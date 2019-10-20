«Их нравы»: идеальный военный, который не хотел становиться президентом

Генерал Джемаль Гюрсель — демократ, миротворец и бессребреник

Фото: dic.academic.ru . Джемаль Гюрсель - справа

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о четвертом президенте Турецкой Республики Джемале Гюрселе.

Генерал-демократ



Возможно, четвертый президент Турецкой Республики генерал Джемаль Гюрсель был единственным, кто оказался на вершине турецкого политического Олимпа после событий 27 мая 1960 года вопреки своим намерениям и желанию. Уходя на вынужденную пенсию незадолго до переворота, он в своем прощальном письме предостерегает армию от вмешательства в политические процессы, происходящие в стране. Однако колесо истории поворачивается таким образом, что вскоре ему приходится встать у руля восстания — как он позже признается в одном из своих интервью, чтобы установить управление, основанное на принципах справедливости и совести.

Кто знает, во что бы вылилась военная диктатура, если бы не было уравновешивающей, а порой и одергивающей роли Джемаля Гюрселя? В конце концов, будучи президентом страны, он сделал практически все, что от него зависело, для установления демократических принципов, построив механизм сдержек и противовесов, которые регулировали отношения различных властных структур и препятствовали доминированию одной ветви власти над другой.

Подобно биографиям других военных и политических деятелей тех лет, жизненный путь Гюрселя весьма красочен и полон самых разнообразных событий. Будущий генерал родился в 1895 году в семье военного в городе Эрзурум, славящемся своими сорокаградусными морозами и обильными снегопадами. До того, как стать сподвижником Мустафы Кемаля Ататюрка, он успел отучиться в Стамбульской военной академии, повоевать на различных фронтах Первой мировой войны, два года провести в британском плену в Египте, освободиться, вернуться в Стамбул и успеть перейти в анатолийскую часть Османской империи аккурат в момент проведения Эрзурумского конгресса.

Далее была освободительная война (отечественные историки почему-то предпочитают называть ее греко-турецкой), в которой он участвовал во всех битвах западного фронта. После установления республики Джемаль Гюрсель завершил свое военное обучение, начатое еще во времена Османской империи, и продолжил службу в турецкой армии. Военная карьера развивалась планомерно, в 51 год он получил звание бригадного генерала, а достигнув возраста Пророка (62 года), стал командующим сухопутных войск. Именно с этой должности он ушел в отставку, прослужив в войсках в общей сложности около 45 лет.

Затем грянул переворот и началась политическая карьера генерала Гюрселя.

Военный переворот в Турции. 1960 год. Фото militaryarms.ru

«Второй Ататюрк»

Будучи лидером Комитета национального единства, он выступает за скорейшее преобразование политической системы страны и немедленную передачу власти от военных представителям народа, избранным на демократических выборах. Именно с его подачи группа, состоящая из профессоров юридического факультета Стамбульского университета, приступает к разработке новой конституции. Во время судебного процесса над политическими заключенными генерал Гюрсель выступает резко против применения высшей меры наказания. Благодаря его военному и политическому авторитету удается заменить 12 из 15 смертных приговоров на более мягкие виды наказания, однако бывшего премьер-министра Мендереса и двух его соратников спасти так и не удалось.

После парламентских выборов 1961 года Великое Национальное Собрание Турции избирает Джемаля Гюрселя президентом страны. Во многих источниках отмечается, что для того, чтобы стать президентом, генерал Гюрсель не прилагал абсолютно никаких усилий. Политическая конъюнктура сложилась таким образом, что Гюрсель стал компромиссной фигурой, устраивавшей как военных, так и гражданских.

На президентском посту генерал сделал очень многое для установления и закрепления гражданских прав и свобод. Он реабилитировал многих политических заключенных, в частности, бывший президент Джеляль Баяр обязан ему спасением жизни и заменой пожизненного заключения на домашний арест; вернул на прежние должности ранее уволенных представителей академического сообщества; способствовал открытию различных оппозиционных газет и изданий, которые были закрыты при предыдущих режимах по политическим соображениям.

При его президентстве Турция стала временным председателем Совета безопасности ООН, были установлены тесные связи с лидерами европейских государств. С официальными визитами Турцию посетили королева Великобритании Елизавета II и вице-президент США Линдон Джонсон. Началось телевизионное вещание, открывались новые радиостанции, преимущественно в юго-восточной Анатолии с центром в Эрзуруме. Кроме всего прочего, необходимо отметить, что весь срок своего президентства Джемаль Гюрсель отработал бесплатно, отказавшись от внушительной президентской зарплаты. Все это время он жил на скромную военную пенсию.

Многие современники видели в Джемале Гюрселе второго Ататюрка — военного, ставшего в трудный момент у руля страны и сделавшего все для ее преобразования. Фото militaryarms.ru

Но время никого не щадит, тем более бравых генералов и участников многочисленных боевых действий. В начале 1960 года у Гюрселя начинаются проблемы со здоровьем, которые постепенно переходят в паралич. В начале февраля 1966 года на личном самолете Линдона Джонсона его перевозят в США для операции, во время которой он впадает в кому. 26 марта Гюрселя возвращают в Анкару, а 28 марта ВНСТ на экстренном заседании принимает решение о снятии с него президентских полномочий. Пролежав в коме около семи с половиной месяцев, генерал умирает, так и не придя в сознание. Тело его было похоронено в мемориальном комплексе Аныткабир, однако в 1988 году было принято решение о перезахоронении генерала на Государственном Кладбище.

Многие современники видели в Джемале Гюрселе второго Ататюрка — военного, ставшего в трудный момент у руля страны и сделавшего все для ее преобразования. История запомнила его как отца-основателя второй республики.

