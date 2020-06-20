Уличная торговля на доверии в Казани: бабушкин креатив или просчитанный стартап?

В кейсе «ведро с цветами без продавца» эксперты увидели неожиданное

В Казани появился новый формат уличной торговли — на доверии. Продавец оставляет на улице ведро с цветами и запиской с просьбой перечислить на телефон деньги за взятый букет, рассчитывая на честность потенциального покупателя (да и любого мимо проходящего человека). «Реальное время» вместе с экспертами решило разобраться в перспективах проекта и в том, кто за ним может стоять.

Владелица ведра общаться отказалась



Недавно казанский блогер Нияз Латыпов разместил у себя в Facebook пост следующего содержания: «В Казани появился новый формат уличной торговли — на доверии. Возьми букет, переведи деньги на карту продавцу». Этот текст проиллюстрирован фотографией, сделанной на улице Абжалилова. На ней запечатлено большое ведро с букетами садовых цветов и подписью: 1 букет — 100 рублей. Также указан номер телефона, привязанного к карте, на который следует перечислить деньги за бесконтактную покупку.

Пост собрал немало комментариев, причем мнения разделились. Кто-то уверен, что «стартапер» — бабушка, которая собрала цветы в огороде, но не захотела или не смогла сидеть подле корзины весь день, потому и оставила записку. Другие, напротив, убеждены, что это оптовый продавец цветов выбрал такую модель бизнеса: мол, потери от воровства все равно будут меньше, чем зарплата продавцу. Также комментаторы не сошлись и по поводу того, будут ли наши сограждане платить за такую покупку или же просто растащат букеты как нежданную халяву. А один из комментаторов сострил, что умный человек не будет воровать букеты, а просто заменит указанный номер телефона на свой.

Корреспондент «Реального времени» решила узнать детали замысла у самого хозяина ведра, но получила категорический отказ как-либо прокомментировать свои мотивы. «Я бы не хотела об этом говорить, извините. Пожалуйста, не публикуйте в соцсетях (именно так, — прим. ред.) мой номер телефона», — сухо ответил женский голос на том конце провода.

Тем не менее с помощью экспертов мы попытались разобраться, насколько это работающая идея и кто за ней может стоять — обычная бабушка или предприниматель, подозревающий в наших людях самое лучшее.

С помощью экспертов мы попытались разобраться, насколько это работающая идея и кто за ней может стоять. Фото facebook.com/niyaz.latipov

«Люди к такому не готовы. Большую часть букетов разворуют»

Основательница казанской цветочной сети «Аврора» Аврора Тарасова сообщила «Реальному времени», что в Казани с таким форматом уличной торговли лично пока не сталкивалась. При этом собеседница отметила, что подобный опыт широко распространен в Европе. «Там есть целые поля. Фермеры выставляют цветы на продажу. Любой человек может подъехать, срезать сколько ему нужно цветов. На выходе стоит ящик, куда можно положить деньги либо произвести оплату покупки картой. В Европе такое практикуется уже давно, но в Казани я слышу об этом впервые», — призналась она.

Тарасова сомневается, что такой вид торговли в России сработает и владелец цветов сможет получить прибыль. Скорее всего, большую часть букетов просто разворуют. «Мне кажется, люди у нас не готовы к этому. Да, так можно торговать. Но если у кого-то есть ненужные цветы. И смотреть, как это сработает. Я дала бы не более 10 процентов на то, что это сработает так, как должно было быть. То есть с букетов на условную тысячу рублей продавец получит 100—200 рублей», — считает она. При этом корзины с букетами стоит расставлять в местах, где принято совершать променад. «Люди готовы платить за какие-то развлечения на пешеходных улицах. Если бы такое ведро с букетами оставили в парке Горького или на улице Баумана, это могло бы сработать. Там люди идут и покупают конфетку за 50 рублей, шарик за 200 и могли бы положить 100 рублей, взять букетик и с ним гулять», — отмечает Тарасова.

Говоря о мотивах такой торговли, основательница цветочной сети предположила, что хозяину цветов они просто не нужны, и это своеобразный способ подарить их. То есть это некая благотворительность, либо реклама. «Вряд ли дело тут в экономии на продавце. Может быть, таким образом люди пытаются привить культуру любви к цветам и показать, что за цветы вы должны платить не потому, что должны, а по своей доброй воле. Но я не знаю, насколько это сработает», — сказала Тарасова.

