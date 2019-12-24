Фотомарафон «100-летие ТАССР»: девушки на берегу Камы. Елабуга, 1957 год

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К 1959 году население Елабуги составляло 21 992 человека: почти вдвое больше, чем в начале 1930-х. Еще до войны тут были образованы библиотечный и педагогический районные техникумы (библиотечный сначала относился к педагогическому и лишь потом стал самостоятельным учебным заведением).

В 1953 году педагогический техникум стал институтом, и это одно из старейших учебных заведений республики: до революции здесь было епархиальное женское училище, и только потом образование перевели на социалистические рельсы.

Что касается библиотечного техникума, то в его создании и становлении непосредственное участие приняла... Надежда Константиновна Крупская. Например, в государственных архивах сохранилась ее гневная телеграмма в адрес властей республики, которые долгое время не могли обеспечить техникум нормальным помещением.

После войны, в 1950-х, социальное положение студентов и техникума, и института было не самым высоким. Выпускница техникума 1955 года Г.Д. Скальная вспоминала: «Мы почти все жили бедновато, в Елабуге стояли очереди за хлебом, в магазинах почти ничего не было, ходили в телогрейках и калошах, а в ноябре, как подмерзнет, надевали сразу валенки».

Но ноябрь ноябрем, а весной, теплым маем, студенты проводили свободное время на берегу Камы: здесь можно было и почитать книжку, и покататься на лодке, и пококетничать с парнями.

Стадион на площади имени Ленина, Елабуга, 1950 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Повседневная жизнь елабужан всегда концентрировалась вокруг торговой площади. На Сенной площади еще в XIX веке велась оживленная торговля зерном, хлебом, лыком, лаптями, сеном и соломой (отсюда и название). В 1864 году новый генплан закрепил за ней название Хлебная. С конца 1940-х годов на площади был устроен стадион: здесь играли в футбол — и даже болельщики приходили внимательно следить за матчами. И наконец осенью 1964 года стадион упразднили, а площадь получила имя Ленина.



Людмила Губаева