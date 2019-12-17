Фотомарафон «100-летие ТАССР»: во дворе дома №24 по улице Каюма Насыри, 1941 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 121-я
Улица Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе Казани получила свое нынешнее название в 1930 году в честь татарского ученого-энциклопедиста Каюма Насыри. До тех пор она называлась Захарьевской — от стоявшей на ней церкви Захарии и Елизаветы, разобранной из-за ветхости в 1825 году. Уникальные фотографии из домашнего архива Айрата Сатдарова показывают, как жили здесь люди в 1940-х годах.
Семья Сатдаровых до войны жила в двухэтажном доме №24 по улице Каюма Насыри. До революции это была одна из самых богатых и аристократических улиц татарской части Казани: здесь жили купцы и представители духовенства. Когда к власти пришли большевики, духовенству пришлось изрядно потесниться, а прослойка купцов и вовсе вынуждена была раствориться в массе остальных горожан.
Бывшие купеческие особняки, как и остальное жилье, «уплотнили». В одном из таких особняков до войны в небольшой квартире из двух комнат жила семья Сатдаровых — Яппар и Гайникамал с сыном Шамилем и дочкой Флюрой.
Быт в Старо-Татарской слободе до войны был очень размеренным, напоминал деревенскую жизнь. Козы и куры по улице почти не бегали, но улицы, хоть и широкие, были довольно скудно замощены. Дома, и каменные, и деревянные, были организованы так, как у деревенских татар — с закрытым со всех сторон двором и хозяйственными пристройками внутри. Во время войны в Старо-Татарскую слободу, как и во все остальные районы Казани, массово заселяли эвакуированных. Кое-кто из них так и осели здесь, войдя в семьи казанских татар.
Когда муж ушел на фронт, Гайникамал осталась с детьми и соседями на Каюма Насыри, но потом в силу безденежья вынуждена была переехать на соседнюю улицу, Поперечную Насыри. После того как кончилась война и Яппар вернулся домой, семья переехала на другую сторону озера Кабан — на Дегтярную улицу.
Мечеть Аль-Марджани — старейшая каменная мечеть Казани (1774 год). В 1930-е все мусульманские храмы города, кроме Марджани, были закрыты и приспособлены под социальные нужды (где-то «поселился» архив, где-то — школа, где-то — госучреждения). Несколько десятилетий мечеть Марджани была единственной действующей на весь город.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Айрата Сатдарова, предоставившего фотографии из архива своей семьи.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Можно рассмотреть все мелочи быта того времени - от обустройства дворов до одежды.
Настоящая Старая Казань конца 19 века несколько подпорченная "строительством социализма".
Поразило количество задвижек и огромных запоров на воротах со стороны двора (3-я фотография) - такое ощущение, что дом готовился к осаде.
А может так и было - был штурм и оборона.
В 1918 году именно в Старо-Татарской Слободе была создана Булгарская Народная Республика во главе с Ваисовым.
Старо-татарская слобода обманом и штурмом была захвачена мусульманским коммунистом, марксистом Султан-Галиевым.
Ваисов был убит - похоронен в Парке Горького на кладбище революционеров - Булгарская Народная Республика упразднена.
Фотографии "пропитаны" настоящей неподдельной жизнью.
Очень интересно и познавательно.
Спасибо автору, РВ и Айдара Сатдарова за сохранение Памяти.