Она напомнила, что в Казани в свое время устанавливали цветочные автоматы, куда можно было опустить деньги и забрать цветы. Однако и цены на букеты были другими — от 500 рублей, и товар был защищен. «Но так можно было понять, насколько людям удобно и понятно покупать цветы без продавца, — объясняет Аврора Тарасова. — Тем более что цветы товар достаточно специфический. Ты можешь его купить без продавца либо если это очень дешево, либо если это очень понятно. Или если это монобукет — из роз или хризантем, например. У моих коллег с этими автоматами бизнес пошел — они делали стандартные букеты в понятных местах, где люди просто хотят купить букет».

Аврора Тарасова напомнила, что в Казани в свое время устанавливали цветочные автоматы, куда можно было опустить деньги и забрать цветы. Однако и цены на букеты были другими, и товар был защищен. Фото openbusiness.ru

«Цветы наверняка халявные»

Директор рекламного агентства «Концепто» Наталья Хамидуллина, напротив, убеждена, что уровень развития нашего общества позволяет надеяться на то, что торговля на доверии оправдает себя. И минимум половина покупателей все же перечислит на счет владельца цветов стоимость букета.

По мнению собеседницы, букеты на доверии — дело рук «предпринимательской молодежи»: «Не думаю, что они их покупали. Цветы наверняка халявные — в этом я практически убеждена, в них не вложены свои деньги. Поэтому это так легко и доступно, на авось — а вдруг сработает, — считает она. — Задумка состоит в том, чтобы сделать деньги, «не парясь». То есть затраты нулевые и человек ничем не рискует. Конечно, я не считаю это бизнесом. Не думаю, что это акция ради выгоды — скорее всего, акция ради чего-то другого, о чем мы, может быть, узнаем в будущем».

В то же время Наталья Хамидуллина похвалила автора задумки за находчивость. «У нас на набережной лежат книги, которые можно взять почитать. Казань — современный европейский город, особенно ее центр. Я, наверное, кажусь инопланетянкой, но я оставляю все на улице, и у меня нет с этим проблем — я не считаю, что кто-то что-то украдет. Недавно мой ребенок оставил айфон в песочнице у нас во дворе в центре города около Кремля — и вечером нашел его на том же месте», — рассказала она.

Наталья Хамидуллина убеждена, что уровень развития нашего общества позволяет надеяться на то, что торговля на доверии оправдает себя. И минимум половина покупателей все же перечислит на счет владельца цветов стоимость букета

«У нас такое уже было и теперь возвращается»

Председатель общественного совета РТ «Дом садовода — опора семьи» Дмитрий Воробьев в беседе с вашим корреспондентом отметил, как и Тарасова, что в подобной торговле нет ничего нового. «Если едешь по Норвегии, где летом пол-Европы туристов, то вдоль дорог стоят столики, например, с лотками клубники. Лотки разные по объему, и на них написана цена в норвежских кронах. К столу прикреплена своего рода касса — коробочка с прорезью, как копилка. Остановился — кинул кроны, взял ягоды. Никого вокруг нет», — рассказал он.

Что касается российского опыта в этом отношении, то Воробьев убежден: у нас такое уже было и теперь возвращается. «Когда едешь через некоторые села, то вдоль дороги перед домами стоят ведра с картошкой, другими овощами, яблоками. Никто их не охраняет. Хотя еще не догадались, в отличие от продавца цветов, написать объявление с ценой и номером телефона для перевода. Магазины без продавца к нам уже пришли. Разумеется, и всем остальным надо торговать так, чтобы тратить меньше времени на сам процесс продажи. Время — очень дорогой ресурс. За бесконтактной продажей будущее. Напиши номер телефона — чего проще? Сумма-то больше символическая. Я думаю, это однозначно пойдет, просто люди сами еще не поняли, что так можно торговать», — убежден он.

По словам Воробьева, бесплатные торговые места для садоводов в Казани в основном занимают бабушки, которым нравится сам процесс общения, торговли, однако они вряд ли освоили платежи и переводы денег по телефону — многие до сих пор используют кнопочные аппараты. «Не думаю, что такая продажа цветов на доверии как-то связана с садоводами. Это могут быть излишки представителей цветочного бизнеса», — предположил он.

