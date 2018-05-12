Гарифуллин Рамиль Рамзиевич
Общая информация
Директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда
Образование:
Окончил Казанский государственный университет по специальности «физика» (1984 г.), по специальности «психология»(1991 г.), Психоневрологический институт им. Бехтерева по специальности «групповая психотерапия» (1991 г.). Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
С 1990 г. — директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда.
1992 — 1994 гг. — телеведущий канала «Татарстан», «Эфир».
1995 — 1998 гг. — соискатель кафедры психологии.
2000 — 2002 гг. — преподаватель Казанского социально-юридического института.
С 2004 г. — доцент кафедры психологии и педагогики Казанского государственного университета культуры и искусства.
Кандидат психологических наук (2000 г.), доцент (2007 г.).
Член Российской психоаналитической ассоциации, руководитель татарстанского отделения Российской психоаналитической ассоциации, основоположник психоаналитического движения в Татарстане.
Автор множества книг и публикаций.
Разработчик новой теории наркозависимости, теории манипуляционной психологии и психотерапии, обоснование теоретических положений и задач новой науки — нанопсихологии, разработчик основ постмодернистской психологии и концепции Российской психологической безопасности.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420104, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, 36
- Телефон: +7(843) 229-64-33
Дата последнего обновления: 12.05.2018