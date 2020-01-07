Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Т. Калиничева на Всесоюзных соревнованиях по лыжам, середина 1950-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 142-я

Фото: из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

Развитие любительского спорта в ТАССР после войны столкнулось с серьезной проблемой: многие тренеры (в основном работавшие в спортивном обществе «Динамо» и преподававшие в вузах и техникумах республики) не вернулись с фронта. В 1948 году Совет министров СССР выпустил постановление «О развитии физической культуры и спорта», одним из главных пунктов которого было решение кадровой проблемы.

В конце марта 1949 года в Казанском государственном педагогическом институте объявили набор студентов на 1 курс факультета физвоспитания. Так в республике началась профессиональная подготовка собственных тренеров и учителей физкультуры на высшем уровне.

Большую роль в подъеме спорта в республике занимали соревнования лыжников — они проводились во всех городах и весях республики: были и первенства районов, и внутриколхозные старты. В 1950 году провели первенство ТАССР, которое продемонстрировало большой рост лыжных гонок как по количеству участников, так и по качеству их подготовки. Проводились агитпоходы: лыжники-комсомольцы ходили по значимым маршрутам под соответствующими лозунгами и с транспарантами.

В зимнем сезоне 1951 года все основные крупные лыжные гонки и агитпоходы были посвящены выборам в Совет ТАССР. 13—15 января 1951 года на лыжной базе «Динамо» в Казани провели зональные соревнования среди лыжников Урала и Поволжья. Сборная ТАССР победила в мужской эстафете 4х10 км, а женщины взяли бронзу в гонке 3х5. Сборная Татарии на этих стартах заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Потом были и другие важные старты. Например, лыжница из Зеленодольска Т. Калиничева с успехом выступала на всесоюзных соревнованиях.

Во всех школах и вузах республики старались заниматься лыжным спортом: в ту пору это был самый массовый и доступный для большинства жителей Татарии спорт. На лыжах в 1950-е умели стоять практически все, с малых лет, и это умение власти пытались направить в максимально конструктивное русло.

Людмила Губаева