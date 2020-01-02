Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудники Татпроекта на первомайской демонстрации, середина 1950-х годов

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 137-я

Фото: из семейного архива Инны Серовой

Корреспондент «Реального времени» Инна Серова поделилась с нашим проектом фотографиями и историей своей мамы, Евгении Маркеловой. Она была инженером, работала на строительстве компрессорного завода, чуть было не угодила под суд за чужую халатность, а в 1960-х разрабатывала санитарно-инженерные системы «стройки десятилетия» — Казанского цирка.

Моя мама, Евгения Яковлевна Маркелова, попала в Казань по распределению, когда окончила Московский инженерно-строительный институт в 1948 году по специальности «Водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция». Поставили ее на должность мастера в СМУ №8 СУ №3 треста «Спецмашстрой» Это был тяжкий год: СМУ строило один из цехов компрессорного завода, на стройке работали осужденные — да не тихие «политические», а воры, бандиты, скупщики краденого.

Среди зимы копали траншею под коммуникации. Молоденькую «мастерицу», требовавшую, чтобы отвесную стенку траншеи закрепили как положено досками, никто не слушал. Да и что убедительного она могла сказать — за всю жизнь так и не научившаяся без заикания и стыда произносить непечатные слова? В общем, траншея обвалилась, насмерть завалило женщину-разнорабочую, завели уголовное дело. От тюрьмы маму спас пожилой прораб. Сказал: «Тебе еще жить, дочка», — и взял большую часть вины на себя. Отделался увольнением и условным наказанием. А мама получила строгий выговор и расплатилась за трагедию здоровьем — несколько месяцев лечилась от сильнейшего нервного срыва.

Сотрудники Татпроекта на первомайской демонстрации, середина 1950-х. Седьмая справа — Евгения Маркелова. Фото из семейного архива Инны Серовой

Через год она уволилась и пришла на проектную работу в Казгорсети, оттуда вскоре была переведена в Республиканскую проектную контору министерства коммунального хозяйства ТАССР «Татпроект». В октябре 1964 года ее реорганизовали в Проектный институт гражданского строительства, планирования и застройки городов и поселков «Татаргражданпроект».

Контора сидела в «Бегемоте» — в надстроенном этаже Гостиного двора на улице Ленина (ныне Кремлевская), где сейчас располагается Национальный музей РТ. Работая там, мама получила свое первое жилье. Сразу после приезда в Казань она снимала углы и комнаты у домохозяев в квартальчиках на Булаке, а после переезда из Саранска моей бабушки некоторое время они вдвоем жили в двух купленных на деньги от продажи саранского дома крошечных комнатках дома №18а на улице Жуковского — в том самом сгоревшем в мае прошлого года доме известного профессора-офтальмолога Емилиана Адамюка.

В середине 50-х маме выдали ордер на комнату в два окна в трехкомнатной квартире на втором этаже Мергасовского дома на Черном озере. Кухня и туалет в этом «доме социалистического быта» были крошечными, горячей воды и уж тем более ванны или хотя бы душа не было, но все равно это было «царское» жилье — в центре города и с «удобствами». И именно в эту комнату меня принесли из роддома.

Группа инженеров работает над проектом инженерных сетей Казанского цирка, первая половина 1960-х. Первая слева — Евгения Маркелова. Фото: из семейного архива Инны Серовой

А в 60-х мама вошла в состав группы проектировщиков, которая занималась уникальным проектом казанского цирка. Она вместе с другими проектировала для цирка инженерные сети, работала под началом главного инженера проекта Ефима Юделевича Брудного. Сохранились фотографии: вот проектировщики за работой, вот — во время перерыва, за чаем, а одна и вовсе «крамольная» — проектная группа в полном составе с упоением режется в домино.

Инна Серова