Список персон

Гарифуллин Рамиль Рамзиевич

Образование и наука
Гарифуллин Рамиль Рамзиевич

Общая информация

Директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда

Образование:

Окончил Казанский государственный университет по специальности «физика» (1984 г.), по специальности «психология»(1991 г.), Психоневрологический институт им. Бехтерева по специальности «групповая психотерапия» (1991 г.). Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

С 1990 г. — директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда.
1992 — 1994 гг. — телеведущий канала «Татарстан», «Эфир».
1995 — 1998 гг. — соискатель кафедры психологии.
2000 — 2002 гг. — преподаватель Казанского социально-юридического института.
С 2004 г. — доцент кафедры психологии и педагогики Казанского государственного университета культуры и искусства.

Кандидат психологических наук (2000 г.), доцент (2007 г.).

Член Российской психоаналитической ассоциации, руководитель татарстанского отделения Российской психоаналитической ассоциации, основоположник психоаналитического движения в Татарстане.

Автор множества книг и публикаций.

Разработчик новой теории наркозависимости, теории манипуляционной психологии и психотерапии, обоснование теоретических положений и задач новой науки — нанопсихологии, разработчик основ постмодернистской психологии и концепции Российской психологической безопасности.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420104, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, 36
  • Телефон: +7(843) 229-64-33

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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