Фотомарафон «100-летие ТАССР»: во дворе дома №24 по улице Каюма Насыри, 1941 год

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Фото: из семейного архива Айрата Сатдарова

Улица Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе Казани получила свое нынешнее название в 1930 году в честь татарского ученого-энциклопедиста Каюма Насыри. До тех пор она называлась Захарьевской — от стоявшей на ней церкви Захарии и Елизаветы, разобранной из-за ветхости в 1825 году. Уникальные фотографии из домашнего архива Айрата Сатдарова показывают, как жили здесь люди в 1940-х годах.

Семья Сатдаровых до войны жила в двухэтажном доме №24 по улице Каюма Насыри. До революции это была одна из самых богатых и аристократических улиц татарской части Казани: здесь жили купцы и представители духовенства. Когда к власти пришли большевики, духовенству пришлось изрядно потесниться, а прослойка купцов и вовсе вынуждена была раствориться в массе остальных горожан.

Бывшие купеческие особняки, как и остальное жилье, «уплотнили». В одном из таких особняков до войны в небольшой квартире из двух комнат жила семья Сатдаровых — Яппар и Гайникамал с сыном Шамилем и дочкой Флюрой.

Возле дома №24 по Каюма Насыри, 1941 год. Фото из семейного альбома Айрата Сатдарова

Быт в Старо-Татарской слободе до войны был очень размеренным, напоминал деревенскую жизнь. Козы и куры по улице почти не бегали, но улицы, хоть и широкие, были довольно скудно замощены. Дома, и каменные, и деревянные, были организованы так, как у деревенских татар — с закрытым со всех сторон двором и хозяйственными пристройками внутри. Во время войны в Старо-Татарскую слободу, как и во все остальные районы Казани, массово заселяли эвакуированных. Кое-кто из них так и осели здесь, войдя в семьи казанских татар.

Когда муж ушел на фронт, Гайникамал осталась с детьми и соседями на Каюма Насыри, но потом в силу безденежья вынуждена была переехать на соседнюю улицу, Поперечную Насыри. После того как кончилась война и Яппар вернулся домой, семья переехала на другую сторону озера Кабан — на Дегтярную улицу.



Гайникамал на улице Поперечной Насыри, 1941—1943 годы. Фото из семейного архива Айрата Сатдарова

Мечеть Аль-Марджани — старейшая каменная мечеть Казани (1774 год). В 1930-е все мусульманские храмы города, кроме Марджани, были закрыты и приспособлены под социальные нужды (где-то «поселился» архив, где-то — школа, где-то — госучреждения). Несколько десятилетий мечеть Марджани была единственной действующей на весь город.

Мечеть Марджани в начале 1940-х годов. Фото из семейного архива Айрата Сатдарова

Людмила Губаева