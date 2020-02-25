Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый запуск дефектоскопа, 1977 год

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Фото: из фондов музея истории АО «Транснефть — Прикамье»

В 1970-е годы в состав АО «Транснефть — Прикамье» (тогда Управление Северо-западными магистральными нефтепроводами) входило более 8 000 км магистралей, семь районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Клявлинская перевалочная нефтебаза. В 1970 году по подземным артериям управления был перекачан первый миллиард тонн нефти, а уже через 7 лет — второй. В 1976 году предприятие удостоилось ордена «Знак почета». Эти годы стали для одного из ведущих предприятий трубопроводного транспорта очередным этапом выдающихся достижений и внедрения новых технологий.

1970-е годы завершились строительством трансконтинентальных магистральных нефтепроводов, замкнувших единую сеть нефтеснабжения страны. Главной задачей стало обеспечение надежности магистралей. Поддержание трубопровода в рабочем состоянии требовало его диагностики, выявления возможных повреждений. «Заглянуть» внутрь трубы без остановки перекачки мог позволить дефектоскоп. Специальное устройство перемещалось внутри трубопровода потоком нефти и считывало дефекты и особенности с его стенок.

Если сегодня в составе «Транснефти» АО «Транснефть — Диаскан» успешно решает весь спектр задач по диагностике трубопроводов, инновационные разработки общества широко используются как в России, так и за рубежом, то в те годы отечественных разработок не существовало. Руководство Главтранснефти остановило свой выбор на двух американских фирмах. Ответственным за испытания назначили главного инженера УСЗМН С. Лебедича, участие в них также принимали заместитель начальника отдела АСУТП А. Князев, инженер технического отдела предприятия А. Карпов и главный инженер Альметьевского РНУ П. Литовченко. Местом действия определили нефтепровод Набережные Челны — Альметьевск.

В конце лета 1977 года в ТАССР прибыл главный специалист одной из фирм Р. Бивер. Третьего сентября макет дефектоскопа благополучно дошел до камеры приема скребка на НПС «Альметьевск». Американец дал добро на поставку из США 86 датчиков дефектоскопа.

Пробный запуск прибора был назначен на 21 сентября 1977 года. Однако выяснилось, что камеры запуска на полтора метра короче необходимой длины. На ее увеличение ушло двое суток. Никакие обстоятельства не могли поколебать решимости наших специалистов. Работать в экстремальных условиях, принимать инновационные решения им было не привыкать. Да и само событие имело большое значение для успешного развития нефтепроводной отрасли страны в целом.

Подготовка к запуску дефектоскопа «Лайналог» (тьюбоскоп)

24 сентября 1977 года представители министерств нефтяной и газовой промышленности, Главтранснефти, ВНИИСПТнефть, ВНИИгаз, УСЗМН стали свидетелями первого в истории отечественной нефтепроводной отрасли запуска дефектоскопа на НПС «Набережные Челны» Альметьевского РНУ. Запуск прошел успешно. Через сутки прибор «финишировал» на ЛПДС «Альметьевск», в 95 км от места «старта». Пропуск повторили дважды. Результат был впечатляющим — свыше тысячи обнаруженных на трубе дефектов.

Предстояло испытать прибор второй фирмы. Дефектоскоп запустили 24 января 1978 года. Из-за большого количества парафина в трубе чувствительность датчиков оказалась смазана. Щетки были заменены, но и вторая попытка не дала четкой картины. Прочистив трубу, прибор запустили в третий раз, но не сработали датчики протяженности. Было принято решение о дополнительном запуске дефектоскопа. И тут, наконец, сверхчувствительные датчики прибора представили наиболее полную картину состояния нефтепровода. Расшифровка данных заняла более месяца напряженной работы.

Специалисты-новаторы УСЗМН приступили к тщательному анализу результатов испытаний, сравнению показаний приборов. Уже на этом этапе было очевидно: применение аналогичных средств для диагностики трубопровода показало целесообразность. Эра широкого использования внутритрубных диагностических комплексов началась в российском трубопроводном транспорте в 1991 году.

Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»