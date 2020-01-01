Олимпийская программа 2010—2020: новое и хорошо забытое старое

Олимпийские виды спорта, появившиеся в ушедшем десятилетии

Тема возможного неучастия сборной России в играх ХХХII Олимпиады в Токио затмила в наших СМИ сами соревнования. Но ведь они в любом случае состоятся — и уже ближайшим летом. «Реальное время» продолжает начатую в июне тему программы Олимпийских игр и анализирует, какие виды спорта за последнее время стали составной частью главного события четырехлетия.

У диковинных новаций глубокие корни



Напомню, что в летней публикации автор остановился на тех видах спорта, которые дебютируют в программе Игр в Токио (скейтборд, скалолазание, серфинг) и следующей Олимпиады в Париже (брейк-данс). Надо сказать, что данными дисциплинами расширение программы ближайшей Олимпиады не ограничивается — в столице Японии дебютирует народный «самурайский» вид спорта карате, а также софтбол/бейсбол, который в качестве показательного вида присутствовал еще в программе IV Игр в Лондоне в 1912 году.

Сразу же оговоримся, что речь у нас будет идти только о летних Олимпиадах — у таких зимних «номеров» программы, как хафпайп или керлинг, тоже были свои исторические предшественники в лице гонок военных патрулей, лыжного балета или скиджоринга — на зимних Олимпийских играх-1928 лыжники управляли лошадьми(!). Но это — тема отдельного исследования.

Экзотических видов спорта, которые входили в официальную программу Олимпиад и за победу в которых участники получали точно такие же награды, как и победители в традиционных легкой атлетике и фехтовании, плавании или борьбе, всегда хватало на протяжении почти 125 лет олимпийской истории. Никого 100 и более лет назад не удивляли гонки на почтовых повозках, перетягивание каната, стрельба по «бегущему оленю» или подбрасываемым голубям (в Париже в 1900 году несчастных символов мира стрелки загубили в количестве 400 единиц — как-то это не вяжется с начальными строками «Оды спорту» основателя Олимпиад современности Пьера де Кубертена — поэмы, за которую он получил золотую медаль в Стокгольме-1912 и которые гласили «О спорт, ты — мир…»).

Обыденным делом было включать в официальную программу национальные, то есть популярные у тех или народов и имеющие глубокие исторические корни дисциплины — так популярная у басков пелота (прообраз сквоша) дебютировала на II Олимпиаде, а потом еще трижды (в 1928, 1968 и 1992) присутствовала в качестве показательного вида. Сегодня мы только улыбнемся, узнав, что на четырех(!) Олимпиадах разыгрывались медали в прыжках в высоту с места, в 1908 и 1912 годах олимпийцы состязались в стрельбе на дуэльных пистолетах (слава богу, хоть не заряженных настоящими пулями), в Афинах на первой Олимпиаде современности пловцы плавали в матросской одежде, а на следующих Играх и вовсе был такой вид программы, как «плавание с препятствиями».

Американец Рэй Эври га Олимпиаде 1908 года выполняет прыжок в высоту, который принесет ему золотую медаль. Фото iov75.livejournal.com

Все очень просто — спорт в те далекие времена понимался как досуг, развлечение (именно так переводился латинский глагол «disportare», а, скажите мне, чем такая форма развлечение как плевание на дальность вишневыми косточками или пожирание на скорость хинкали отличается от академической гребли или того же футбола?).

Самое интересное, что с годами, несмотря на то, что спорт потерял свой любительский статус и из баловства превратился в профессию и серьезное социальное явление, экзотика нет-нет, да и всплывала в олимпийской программе. А как еще можно назвать присутствовавшую в Барселоне-1992 дисциплину «синхронное плавание в одиночном разряде» — вдумайтесь в абсурдность самого этого понятия!

И вот в новом XXI веке — новый всплеск нелепостей. Вершина всего, конечно, брейк-данс — интересно, что даже сами танцоры, которые вроде бы должны радоваться такому пиару своего ремесла, в большинстве своем протестовали против включения этой штуки в программу парижских Игр-2024, считая, что тем самым ограничится их свобода самовыражения через любимый танец.

Ну а как дело с олимпийской программой и ее расширением обстояло в последнее десятилетие — увидим, обратившись к Играм-2012 и 2016.

Лондон-2012: хозяева сорвали большой куш

Если Китай — родина многих древних спортивных традиций, то на Британских островах возникли и оформились популярнейшие в мире виды спорта в их современном формате. Футбол (11 на 11 с двумя воротами, а не через сетку, установленную в центре поля как во времена династии Хань), регби, бокс, гребля, керлинг — всему этому мы обязаны англичанам и их ближайшим соседям.

Но Великобритания еще — и родина… Олимпийских игр современности. И это не шутка, и не оскорбление античных греков или светлой памяти барона де Кубертена. Ведь именно в местечке Мач Венлок доктор Уильям Пенни Брукс основал Олимпийское общество Мач Венлока и начал проводить с 1850 года Olympian Games, которые, пережив схожие соревнования в Котсволде, Рондо, Афинах, Скандинавии, регулярно проводятся до сих пор. На одни из них, в начале 90-х гг. XIX века, Брукс пригласил де Кубертена и изложил ему основные идеи олимпизма, которые барон вскоре использовал, произнося свою эпохальную речь на Сорбоннском конгрессе, принявшем решение о возрождении античных Олимпиад. Не случайно в 1994-м, в год столетия олимпийского движения, тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч, возлагая цветы на могилу доктора Брукса, произнес слова: «Настоящему основоположнику олимпийского движения современности…»

Талисман лондонской Олимпиады-2012 Уэнлок освещает фонарем каменный портрет доктора Брукса в Местной церкви. Фото Елены Пахомовой © РИА «Новости»

Англичане, первыми в мире заполучив Игры для своей столицы в третий раз (после Лондона-1908 и Лондона-1948), «пробили» в программу Лондона-2012 новые дисциплины (или замену старых на новые) в тех классических видах спорта, в которых они традиционно сильны… И переплюнули Пекин-2008 по части собранного урожая. Судите сами.

