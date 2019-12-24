Фотомарафон «100-летие ТАССР»: девушки на берегу Камы. Елабуга, 1957 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 128-я
К 1959 году население Елабуги составляло 21 992 человека: почти вдвое больше, чем в начале 1930-х. Еще до войны тут были образованы библиотечный и педагогический районные техникумы (библиотечный сначала относился к педагогическому и лишь потом стал самостоятельным учебным заведением).
В 1953 году педагогический техникум стал институтом, и это одно из старейших учебных заведений республики: до революции здесь было епархиальное женское училище, и только потом образование перевели на социалистические рельсы.
Что касается библиотечного техникума, то в его создании и становлении непосредственное участие приняла... Надежда Константиновна Крупская. Например, в государственных архивах сохранилась ее гневная телеграмма в адрес властей республики, которые долгое время не могли обеспечить техникум нормальным помещением.
После войны, в 1950-х, социальное положение студентов и техникума, и института было не самым высоким. Выпускница техникума 1955 года Г.Д. Скальная вспоминала: «Мы почти все жили бедновато, в Елабуге стояли очереди за хлебом, в магазинах почти ничего не было, ходили в телогрейках и калошах, а в ноябре, как подмерзнет, надевали сразу валенки».
Но ноябрь ноябрем, а весной, теплым маем, студенты проводили свободное время на берегу Камы: здесь можно было и почитать книжку, и покататься на лодке, и пококетничать с парнями.
Повседневная жизнь елабужан всегда концентрировалась вокруг торговой площади. На Сенной площади еще в XIX веке велась оживленная торговля зерном, хлебом, лыком, лаптями, сеном и соломой (отсюда и название). В 1864 году новый генплан закрепил за ней название Хлебная. С конца 1940-х годов на площади был устроен стадион: здесь играли в футбол — и даже болельщики приходили внимательно следить за матчами. И наконец осенью 1964 года стадион упразднили, а площадь получила имя Ленина.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник и лично научного сотрудника Марину Гончарук.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Как будто вчера было...
Именно эти люди, изображенные на фотографиях далеких и близких 1950-х годов и создавали индустриальную и научную мощь не только Елабуги, ТАССРно и всего Советского Союза.
Спасибо автору, РВ, Елабужскому государственному музею-заповеднику и неизвестному фотографу (почти на 100% мужчине - химическая фотография требовала много времени, знаний умений навыков и относилась в то время к "мужским" профессиям и хобби) - Память это самое ценное богатство Человека.