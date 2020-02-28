Фотомарафон «100-летие ТАССР»: колонна НПУ «Прикамнефть», Елабуга, 1 мая 1965 года

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 194-я

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Прикамские нефтяные месторождения разрабатываются давно — вокруг Елабуги и Бондюги (ныне Менделеевск) структурное бурение началось еще в 1950 году.

Геологоразведка в 1953 году объявила о том, что здесь есть девонская нефть, а в 1955-м из скважины №15 подняли нефтяной керн — так открыли Бондюжское месторождение. В 1958 к нему присоединилось Первомайское, а потом фонтан нефти дала и скважина на левом берегу Камы — вошло в строй и Елабужское месторождение.



12 марта 1958 года в Прикамье был создан укрупненный нефтепромысел с центром в Елабуге, сейчас его наследник — НГДУ «Прикамнефть». Главной задачей коллектива была пробная эксплуатация разведочных скважин Бондюжского месторождения. Обустроили десяток разведочных скважин, построили нефтеналивной причал на Каме — и приступили. Первая баржа с прикамской нефтью отошла от причала 16 сентября 1958 года. Зимой в первые годы нефтепромысел не работал: транспортировали нефть только по реке, поэтому добыча была жестко привязана к сезону навигации. Только в 1961-м, после того как достроили нефтепровод Бондюга — Альметьевск, началась круглогодичная эксплуатация.

До 1952 года по всему Татарстану бурили скважины: нефть искали практически везде. Темпы бурения росли, бригады соревновались между собой. Но отставало строительство вышек. Поэтому вышки просто перевозили с точку на точку: сначала разбирали на мелкие блоки, потом собирали заново. Все это было долго и не всегда эффективно. 12 октября 1952 года в Татарии впервые в Союзе провели эксперимент: перевезли буровой блок к новой скважине целиком. Буровики Прикамья моментально взяли этот опыт на вооружение, и буровые вышки «научились ходить». В Елабужской конторе бурения научили их даже плавать!

Была получена задача разбуривать левобережный участок Первомайского месторождения. И тогда директор конторы бурения Н.М. Куликов рискнул: перевез вышки на баржах через Каму. И этот способ тоже взяли на вооружение.



Людмила Губаева