«Башкортостан отстает от Татарстана и Удмуртии по ВРП на душу населения»

Как двигать регионы вперед в условиях реализации национальных проектов: о сотрудничестве между республиками в цифрах и стихах Тукая

Татарстан, Башкортостан и Удмуртию связывают тесные экономические и культурно-исторические связи. Уфимский экономист Равиль Ахтямов в колонке, написанной для «Реального времени», рассуждает о том, как двигать эти республики вперед в условиях реализации национальных проектов. В частности, наш колумнист предлагает создать в Башкирии отдельное ведомство, которое занималось бы привлечением инвестиций в регион.

Вместе с соседями

В список диких и отсталых пусть никто нас не внесет,

И в порыве благородном будем двигаться вперед.

Габдулла Тукай, «В саду знаний»

В рамках поддержки национальных проектов и реализации задач «майского указа» нужны новые компетенции и подготовка кадров по многим направлениям. Можно назвать успешные примеры организации корпоративного обучения в регионах, где созданы региональные университеты (Белгород, Ульяновск), сетевая модель обучения (Башкортостан). Нам в короткие сроки удалось отобрать и подготовить кадры из числа сотрудников госаппарата для реализации национальных проектов в республике. Именно они стали основой для обновления и экономического прорыва в Башкортостане.

Необходимо создать системы обучения под требования нацпроектов и формирования управленческих команд в целях реализации и поддержки национальных проектов. Такие команды можно формировать в процессе конкурса «Проектный Олимп», проводимого Аналитическим центром при правительстве РФ. Также предложения по трансформации системы управления и проведению обучения персонала можно готовить в процессе очного асессмента и диагностики системы управления проектной деятельностью.

Нужен более компактный и профессиональный госаппарат. Пример — Удмуртская Республика. Там создана объединенная администрация главы и правительства республики, а, значит, и более короткая дорожка для инвестора до руководства региона. Проводится сокращение числа госорганов. Мне удалось по достоинству оценить работу соседей в рамках работы в качестве асессора конкурса «Проектный Олимп».

Приоритет необходимо отдавать межрегиональному сотрудничеству. Об этом не так давно говорили руководители соседних регионов — Александр Бречалов и Рустам Минниханов, приглашенные Радием Хабировым на празднование 100-летия Башкортостана в Уфе. Крайне важно, чтобы это вылилось в конкретные проекты.

Сказано — сделано. Я вышел с конкретными инициативами к руководителям соседних Татарстана и Удмуртии по реализации таких совместных проектов. Так, в адрес президента Татарстана внес предложение о проведении форума по национальным проектам в Казани. Ему можно придать статус форума межрегионального сотрудничества. Необходима совместная работа по реализации нацпроектов и пилотированию разработок на территориях республик. В частности, это возможно в сфере цифровизации медицины и образования, цифровой идентификации граждан и других.

Меня приятно поразил высокий профессионализм госаппарата соседей. Так держать! Нужно организовать обмен лучшими управленческими практиками и кадрами соседних регионов.

Надеюсь, что и Александр Владимирович, и Рустам Нургалиевич поддержат эти начинания, и мы увидим конкретные результаты уже в этом году.

К слову сказать, Удмуртия и Башкирия в свое время успешно сотрудничали в области нефтедобычи, функционировала совместная нефтяная компания. Можно назвать примеры такого сотрудничества с Татарстаном и другими регионами. Сейчас точками приложения такого сотрудничества могут стать создание совместных объектов инфраструктуры — дорог, мостов, привлечение инвестиций для реализации национальных проектов, совместные проекты в области цифровой экономики.

Очевидно, что соседи успешно реализовали одну из основных функций государства — развитие инфраструктуры. Провели масштабные мероприятия мирового уровня и кардинально обновили инфраструктуру, в том числе дорожную. Из мировой практики известно, что реализация крупных инфраструктурных проектов вносит существенный вклад в формирование ВРП.

Ярким примером является опыт Романа Старовойта на посту госкорпорации «Росавтодор», ныне он врио губернатора Курской области.

Одно министерство вместо четырех

Хоть твои хлестали волны, челн мой не пошел на дно,

Хоть твое палило пламя, не сожгло меня оно.

И поэтому я понял, край мой, истину одну,

Что душа равно приемлет и огонь твой, и волну.

Габдулла Тукай, «Родной земле»

Приведу в пример свое предложение — создание министерства инвестиций и инноваций Республики Башкортостан. Одно министерство вместо четырех госорганов. В целом ряде субъектов РФ созданы аналогичные госорганы: Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство инвестиционной политики Новгородской области. Это министерство должно стать профессиональным органом по управлению крупными проектами в республике. Государство вовлечено в реализацию различных проектов и программ, где оно выступает в качестве инвестора или осуществляет закупки.

