«Крылья Татарстана»: в Казани к 75-летию Победы восстановят легендарный бомбардировщик Пе-2

Самолет соберут, но не смогут поднять в небо — у авторов проекта «нет финансовых возможностей»

Сегодня казанские поисковики из объединения «Отечество» рассказали, как из частей потерпевших крушение боевых самолетов восстанавливают пикирующий бомбардировщик Пе-2 — машину в годы войны собирали в Казани. Авторы проекта обещают к 9 Мая представить почти полностью готовый фронтовой истребитель, целиком же восстановить его к этой дате не успеют. Но и позднее поднять легендарный Пе-2 в воздух вряд ли получится. Причина — отсутствие чертежей, средств и не лучшее состояние фрагментов самолетов, которые в конце 90-х люди просто сдавали в металлолом. Для полной реализации проекта нужны 40 млн рублей, сообщили авторы проекта «Реальному времени». О сборке бомбардировщика энтузиасты рассказывали, презентуя свою книгу «Крылья Татарстана. Восстановить легенду».



«Масса самолетов и их фрагментов была сдана в металлолом»

Сам необычный проект стартовал три года назад, рассказал сегодня руководитель общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев на брифинге в ИА «Татар-информ». Тогда он и его коллеги озадачились тем, что в Татарстане нет ни одного настоящего самолета Пе-2, построенного на казанском заводе: все, что стоят в различных парках Победы, — всего лишь копии. Тогда как в годы Великой Отечественной войны в нашем городе было выпущено 10,5 тысячи (!) таких самолетов (еще одну тысячу собрали в Иркутске).

В итоге в организации «Отечества» захотели сделать готовый самолет из фрагментов летавших в годы войны и потерпевших крушение. Фактически он соединит в себе не только историю самолетов, но и погибших экипажей, став своеобразной данью памяти. Книга рассказывает об истории Пе-2, о поисковых работах, летчиках-героях.

— Задача — с мест боев привезти как можно больше фрагментов Пе-2, чтобы сделать самолет максимально идентичным. К сожалению, в начале 1990-х масса самолетов и их фрагментов была сдана в металлолом. Да и сегодня местные жители, если находят фрагменты в деревнях, тоже их сдают в металлопункты, — с грустью заметил Коноплев. — Но иногда мы приезжаем на места крушений и собираем по три-четыре мешка запчастей, и более крупные фрагменты попадаются. На фотографиях в книге вы увидите: зачастую поисковые работы проходят на болоте, в воде. Чтобы вывезти большие фрагменты из болот — приходится использовать технику. Сами экспедиции технически сложные.

В Татарстане находили и находят останки погибших летчиков Пе-2 — откуда они здесь?

Управляющий делами РОМО «Объединение «Отечество» РТ Илья Прокофьев, автор книги, объяснил, что издание «Крылья Татарстана» появилось из решения описать все поисково-восстановительные работы в ходе проекта начиная еще с 1990-х, когда велась большая работа по выявлению имен погибших и захоронениям летчиков, погибших… в Татарстане.

— Мы удивились тому, что много погибших военных на этой территории было из летного состава. Но Татарстан же относительно далеко от фронта был! Тогда откуда такое большое количество погибших летчиков? Поняли почему. Потому что Казань в годы войны была большим авиационным центром. Здесь базировался и 9-й запасной авиационный полк, в 1942 году была сформирована 8-я запасная авиационная бригада. Это были учебные авиационные части. Они обучали наши маршевые полки боевому применению Пе-2, который изготавливали в годы войны на 22-м авиазаводе в Казани, — объяснил Прокофьев.

Проводя еще с 1990-х большую работу в Татарстане по выявлению утерянных захоронений наших летчиков, погибших тут в силу различных условий — катастрофы происходили или от плохой погоды, или от отказа техники, поисковики находили и поднимали фрагменты самих самолетов. Которые особенно музеям были и не нужны. Фрагменты, говорит Прокофьев, были массивные, удивительные — «со слезами об этом вспоминаем», но в силу тяжелой экономической ситуации того времени они в итоге пропали. Либо фрагменты Пе-2 просто оставляли в лесу — больше занимаясь похоронами экипажа, поиском родственников погибших, либо, опять же, они шли на металлолом.

«Но у нас летающего Пе-2, конечно, не будет… Финансовых возможностей нет»

Три года назад казанские поисковики задумались: почему бы не попытаться собрать боевой самолет из фрагментов разбившихся или подбитых? Тем более, заметил Прокофьев, такие практики сегодня есть, есть даже летающий самолет, собранный из фрагментов боевых:

— Но у нас летающего Пе-2, конечно, не будет… Финансовых возможностей нет. Но материально-техническую базу мы нарастили, элементы конструкции некоторые готовы, остается состыковать. Впереди огромный объем работы.

