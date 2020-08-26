Список компаний

НГДУ Прикамнефть

Промышленность

Общая информация

НГДУ «Прикамнефть» входит в структуру «Татнефть», и разрабатывает прикамские месторождения нефти, расположенные на северо-востоке Татарстана, в пределах лево- и правобережья р. Кама. В состав НГДУ входят 20 нефтяных месторождений.

Руководитель — Лаптев Андрей Анатольевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423630, РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 32
  • Телефон: (85557) 2-50-25
  • Email: prikam@tatneft.ru
  • Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/prikamneft

Дата последнего обновления: 26.08.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам