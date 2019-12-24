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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: девушки на берегу Камы. Елабуга, 1957 год

07:00, 24.12.2019 1 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: девушки на берегу Камы. Елабуга, 1957 год

К 1959 году население Елабуги составляло 21 992 человека: почти вдвое больше, чем в начале 1930-х. Еще до войны тут были образованы библиотечный и педагогический районные техникумы (библиотечный сначала относился к педагогическому и лишь потом стал самостоятельным учебным заведением).

В 1953 году педагогический техникум стал институтом, и это одно из старейших учебных заведений республики: до революции здесь было епархиальное женское училище, и только потом образование перевели на социалистические рельсы.

Что касается библиотечного техникума, то в его создании и становлении непосредственное участие приняла... Надежда Константиновна Крупская. Например, в государственных архивах сохранилась ее гневная телеграмма в адрес властей республики, которые долгое время не могли обеспечить техникум нормальным помещением.

После войны, в 1950-х, социальное положение студентов и техникума, и института было не самым высоким. Выпускница техникума 1955 года Г.Д. Скальная вспоминала: «Мы почти все жили бедновато, в Елабуге стояли очереди за хлебом, в магазинах почти ничего не было, ходили в телогрейках и калошах, а в ноябре, как подмерзнет, надевали сразу валенки».

Но ноябрь ноябрем, а весной, теплым маем, студенты проводили свободное время на берегу Камы: здесь можно было и почитать книжку, и покататься на лодке, и пококетничать с парнями.

Стадион на площади имени Ленина, Елабуга, 1950 год. Фото из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Повседневная жизнь елабужан всегда концентрировалась вокруг торговой площади. На Сенной площади еще в XIX веке велась оживленная торговля зерном, хлебом, лыком, лаптями, сеном и соломой (отсюда и название). В 1864 году новый генплан закрепил за ней название Хлебная. С конца 1940-х годов на площади был устроен стадион: здесь играли в футбол — и даже болельщики приходили внимательно следить за матчами. И наконец осенью 1964 года стадион упразднили, а площадь получила имя Ленина.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Елабужский государственный музей-заповедник и лично научного сотрудника Марину Гончарук.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:51
    Ощущение, что попал в родной маленький городок недалеко от Москвы - всё узнаваемо, и большая Река, и стадион, окруженный дореволюционными добротными, красивыми зданиями, и мальчишки и мужчины на велосипедах, и футолисты, и зрители, и высоченный столб, на который привязывали в сетке мяч и два игрока соревновались, кто быстрее его закрутит вокруг столба, и главное девушки - красивые и скромные, в белых носочках, закрытых платьях и кофтах и с книжками в руках...
    Как будто вчера было...
    Именно эти люди, изображенные на фотографиях далеких и близких 1950-х годов и создавали индустриальную и научную мощь не только Елабуги, ТАССРно и всего Советского Союза.

    Спасибо автору, РВ, Елабужскому государственному музею-заповеднику и неизвестному фотографу (почти на 100% мужчине - химическая фотография требовала много времени, знаний умений навыков и относилась в то время к "мужским" профессиям и хобби) - Память это самое ценное богатство Человека.
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