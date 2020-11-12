Султанова Рауза Рифкатовна
Общая информация
Родилась
Образование
1978 г. — окончила Мензелинское педагогическое училище .
1983 г. — окончила Казанский государственный университет, факультет филологический.
1991 г. — окончила Нижегородский институт иностранных языков им. Н. Добролюбова, немецкий факультет.
1998 г. — окончила аспирантуру по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура».
2000 г. — защитила кандидатскую диссертацию «Тенденции развития изобразительного искусства новых промышленных городов Республики Татарстан (1960–1999 гг.)».
2018 г. — защитила докторскую диссертацию «Сценография татарского театра: основные этапы и закономерности развития (ХХ–нач. ХХI в.)».
Трудовая деятельность
С 1996 г.— работает в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.
Заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
Член Ассоциации искусствоведов (с 1997). Член СХ в РТ (2003), член СТД РФ и РТ (2003). Председатель Татарстанского отделения Ассоциации искусствоведов (Тат АИС). Член коллегии критиков и экспертного совета Министерства культуры РТ.
Награды и звания
Лауреат республиканской премии им. Д. Сиразиева (2008); Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2010); Лауреат республиканской премии им. Б.Урманче (2012).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111,ул. К. Маркса, д. 12
- Телефон: (960) 039-93-58
- Email: rauzasultanart@mail.ru
Дата последнего обновления: 12.11.2020