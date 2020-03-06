«У нас у всех дипломы. Прошло 20 лет, а мы по-прежнему специалисты по нему?»

В Казани обсудили вопросы внедрения национальной системы квалификаций

Фото: Максим Платонов

В Татарстане идет активное внедрение национальной системы квалификаций в различные сферы профессиональной деятельности. Во многих отраслях независимая оценка квалификаций уже является необходимой. Зачем она нужна, какую пользу приносит экономике, государству, а также отраслевым предприятиям, накануне обсудили на конференции в казанском технопарке «Идея», где побывал и корреспондент «Реального времени».

Влияние бизнеса на рынок труда

Конференцию «Развитие национальной системы квалификаций в Республике Татарстан» посвятили ключевым темам: рынок труда в регионе и обеспечение занятости, подготовка квалифицированных кадров и повышение производительности труда. Открывая встречу, генеральный директор ЗАО «ИПТ «Идея» Олег Ибрагимов отметил, что одним из важнейших направлений работы национального проекта в Татарстане является повышение и развитие квалификаций. Напомним, в 2019 году между правительством республики и АНО «Национальное агентство развития квалификаций» было подписано соглашение о взаимодействии для развития национальной системы квалификаций в регионе.

Татарстан — один из немногих регионов, кто имеет свой Совет по профессиональным квалификациям. Среди участников национальной системы квалификаций в республике — компании ТАИФ, КАМАЗ, «Татнефть», «Татнефтехиминвестхолдинг», КНИТУ-КХТИ, Центр трансфера технологий.

Олег Ибрагимов отметил, что одним из важнейших направлений работы национального проекта в Татарстане является повышение и развитие квалификаций

Далее с приветственным словом к участникам конференции обратился первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов. В своем выступлении он рассказал о ситуации на рынке труда и перспективах его развития. Татарстан является одним из самых развивающихся субъектов Российской Федерации с высоким инвестиционным потенциалом. На сегодняшний день численность трудовых ресурсов составляет более 2 млн человек. По сравнению с другими регионами России, по словам замминистра, такая ситуация в социально-трудовой сфере более чем благоприятная.

— Татарстан характеризуется высоким уровнем занятости населения — 62 процента. Более половины работающих находятся в возрасте от 25 до 44 лет. В среднем возраст работающих составляет 40 лет, — рассказал Рустем Валиуллов.

Валиуллов также отметил, что огромное влияние на формирование рынка труда оказывает бизнес, который нуждается в подготовке квалифицированных кадров. Поэтому в республике продолжается развитие национальной системы квалификаций.

Валиуллов отметил, что огромное влияние на формирование рынка труда оказывает бизнес, который нуждается в подготовке квалифицированных кадров

«Чем более точными характеристиками мы оперируем, тем более точны наши прогнозы»

Об основных задачах взаимодействия Национального агентства развития квалификаций и субъектов РФ доложил генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Александр Лейбович. По его словам, национальная система квалификаций — это достаточно понятный инструмент, развитие которого уже обеспечено нормативно-правовой базой. В ходе своего выступления спикер заострил внимание слушателей на сюжетах, которые, по его мнению, актуальны с точки зрения взаимодействия с государством.

— Сегодня мы готовы к тому, чтобы масштабировать те инструменты, которые были созданы в предыдущие годы и оказались достаточно эффективными с точки зрения развития. В прошлом году мы подписали соглашение с премьер-министром республики. В рамках этого соглашения мы договорились совместными усилиями развивать деятельную структуру развития национальной системы квалификаций. Создавать условия для того, чтобы как можно больше людей, специалистов, экспертов были не просто вовлечены, а подготовлены к этой системе, — сказал Лейбович.

Спикер отметил, что Татарстан ведет активную работу по прогнозированию рынка труда.

— Мы должны знать о рынке труда больше, чем знали вчера. Чем более точными характеристиками мы оперируем, тем более точны наши прогнозы. Поэтому мы должны анализировать рынок труда в той номенклатуре квалификаций, которую мы создаем. Это есть движок, который называется мониторинг рынка труда квалификаций. Мы предлагаем этот движок для решения конкретных региональных отраслевых задач, которые позволят более точно направлять образовательные программы, строить инфраструктуры независимой оценки под потребности, — считает он.

