Гарифуллин Рамиль Рамзиевич

Общая информация

Директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда

Образование:

Окончил Казанский государственный университет по специальности «физика» (1984 г.), по специальности «психология»(1991 г.), Психоневрологический институт им. Бехтерева по специальности «групповая психотерапия» (1991 г.). Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

С 1990 г. — директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда.

1992 — 1994 гг. — телеведущий канала «Татарстан», «Эфир».

1995 — 1998 гг. — соискатель кафедры психологии.

2000 — 2002 гг. — преподаватель Казанского социально-юридического института.

С 2004 г. — доцент кафедры психологии и педагогики Казанского государственного университета культуры и искусства.

Кандидат психологических наук (2000 г.), доцент (2007 г.).

Член Российской психоаналитической ассоциации, руководитель татарстанского отделения Российской психоаналитической ассоциации, основоположник психоаналитического движения в Татарстане.

Автор множества книг и публикаций.

Разработчик новой теории наркозависимости, теории манипуляционной психологии и психотерапии, обоснование теоретических положений и задач новой науки — нанопсихологии, разработчик основ постмодернистской психологии и концепции Российской психологической безопасности.

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