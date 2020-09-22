Ибрагимов Олег Евгеньевич
Общая информация
Родился 27 сентября 1965 года в Казани.
Образование
1989 г. — окончил радиотехнический факультет КАИ (1989 г.).
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
1988-1992 гг. — инженер-конструктор на ПО КОМЗ, ЦКБ «ФОТОН».
1992-2004 гг. — руководитель НПФ «Ситеком».
2004-2005 гг. — директор центра информатизации РТ при кабинете министров РТ.
2005-2006 гг. — первый заместитель министра информатизации и связи РТ по информатизации.
2006 г. — директор по инновациям ЗАО «ИПТ «Идея».
2017-2018 гг. — и.о. директора ЗАО «ИПТ «Идея».
С июля 2018 г. — генеральный директор ЗАО «ИПТ «Идея».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 50, корпус 5, оф. 5
- Телефон: (843) 570-68-50
- Email: info@tpidea.ru
- Сайт: www.tpidea.ru
Дата последнего обновления: 22.09.2020