Список персон

Ибрагимов Олег Евгеньевич

Образование и наука

Общая информация

Родился 27 сентября 1965 года в Казани.

Образование

1989 г. — окончил радиотехнический факультет КАИ (1989 г.).

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

1988-1992 гг. — инженер-конструктор на ПО КОМЗ, ЦКБ «ФОТОН».
1992-2004 гг. — руководитель НПФ «Ситеком».
2004-2005 гг. — директор центра информатизации РТ при кабинете министров РТ.
2005-2006 гг. — первый заместитель министра информатизации и связи РТ по информатизации.
2006 г. — директор по инновациям ЗАО «ИПТ «Идея».
2017-2018 гг. — и.о. директора ЗАО «ИПТ «Идея».

С июля 2018 г. — генеральный директор ЗАО «ИПТ «Идея».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 50, корпус 5, оф. 5
  • Телефон: (843) 570-68-50
  • Email: info@tpidea.ru
  • Сайт: www.tpidea.ru

Дата последнего обновления: 22.09.2020


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