Дмитрий Воробьев отметил, что в подобной торговле нет ничего нового. Фото Максима Платонова

«Это может оказаться очень большим проектом и дорасти до уровня сетевого магазина

«Я уверен, что есть человек, который наблюдает за этим ведром на каком-то расстоянии, — отмечает доцент Института психологии и образования КФУ, психотерапевт Рамиль Гарифуллин. — Это проект, при котором нет социально-психологического взаимодействия продавца с клиентом, потому что это часто трудоемкая работа. Тут речь идет о тираже. Они хотят сэкономить на продавцах. Я думаю, это самообслуживание, где есть контроль и, возможно, даже будут видеокамеры. Сразу предупреждаю: читатель может подумать, что это задумал какой-то обыватель, который занимается мелким бизнесом. Это не так. Это очень большой проект под видом того, что продавец — человек из народа. В реальности же это может оказаться очень большим проектом и дорасти до уровня «Пятерочки» и «Магнита», — предположил ученый.

По мнению Гарифуллина, граждане склонны доверять товарам, которыми на рынке торгуют бабушки под видом продукции, выращенной своими руками. «У нас народ такой: если поставят бабку торговать якобы своим деревенским творогом, многие верят, что это реально она его и гонит. А на самом деле за ней стоит мощный поставщик с молкомбината. Когда вы приходите на рынок, у всех таких продавцов есть легенда, что они сами выращивали. В большинстве же случаев идут большие поставки. А люди клюют на имидж простенькой бабульки, или, как здесь, на простенькое ведро с цветами», — считает собеседник «Реального времени».

«Я уверен, что есть человек, который наблюдает за этим ведром на каком-то расстоянии», — отмечает доцент Института психологии и образования КФУ, психотерапевт Рамиль Гарифуллин. Фото tatar-inform.ru

А вот основатель компании TeamSoft, бизнес-тренер Гузель Хисматуллина предположила, что торговля на доверии — это не хитрый продуманный ход, а просто креативное решение: «Идея не новая, но хорошая, сработает на краткосрочной перспективе, потому как подкупают любопытство, искренность и незначительность суммы. В период самоизоляции вообще стало модно брать/давать донейшн. Но очень ненадолго. При дорогом продукте это не сработает. Дорогой продукт и клиент требуют другого отношения», — убеждена она.

По мнению собеседницы, часть покупателей все же переведут деньги по указанному телефону, а часть заберут так. «Но в целом, оплата первых компенсирует расходы из-за вторых, и даже еще останется прибыль. При нашем менталитете — воруют по-крупному», — шутит Хисматуллина.

«Если это действительно бабушка — тогда это в 500 раз милее»

Серийный предприниматель Айрат Сунгатуллин охарактеризовал увиденный пост как «очень симпатичную историю». По его словам, подобный формат торговли применяется и в Агропромышленном парке Казани, где можно взять буханку хлеба со стенда и перевести за нее деньги на телефон продавца. «Так что это очень прикольная история, которая уже есть в Казани. Я сам переводил так деньги за покупку хлеба, как и мои родители», — рассказал он.

Айрат Сунгатуллин охарактеризовал увиденный пост как «очень симпатичную историю». Фото Максима Платонова

К тому же подобный формат торговли широко распространен в Америке и странах Европы, также отметил собеседник «Реального времени». «Это и для нас 100 процентов прикольная история. Мы все равно к этому придем. Конечно, есть исключения — кто-то может взять товар, а деньги не скинуть. Но в эту историю именно в Казани, Татарстане (не берусь говорить за всю Россию), я верю. Мы к этому плавно идем. В республике за счет, в том числе, благоустройства парков, скверов, общественных пространств, люди понимают, что если они будут обманывать, они будут восприняты как белые вороны. Мы все же живем в более европеизированном городе. Если человек самозанятый, делает букеты и продает через карту — это хорошая тема. Тогда к нему вообще никаких вопросов. А то, что продавец отказался общаться с вами, характеризует степень боязни предпринимателей в России. Если же это сделала бабушка — тогда это в 500 раз милее, просто до глубины души. Тогда это и бизнесом не назовешь: просто бабулечка решила себе заработать на хлеб», — считает он.

Сунгатуллин убежден, что в целом бизнес без доверия построить невозможно. «Особенно большой бизнес. Я лично доверяю людям. И верю, что такая история в нашем городе, республике возможна. Можно даже в парках протестировать», — предложил он.

