном смысле понизилась.

Кроме того, программа маткапитала повлекла за собой мощную волну обсуждений. В целом она привлекла внимание к проблеме рождаемости, поддержке семей с детьми. Параллельно принимались и другие решения — стало строиться больше детсадов и так далее. Все вместе это повлияло на то, что вторых и третьих детей в российских семьях стало больше.

В целом эксперты сходятся на том, что маткапитал помог семьям решиться на второго или последующих детей. Особенно сильным этот эффект был в первые 10 лет после принятия программы

«Женщины, которые хотели родить ребенка в ближайшее время, скорее всего, повременят из-за пандемии»

— Одно из ваших недавних исследований связано с различными аспектами потенциального материнства в эпоху COVID-19. Какая выборка у вас была?

— Мы провели исследование этой весной, когда был пик карантинных мер. Наш опрос населения длился с конца марта по май. Телефонный опрос охватил 9,5 тысячи респондентов из всех регионов России. Мы уже начали анализировать данные и представлять первые выводы. Но я пока не могу сказать, что итоговая работа завершена — предстоит длительный анализ полученных данных.

— И все же, как, по вашим данным, отразилась на желании женщин рожать пандемия коронавируса?

— Среди бездетных доля лиц, не планирующих заводить детей в ближайшее время, выросла по сравнению с 2017 годом с 10% до 23%, а среди лиц, имеющих одного или более детей, с 36% до 52%.

Сейчас мне сложно с уверенностью интерпретировать полученные результаты. Но мы увидели, что респонденты чаще выражали установки на то, чтобы не иметь детей в дальнейшем. Скорее эти установки связаны с влиянием времени, настроениями в обществе. Я не могу поверить, что 23% бездетных никогда не захотят иметь детей. Эта цифра явно выше, чем мы можем предполагать исходя из всех остальных наших данных. Возможно, это действительно влияние нынешней коронавирусной весны. Но вопрос требует дополнительного изучения.

Если говорить о намерениях на ближайшие 3 года, а такой вопрос о запланированных рождениях на этот период был, то в целом респонденты настроены позитивно. Показатель стал ниже по сравнению с нашим предыдущим исследованием 2017 года, но на этот раз мы поменяли формулировку вопроса, сделав ее более жесткой. Раньше использовалось слово «собираетесь», а сейчас «планируете ли», что звучит более определенно и конкретно. Нельзя говорить о том, что сейчас все резко отложили свои планы на беременность.

Хотя, действительно, как правило, пандемии, экономические кризисы и прочие шоковые явления влияют на рождаемость в краткосрочном периоде. Те женщины, которые хотели родить ребенка в ближайшее время, особенно в этом году, скорее всего, повременят несколько месяцев, хотя бы до снижения неопределенности. Потому что сейчас момент очень высокой неопределенности. Никто не знает, как долго продлится эпидемиологический кризис, ждать ли нам второй волны, будет ли осенью возвращение к режиму самоизоляции. Нужно ожидать, что весна, лето, осень в плане зачатия будут сильно ниже, чем обычно.

Если осенью станет понятно, что заболеваемость больше не растет, второй или третьей волны, как и карантинов, не будет, пауза в беременностях составит четыре-пять месяцев.

Сейчас момент очень высокой неопределенности. Никто не знает, как долго продлится эпидемиологический кризис, ждать ли нам второй волны, будет ли осенью возвращение к режиму самоизоляции. Нужно ожидать, что весна-лето-осень в плане зачатия будут сильно ниже, чем обычно

— Какие наиболее значимые факторы влияют на откладывание беременности?

— Есть четыре основные группы факторов. Все они разные по продолжительности. Во-первых, прямое воздействие пандемии на семьи через рост заболеваемости. Этот фактор очень значимый, но короткий по продолжительности.

Во-вторых, немаловажны экономические факторы — увеличение безработицы, сокращение доходов. Продолжительность воздействия этого фактора пока сложно оценить, потому что люди находятся в состоянии экономической неопределенности. Если экономика страны пострадает не только сильно, но еще и надолго, если эффект растянется и на 2021 год, тогда экономический фактор будет оказывать влияние и в дальнейшем.

Кроме того, можно выделить социальные и психологические факторы. Они, скорее всего, окажут краткосрочный эффект. И как только все вернется к нормальной стабильной жизни и люди перестанут ждать новых карантинов, это сойдет на нет.

Так что больше всего влияют экономические факторы. И, понятно, сильнее всего пострадают лишившиеся работы или сильно упавшие в уровне доходов люди. Это оказывает сильное влияние не столько на желание, сколько на саму возможность в принципе заводить детей в ближайшей перспективе.

«Чайлдфри в строгом понимании слова в России очень мало»

— В каких семьях рождается больше детей? В сельской местности?

— Сейчас разница между городом и селом в этом отношении не столь значительная. Но в целом, чем более традиционный уклад жизни в регионе, тем выше в нем рождаемость. Хотя эта разница на самом деле не столь значительна, как иногда кажется людям, не знакомым с демографией. Они уверены, что у нас есть регионы, где в семьях рождается в среднем по пять-шесть детей. Сейчас это далеко не так. В России такой сверхрождаемости уже нет нигде.

— Сколько в среднем детей рождается в российской семье?