Желание выпустить книгу возникло и потому, что когда в СМИ говорится об очередной находке, в лучшем случае рассказывают о командире поискового отряда, масса же поисковиков остается в тени. В книге «Крылья Татарстана» упомянуты все ребята, которые помогали казанским поисковикам: есть цветные вклейки, много фотографий.

— Главное — летчики, судьбы солдат и офицеров, которые поднимали машины в воздух, летали на боевые задания и часто с них не возвращались. Мы их находим, восстанавливаем по номерам двигателя историю и судьбу экипажа, — говорит автор книги.

К 9 мая 2020 года поисковики обещают представить пока кусок центроплана с двигателем

«Крылья Татарстана» завершаются 2018 годом, в 2019-м поисковики уже «отработали» до 10 мест падений Пе-2 и выявили имена 25 членов экипажей, которые войдут в следующую книгу. К 2019 году для восстановления всего одного самолета из болот и озер были подняты 17 машин, что дало 80% необходимых фрагментов. 100%, впрочем, вероятнее всего, не найдут никогда: некоторые детали предстоит делать из новых материалов, например, обшивку самолета — разумеется, придется восстанавливать своими руками. Сейчас в гаражах и на складах «Отечества» лежат детали почти трех десятков боевых Пе-2. К 9 мая 2020 года поисковики обещают представить пока кусок центроплана (центральная часть крыла или оперения самолета, соединяющая правую и левую полуплоскости крыла), с присоединенным к нему двигателем.

Проблемы: нет чертежей, в Минобороны до сих пор все не рассекретили

При восстановлении Пе-2 авторам проекта и книги пришлось столкнуться с неожиданными трудностями: ни в одном из архивов не сохранились чертежи самого бомбардировщика. Есть какие-то технические справочники, изданные в годы войны. Так что и в этом случае приходилось довольствоваться лишь фрагментами чертежей. Благодаря музею 22-го завода в Казани удалось найти уникальные альбомы для технологов, работавших в цеху, целых агрегатов, конструкций. Непросто приходилось и приходится поисковым отрядам с выявлением имен членов погибших экипажей.

— Как бы Минобороны ни говорило сегодня о том, что рассекречиваются все документы, — многие документы у нас до сих пор находятся в стадии рассекречивания! Банальная нехватка людей, которые должны этим заниматься, — объясняет Прокофьев.

Меньше проблем с фотографиями, с которыми как раз помогает Минобороны, в центральном его архиве хранятся послужные карточки, которые составлялись хотя бы на офицеров, но в случае авиаотрядов — еще и на сержантский состав экипажей.

Почему на советских Пе-2 иногда летали финские экипажи

В ходе поисков неожиданно всплывают малоизвестные или неизвестные исторические события и эпизоды. Так, после поднятия самолета в Карелии выяснили имена членов погибшего экипажа, в частности, летчиков Долматова и Виноградова. Родственников Долматова, что интересно, нашли в Казани. Затем случайно в одной из книг воспоминаний о летчике-герое СССР Сергее Анохине нашли упоминания погибших летчиков: оказалось, что казанские поисковики подняли самолет Анохина. Летчик был в отпуске, а Долматов с Виноградовым погибли при перебазировании. Еще одну цепочку потянул за собой другой самолет, найденный в Карелии. Находка поисковиков удивила: ни в одном из архивов потерь в районе Сегежи, где был найден Пе-2, он не значился. После долгих поисков информации выяснилось, что в том районе на наших самолетах летали и финны, воевавшие с СССР. Этот Пе-2 был ранней постройки, наряду с другими самолетами попал под массированный удар немецких ВВС, которые их отправили на авиационную свалку. Финны, союзники немцев, в октябре 1941 года купили несколько Пе-2, восстановили и использовали в качестве разведывательных. Номера двигателей выяснить помогли коллеги из Финляндии, судьбу финского экипажа узнали казанские поисковики.

Весь проект существует фактически на ежегодные гранты по линии Минмолодежи РТ, Минэкономики РТ и Минсоцзащиты РТ (всего 200—300 тыс. рублей ежегодно), а также помогает «Татнефть». При этом сами поисковые экспедиции недешевые и обходятся в среднем в 200 тыс. рублей. Именно поэтому к 9 мая 2020 года полного самолета и не будет, на это, собственно, нет средств. Когда все же самолет будет собран, его обещают передать в Нацмузей, которому для его содержания понадобится отдельный павильон (размах крыльев Пе-2 — 17 метров). Сколько уже потрачено, поисковики даже не задумывались.

— У нас нет задачи посчитать, сколько мы потратили. Есть задача — сделать реальную вещь. Знаем, что надо еще очень много. Весь проект в 40 млн рублей оценивается. Если дадут 40 млн рублей — посчитаем сразу же, — рассказал «Реальному времени» Александр Коноплев.