Исходя из мирового опыта, основная цель внедрения проектного управления в государственных органах — обеспечение наилучших условий для государства со стороны поставщиков, развитие конкуренции, реализация проектов в заданные сроки и с соблюдением бюджетных ограничений. Это достигается за счет создания системы отбора и приоритезации проектов. Таким образом, реализуется функция проекта в классическом определении как временного предприятия, созданного для производства уникального продукта, работ или услуг. При этом основная задача проектного офиса — говорить, как будет реализовываться тот или иной проект.

В частности, так видит свою задачу Infrastructure and Projects Authority — государственный орган, осуществляющий контроль за реализацией крупных проектов в кабинете министров Великобритании и подотчетный казначейству. Административный контроль при этом сочетается с финансовым, в данной системе казначейство выступает как инвестор последней инстанции (funder of the last resort) для строительных и инфраструктурных проектов. В условиях дефицита ресурсов в России роль проектного управления заключается в концентрации ресурсов в рамках приоритетных проектов и программ.

Надо сказать, что в 2017 году я был единственным специалистом из России, принятым в Казначействе Великобритании в Лондоне и получившим возможность изучить опыт реализации таких крупных проектов. По итогам поездки были сформулированы рекомендации по реализации национальных проектов в России. С учетом этого новое министерство должно приложить все усилия, чтобы проекты из Башкортостана находили федеральное финансирование.

Infrastructure and Projects Authority осуществляет контроль за реализацией крупных проектов в кабинете министров Великобритании и подотчетен казначейству. Административный контроль при этом сочетается с финансовым.

На примере Сингапура и Малайзии

Необходимо широкое привлечение в республику специалистов. Сегодня надо заниматься конкретными делами. Инвесторы не приходят ввиду отсталой инфраструктуры. Нужно ее создать. Строить дороги, в том числе железные. Это повлияет на занятость и социальное самочувствие граждан республики. Остановит отток «северян», оставит их в республике. Повысится социальное благополучие и рождаемость. Проектировать будущее Башкирии должен вновь созданный орган по управлению крупными проектами.



Пока данные статистики свидетельствуют о том, что Башкортостан отстает от Татарстана и Удмуртии по показателям валового регионального продукта на душу населения и протяженности дорог федерального значения на душу населения. Тем более важной выглядит поддержка со стороны федерального центра инициатив, направленных на экономическую интеграцию соседних регионов. Так, в соответствии с постановлением Совета федерации от 27 марта 2019 года № 81-СФ, поддержано строительство северо-восточного обхода города Нефтекамска на участке от автомобильной дороги Нефтекамск — Янаул до границы с Удмуртской Республикой.

Надо отметить, что и за рубежом объявлены масштабные планы по модернизации и созданию инфраструктурных объектов. В Великобритании на национальный инфраструктурный план и регионы (Уэльс, Шотландия) выделяется 500 млрд фунтов стерлингов. В США план Трампа реализуется на 1 трлн долларов.

На проводившемся на днях Красноярском экономическом форуме обсуждалось возвращение к инфраструктурным прорывам. Очень своевременно. Как отмечается, возвращение к «сингапурским» темам во власти вполне закономерно. С 2008 года в России полноценно не были отработаны по множеству причин ни «малайзийская», ни «сингапурская» повестки, ориентированные скорее на десятилетия развития в этом ключе, но не на четыре-пять лет.

Еще будучи студентом университета, я впервые услышал о реформах в Юго-Восточной Азии. Эти преобразования меня так заинтересовали, что значительную часть своей выпускной работы, а впоследствии и кандидатской диссертации, я посвятил изучению опыта Малайзии, Сингапура и других стран региона.

Доктор Махатхир Мохамад (премьер-министр Малайзии, — прим. ред.) на долгие годы стал образцом государственного деятеля-реформатора. И сейчас он снова ведет свою страну по пути преобразований. Можно только порадоваться его опыту и политическому долголетию.

Доктор Махатхир Мохамад на долгие годы стал образцом государственного деятеля-реформатора. И сейчас снова ведет свою страну по пути преобразований.

В ходе обсуждения моих предложений с представителями деловых кругов все они в один голос говорили о необходимости гарантий и о защите капиталовложений. Необходимость разработки законопроекта о защите капиталовложений на региональном уровне назрела. Нужно кардинально изменить инвестиционное законодательство в Башкортостане. Необходимо формирование нового бюджетного правила — увеличение государственного долга республики должно быть направлено на реализацию гарантий инвесторам в целях реализации закона «О защите и поощрении капиталовложений в Республике Башкортостан».