Лейбович пояснил, что независимая оценка системы квалификаций — это механизм, который не просто позволяет оценить процесс квалификаций в моменте, это механизм, который позволяет видеть эти квалификации на протяжении жизни

Следующий вопрос, который необходимо решить — это обеспечить доступность услуги по оценке квалификаций. «В чем особенность независимой системы оценки квалификаций для конкретных специалистов, для рынка труда?», — задался вопросом во время выступления Лейбович. Тут же, отвечая на этот вопрос, он пояснил, что независимая оценка системы квалификаций — это механизм, который не просто позволяет оценить процесс квалификаций в моменте, это механизм, который позволяет видеть эти квалификации на протяжении жизни.

— У нас у всех есть дипломы. Прошло 20 лет. А мы по-прежнему являемся специалистами по этому диплому? Точно так же по квалификации, которая была присвоена. Поэтому независимая оценка квалификаций позволяет не только получить квалификацию, но и подтвердить ее. Эта планка поддерживается на протяжении всей жизни. Мы создаем систему, которая не просто заменяет старую, мы создаем систему, которая является принципиально новым инструментом, — подчеркнул спикер.

В заключение Лейбович также затронул тему проведения профессионального экзамена для студентов. Независимая оценка квалификаций должна быть частью итоговой аттестации не только в колледжах, но и в университетах, считает он. Студенты должны иметь возможность подтвердить свою квалификацию. По его словам, в молодежную среду необходимо продвигать идею национальной системы квалификаций.

К слову, всего в стране действуют 449 центров оценки квалификаций для проведения профессиональных экзаменов в 82 регионах.

По словам Крюковой, в ходе проекта оцифровали порядка 130 комплектов оценочных средств, что позволило генерировать тестовые задания

«Нужен работник с конкретными знаниями»

Об опыте независимой системы оценки квалификаций в наноиндустрии рассказала заместитель председателя СПК в наноиндустрии Ольга Крюкова. В 2019 году в Совете по профессиональным квалификациям в наноиндустрии в качестве пилотного проекта внедрили независимую оценку квалификаций в систему высшего профессионального образования. Был разработан электронный сервис теоретической части профессионального экзамена. По словам Крюковой, в ходе проекта оцифровали порядка 130 комплектов оценочных средств, что позволило генерировать тестовые задания.

На инноватике интеллектуального труда свое внимание сконцентрировала заместитель председателя СПК финансового рынка Диана Маштакеева. Сервисы, которые создаются в современном обществе, не просто нужны бизнесу, они помогают увеличить производительность труда.

— Наша задача выстроить единую систему коммуникаций, ориентируясь на профессиональный уровень кадров в федеральном масштабе. Позиция работодателя на сегодняшний день при оценке квалификаций достаточно жестко сформулирована: нужен работник с конкретными знаниями. Мало дать специалистов, которые отвечают требованиям в области знаний, мы должны обеспечить комплексную оценку и сказать, что этот специалист умеет работать в информационном поле, он обладает набором компетенций. Предстоит задача в развитии интеллектуального рынка труда, интеллектуальной оценке, оценке высокого уровня квалификаций. Умение работать в команде, отрабатывать аналитику — все эти вопросы стоят на повестке дня, — констатировала Маштакеева.

Также в ходе мероприятия состоялось торжественное награждение лучших работников наноиндустрии Республики Татарстан и подписание соглашения о межотраслевом сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития национальной системы квалификаций, в том числе, независимой оценки квалификаций. Подписи под документом поставили генеральный директор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» Ольга Крюкова и заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Диана Маштакеева.

1 / 56 Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Максим Платонов

Александр Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» Максим Платонов

Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии Максим Платонов

Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии Максим Платонов

Сергей Ионов, секретарь СПК в наноиндустрии Максим Платонов

Мария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплекса Максим Платонов

Мария Иванова, первый вице-президент РСХ, зампредседателя СПК химического и биотехнического комплекса Максим Платонов

Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ» Максим Платонов

Алексей Зиновьев, руководитель службы развития квалификаций «ИННОКАМ» Максим Платонов

Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» Максим Платонов

Ольга Крюкова, гендиректор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ» Максим Платонов

Светлана Михеева, директор департамента развития персонала ПАО «КамАЗ» Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ) Максим Платонов

Екатерина Петрова, д.х.н., профессор кафедры АХСМК ФГБОУ ВО «КНИТУ» (КХТИ) Максим Платонов

Максим Платонов

Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ» Максим Платонов

Сергей Юшко, ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ» Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСПП Максим Платонов

Диана Маштакеева, заместитель председателя СПК финансового рынка, член правления РСПП Максим Платонов

Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея» Максим Платонов

Оксана Лампси, руководитель ЦОК технопарка «Идея» Максим Платонов