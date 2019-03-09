«Их нравы»: как потомки турецких султанов скитались по миру в нищете и лишениях

Последние из рода Османов: поспешная эмиграция, споры с British Petroleum за иракскую нефть, нищета за рубежом и вернувшиеся домой

Фото: wikipedia.org (дочь Вахдетдина Рукие Сабиха с родственниками в день свадьбы. 1920 г.)

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшняя его колонка посвящена представителям династии Османов, которые после установления республики были вынуждены покинуть родину. Многим из них судьба преподнесла серьезные испытания.

Для того чтобы поставить временное многоточие в многовековой истории Османской империи и ее правителей, необходимо внести некоторую ясность в то, что же произошло с представителями обширного Дома Османов после принятия Закона №431 об упразднении института халифата и высылке всех членов султанской династии из Турецкой Республики. Из предыдущих публикаций вы уже знаете о судьбе последнего султана Вахдетдина и последнего халифа Абдул-Меджид Эфенди. А о том, какое будущее ждало остальных представителей династии, мы постараемся изложить в этой короткой заметке.

Без права на возвращение

Для начала небольшое уточнение из османского дворцового протокола — для лучшего понимания статуса тех, о ком пойдет речь. Аиле реиси — глава семейства, после упразднения султанской власти этот титул получал самый старший представитель османской династии. Шехзаде — все мужчины, которые ведут свой род от Османа Гази, основателя империи, за исключением действующего правителя. Кроме того, все шехзаде являются претендентами на престол. Султан — приставка в конце имени всех женщин из правящей династии, к примеру, Сабиха Султан. В случае с мужчинами данная приставка используется в начале имени, например, Султан Абдулазиз. Султанзаде — все мужчины, родившиеся от браков дочерей султана с мужьями, которые не являются членами правящей династии. Ханымсултан — все женщины, родившиеся от браков дочерей султана с мужьями, которые не являются членами правящей династии.

Точкой отсчета стал март 1924 года. После принятия вышеуказанного закона Абдул-Меджида Эфенди выслали из страны в течение 24 часов. Остальным представителям османской династии мужского пола дали 72 часа на сборы, к женщинам и детям отнеслись чуть милосерднее, предоставив 10 дней. Всего было выслано 164 человека, состоявших в разной степени родства друг с другом. По уточненным данным, каждой семье выделили по две тысячи фунтов стерлингов и выдали паспорта со сроком действия в один год и без права возвращения на родину.

Абдул-Меджид II с дочерью Дюррюшехвар-султан. Фото wikipedia.org



По иронии судьбы в паспортах, которые им выдали, была печать последнего султана Османской империи Вахдетдина, который к тому времени уже около двух лет находился в ссылке в Италии. У опальных представителей османского двора было два пути: на Запад и на Восток. Многие на поезде уезжали в страны Европы, в основном во Францию, Австрию и Швейцарию, а другие на паромах отправлялись в Египет и Ливан.

В нужде и лишениях

Во Франции основным местом дислокации «ссыльных» стала Ницца. Большинство членов османской династии после ссылки столкнулись с общей бедой — безденежьем. Родственники по мере сил старались помогать друг другу, однако несмотря на это, многие умерли от голода в нищете и лишениях. На этом фоне сначала Вахдетдин, а после его смерти Абдул-Меджид Эфенди предпринимают попытки через различные транснациональные корпорации и международные организации вернуть Дому Османов некоторые фонды, некогда принадлежавшие Османской династии, а после распада империи оставшиеся в различных вновь образованных странах.

Так, например, у Абдул-Меджида были притязания на иракскую нефть, добычей и реализацией которой тогда занималась компания «Бритиш Петролеум». После длительных консультаций с юристами и руководством компании в 1936 году была достигнута договоренность о выплате определенного процента с продажи иракской нефти в пользу Дома Османов до окончательного решения вопроса. Полученные средства распределялись между членами династии. Это позволило, хоть и ненадолго, немного улучшить положение бедствующих.

Однако это улучшение продлилось всего три года, после начала Второй мировой войны в 1939 году компания BP перестала выплачивать процент от продажи. Потомки династии снова оказались предоставленными сами себе и начали рассеиваться по всему свету. В ссылке, будучи лицами без гражданства, многие трудились на заводах и фабриках, работали смотрителями кладбищ, разнорабочими, шоферами. Из их среды даже вышел профессиональный боксер, зарабатывавший на жизнь боксерскими поединками.

