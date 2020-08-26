НГДУ Прикамнефть
Общая информация
НГДУ «Прикамнефть» входит в структуру «Татнефть», и разрабатывает прикамские месторождения нефти, расположенные на северо-востоке Татарстана, в пределах лево- и правобережья р. Кама. В состав НГДУ входят 20 нефтяных месторождений.
Руководитель — Лаптев Андрей Анатольевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423630, РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 32
- Телефон: (85557) 2-50-25
- Email: prikam@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/prikamneft
Дата последнего обновления: 26.08.2020