Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первые сироты, принятые в детдом села Сарабиккулово, 1945 год

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В годы Великой Отечественной войны осиротело множество детей. 30 сентября 1944 года исполком Шугуровского района ТАССР принял решение открыть детский дом в селе Сарабиккулово.

В фондах Лениногорского краеведческого музея хранится альбом «Эстафета Шугуровского района 40-летию ВЛКСМ и 35-летию пионерской организации Татарии», составленный в 1958 году. В нем каждая страница рассказывает о селах Шугуровского района: пионеры писали о своем колхозе, об уважаемых и знаменитых сельчанах и о достижениях в учебе.

Казалось бы, стандартный документ эпохи. Но в нем есть и пронзительная страница, которая посвящена детскому дому №100 в селе Сарабиккулово. Его открыли под конец войны, в 1945 году, и в альбоме его воспитанники рассказывают свою историю, благодарят партию и государство за «счастливую и радостную жизнь».

Сотрудница детского дома, нянечка Камал Сарыймова. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Меньше чем за полгода до победы, 1 января 1945 года, детский дом открылся. Под него отремонтировали классные комнаты старой сельской школы. Для детей, которых сюда привезли, не было готово, по сути, ничего: в селе не было ни лишней одежды, ни еды, ни необходимого оборудования. Были только люди с большими сердцами, которые взяли на себя заботу о сиротах.

Первый директор детдома Магмура Хафизова, бухгалтер Солтан Каримов и завхоз Ахат Ахмеров приложили титанические усилия для того, чтобы найти, «выбить», достать для своих питомцев все, что было нужно.

Солтан Каримов и Ахат Ахмеров. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

После войны бытовые условия в детдоме начали понемногу улучшаться. В 1947 году построили 5 новых зданий. В 1955 для сирот возвели баню и организовали отдельное здание под столовую. Территорию огородили забором и засадили деревьями.

За годы войны здесь спасли 150 детей. В 1958-м из детского дома вышли во взрослую жизни 363 сироты. Один из них — Радик Заляев — стал впоследствии Героем Социалистического Труда.

Урок труда в школе детского дома, 1958 год. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Альбом заканчивается 1958 годом. А в 1961 году заканчивается и история детдома в селе Сарабиккулово: его перевели в школу-интернат №2 Бугульмы.

Людмила Губаева