Омару Фаруку, сыну Абдул-Меджида Эфенди, предложили возглавить Албанию. Фото wikipedia.org



Если одни погибали в нищете и лишениях, то другим судьба уготовила совершенно необычные приключения, где-то сыронизировала, а где-то сыграла совсем злую шутку. В 30-е годы двадцатого века многие мусульманские страны были колониями европейских держав. Для того чтобы утихомирить и как-то отвлечь мусульманское население, губернаторы колоний начали вести переговоры с опальными представителями османской династии о возможности занять престол в этих странах. Так, например, Бурханутдину Эфенди, внуку Абдулхамида II, предложили стать королем Ирака. Омару Фаруку, сыну Абдул-Меджида Эфенди, предложили возглавить Албанию. А внуку Абдулазиза I — Шевкету Эфенди — был предложен Палестинский трон. Однако дальше переговоров дело не пошло, и никто из потомков Османа не стал правителем.

Стоит также отметить, что среди них были и те, кто пытался самостоятельно стать королями или же правителями других государств. С этой точки зрения очень показателен пример Абдулкерима Эфенди, другого внука Абдулхамида II. Он много путешествовал по Азии, дошел до Сингапура и Японии. Пытался стать правителем Монголии и Туркестана. Его преследовали власти Китая, от которых он сбежал в США. Конец был трагическим, его нашли в маленькой комнате дешевого нью-йоркского отеля с пулей в голове. Примечательно, что после смерти Вахдетдина и Абдул-Меджида Эфенди никто из представителей династии не принимал участия ни в каких заговорах против Турции.

Среди представителей Дома Османов были и те, кто по ложным обвинениям оказались за решеткой. После установления коммунистического режима в Болгарии внука Мурада V Джелаля Ириса обвинили в отказе передавать новому коммунистическому правительству свою долю в месторождениях мосульской нефти. Естественно, никаких долей у Джелаля Ириса не было, однако его сначала приговорили к смертной казни, затем казнь заменили пожизненным заключением и, в конце концов оправдав, выпустили на свободу. Большую часть жизни Джелаль Ирис провел в болгарских тюрьмах. А вот внуку султана Решата Намык Эфенди повезло меньше. В 1958 году в Ираке произошла революция, и новая власть обвинила Намык Эфенди в противодействии революционерам. Его приговорили к пожизненному заключению, из Ирака его перевезли в Египет, где он и скончался в темной, сырой и тесной камере тюрьмы Торез в 1965 году.

Не менее интересно сложилась судьба внучки Вахдетдина и Абдул-Меджида Эфенди Неслишах Султан. Немного отступая, стоит отметить, что дочь Вахдетдина Сабиха Султан вышла замуж за сына Абдул-Меджида Эфенди Омара Фарука. Это был первый в истории Османской империи брак между родственниками, напомню, что Вахдетдин и Абдул-Меджид были двоюродными братьями. Так вот, когда ссылали династию Османов, Неслишах Султан было всего три года, несмотря на это, в своих воспоминаниях она описывает некоторые детали марта 1924 года.

В конце 30-х годов прошлого века ее выдают замуж за принца Абдулмунима, который был основным претендентом на египетский престол. Фото wikipedia.org



Удивительно то, что, будучи сосланной один раз в детстве, она повторяет свою судьбу, став взрослой. В конце 30-х годов прошлого века ее выдают замуж за принца Абдулмунима, который был основным претендентом на египетский престол. Став первой леди Египта, она занимается оснащением и оборудованием больниц, а также помогает различным женским организациям. После революции в Египте у нее отбирают все имущество в пользу государства, начинается долгий процесс разбирательств. В конце она вместе с семьей снова была вынуждена уехать из ставшего родным Египта, и снова во Францию. Невероятные зигзаги судьбы.

Вернувшиеся домой

Через 28 лет после объявления вечной ссылки начинается процесс смягчения. В 1952 году по специальному разрешению Аднана Мендереса женщинам из Дома Османов дается право на возвращение в Турцию. Дважды сосланная Неслишах Султан так описывает эти события: «Я все время просила друзей матери, которые часто ездили в Стамбул, привезти мне горсть земли с моей Родины, но почему-то никто не привез. Однако мне посчастливилось самой сюда вернуться… Я выхожу на улицу и вижу, что все прекрасное в Стамбуле было создано моими предками. Я понимаю, что я на своем месте».

