Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на фоне фонтана из скважины №3 на Ромашкинском месторождении, 1948 год

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Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

25 июля 1948 года произошло одно из важнейших событий, определивших экономическое развитие ТАССР и, пожалуй, всего Советского Союза: было открыто крупнейшее в Волго-Уральском регионе и одно из крупнейших в мире месторождений нефти — Ромашкинское.

В Шугуровском районе с 1944 года шла геологоразведка: искали девонскую нефть. Первая скважина, показавшая наличие нефти в ТАССР в 1943 году, давала достаточно низкий дебит нефти из высоких геологических горизонтов. После того как девонскую нефть нашли в Бавлах, поиски расширили. Особенно надеялись на скважины, которые бурили рядом с деревней Ромашкино (Тимяшево) Новописьмянского района — рядом с современным Лениногорском. В 1946 году здесь заложили несколько новых скважин, и одна из них — №3 — оказалась той самой «золотой антилопой», которая заложила экономическое благосостояние нашей республики на долгие десятилетия.

Бригада С.Ф. Кузьмина, пробурившая легендарную скважину №3, 1948 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Скважина №3 стала первой, открывшей миру Ромашкинское нефтяное месторождение. Из нее бил фонтан качественнейшей безводной нефти дебитом в 120 тонн в сутки. Впоследствии оказалось, что это не только крупнейшее месторождение в Волго-Уральском регионе, но и одно из десятка самых больших в мире, которое по международной классификации было отнесено к супергигантам.

Таким образом, первая татарская нефть, которую в 1943 нашли в Шугурово, располагалось на самом краешке Ромашкинского месторождения. Шугуровский нефтепромысел объявили «вторым Баку», построили нефтепровод, сосредоточили здесь более 100 тысяч специалистов нефтяной сферы со всех регионов огромной страны. В кратчайшие сроки здесь выросли новые города — Лениногорск и Альметьевск, в республике началось активное испытание новых технологий, разработка передовой техники. Здесь впервые внедрили метод внутриконтурного заводнения, который потом взяла на вооружение вся нефтяная промышленность мира.

Нефтяной фонтан на скважине №3, конец 1940-х. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Но все это было потом. А пока нужно было срочно разворачивать крупнейший нефтепромысел. Министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков приказал создать трест «Татарнефть» в Бугульме в 1949 году, а в 1950 было создано объединение «Татнефть».

3-я скважина, 1948 год. Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

Одновременно с разработкой месторождений срочно строили дорожную сеть, создавали энергетическую, ремонтно-производственную базы. Первые нефтяники Ромашкинского месторождения жили во временных бараках, а кое-кому не доставалось и такого жилья: ютились в палатках и в землянках. Мало было строительных материалов: не забываем, что страна отстраивалась после изнурительной войны. Начали строить сборно-щитовые дома, а потом на их месте выросли молодые города.

Уже в 1950 году в ТАССР добыли 860 тысяч тонн нефти.

Людмила Губаева