В новом виде программы — женском боксе (участницы состязались в трех весовых категориях) в весе до 51 кг победу одержала Никола Адамс (в следующей категории, до 69 кг, всех соперниц превзошла ирландка Кэти Тейлор, в двух из трех весов серебро для России добыли Софья Очигава и Надежда Торлопова). В гребле все мужские соревнования на дистанцию 500 м были «укорочены» до 200 м и на байдарке-одиночке первенствовал Эд Маккивер. В почитаемом на туманном Альбионе на уровне религии теннисе впервые с Игр 1924 года был введен смешанный разряд, и Энди Маррей вместе с Лорой Робсон завоевали серебряные награды в парных соревнованиях, уступив только белорусам Максиму Мирному и Виктории Азаренко.

Но настоящий триумф ждал Англию в велоспорте. Здесь были упразднены такие дисциплины, как мэдисон, индивидуальная гонка преследования и гонка по очкам. Вместо них медали разыгрывались в омниуме (среди мужчин и женщин), командной гонке преследования, командном спринте (женщины) и кейрине (тоже среди дам). Хозяева Олимпиады трижды поднимались в этих видах на верхнюю ступень пьедестала — в командной гонке преследования, в омниуме (Лора Тротт) и кейрине (Виктория Пендлтон).

Во многом благодаря успехам в новых (и «новых старых») видах олимпийской программы хозяйка юбилейных XXX Игр с 29 золотыми медалями заняла почетное третье место в неофициальном зачете, опередив на 9 наград высшей пробы Россию и пропустив вперед только США и Китай. Завершая разговор об изменениях в программе, добавим, что, как и в Пекине-2008, в Лондоне были заменены некоторые классы яхт, отменены соревнования в каноэ-двойке (у мужчин), а в 200-метровом спринте байдарок-двоек чемпионами стали наши соотечественники Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Они стали первыми в истории чемпионами Игр в К-2 200 м и первыми олимпийскими чемпионами в новейшей истории России на байдарках-двойках. Всего же на XXX Олимпиаде соревнования прошли по 26 видам спорта и 39 спортивным дисциплинам.

В 200-метровом спринте байдарок-двоек чемпионами стали наши соотечественники Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Фото olimp-history.ru

В Рио возродили гольф и регби

«Экологическая» XXXI Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году стала рекордной по количеству стран-участниц (206) и разыгранным медалям (206). Кроме того, это были первые Игры, которые проводились в Южной Америке и первые с 2000 года, которые принимало у себя Южное полушарие.

На Играх повторно дебютировали такие виды спорта, как гольф и регби. Гольф был представлен на Олимпийских играх в далеком 1904 году. Тогда, на III Играх в Сент-Луисе, на которых между собой соревновались почти исключительно американские спортсмены, медали в аристократической дисциплине разыгрывали 77 мужчин-одиночников из США и Канады, были также проведены командные соревнования. Чемпионами стали канадец Джордан Лайон и сборная США. Спустя 112 лет командных соревнований не было, зато наряду с 60 мужчинами в спор за награды вступило такое же количество женщин. Олимпиониками в гольфе новой эры стали англичанин Джастин Роуз и представительница Южной Кореи Ингби Пак (на Олимпиаде 1904 года спортсменка из Азии смогла бы принять участие разве что в «Антропологических днях», в которых, по странной идее организаторов, вызвавшей впоследствии гнев барона де Кубертена, соревновались пигмеи, индейцы, эскимосы и другие представители «небелой расы»).

Всемирную популярность регби подтвердил прошедший этой осенью Кубок мира. Игра с «дыней» была очень популярна и сто, и более ста лет тому назад — сам де Кубертен в качестве судьи работал на матчах французского чемпионата. Неудивительно, что уже в программу II Олимпиады, которая проходила на родине барона в Париже, регби (конечно, в классическом варианте — 15 на 15) было включено. Оставалась эта командная игра и в программе Олимпиад 1908, 1920 и 1924 годов, правда, на трех из четырех Игр золото оспаривали всего по две команды, а в Париже-1924 чемпионы — сборная США — даже не провели финального матча. Словом, все участники автоматически попадали в призеры, победителями же становились Франция (1900). Австралазия (сборная Австралии и Новой Зеландии 1908) и США (1920 и 1924).

В столице Бразилии все было солиднее. Медали разыграли по 12 мужских и женских (впервые в олимпийской истории) сборных. У представителей сильного пола первенствовали фиджийцы, разгромившие в финальном матче англичан 43:7, у пола прекрасного — новозеландки, сломившие сопротивление канадок 24:17. И все бы ничего, если бы регби-7, которое в Рио стало частью олимпийской программы, можно было бы сравнить по уровню с регби классическим, так называемой «пятнашкой». А делать это — все равно что ставить на одну доску Его величество футбол с его мини-, пляжной или какой-нибудь болотной «копией»…

Регби-7 в Рио стало частью олимпийской программы. Фото eurosport.ru

А впрочем, в мире, в котором уже докатились до олимпийского скейтборда, на доску, как мы видим, ставят уже многое, в том числе и престиж страны.