— Еще лет 10 назад в России были широко распространены семьи с одним ребенком. Это была большая доля семей. Сейчас отношение несколько изменилось. Стало больше семей, в которых вообще нет детей и их появление не планируется, при этом стало больше семей с двумя-тремя детьми. Доля семей с тремя детьми подросла буквально за последние 10 лет. Распределение по числу детей в семьях выровнялось, и в среднем в российской семье полтора-два ребенка, если говорить грубо.

— Насколько в России сейчас распространено такое явление, как чайлдфри? И способны ли приверженцы этого движения сильно влиять на демографическую ситуацию?

— В реальном понимании настоящие чайлдфри — это люди, которые изначально и на протяжении всей своей жизни строго не хотят иметь детей. Как правило, это люди, которые уже в ранней юности знают, что детей они не хотят, и не меняют своих убеждений.

В действительности таких людей очень мало. Когда лет 5 назад мы проводили глубинный опрос, для которого нам нужны были чайлдфри-респонденты, найти их было очень сложно. Таких людей считаные проценты, их очень мало. Тот факт, что у нас растет доля бездетных женщин к концу репродуктивного периода (44—49 лет), связан в основном не с чайлдфри, а большим комплексом факторов. И говорить, что чайлдфри как-то значимо влияют на демографическую ситуацию в России, точно нельзя.

Тот факт, что у нас растет доля бездетных женщин к концу репродуктивного периода, связан в основном не с чайлдфри, а большим комплексом факторов. И говорить, что чайлдфри как-то значимо влияют на демографическую ситуацию в России, точно нельзя

«Рост бездетности связан прежде всего с постоянным откладыванием деторождения»

— И какие факторы влияют на бездетность женщин?

— Факторы разные, но смысл в том, что их решение о нерождении ребенка принимается не раз в жизни в подростковом возрасте. Рост бездетности связан прежде всего с постоянным откладыванием деторождения. А вот это откладывание может быть по разным причинам — сначала получить образование или найти работу, или просто для начала иметь какой-то заработок, найти подходящего мужчину. Создание семьи с партнером, с которым женщина захочет иметь детей, — один из важнейших факторов, влияющих на принятие решения о рождении ребенка. По мере того, как растет возраст вступления в материнство и решение откладывается до 30—35 лет, начинает играть свою роль фактор здоровья.

Так что причин много, в целом это сложный процесс. И это не какая-то российская специфика, а общемировое явление.

— А какова доля бездетных женщин в России?

— Это очень зависит от поколения.

Если говорить о женщинах, которые сейчас находятся в возрасте 44 лет, бездетных среди них не так много — порядка 10 процентов. Но при этом в молодых поколениях, которым сейчас 30—35 лет, мы ожидаем, что таких женщин будет больше в полтора-два раза.

Это связано с тем, что они стали значительно позже заводить первых детей, больше откладывать это решение, в принципе изменился образ жизни в этих поколениях.

Плюс ко всему, изменилось брачное поведение, по-другому стали формироваться семьи. Если в прежних поколениях это, как правило, был один супружеский союз, и в нем — рождение ребенка, то сейчас чаще встречаются пробные браки, и их может быть несколько перед официальным супружеством. Также очень сильно изменилось отношение к зарегистрированным и незарегистрированным бракам. Это тоже все связано с репродуктивным поведением. Не так напрямую, что поженились — и сразу завели ребенка, как было раньше. Но все же одно влечет за собой другое.

«Многодетность стала заметным явлением в среде людей обеспеченных и имеющих высокий социальный статус»

— А если взять полярную ситуацию — многодетные семьи? Глядя на некоторых своих молодых многодетных подруг, при этом достаточно обеспеченных, я бы сделала вывод, что мода на многодетность возвращается. Не ошибаюсь ли я? Это единичные явления или тенденция?

— Это не единичные явления. Если вспоминать 1990-е и 2000-е, то вокруг многодетных семей была некая стигматизация. И многодетность ассоциировалась с бедностью и неблагополучием. За последние годы это если не ушло вовсе, то снизилось точно. Многодетность стала заметным явлением в среде людей обеспеченных и имеющих высокий социальный статус. Многодетность нормализовалась, в том плане, что не ассоциируется с неблагополучием.

Многодетность стала заметным явлением в среде людей обеспеченных и имеющих высокий социальный статус. Многодетность нормализовалась, в том плане, что не ассоциируется с неблагополучием

— Какие еще интересные демографические тенденции вы можете выделить? Какие у вас планы по новым исследованиям на ближайшую перспективу?

— В ближайшей перспективе мы будем подробно анализировать данные, полученные во время весеннего опроса, о котором говорили выше. Это исследование задумывалось еще до пандемии, так что там самый разный спектр тем для изучения.

Сейчас мы также занимаемся изучением различий в репродуктивном поведении разных поколений и гипотезами, каким это поведение будет в самых молодых поколениях, рожденных в 90-е годы. Есть основания ожидать, что у них будут еще некоторые отличия по сравнению с когортами рожденных в 80-е годы прошлого века. Они росли уже в другом обществе. Они росли тогда, когда было очень много однодетных семей. У многих из них нет ни братьев, ни сестер, и вокруг себя они видели преимущественно однодетные семьи. Это могло повлиять на их представления о том, какую они семью хотят видеть у себя. В этом плане для демографов поколение 90-х будет очень интересным. Этим мы и занимаемся.

