Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты и сотрудники КИИГС на ноябрьской демонстрации, 1947 год

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Сразу же после войны в Казани было принято решение возродить строительный вуз: 1 сентября 1946 года начался новый учебный год в Казанском институте инженеров гражданского строительства (КИИГС).

Страну надо было отстраивать заново, и ей остро не хватало специалистов — архитекторов и инженеров. Поэтому работу казанского института возобновили. По сути, нужно было образовать новый вуз, и возглавил эту сложную работу доцент Фаткулислам Мансурович Хакимов, вернувшийся с фронта. Впоследствии его и назначили директором института.

Первого сентября 1946 года к занятиям приступили 113 студентов единственного на тот момент факультета — «Промышленное и гражданское строительство».

Студенты первого послевоенного набора, вторая половина 1940-х гг. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Институт временно «поселили» в аудиториях сельскохозяйственного и химико-технологического институтов: своего здания у него пока еще не было. Вузу передали недостроенный дом по улице Зеленой, 1 (первоначально его хотели построить для школы глухонемых). Летом на строительстве работали и студенты, и даже преподаватели вуза. Благодаря форсированной работе, здание достроили в 1948 году, и новый учебный семестр 1 сентября институт встретил уже «у себя дома».

Студенты на строительстве здания института, 1947 год. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Но, кроме здания, нужно было возвращать фундаментальную библиотеку и лабораторию строительных материалов (они оставались на улице Карла Маркса, в здании Художественного училища, в котором вуз работал до войны). Институту вернули все в полном объеме. Но этого было недостаточно: надо было оборудовать кабинеты, новые лаборатории. И эта административная работа в первые послевоенные годы кропотливо проводилась руководством и сотрудниками вуза.

Здание Казанского института инженеров гражданского строительства, весна 1948 года. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Институт располагал штатом квалифицированных преподавателей, но чтобы читать лекции и проводить практические занятия по общетехническим дисциплинам и научить преподавать молодых сотрудников вуза, сюда приглашали и сторонних лекторов. Например, по совместительству работали в КИИГСе профессора Борис Горизонтов из сельскохозяйственного института, математик Николай Пауткин и другие.

В эти годы зародилось и начало работать студенческое научно-техническое общество (СНО). Первая конференция СНО была проведена в 1949 году по четырем секциям: общественные науки, архитектура, строительная механика и строительное производство. На секциях было заслушано 15 докладов.

Занятия по начертательной геометрии ведет Б.И. Барышев. 1949 г. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

В декабре 1951 года 94 выпускника успешно защитили дипломные проекты и разъехались по городам и весям Советского Союза — строить страну. С первым послевоенным выпуском закончился организационный период в жизни института. Все вошло в колею, выработались программы, был набран опыт. Впоследствии вуз каждый год выпускал от 60 до 90 инженеров-строителей, а всего за первые послевоенные 10 лет он выпустил 484 специалиста высшей квалификации.

Студенты второго послевоенного набора, 1949—1950 гг. Фото из фондов Музея истории КГАСУ

Людмила Губаева