По возвращении в Турцию ей пришлось столкнуться и с неприятными событиями. К примеру, когда она пошла получать турецкий паспорт, чиновник начал спрашивать о ее биографии, о родителях, и когда очередь дошла до сведений о дедах, он спросил, были ли они мусульманами. Не вытерпев, Неслишах Султан, принявшая фамилию Османоглу, сказала: «Как вам не стыдно? Один из них последний падишах, а другой — последний халиф Османской империи!»

Для мужчин возвращение на родину затянулось на целых полвека. В 1974 году правительство Бюлента Эджевита издает специальный закон о помиловании, согласно которому мужчины из Дома Османов отныне могут вернуться в Турецкую Республику. Из 54 шехзаде только шестеро смогли вернуться, остальные либо умерли, либо уже чисто физически были не в состоянии это сделать. Примечательна история Османа Эртугрула — внука Абдулхамида II, который большую часть жизни прожил как лицо без гражданства. Гражданство Турции он получил лишь в 2004 году в возрасте 92 лет, по специальному указанию Реджепа Тайипа Эрдогана.

Осман Эртугрул — внук Абдулхамида II, который большую часть жизни прожил как лицо без гражданства. Фото milliyet.com.tr

Осман Эртугрул учился в Вене и в Париже, всю жизнь занимался бизнесом. До захвата Албании Италией был гражданином Албании. Примечательна история получения им албанского гражданства. У него был вид на жительство Франции и намечалась поездка в Перу, однако за несколько дней он обнаружил, что срок действия ВНЖ заканчивается, продление занимало несколько недель. В печали он направился в одну из кофеен Парижа. К нему подсел посол Албании и спросил, что случилось. Выслушав Османа Эртугрула, посол предложил ему стать гражданином Албании и пройти в посольство для получения паспорта. После телефонного разговора с королем вопрос был решен. Однако через несколько минут король перезвонил послу. Осман Эртугрул уже подумал, что, наверное, решение отменяется. Но после второго разговора с королем посол сказал, что тот категорически запретил брать плату за оформление паспорта.

К тому времени, когда истек срок действия этого паспорта, Албания была захвачена Италией, и Осман Эртугрул снова остался без документа, а его снова ждала заграничная поездка. Он поведал о ситуации своему адвокату, тот успокоил его, сказав, что паспорт необязательно должен быть документом, выданным каким-либо государством, и что он может самостоятельно изготовить себе паспорт, набрав машинкой на бумаге свои данные и прикрепив фотографию. Осман Эртугрул не поверил, но сделал так, как сказал адвокат. В результате на паспорте, который он сделал себе сам, вскоре появились американские, британские и французские визы. Так он стал лицом без гражданства с самодельным паспортом.

Во всей этой истории с членами османской династии в ссылке лично меня очень тронуло воспоминание другой внучки Вахдетдина — Хюмейи Озбаш. В 1924 году, будучи маленькой девочкой, она играла в саду виллы своего дедушки и вместе с сестрой напевала ставшую тогда популярной песню «Да здравствует Мустафа Кемаль Паша». Песню услышал один из служащих Вахдетдина и сказал девочкам, что не стоит петь эту песню, так как они тем самым могут расстроить дедушку, и добавил: «Да будет проклят Мустафа Кемаль Паша». Девочки тут же переиначили песню.

Вахдетдин все же услышал ее и вызвал внучек и служащего на разговор. Когда они все рассказали, Вахдетдин, обращаясь к служащему, воскликнул: «Джахиль!» (невежда, – прим. ред.). А внучкам он сказал: «Как вам не стыдно! Разве можно так говорить о турецком генерале!» Этот момент очень показателен и характеризует представителей Дома Османов как истинно благородных людей. В многочисленных интервью и книгах воспоминаний потомков османской династии нет враждебного отношения ни к Мустафе Кемалю Ататюрку в частности, ни к республиканской Турции в целом. Они с пониманием относились к событиям прошлого, осознавали, что в тот момент нельзя было поступить иначе, что республика так же, как и Османская империя, принадлежит народу.

Жизнь каждого из членов Дома Османов была крайне насыщена и богата на различные перипетии. Благо, что сохранилось очень много живых свидетельств, печатных воспоминаний и видеозаписей. По крупинкам можно воссоздать огромные полотна истории того времени.

Булат Ногманов