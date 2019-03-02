«Их нравы»: как «безнадежный» претендент на османский престол стал правителем без государства

Абдул-Меджид Эфенди: халиф на два года

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшняя его колонка посвящена халифу Абдул-Меджиду Эфенди, править страной которому практически не довелось.

Из «безнадежных» в претенденты на престол

После того как Великое национальное собрание в Анкаре сначала разделило халифат и султанат, а затем упразднило институт султана, падишах Вахдетдин (Мехмед VI) был вынужден покинуть страну на британском броненосце. В свете сложившихся обстоятельств должность халифа стала вакантной. В 1922 году было проведено голосование в парламенте, во время которого 148 депутатов из 162 отдали свои голоса за Абдул-Меджида Эфенди. Таким образом он стал последним халифом уже практически не существующей Османской империи.

Будучи средним сыном султана Абдулазиза I, он находился далеко не в первых рядах претендентов на престол. Однако внезапное самоубийство его брата Юсуфа Иззеддина в 1916 году при невыясненных обстоятельствах перевернуло линейку престолонаследия. Вахдетдин стал «кандидатом номер один», а после его воцарения в 1918 году Абдул-Меджид Эфенди автоматически перешел из разряда «безнадежных» в главные претенденты на престол.

Однако судьба распорядилась иначе — султаном он так и не стал, хотя для этого были все предпосылки. Есть сведения о том, что в период двоевластия, когда шло противоборство между Анкарой и Стамбулом, Мустафа Кемаль (Ататюрк) предлагал Абдул-Меджиду Эфенди перебраться в Анкару, стать султаном и возглавить агонизирующую империю. Абдул-Меджид вместо себя предложил кандидатуру своего сына Омара Фарука, но Анкару это не устроило. За связь с кемалистами он даже был арестован на 38 дней.

Абдул-Меджид с дочерью и зятем в 1931 году. Фото wikipedia.org

Годы в ссылке

Как было отмечено выше, халифом Абдул-Меджид Эфенди стал благодаря решению парламента. Во дворце Топкапы в комнате, где и ныне находится Хирка (плащ, накидка) пророка Мухаммада, была проведена церемония присяги. Впервые дуа (молитва-просьба) было прочитано не на арабском, а на турецком языке. Затем во время пятничной молитвы была произнесена хутба (проповедь) от имени нового халифа. В декабре 1922 года была созвана Индийская конференция по делам халифата, которая признала Абдул-Меджида новым халифом исламской уммы. Однако после провозглашения республики в 1923 году необходимость халифа стала вызывать большие сомнения. И в 1924 году в Измире было принято решение о ликвидации института халифата, а также о высылке из страны всех кровных родственников из султанской династии.

Абдул-Меджид Эфенди вместе с семьей покинул Стамбул. Первоначально он поселился в Швейцарии и даже испытал определенные трудности при пересечении швейцарской границы из-за наличия одновременно двух жен, так как по местным законам у человека могла быть только одна супруга. Проведя здесь некоторое время, он решает переселиться во Францию, где сначала в Ницце, а затем в Париже и провел остаток своих дней.

Годы в ссылке были для него тяжелыми как в моральном, так и в материальном плане. Известно, что когда ссылали представителей султанского рода, им дали очень мало времени на сборы, за этот период невозможно было продать имущество или хотя бы взять какие-либо сбережения. Да и сумма, выделенная каждой семье — 1000 турецких лир, — была незначительной. Кроме того, никто не верил, что ссылка — это навсегда. Считалось, что все это временные трудности и что обязательно последует возвращение на родину. Но действительность, как всегда, оказалась совсем иной.

Все мы помним, что последний султан Вахдетдин оставил после себя огромные долги. Положение Абдул-Меджида тоже было довольно плачевным, но ситуацию спасло удачное замужество его дочери — она вышла замуж за сына правителя Хайдарабада. Будучи в ссылке, Абдул-Меджид продолжал жить по заведенному при османском дворе протоколу. Посещал пятничную молитву в Парижской соборной мечети, писал письма расшалившимся представителям османской династии о том, что отлучит их от престола, уделял много времени поклонению и совершению мусульманских обрядов, занимался музыкой, литературой и живописью.

«Гёте в гареме», 1917. На картине изображена главная жена Абдул-Меджида Шехсувар Кадын-эфенди, позади Шехсувар изображен турецкий ковер, сама она полулежит на тахте и держит в руках томик Гёте. Фото wikipedia.org



Похороненный с сахабами

Смерть от сердечного приступа настигла последнего халифа Османской империи в довольно почтенном возрасте в Париже. Переговоры дочери с турецким правительством и тогдашним президентом Исметом Инёню о захоронении отца на родине закончились безрезультатно. В итоге тело Абдул-Меджида на протяжении десяти лет хранилось в Парижской соборной мечети без погребения. Когда уже стало невозможно и дальше хранить его, оно было перевезено в Медину, где Абдул-Меджид и был похоронен на кладбище Аль-Бакиа. На этом кладбище покоятся такие известные личности, как Хасан ибн Али, Зейн аль Абидин, Мухаммад аль Бакир, Джафар ас Садыйк и другие.

Говоря о личности последнего халифа, стоит отметить, что это был очень талантливый и творческий человек. Кроме арабского и персидского, он прекрасно владел французским и немецким языками. Получил отличное художественное и музыкальное образование, виртуозно играл на скрипке, фортепиано, виолончели и клавесине, оставил после себя множество сочинений для скрипки и фортепиано, однако, к сожалению, большинство его работ были утеряны.

Кроме того, Абдул-Меджид был талантливым живописцем, учился у таких турецких и зарубежных мастеров, как Хамди Осман-бей, Сальваторе Валери и Фаусто Зонаро. Его работы выставлялись в галереях Парижа и Вены. Самые известные из них — «Бетховен в Гареме», «Гёте в Гареме» и «Султан Явуз Селим».

Булат Ногманов